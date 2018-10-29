DHA YURT BÜLTENİ 12

Adana semalarında görsel şölen

ADANA 9. Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali’nde 11 ülkeden 300 sporcuyu buluşturdu. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü’nün (AHAS) işbirliğinde gerçekleştirilen festivalde Adana semalarında görsel şölen yaşandı.

Merkez Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde organize edilen 9. Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü yamaç paraşütü, microlight, paramotor gibi hava taşıtlarının pilotları katıldı. Türkiye\'nin yanı sıra Rusya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, Litvanya, Azerbaycan, İran, Tunus ve Mısır\'dan 300 sporcunun buluştuğu etkinlikte motorlu ve motorsuz hava taşıtları gökyüzünde rengarenk görsel şölen sergiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yamaç paraşütü ile uçan sporculardan genel ve detay görüntüler

- Festivale katılanlardan görüntü

- Microlight gösterisi

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

SÜRE:01\'30\" BOYUT:166 MB

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Adanalılar, Cumhuriyet için koştu

ADANA Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk’ü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Adana Cumhuriyet Koşusu’nda kent halkı bağımsızlığın destansı simgesi olan şanlı Türk Bayrağı’nı gururla dalgalandırdı.

Seyhan Nehri kıyısındaki Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru’nda buluşan gelen binlerce Adanalı, Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümünü oksijen ve kondisyon depolayarak kutladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana Atletizm Spor Kulübü’yle işbirliği içinde organize ettiği Adana Cumhuriyet Koşusu 10 kilometrelik profesyonel etap ve 4 kilometrelik halk koşusu şeklinde gerçekleştirildi. Seyhan Nehri’nin Yüreğir yakasında Adana Büyükşehir Belediye Başkan Hüseyin Sözlü tarafından peyzaj sanatları ve çevre düzenlemeleriyle yeni çehre kazandırılan Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru’nda binlerce Adana bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül ve Adana Atletizm Spor Kulübü yöneticilerinin katıldığı etkinlikte tüm sporculara Türk Bayrağı hediye edildi.

Büyük bir heyecanla başlayan Adana Cumhuriyet Koşusu’nda katılımcılar ellerinde vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi şanlı Türk Bayrağı dalgalandırarak koştu. 30-66 yaş ve üzeri 8 klasmanda yapılan koşuda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve hediye çekleri verildi.

Görüntü Dökümü

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- Kalabalıktan görüntü

- Koşuya katılanlardan genel görüntüler

- Koşudan drone görüntüleri

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

SÜRE:01\'03\" BOYUT:116 MB

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Adanalı kebapçıdan etlerden Türk bayrağı yaptı

ADANA\'da bir kebapçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'na özel, etle Türk bayrağı hazırladı.

Kent merkezinde kebapçılık yapan Kaburgacı Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, ustalarıyla etlerden Türk bayrağı hazırladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler giyip müşterileri bu şekilde karşıladı. İş yeri sahibi Yaşar Aydın, \"Allah bu millete bir daha savaş yüzü göstermesin. Barış, kardeşlik, dostluk içinde her günümüz bayram coşkusunda olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kaburgacı Yaşar ve çalışanlarının 10. Yıl Marşı söylemesi

- Ellerindeki Türk bayrakları

- Masadaki etle hazırlanan Türk bayrağı

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

SÜRE: 01\'21\" BOYUT: 149 MB

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Sinop\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sinop\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Valilik makamında Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın tebrikleri kabulü ile başladı. Sonrasında İskele Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene Sinop Vali Şakalar\'ın yanı sıra Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunu gösterileri yapılırken, öğrenciler şiirler okudu. Kortej geçişinde ise renkli görüntüler oluştu. Bir manav konteje içinde sebze ve meyvelerin bulunduğu aracıyla katıldı. Ayrıca tören alınına 17 yaşında Kerem Şanoğlu ise ise atıyla birlikte geldi. Vatandaşlar törende cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Etkinliklerden görüntü

