DHA YURT BÜLTENİ 12

ZİNCİRLEME KAZADA: 1 ÖLÜ, 8 YARALI

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada Yunus Emre Kaya (14) öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.45 sıralarında Seydişehir-Beyşehir yolu Kavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlyas Kaya yönetimindeki 42 B 1805 plakalı otomobil, iddiaya göre viraja hızlı girmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet Yılmaz\'ın kullandığı 16 J 0012 plakalı otomobile çarptı. Ardından savrulup şarampole takla attı. Kazada Ayşenur Çırak idaresindeki 07 LUM 41 plakalı otomobilde önündeki Mehmet Yılmaz\'ın kullandığı otomobile çarptı. Takla atan araçta bulunan Yunus Emre Kaya (14), yaşamını yitirdi. Sürücü İlyas Kaya ve yanında bulunan Mürüvvet Kaya (29), Kemal Erdinç (14), diğer sürücü Mehmet Yılmaz (47) ve yanındaki Hasan Kadir Tüfekci (26) ile diğer aracın sürücüsü Ayşenur Çırak ve yanında bulunan Şerife Kozanay ve Şifa Kozanay, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

- Jandarmanın inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL- Yaşar COŞKUN BEYŞEHİR KONYA DHA))

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HALK OTOBÜSÜNDE KAVGA ANI KAMERADA

ÇORUM\'da Özel Halk otobüs şoförüyle yolcu arasında çıkan kavga, otobüsteki güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Çorum Halk Ulaşım A.Ş bünyesinde bulunan özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre otobüsün durakta değil az ilerde bekleyerek yolcu almasına sinirlenen bir yolcu, otobüs şoförü İlhan Aybol ile tartışmaya başladı. Tatışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otobüs şoförü de oturduğu koltuktan ayağa kalkarak üzerine gelen yolcuyu itekleyerek uzaklaştırmak istedi. Bu sırada yolcu elindeki şemsiye ile otobüs şoförüne vurdu. Ardından yumruklaşan ikilinin arasına bir yolcu girdi. Otobüs şoförü İlhan Aybol, 155 polis imdat’ı arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şoförü ve yolcuyu polis otosuna bindirdi. Darp raporu olan taraflar karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan otobüste yaşanan kavga anına ilişkin görüntüler de, araçta bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Otobüs şoförü İlhan Aybol, “Durakta duramadım. Az ilerde durdum. Yolcu \'Sen neden durakta durmuyorsun?\' diyerek çıkıştı bana. Bana şemsiyeyle ve yumrukta vurdu. Ben imdat çekip polis çağırdım. Karakolda birbirimizden şikayetçi oldukö dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Halk otobüsü şoförü röportaj

-Güvenlik kamerası kavga anı

-Halk otobüsü

- Yolcular

-Detaylar

(SÜRE: 4.30 Dk ) (BOYUT 491 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA

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ADIYAMAN\'DA 3 BİN KİŞİYE LOKMA DAĞITILDI

ADIYAMAN İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından 3 bin kişiye lokma dağıtıldı.

Öğle saatlerinde Demokrasi Parkı\'nda İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından hazırlanan çeşitli yemekler 3 bin kişiye dağıtıldı. Uzun kuyruğun oluşturduğu lokma etkinliğinde açılamada bulunan İmam Hüseyin Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Alagöz, \"Burada Hazreti Hüseyin\'in 40\'ı münasebetiyle Hazreti Hüseyin ve Kerbala şehitleri için ikramda bulunuyoruz. Biliyorsunuz Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri Aşure günü Kerbela\'da şehit edildikten sonra geride kalan çocuklar ve kadınlar esir edildi. Diyar diyar dolaştırılarak Şam\'a götürüldü ama halk bunların Ehlibeyt ailesi olduğunu öğrendikten sonra Yezide karşı tepki gösterdi ve Yezit onları serbest bırakmak zorunda kaldı. Bunlar Medine\'ye döneceklerdi ama yollarını Kerbelaya çevirdiler ve 40\'ncı günü İmam Hüseyin\'in kabrinin başına vardılar. Biz o münasebetle kendi kültürümüzde de olduğu için onlar için ihsan ve ikramda bulunuyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi Parkı

- Kuyruk oluşması

- Vatandaşlara lokma dağıtılması

- İmam Hüseyin Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Alagöz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

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EN GÜZEL TAVUKLAR İÇİN KIRAN KIRANA FİYAT VERDİLER

DÜZCE Süs Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen müzayede de Türkiye\'nin çeşitli illerinde tavuk yetiştiriciliği yapan ve en güzel tavukları yetiştirenler, tavuklar için kıran kırana fiyat yarışı yaptı. Tavukların açık arttırmada fiyatları 2 bin lirayı geçti.

Düzce Süs Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından Çerkez Taşköprü Köy Konağı\'nda kanatlı hayvan ve süs tavuğu müzayedesi düzenlendi. Müzayedeye Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er, yönetim kurulu üyeleri ile 12 ilin kanatlı hayvan dernek başkanları ve kanatlı hayvan severler katıldı. Müzayede de yerli ve milli ırk olarak anılan Osmanlı Sultanı, Trabzon gugullisi, Denizli ırkı, Hacıkadın Gezre ırkı ve İsbenç ırkı gibi tavuk ve horozlar satışa çıktı. Satış serbest fiyatla başladı ve tavukların fiyatı açık arttırma yöntemi ile 2 bin lirayı geçerek alıcı buldu.

Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er yerli ve milli ırk olarak bilinen tavuk cinslerinin tescillenmeye çalışıldığını belirterek, \"Bizim Türkiye’ye özgü milli ırklarımız var, yöresel ırklarımız var. Atalarımızın, dedelerimizin baktığı Osmanlı Sultanı var. Osmanlı sultanlarının saraylarda baktığı ve beslediği bir hayvan. Osmanlı sultanları saraylarda bakmışlar, beslemişler ancak biz bunu ala tescilletemedik. Sultan kulübümüz var. Federasyon altında kurulan, Sultan kulübümüzle birlikte bu ırkın tescillenmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz. Osmanlı Sultanı gibi Trabzon gugullisi var, Denizli ırkı var, Hacıkadın Gezre ırkımız var, İsbenç ırkımız var. Bunların çalışmalarını devam ettiriyoruz.\" dedi.

Düzce Süs Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yusuf Öztürk, amaçlarının insanlara hobi kazandırmak olduğunu vurgulayarak, \"Bizim amacımız insanları kahvehane, alkol gibi ortamlardan kurtarmak ve hayvan sevgisini aşılamak. Hayvanı sevemeyen insanı sevmez. Açık arttırmadan satıyoruz.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tavuk ve horozlardan görüntü

Tavukları kucaklamaya çalışan çocukların görüntüsü

Osmanlı Sultanı cinsi tavuğun görüntüsü

Müzayededen fiyat artırımı görüntüsü

Müzayedeye çıkan tavukların görüntüsü

Federasyon Başkanı ile röp

Düzce Dernek başkanı ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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DATÇA\'DA BOĞA GÜREŞLERİ GELENEĞİ YAŞATILIYOR

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Güreşlerde 150 boğa kıyasıya mücadele etti.

Datça\'da yüzlerce yıllık boğa güreşleri geleneği yaşatılıyor. Datça\'nın bir dönem kültürel tarihine damgasını vuran ancak 1980\'li yılların ardından neredeyse unutulmaya yüz tutan boğa güreşleri, 2006 yılından bu yana yeniden aralıksız olarak yapmaya başlandı. Datça\'da bu yıl 13 üncüsü gerçekleştirilen boğa güreşleri büyük ilgi gördü. Datça Belediyesi tarafından Reşadiye Arena\'da düzenlenen güreşlerde, çevre il ve ilçelerden gelen 150\'ye yakın boğa mücadele etti. Para ödüllü, \'Tozkoparan\', \'Deste\', \'Küçük ayak\', \'Büyük ayak\' , \'Orta\', \'Başaltı, \'Baş\' ve \'Süper baş\' kategorilerinin yanı sıra, çeşitli kurumlara ait kupa mücadelelerine de sahne olan güreşler, arenayı dolduran 4 bine yakın izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren, traktör ve kamyonların üzerinde kurdukları geçici tribünlerde güreşleri izleyenler bir yandan da sofralarda piknik yaptı.

\'BOĞALARI BAL, PEKMEZ, KURU ÜZÜMLE BESLİYORLAR\'

Boğa Güreşleri Tertip Komitesi Sorumlusu Savaş Tatlı, Datça\'daki boğa güreşlerinin yüzlerce yıllık bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi. Datça\'da Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 29 Ekim\'lerde düzenlenmeye başlanan boğa güreşlerinin bir dönem unutulduğunu hatırlatan Tatlı, \"İlçemizde boğa güreşlerinin yeniden yapılıyor olması bir geleneğin yaşatılması bakımından bizi mutlu ediyor. Bu yıl güreşlere, her zamankinden fazla ilgi oldu. 26 kupa mücadelesi yapıldı\" dedi. Hayvan sahiplerinin boğaları kendi evlatlarından ayırmadıklarını ifade eden Tatlı, \"Onları bal, pekmez, kuru üzümle besliyorlar. Kendi çocukları gibi bakıyorlar. Her biri özel bakımdan geçen boğalar, doğası gereği güreşmek istiyor. Onların zarar görmesini istemeyiz. Uzun süreli güreşleri hemen durdurup, beraberlik ilan ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Boğa güreşlerinden görüntü

-Boğa güreşlerini izleyenlerden görüntü

-Enderbey ve Angel isimli iki boğanın, 27 dakika süren mücadelenin ardından, berabere ilan edildiği güreşten görüntü

-Boğa Güreşleri Tertip Komitesi Sorumlusu Savaş Tatlı ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),(DHA)

