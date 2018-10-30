DHA YURT BÜLTENİ 12

Antalya\'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü (ek)

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı düştü. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olayda pilot ve yardımcı pilotun yaşamını yitirdiğini söyledi.



Antalya\'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olayda pilot ve yanındaki yardımcı pilotun yaşamını yitirdiğini belirtti.



Kaymakam Yiğit, uçağın düşme nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Kimliği henüz açıklanmayan pilot ve beraberindeki kişinin cansız bedenleri, uçak enkazından çıkarıldı.



TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017\'de Çorlu\'da, 28 Eylül 2018\'de de Aydın\'ın Kulu ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yapmıştı. Aynı uçak daha geçen yaz da İzmir Alaçatı yakınlarında habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasarlanmıştı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) -



============================================

Bakan Akar: Münbiç\'ten sonraki çalışma noktamız Fırat\'ın doğusu olacak

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç\'de eğitim süreci tamamlandığını, bugün yarın da müşterek devriyenin başlayacağını söyleyerek, \"Münbiç\'ten sonraki çalışma noktamız Fırat\'ın doğusu olacak\" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB\'un MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası\'nda düzenlediği Türkiye Savunma Sanayi Meclisinin 38. toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, 15 Temmuz\'dan sonra Fırat Kalkanı Harekatının başladığını söyleyerek, \"Bu gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri için çok büyük bir onur ve övünç kaynağıdır. Böyle bir hain darbe girişiminden sonra Fırat kalkan harekatını yakından takip ettiğimiz gibi 3 bin civarında DEAŞ\'lı terörist eksisiz hale getirildi. Bunlar çok radikal gruplardı. Bunların sözde karargahı Rakka\'da son 50-60 kişilik grubun artık herhangi bir ümidi kalmadı. Orayı boşaltın çekilin talimatı gelmesine rağmen bu hainler çekilme emrini reddettiler. Kendilerine göre terör ile mücadeleye devam ettiler. Sonra topraklara gömüldüler\" dedi.

Münbiç\'te de daha önce verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten Bakan Akar, şöyle konuştu: \"Münbiç ile ilgili bir problemimiz var. Münbiç de bir takım ciddi sıkıntılarımız var. Bunun üzerine bir yol haritası yapıldı. Bu metin doğrultusunda Ekim ayına kadar daha sonra bir eğitim süreci geçti. Eğitim süreci tamamlandı, bugün yarın da müşterek devriye başlayacak. Bunun sonunda YPG\'nin çekilmesi, çekildikten sonra Münbiç\'teki ağır silahların toplanması ve sonunda da gerçek Münbiçlilerin, Münbiç\'in yönetimine hakim olması. Yapılan plan, yol haritası bu. Bu istikamette ilerliyoruz, devam ediyoruz. Daha sonra tabii Fırat\'ın doğusunun temizlenmesi söz konusu olacak. Münbiç\'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak. Münbiç\'den sonraki çalışma alanımız da Münbiç\'in doğusu olacak\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

----------------

-Bakan Akar\'ın salona gelişi

-Bakan Akar\'ın konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)

==================================

Erciyes\'in 3 bin 916 metrelik zirvesinde Cumhuriyet bayramı



TÜRKİYE Dağcılık Federasyonuna mensup 100\'e yakın kadın ve erkek dağcıdan 88\'i Cumhuriyetin kuruluşunun 95.yıldönümü nedeniyle Erciyes dağının 3 bin 916 metrelik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi

Dağcılık Federasyonu başkanı Prof. Dr. Ersan Başar\'ın da hazır bulunduğu etkinliğe, 30 ilden 18\'i kadın 82 erkek dağcı katıldı. Erciyes dağının 2 bin 200 metresindeki oteller bölgesinde buluşan dağcılar, kamp sorumlusu İsmail Yılmaz, grup liderleri Ahmet Duran, Yusuf Hakan Özdemir, Osman Kalaycıoğlu, Neşet hakan, Metin Helimoğlu ve Ertuğrul Tugay önderliğinde 3 bin 150 metredeki Çobanini mevkiinde çadırlı kamp kuran dağcılar, 29 Ekim\'de saat 04.00 sıralarında Çobanini güzergahından Şeytanderesinin sol kulvarından Hörgüçkaya\'sına, oradan da 3 bin 916 metrelik zirveye ulaştı. Zirvede buluşan 88 dağcı, önce saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal marşı okudu. Dağcılar daha sonra zirveden karlı zeminde tek kol halinde Tekir yaylasına oradan da kent merkezine ulaştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------

- Erciyes\'e tırmanıştan görüntüler

-Tırmanış sırasındaki kamptan görüntüler

-Zirveden görüntüler

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ -Kamera: KAYSERİ, (DHA)

==================

Eskişehir\'de uyuşturucuya 13 gözaltı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 13 kişinin ev ve iş yerlerinde \'Cankız\' adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 3 kilo 90 gram bonzai, 4,90 gram esrar, 2,40 gram metamfetamin, 3 sentetik hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 375 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8\'i, \'uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin 24 bin 270 içimlik zehir olduğunu ve değerinin de yaklaşık 463 bin lira olduğunu belirtti.



Görüntü dökümü:

-5 şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Ele geçirilen uyuşturucunun narkotik köpeğiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı



Haber-Kamera: ESKİŞEHİR (DHA)



Boyut: 70.64 MB - Süre: 38 saniye



=========================





Göbeklitepe\'de kundalini yoga

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi\'ndeki Şanlıurfa\'da bulunan Göbeklitepe\'yi gezmeye gelen bir grup turist, kundalini yoga yaptı.

12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe\'de, hafta sonuyla birleşince 3 güne çıkan Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda yerli- yabancı turist ağırlandı. Çatı onarımının sürdürüldüğü Göbeklitepe\'de, sosyal tesislerin bulunduğu alanda Türkiye\'nin birçok kentinden ve Avrupa\'dan gelen turistler, yoga yaptı. Beden ile duyulara çeşitli tekniklerle ulaşılan fiziksel ve meditatif yoga şekli olarak bilinen kundalini yoga, eğitmen Seda Bağcan ile beraber yapıldı. Göbeklitepe\'de düzenlenen yoga etkinliği, ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Göbeklitepe’de yogan yapan turistler

- Dairsel halkalar arasında dönen turistler

- Göbekilitepe’den detay görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA (DHA)

279 MB, 260 MB