DHA YURT BÜLTENİ 12

DALAMAN\'DA KAĞIT FABRİKASININ HURDALIK BÖLÜMÜNDE YANGIN ÇIKTI

MUĞLA\'nın Dalaman ilçesindeki bir kağıt fabrikasının bahçesindeki hurdalık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

Dalaman girişi Atakent Mahallesi\'nde yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki hurdalık bölümünde bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir ve Dalaman\'dan itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü\'nden arazözler sevk edildi. Ayrıca orman helikopteri de havadan çalışma başlattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar olduğu belirtildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fabrikadan görüntü

- Soğutma çalışmalarından görüntü

Haber- Kamera: Ercan KAYLI / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI\'NDAN SIĞINMACI TEŞEKKÜRÜ



BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova, Türkiye\'de 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı olduğunu ifade ederek, \"Biliyoruz ki 3.5 milyonun üzerinde sığınmacı var ve siz bu konuda da biz Avrupa Birliği üyesi olarak Türkiye\'ye finansal olarak destek veriyoruz. Biliyoruz ki siz bu yükü taşımak zorunda kalıyorsunuz ve bu konuda teşekkür ederiz\" dedi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova, çeşitli etkinliklere katılmak üzere karayoluyla Edirne\'ye geldi. Bulgar sınırından geçiş yapan Yotova, beraberindeki Kültür ve Medya Komisyonu Başkanı Vezhdi Rashidov, Kültür Bakanı Yardımcısı Rumen Dimitrov, Haskovo ve Yambol valileri, Bulgaristan dernek temsilcilerini Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal karşıladı. Kapıkule VIP salonda bir süre görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova \'Türk kahvesi\' içmek istediğini söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı\'ndaki görüşmelerin ardından Edirne Valisi Günay Özdemir\'i makamında ziyaret eden Yotova, Türkiye ve Edirne\'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, İstanbul\'da Demir Kilise\'nin restore edildiğini hatırlatarak, \"İki ülkenin ilişkileri için bu ziyaretin katkısı olacağını düşünüyorum. Tarih boyunca balkanlarda farklı inanç ve düşüncedeki insanlar birlikte yaşamayı başarmışlar. Bu nedenle de dünyada barış ve huzur sağlanmış. Yine birlikte yaşamayı başarabilirsek, dünyanın ihtiyacı olan huzur ve barışı birlikte gerçekleştirebiliriz. Bu konuda Bulgaristan ve Türkiye Cumhurbaşkanı, başbakanları önemli bir işbirliği içindeler ve sürekli beraber çalışma içerisindeler. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın emirleriyle İstanbul Demir Kilise\'nin yeniden faaliyete geçmesiyle Türkiye\'nin ve insanlığı ortak değeri olan bu eseri, bütün insanlığa kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova ise sığınmacılar konusunda Türkiye\'ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

\"Hep beraber yapacak çok projelerimiz var. Biz bu görüşmelerle Karadeniz\'deki ticareti canlandırabiliriz. Özellikle doğalgazla ilgili birçok adımlar var daha da ileri gideceğiz. Gümrükte görüşmelerde geçişlerle ilgili nasıl çözümler bulabileceğimizi konuştuk. Biz Bulgaristan olarak bir Avrupa Birliği üyesi olarak diğer Avrupa Birliği ülkelerine sınır kapılarına daha çok peron açmaları için, daha fazla aracın işlem görmesi için konuyu dile getireceğiz. Böyle bir projeyi başlatmak istiyoruz. Kapıkule\'nin çok işlem yaptığını söylediler, üzülerek söylüyorum ki biz çok fazla insan kaçakçılığına maruz kalan bir ülkeyiz. İki ülke olarak çaba gösterdik ve Avrupa Birliği\'nin güvenliğini de aslında biz burada başlatıyoruz. Halkımızın da ülkelerinde sorun olmadan yaşaması için çabayı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben size de çok teşekkür ederim, özellikle Macaristan ve Makedonya\'daki gibi olayların burada olmadığı için. Biliyoruz ki 3,5 milyonun üzerinde sığınmacı var ve biz Avrupa Birliği üyesi olarak Türkiye\'ye finansal olarak destek veriyoruz. Biliyoruz ki siz bu yükü taşımak zorunda kalıyorsunuz ve bu konuda teşekkür ederiz\" diye konuştu.

KİLİSEDE TÖREN

Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova\'ya üzerinde İstanbul\'daki Demir Kilise olan bir tablo hediye etti. Ziyaretten sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova ve beraberindeki heyet, Kıyık semtindeki Sveti Georgi Kilisesi\'ne geçti. Burada 10 yıl önce kurulan Kültür Merkezi\'nin yıldönümü kutlamasına katılan Yotova, \"Bugün Edirne\'de iki bayram yaşıyoruz. Kültürel faaliyetler iki ülke insanı için de güzel oluyor. Ülkeler arasında sorunlar olabilir, Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye göçenlerin de sorunları olabilir ancak bunlar düzeltilecektir. İnsanlar birbiriyle çeşitli etkinliklerle bir arada olduklarında daha iyi anlaşırlar ve ibadet hangi dilde yapılırsa yapılsın aynı yere gider\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür Merkezi\'nin resmi açılış kurdelesini törene katılan Yotova\'nın yanı sıra Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan birlikte kesti. Kültür ve Medya Komisyonu Başkanı Vezhdi Rashidov, Bulgaristan\'ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Nikolova Neynsky, Sofya Üniversitesi Rektörü Stoyan Dançev\'in de birer konuşma yaptığı programda kilise bahçesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova ve Recep Gürkan tarafından manolya ağacı dikildi. Yotova, kilisede mum yakıp dua etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Yotova, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ı da makamında ziyaret ederek, Edirne\'de yaşayan Bulgar vatandaşlarıyla bir düğün salonunda bir araya geldi. Onların sorunlarını dinleyen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, Abdurrahman Mahallesi\'ndeki Elena Kilisesi\'nin restorasyondan sonra ibadete açılmasının 10\'uncu yılı nedeniyle verilen kutlama programına katılarak Edirne\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Bulgar heyetin Kapıkule\'de karşılanması

-Yotova detay

-Gelen heyet

-Edirne Valiliği ziyareti

-Vali Özdemir\'in karşılaması

-Valilik defterini imzalaması

-Valilik ziyareti

-Vali Özdemir\'in konuşması

-Yotova\'nın açıklaması

-Kilisedeki program

-Kültür Merkezi açılışı

-Kilisede mum yakıp dua etmesi

-Edirne Belediyesi ziyareti

-Bulgar vatandaşlarını dinlemesi

-Elena kilisesi programı

-Dans eden Bulgar ekipleri

-Programa katılanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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BAZ İSTASYONLARINDAKİ AKÜ HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

TEKİRDAĞ\'da GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından aküleri çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karacakılavuz Mahallesi\'nde bir operatör firmasının baz istasyonunda yaşanan akü hırsızlığı ve GSM hatlarında aksaklık yaşanması üzerine çalışma başlattı. Jandarma, çevredeki güvenlik kameraları kayıtları üzerinde yaptığı incelemede hırsızlıklarda 34 RT 1417 plakalı aracın kullanıldığını belirledi. Plaka bilgilerinden ulaşılan aracın sahibi İ.G., gözaltına alındı. İ.G., jandarmadaki ifadesinde, hırsızlık olayını G.Z. ve E.A. ile birlikte gerçekleştirdiklerini, aküleri de 2 bin 700 liraya sattıklarını itiraf etti.

Jandarma G.Z. ve E.A.\'yı da yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye tabela

-Jandarma araçları

-Şüphelilerin jandarmalar arasında adliyeye getirilişleri

-Adliyeye girişleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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MARMARİS\'TE ORMAN YANGINI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Marmaris\'in Hisarönü Mahallesi\'ndeki Bördübet mevkisinde bugün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Sarp ve dağlık arazideki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve 250 orman işçisiyle müdahale edilmeye başlandı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü, havadan ve karadan müdahalelerle yangının kontrol altına alınmasına çalışıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yangından orman helikopterinden çekilen görüntü

Haber-Kamera: MARMARİS (Muğla), (DHA)

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