DHA YURT BÜLTENİ-12

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ANTALYA KUMLUCA\'DA ORMAN YANGINI

1)ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ DİKİCİ: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, geniş bir alanda devam ediyor. Orman yangınına, 50 arazöz, 4 amfibi uçak, 7 helikopter ve 6 dozerle müdahale ediliyor.Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, Papazkoyu\'nda saat 11.00 sıralarında orman yangını başladı. Geniş bir alanda devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle seraların bulunduğu alana doğru ilerleyen yangına, 50 arazöz, 4 amfibi uçak, 7 helikopter ve 6 dozerle müdahale ediliyor. Tüm ekipler yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Kızılçam ormanı olan bölgede seralar ve evlerin bulunduğu belirtilirken, yangının yer yer şiddetlendiği ve etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

\'YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA DEĞİL\'

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise seralara yakın noktada başlayan yangının, bölgenin sarp olması ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanıldığını aktardı. Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığını kaydeden yetkililer, yangının yerleşim yerlerini değil, sera alanlarını tehdit ettiğini belirtti.

\'EVLERE ULAŞMAMASI İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR\'

Kumluca Belediye Başkanı Ak Parti\'li Yusuf Göven de hızla olay bölgesine gittiklerini belirtti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi sahibi olmadığını aktaran Başkan Göven, rüzgarın etkisiyle yangının sürekli yön değiştirdiğini vurguladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Başkan Göven, orman içerisinde kalan tarım alanlarının zarar gördüğünü anlattı. Başkan Göven, \"Olay mahallindeyiz. Şu an seralarda zarar var. Ama evlere ulaşmaması için çaba sarf ediliyor\" dedi.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ DİKİCİ: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici yaptığı açıklamada, \"Bugün Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı Adrasan Orman İşletme Şefliği Mavikent Yenicepinar mevkisinde saat 10.25\'te orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleme eğilimi gösteren yangına Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler müdahale ediyor. Yangına şu anda 38 arazöz, 134 yangın işçisi, 5 dozer, 5 söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve idare helikopteriyle müdahaleye devam ediliyor\" dedi.



Hasan DEMİRBAŞ- Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) -

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DOĞU KARADENİZ YAYLALARINDA YIKIM BAŞLADI (EK)

2)KAÇAK YAPI SAHİPLERİ TEPKİLİ: DİĞER KAÇAK YAPILAR NEDEN YIKILMIYOR?

Trabzon’un Düzköy ilçesi Haçkalı yaylasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Kaçak yapı sahibi Hasan Avcı da “Burası mera alanı. Yasaksa hepsinin yıkılması lazım. Burada benim bir suçum yok. 50-60 yıllık eski binamız yıkıldığı için yerine yenisini yapıyordum. Buradaki diğer kaçak binalar neden yıkılmıyor. Şimdiye kadar yıkılması gereken binaların hiçbiri yıkılmadı. Doğrusunu yapsınlar, tümünü kaldırsınlar, ben razıyımö diye konuştu. Haskız Çelik, binasını yıktırmayacağını belirterek “Burada gariplerin evleri yıkılır mı? Nedir bu rezillik. Hepsini yıkabilirler, bunu yıktırmayacağız. Kimse gelmesin buraya, baltayla hepsini keserimö dedi.

1 OCAK 2018\'DEN SONRAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR

Doğu Karadeniz yaylalarında geçen yıl belirlenen ilk etaptaki 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alınmıştı. \'İmar Barışı\' uygulaması ile bu yapılara af getirildi. Duyurularda, 31 Aralık 2017\'den sonra inşa edilen kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirileceği belirtildi. Ancak uyarıları dikkate almayan ve İmar Barışı\'nı fırsat bilen vatandaşlarda yaylalarda kaçak yapı inşaatlarına başladı. İmar Barışı affının kendilerini de kapsayacağını düşünen vatandaşların kaçak yapılarının yıkımına başlandı.

Görüntü Dökümü

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Yayladaki yıkım detayları

Yaylacılarla röp.

Detaylar

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Tolga SAĞLAM TRABZON-DHA

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3)BAKAN KASAPOĞLU, BANDIRMA\'DA SEL MAĞDURU ESNAFI ZİYARET ETTİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde geçen perşembe günü meydana gelen selde iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi\'nin 2018-2019 öğretim yılı açılış programı için Bandırma\'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen perşembe günü meydana gelen selde iş yerleri zarar gören Cumhuriyet Meydanı ve Şehit Süleyman Bey Caddesi\'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu\'na Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar eşlik etti. Ziyaretin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kasapoğlu, \"Bazı esnafımız zarar görmüş ama sıkıntılı durum hızla gideriliyor. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Başta Valimiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz seferber olmuş durumda. İnşallah eksiklikler ve sorunlar hızla giderilecek. Esnafımız da kendini toparlamak üzere. \'Allah tekrar bu tür sıkıntılarla karşılaştırmasın\' diyoruz\" ifadelerini kullandı.

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-Gelişi

-Halka ve esnafa geçmiş olsun

-Kısa açıklama

1 dk 17 84 mb

(Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ-BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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4)İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NUHOĞLU: MAHALLİ SEÇİMLERDE İTTİFAK YAPILABİLMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, şuandaki mevcut ittifak yasasının milletvekilliği seçimleri ile ilgili olduğunu belirterek, \"Mahalli seçimlerde ittifak yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir düzenleme yapıp da ittifakla mahalli seçimlere girerlerse o zaman yaptıkları düzenlemeye bakmak gerekir. O düzenlemenin şartları uygun düşerse o zaman düşünülür ve konuşulur. Bugün için böyle bir şey yoktur\" dedi.

İYİ Parti\'nin \'İyilik Kervanı Yollarda\' projesi kapsamında başlatılan Hayrettin Nuhoğlu, Adapazarı\'na geldi. İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuhoğlu, İYİ Parti olarak aldıkları sonucu beklemediklerini ifade ederek, \"Beklediğimiz bir sonuç değildi. Ama buna rağmen kabul etmek gerekir ki İYİ Parti kurulduktan 6,5 ay sonra seçim kararı alındı. Ve seçimlere gidildi. Alınan sonuç Türk siyasetinde ciddi bir kapıyı araladı. Çünkü bu seçim sonuçlarında görüldü ki Adalet ve Kalkınma Partisi oylarını yüzde 42 civarına düşürdü. Cumhuriyet Halk Partisi ne olursa olsun şartlar ne kadar kötü olursa olsun Türkiye\'de iktidar olamayacağını bir kez daha gösterirken, HDP Türkiye\'nin partisi olamayacağını, Milliyetçi Hareket Partisi de iktidar niyeti olmadığını gösterdi. Geriye sadece İYİ Parti kaldı. İYİ Parti Genel Başkanımızın ifadesiyle köprünün başını tutmuştur.\" dedi.

Nuhoğlu partisinin seçimlerde zor şartlar altında yarıştığını belirterek, \"Seçim sürecinde İYİ Parti en zor şartlarda yarışan bir partiydi. Diğer partilerin hazineden aldıkları devasa yatırımların yanında iktidar partisinin inanılmaz yolsuzluklardan gelen bir parti harcamaları söz konusuydu. İYİ Parti çok kıt imkanlarla kurucuların yaptığı bağışlarla seçimleri yürüttü. Bu şartlara rağmen Türk siyasetinde yeni bir kapı açmıştır. Şimdi biz mahalli seçimlerde göstereceğimiz yeni bir başarıyla Türk milletinin ve ülkemizin önünü açabilecek her türlü kabiliyete kavuşmuş olacağız.\" diye konuştu.

AK Parti ve MHP\'nin yerel seçimlerde ittifak yapılacağı konuşulurken, İYİ Parti\'nin böyle bir ittifaka katılmayacağını dile getiren Nuhoğlu, \"Diğer siyasi partiler de böyle karar aldılar. Zaten şuandaki mevcut ittifak yasası milletvekilliği seçimleri ile ilgilidir. Mahalli seçimlerde ittifak yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir düzenleme yapıp da ittifakla mahalli seçimlere girerlerse o zaman yaptıkları düzenlemeye bakmak gerekir. O düzenlemenin şartları uygun düşerse o zaman düşünülür ve konuşulur. Bugün için böyle bir şey yoktur\" dedi.

Nuhoğlu daha sonra Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ\'u makamında ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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Hayrettin Nuhoğlu\'nun açıklamaları

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI, (DHA)

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5)VALİ TÖRENE BEKLENMEYİNCE SİNİRLENİP PROGRAMI TERK ETTİ

ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen programa İlköğretim Haftası kutlamaları nedeniyle geç kaldı. Vali Çınar, programın kendisi beklenmeden başladığını görünce İstiklal Marşı\'nın okunmasını bekledikten sonra töreni terk etti.Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi. Saat 11.00\'de başlayan törene Vali Ahmet Çınar, Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu\'nda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlamaları nedeniyle 10 dakika geç kaldı. Ahilik Haftası programı ise duyurulan saatte başladı. Programa katılanların saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada Vali Ahmet Çınar ve Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir de valilik önüne geldi. Vali Çınar, protokole girmeyerek kalabalığın sonunda İstiklal Marşı\'nı okudu. Vali Çınar, İstiklal Marşı\'nın sona ermesinin ardından başkan Akdemir ile birlikte töreni terk ederek makam odasına geçti. Törenin hemen ardından Ahilik Haftası kutlama komitesini makam odasında kabul etmesi beklenen Vali Çınar, programı iptal etti.

KOMİTEYİ ÖĞLEDEN SONRA KABUL ETTİ

Vali Çınar, saat 14.00\'da ise Ahilik Kutlama Komitesini kabul etti. Vali Çınar, ahiliğin öneminden bahsederek geleneklerin mutlaka yaşatılması gerektiğini söyledi. Ahiliğin önemli esnaf geleneklerinden biri olduğunu ifade eden Vali Çınar, \"Bunun içerisinde ticari ahlaki anlamda dersler alacağımız kolayca kendimizi mi yeni nesillere aktarımı yapabileceğimiz değerler vardır. Bu anlamda Ahilik Haftası\'nı kutlarım. İşlerin güzel olmasını diliyorum. Bütün esnafımıza helalinden bol kazançlar diliyorum.\" dedi. Vali Çınar, gazetecilerin töreni terk etmesiyle ilgili soru üzerine, \"Bir yanlış anlaşılma yok, sorun da yok.\" dedi. Görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Valilik önündeki törenin başlaması

-Saygı duruşu

-İstiklal Marşı sırasında valinin gelmesi

-İstiklal Marşının bitmesi

-Valinin töreni terk etmesi

-Törenin devam etmesi

-Valinin komiteyi makamında kabulu

-Vali Ahmet Çınar\'ın açıklaması

Süre: (4.11) Boyut: (468 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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6)GÖRME ENGELLİLER İLK DERSE BİSİKLETLERLE GİTTİ

GAZİANTEP\'te görme engelli öğrenciler, bisiklet kullanımına dikkat çekmek için 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk gününde okullarına bisikletle gitti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 30 görme engelli öğrenci, belediye personelinin rehberliğinde iki kişilik bisikletlere bindi. Bisikletlerle yola çıkan görme engelliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndan başlayarak 5 kilometre mesafedeki GAP Görme Engelliler İlk ve Orta Okulu\'na kadar pedal çevirdi. Öğrenciler, hep birlikte İstiklal Marşı\'nı okuyup dersbaşı yaptı.

Bisiklet kullanımına dikkati çekmek için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, \"Engelsiz Kent Gaziantep\'te görme engellilerinde bisiklet kullanabilmesi için tandem bisikletler alarak bu farkındalığı Gaziantep\'te başlatmış olduk. Bugün bu bisikletlerle pedal çevirmeye hiç bir şeyin engel olmadığını göstererek GAP Görme Engelliler İlk ve Orta Okulu\'na eğitim öğretimin ilk gününde gelmiş bulunduk\" dedi.

İlk defa bisikletle farklı yerlere gidebildiğini ifade eden görme engelli Simay Boz ise \"Küçüklüğümüzde bisiklete biniyorduk ama ilk kez böyle bir deneyim yaşadım. İlk kez arkadaşlarında yardımıyla dışarıda bisiklet sürebilme şansımız oldu. Bizim için çok eğlenceli bir etkinlik oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Görme engellilerin bisiklet sürmesi

- Trafikte yolculuk etmeleri

- Yusuf Çelebi ile Röp.

- Simay Boz ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 343 MB



