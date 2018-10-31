DHA YURT BÜLTENİ 12

Köpeğin getirdiği, bebeğe ait olan erkek cesedine otopsi yapıldı

AYDIN’ın Söke ilçesinde, temizlik işçilerinin kafenin önünde bulduğu ve güvenlik kameralarını inceleyen polislerin, bir köpeğin ağzıyla tutarak getirdiğini tespit ettiği kimliği belirsiz erkek bebeği cesedine, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı. Bebeğin göbek bağının kesilmemesi nedeniyle bebeğin doğumdan hemen sonra kaderine terk edildiği düşünülürken, cenazeyi henüz teslim almaya gelen olmadı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Atatürk Mahallesi\'ndeki AVM\'de meydana geldi. Belediye temizlik işçileri AVM\'ye gelerek iş yerlerinin çöpünü temizledikleri sırada bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir sokak köpeğinin bebeğin cansız bedenini ağzıyla getirerek kafenin önüne bıraktığını gördü. Acı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Minik bebeğin, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilen cesedine otopsi yapıldı. Henüz adli tıp kurumundan cenazesi teslim alınmayan bebeğin göbek bağının henüz kesilmemiş olması nedeniyle, polisler doğumdan hemen sonra bebeğin terk edildiği ihtimali üzerinde duruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adli tıptan görüntüler

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

========================

Kobani\'de 2 noktadaki teröristler vuruldu (2)

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Sınır hattında konuşlu askeri araca yönelik taciz ateşi açılması üzerine TSK birliklerince saldırının yapıldığı Kobani\'nin batısındaki Siftek ve Körali köylerinde PKK/PYD mensubu 4 teröristin öldüğü, 6 teröristin ise yaralandığının tespit edildiği öğrenildi.



====================

Hareket halindeki aracından inip dans eden sürücünün ehliyetine el konuldu

ADANA\'da, trafikte hareket halindeki kamyonetinden dışarı çıkıp dans eden ve diğer sürücüler tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan İslam Sönmez, polis tarafından yakalanarak ehliyetine el konuldu. Sönmez, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bir sürücünün yavaş ilerleyen 01 plakalı kamyonetinin kapısını açıp dans ettiği görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Adana polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği aracın sahibi İslam Sönmez\'i gözaltına aldı. Ehliyetine el konulan Sönmez, ifadesinin alınmasının ardından, \'Tehlikeli araç kullanmak\', \'Trafiği tehlikeye düşürmek\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Sürücü sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumu Birimi\'nde pişman olduğunu söyledi. Sönmez, \"Yaptığımın doğru bir hareket olmadığını sonradan fark ettim. Çok pişmanım. Ben iyi şoförüm. Mahallemde ve trafiğin olmadığı yerlerde bu hareketi yapıyordum. Kimseye tavsiye etmiyorum. Yaptığımdan pişmanım\" dedi. Sönmez daha sonra adliyeye götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Zanlının polislerin arasında yürümesi

- Zanlının konuşması

-Zanlının araçtan sarkarak dans etmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

=============

Cezaevi firarisi, otel odasında yakayı ele verdi

ÇORUM\'da hakkında 10 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Ahmet A. (38), polis ekiplerince kız arkadaşıyla kaldığı otel odasında yakalandı. Cezaevi firasi de olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte, hakkında 10 farklı suçtan aranması bulunan şüğheli Ahmet A.\'nın, bir otelde kaldığı bilgisi polisi harekete geçirdi. Polis ekiplerince baskın yapılan otel odasında yanında kız arkadaşı A.B. ile yalanan şüpheli Ahmet A. gözaltına alındı. Serkan A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakanan şüphelinin, hakkında \'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma\', \'Ruhsatsız silah mermi satma ve bulundurma\', \'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme\', \'Çocuğun kaçırılması ve alıkoyma\', \'Tehdit\' gibi suçlardan aranma kaydığı olduğu öğrenildi.

Şüpheli, Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

Zanlının adliyeye getirilişi

-Detaylar

(SÜRE: 1. Dk ) (BOYUT:38, 3 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)

========================



Erfelek kestanesine \'dal kanseri\' darbesi

TÜRKİYE\'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop\'un Erfelek ilçesinde, son yıllarda kestane ağaçlarında görülen \'kestane dal kanseri\' nedeniyle üründeki verimi düşürdü. İlçedeki Salı Köyü Muhtarı ve kestane üreticisi Mustafa Başdağ, \"Kestanelerimizin maalesef dalları kurudu, ağaçlar kurudu. Kanserden dolayı kestanemiz kalmadı. Kestanelere bulaşan hastalığı biz \'kanser\' diye biliyoruz. \'Kestane dal kanseri\' diye de adlandırılıyor. Yetkililerin haberi var. Çalışmalar yapıldı, ama maalesef önüne geçemedik\" dedi.

Kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi nedeniyle bölgede \'Kuzu kestanesi\' olarak da adlandırılan Erfelek kestanesinin üretimi son yıllarda her geçen yıl azalıyor. 20 yıl önce yılda ortalama 900 ton rekolte gerçekleşen ilçede, kestane ağaçlarında oluşan \'dal kanseri\' nedeniyle son yıllarda üretim 280 ton seviyelerine düştü. Verimde kayba neden olan hastalıkla ile harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgede incelemelerde bulundu, çalışma başlattı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında proje geliştirildi, kestane ağaçlarında görülen hastalığın önlenmesi için ilaçla önlem alınmaya başlandı. Bahse konu hastalıkla ilgili mücadele sürerken, yörede kestane üreticileri de yaşanan rekolte kaybı nedeniyle zor günler geçirdiklerinden yakındı.

Erfelek ilçesi Salı Köyü Muhtarı ve kestane üreticisi Mustafa Başdağ, yapılan çalışmalarla \'kestane dal kanseri\' hastalığının önüne geçilemediğini öne sürdü, rekolte kaybı yaşadıklarını söyledi. Başdağ, \"Bundan 15-20 yıl evvel her hane 1 ton kestane getirirdi Erfelek’e. Ama bugün 1 ton kestane getiren insan 100 kilogram kestane getiriyor. Kestanelerimizin maalesef dalları kurudu, ağaçlar kurudu. Kanserden dolayı kestanemiz kalmadı. Kestanelere bulaşan hastalığı biz kanser diye biliyoruz. Kestane dal kanseri diye adlandırılıyor. Yetkililerin konudan haberleri var. Çalışmalar yapıldı bu konuda. Ama maalesef önüne geçemedik\" dedi.

60 AĞAÇTA TESPİT EDİLDİ

Kestane dal kanseri ile ilgili bölgede bir dizi incelemelerde bulunan Sinop Orman İşletme Müdürü Onur Kalaycı, ilçede 60 ağaçta tespitlerde bulunduğu açıkladı. Kalaycı, \"

Erfelek’te de kestane kanseriyle ilgili biz birçok çalışma yürüttük. Sürekli mücadele ettik. Kestane dal kanseri ağacın direk meyve verimini düşürmüyor fakat ağacı kurutmaya başlıyor. Kurudukça ağaç dallarında kısmı kurumalar meydana geliyor. Ortak olarak yaptığımız çalışmalarda 60 tane ağacı hastalıklı olarak belirledik. Bunların yakınlarında hastalıklı ağaçlara hipovirülent (iyileştiren etken) uyguladık. Ve birçok yerde başarılı olduk. Fakat iyileşme süreci zaman alıyor. Sağlığına kavuşturduğumuz ağaçların meyve oranının yükselmesi birkaç yıl alacaktır. Erfelek’te ve Ayancık’ta birçok bilgilendirme toplantısı yaparak halkı bilgilendirdik. Kestane kanserinin önüne geçebilmek için hastalıklı ağacın kesilmesi gerekmekte. Ancak bu şekilde ağacın kurtuluşu sağlanıyor. Erfelek halkı ağaçların kesilmesi konusunda karşı çıktığı için ilçede bütün ağaçları tedavi edemedik. Fakat tedavi ettiğimiz ağaçlar bir kaç sene içerisinde eski verimine kavuşacaktır\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-Erfelek Kestanesi hasadından havadan görüntüler

-Kestane hasadından detaylar

-Kestane ağaçları

- Erfelek Salı Köyü Muhtarı Mustafa Başdağ açıklamaları

-Kerem Şanoğlu açıklamaları

-Detay

(SÜRE:2:02 Dk) (BOYUT: 225 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

========================



Mezarlar taşınırken haber verilmeyince tepki gösterdiler

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Belediyesi, Darıcı Mahallesi\'nde yol genişletme çalışmaları kapsamında mezarları kaldırdı. Vatandaşlar yakınlarının mezarları taşınırken kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi.

Düzce Belediyesi şehir merkezi ile Aydınpınar Köyü\'nü birbirine bağlayan Aydınpınar Caddesi üzerinde yol yapım ve genişletme çalışması yapmaya başladı. Yol üzerinde bulunan ve Darıcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, ancak Çay Mahallesi\'ne ait olan mezarlıktaki mezarlar kaldırılmaya başladı. Bazı vatandaşlar yoldan geçerken mezarların kaldırıldığını görünce, durumu mezarlıkta yakınları bulunan vatandaşlara haber verdi. Mezarlığa gelen vatandaşlar, yakınlarının mezarlarının açıldığını ve kemiklerinin ceset torbalarına alındığını görünce şok oldu. Vatandaşlar kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi. Yapılan görüşmelerin ardından ceset torbalarına konulan kemikler aynı mezarlıktaki alanlarda toprağa verildi. 6 mezar kaldırılırken, yaklaşık 30 mezarın taşınacağı öğrenildi.

Vatandaşlar, belediyenin yol genişletme çalışmasına karşı olmadıklarını, ancak mezarların taşınırken kendilerine haber verilmesi gerektiğini dile getirerek, \"Biz ölülerimizi poşetler içerisinde gördük. Ne haber verdiler, ne bizi aradılar. Burada herkesin bir yakını var. Biz kaldırılmasın demiyoruz. Sadece bize haber verilsin istiyoruz. Aklımız duracak, şaşırdık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Yol yapsın devletimiz bizim için yapıyor, Allah razı olsun. Ama bize 1 hafta önceden haber verselerdi bizde ona göre önlem alırdık. Geldik ölülerimizin kemikleri poşetler içerisinde duruyor. Hiçbir tebligat yapılmadı. Tesadüfen öğrendik. Gelmiş çıkarmışlar, çıkardıklarında hiçbirimiz burada yoktuk.\" dedi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Numan Şirin ise mezarlar kaldırılırken çökme meydana geldiği için böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek, \"Bu mezarlığımızda yol genişleme çalışması olacağından dolayı belli mezarlar yol üzerinde kalıyordu. Bunun üzerine mezarları kaldırmamız gerekiyordu. Mezarlarda sorun oluştu. Mezarları alırken yanındaki mezarlarda çökme oldu. Biz mezar kaybolmasın istedik. Daha sonra yakınları geldi. Bize tekrar defin edin dediler. Biz de defin ettik. Aynı yere defin ettik. Çünkü mezarlar dokunulamaz. Mezarlara zarar verilemez. Biz onların acısını arttırmak için değil, ortak olmak için buradayız.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

Mezarlıklar açılırken görüntü

Mezarlardan çıkan kemiklerin görüntüsü

Kemiklerin ceset torbasına konurken görüntü

Vatandaşlarla röp

Park ve Bahçeler Müdürü ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

========================

Özkaldı: Suyu daha ekonomik ve tasarruflu kullanınca Eber Gölü de kendini toparlayacaktır

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, \"Suyu daha ekonomik ve tasarruflu kullanınca Eber Gölü de kendini toparlayacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah Eber Gölü\'nün bundan sonra daha iyi olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz\" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar\'da bir otelde gerçekleşen bütçe görüşmeleri toplantısına katılmak için kente gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, toplantı öncesi Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz\'ı ziyaret etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bakanlığa bağlı teşkilatların bölge, şube ve işletme müdürleri tarafından karşılanan Özkaldı, ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzaladı.

SULAMADA KAPALI SİSTEME GEÇİLDİ

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, son dönemde suyu çekilen Eber Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının iyi kullanılması gerektiğini söyleyen Özkaldı, \"Eber Gölü ile alakalı hem miktar hem kalite olarak Çevre ve Orman Bakanlığı döneminden itibaren bir çalışma var. O doğrultuda eylem planları devam ediyor. Bizim Akarçay Havzası\'nda, Su Yönetimleri Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bir çalışma var. O çalışma hemen hemen bitmek üzere. Mesele yerel değil genel bir meseledir. İklim değişikliğiyle birlikte son yıllarda maalesef yağışlarda düşüş var ve bunu hepimiz biliyoruz. Yer altı sularımızda da bir miktar azalma var. Akarçay Havzası su yönüyle zengin bir havza değil. Ama bunu en etkin şekilde kullanmanın yöntemi de artık alışılmış, klasik, çok su tüketen sulama sistemlerini terk edip, modern ve daha az tüketen sistemlere geçmek gerekiyordu. Bunu önceki yıllarda başlattık. Devlet Su İşlerinin yürüttüğü projelerde tamamen kapalı sistemleri yapıyoruz. Çok önceden yapılmış yer altı sulamalarında da İl Özel İdarelerine destek vermek suretiyle onları da rehabilite ediyoruz zaten. Bu çalışmalarımız devam ediyor ve edecek. Bu çalışmalarımız tamamladığımızda sulamada suyu daha etkin kullanmamız gerekiyor\" dedi.

Eber Gölü\'nün toparlanması için yer üstü ve yer altı kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Özkaldı, suyun ekonomik ve tasarruflu kullanılmasının faydalı olacağını dile getirdi. Özkaldı, \"Öncelikle bizim yer üstü kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. İcap ederse ve çok zaruret varsa yer altı su kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. Bütün bu çalışmalar inşallah neticelenince suyu daha ekonomik ve tasarruflu kullanınca Eber Gölü de kendini toparlayacaktır diye düşünüyoruz. Bu tabii ki miktar yönüyle, kalite yönüyle ise Afyonkarahisar\'daki Atık Su Arıtma Tesisimizi belediye başkanı yıllar önce yaptı. Bu yeterli değil. Diğer kirletici unsurların da kirletmemesi için gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam edecek. İnşallah Eber Gölü\'nün bundan sonra daha iyi olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Valilik önünden detay

- Özkaldı\'nın Vali ve protokol üyeleri tarafından karşılanması

- Özkaldı\'nın valilik şeref defterini doldururken

- Vali Tutulmaz\'ı makamında ziyaret ederken detay

- Özkaldı valilikten çıkarken

- Özkaldı ile röp

- Toplu fotoğraf çekiminden detay

- Özkaldı vali ile birlikte valilikten ayrılırken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)