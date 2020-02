DHA YURT BÜLTENİ 12

BRUNSON\'IN GÖREV YAPTIĞI KİLİSE BİNASI SATIN ALINDI

İZMİR\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'ın Alsancak\'ta görev yaptığı Diriliş Kilisesi\'nin binası, kilise derneği üyeleri Elif Doğan ve Semra Çetin tarafından satın alındı.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu \'sağlık sorunları\' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ve son duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi\'nin binası, kilise derneğine mensup kişiler tarafından satın alındı. Uzun yıllardır kiralık olarak kullanılan kilise binasını, kilise cemaatine yakın olan Elif Doğan ve Semra Çetin\'in aldığı öğrenildi. Doğan ve Çetin\'in yaklaşık bir yıldır binayı satın alma girişiminde bulunduğu ve satış işleminin Andrew Craig Brunson\'ın son duruşmasından önce gerçekleştiği belirtildi.

Diriliş Kilisesi Derneği eski Başkanı Handan Yılmaz tarafından kilise amacıyla yıllar önce kiralanan binanın 270 bin dolara satın alındığı öğrenilirken, anlaşmanın dolar üzerinden, ödemenin ise Türk Lirası ile yapıldığı ifade edildi. Binanın kilise olarak kullanılmasına devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Andrew Craig Brunson\'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kilise binasını satın alan Elif Doğan ve Semra Çetin\'in müvekkilleri olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

ANTALYA VALİSİ\'NDEN MESAİ SAATİNDE \'SİGARA\' VE \'KAHVALTI\' YASAĞI

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kurumlarda mesai saatinde kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasakladıklarını belirterek, \"Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Personel öğle saatlerindeki molada sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız\" dedi.

2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu\'nda yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Gerçekleştirilen, devam eden projeleri ve yatırımları anlatan Vali Karaloğlu, her kurumun işini takip ederek, halkın hizmetine bir an önce sunması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan gelen emri yayımladıklarını kaydeden Karaloğlu, \"Kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşa sunulan hizmetin hızla sonuçlandırılması, \'Bugün git, yarın gel\' anlayışından çıkılması noktasında genelgesi oldu\" dedi. Söz konusu genelgeyi kaymakamlıklara gönderdiklerini aktaran Karaloğlu, artık başkanlık sisteminde olduklarını, sisteme işlerin daha hızlı yürümesi için geçildiğini hatırlattı.

\'BEN BİLMEM MEVZUAT HAZRETLERİ BİLİR\' ANLAYIŞINDAN VAZGEÇECEĞİZ

Vatandaşa sunulan hizmetin hızlandığının hissettirilmesini isteyen Karaloğlu, \"Vatandaş bize müracaat ettiğinde, \'Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir, ben değil yan masada arkadaş bilir\' anlayışından vazgeçeceğiz. Kendi işimiz gibi vatandaşın işini takip edip, sonuçlandıracağız\" diye konuştu.

SİGARA VE KAHVALTI YASAĞI

Valiliklerde \'Açık Kapı Milletin Kapısı\' projesinin oluşturulduğunu hatırlatan Karaloğlu, projenin çok işlevsel olduğunu ifade etti. Karaloğlu, \"Açık kapıyla ilgili kurumlarınıza gelen talepleri değerlendirmenizi emrediyoruz, talep ediyoruz. Sabah mesaisi başlıyor ardından kahvaltı mesaisi. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Herkes kahvaltısını evinde yapıp gelecek. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde ya da odalarda dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Mesai devam ederken sigara içen arkadaşların her kafaları estiğinde kupalarını ele alıp dışarıya çıkmalarını çok çirkin buluyoruz. Kendisine verdiğimiz öğle saatlerinde sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız. Çirkin görüntüler istemiyoruz. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek.Bütün dairelerimiz kendisine özen göstersin\" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ\'NDE KİMYASAL YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ: 1 YARALI

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, sanayi sektöründe kullanılan \'Strene Monemer\' isimli kimyasal madde yüklü tanker bir fabrikanın bahçesine devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekipleri tankere köpük sıkarak tanker çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaza, Başiskele ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Göksel Er yönetimindeki sanayi sektöründe kullanılan \'Strene Monemer\' isimli kimyasal madde yüklü tanker kontrolden çıkarak bir kimyasal ürünler üreten fabrikanın bahçesine devrildi. Kazayı gören fabrika çalışanları 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Göksel Er\'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerine Kocaeli AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu ulaşıma kapatıp, tankere su sıkarak önlem aldı.

Daha sonra tanker çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak Gölcük Sanayi Sitesi\'ne götürüldü. Polis soruşturma başlattı.

YÜKSEKOVA\'DA PKK\'NIN SİLAH VE BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda silah, mühimmat, mutfak tüpüyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri\'nin terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Yüksekova ilçesine bağlı İkiyakalar bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, PKK\'lı teröristlere ait olduğu belirtilen, 1 mutfak tüpüyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör ile 3 el bombası ele geçirildi. Bölgede PKK\'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Çanakkale\'de Sahil Güvenlik’ten trol teknelerine drone ile operasyon

ÇANAKKALE\'de, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından trol avcılığı yapan teknelere yönelik gece ve gündüz havadan drone ile yapılan denetimlerde 5 trol teknesine 167 bin 917 TL idari para cezası kesildi.

Çanakkale Valiliğince \'suçun önlenmesi, suçluların teşhisi, takibi ve suçun delillendirilmesi\' amacıyla Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığınca drone tahsisi yapıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince trol tekneleri tarafından yasak alanların sıkça ihlal edildiği Bozcaada, Ezine, Karabiga ve Kabatepe açıklarında 3 ay boyunca yapılan denetimlerde dip trolü avcılığı yapan 5 tekne yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türkiye\'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve havadan gece ve gündüz drone ile yapılan denetimlerde 5 trol teknesine 167 bin 917 TL idari para cezası kesildi. Teknelerdeki ağ ve kapılardan oluşan av donanımlarına, balıklara ve 1 tekneye de el konuldu.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığınca sürdürülen çalışmaların havadan ve denizden 7 gün 24 saat esasına göre devam ettirilirken, bu kapsamda sürdürülebilir avcılığın devamı, balık stoklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

İki kardeşi öldüren, yakınlarını da yaralayan sanığa 61 yıl 3 ay hapis...



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da trafikte yol verme tartışması sonrası Çağlar ve Çağrı Şehirlioğlu kardeşleri öldürmek, yakınlarını da yaralamak suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Nail Ayvaoğlu, toplam 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılı Kurban Bayramı’nın birinci günü kent merkezinde meydana gelen olayda Çağlar Şehirlioğlu (25) ile Nail Ayvaoğlu (59) arasında çıkan trafikte yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu Çağlar ve kardeşi Çağrı Şehirlioğlu (20) tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayda, Çağlar Şehirlioğlu\'nun eşi Aynur, annesi Tekgül Şehirlioğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan Cihan Yurdagül de yaralanmıştı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın son duruşmasına sanıklar ve avukatları ile mağdur taraf ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklarından Nail Ayvaoğlu ve tutuksuz yargılanan sanıklar Cihan Yurdagül, Vahit Ayvaoğlu ve Satiye Ayvaoğlu suçsuz olduklarını belirterek beratlarını istediler.

Mahkeme heyeti sanıklardan Nail Ayvaoğlu’na Çağlar ve Çağrı Şehirlioğlu’nu öldürmekten 36 yıl, Aynur Şehirlioğlu’nu yaralamaktan 10 yıl 6 ay, Cihan Yurdagül’ü yaralamaktan 13 yıl 6 ay, ruhsatsız silah kullanmaktan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 61 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti yine sanıklardan Vahit Ayvaoğlu’na yaralamadan dolayı 1 yıl, Satiye Ayvaoğlu’na ise ruhsatsız silahtan dolayı 1 yıl hapis cezası ile 30 gün adli para cezası verdi. Heyet sanıklardan Cihan Yurdagül hakkında ise berat kararı verdi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Yol verme yüzünden meydana gelen olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı. Caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Nail Ayvaoğlu\'nun, Çağlar Şehirlioğlu\'nu kovalarken arkasından tabanca ile ateş ettiği, ardından orta refüje geldiğinde durup arkasından gelen ve kendisine engel olmak isteyen kardeşi Çağrı Şehirlioğlu\'na ateş ettiği görülüyor. Çağrı Şehirlioğlu\'na yere düştükten sonra da ateş eden Nail Ayvaoğlu, daha sonra yanına gelen oğlu ile birlikte olay yerinden uzaklaşırken kameraya yansımıştı.

Karnına saplanan demir çubukla hastaneye kaldırıldı

NİĞDE’de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen Saim Güzel(28), karnına saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Bor ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi Saim Güzel, ikinci kattan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. Talihsiz işçinin düştüğü yerdeki inşaat demiri karnına saplandı.Yaralanan işçiyi gören arkadaşları, polis ve sağlık ekibinden yardım istedi. Ancak olay yerine gelen sağlık ekibi, kan kaybını önlemek için işçinin karnındaki demiri çıkarmak yerine itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekiplerinin demiri kesmesinin ardından yaralı işçi karnına batan parça ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

