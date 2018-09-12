DHA YURT BÜLTENİ 12

İdib\'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleşti

RUSYA ve Esad rejiminin saldırılarına maruz kaldıkları İdlib\'deki evlerini terk eden Suriyeliler, Sarman kasabası yakınlarındaki Türk gözlem noktasının bulunduğu zeytinlik ile boş araziye yerleşerek yaşam mücadelesi veriyor.

Son günlerde rejim ve Rusya\'nın karadan ve havadan bombaladığı İdlib\'deki evlerini terk eden aralarında çocukların da bulunduğu Suriyeli aileler, kentin güneyindeki Sarman kasabası yakınlarına göç etti. Suriyeli aileler, Türk gözlem noktasının bulunduğu bölgedeki zeytinlik ile boş araziye kurdukları çadırlarda barınıyor. Türk gözlem noktasının yakınında kendilerini güvende hissettiklerini belirten Suriyeliler, göçe zorlandıklarını ve bulundukları alanda kötü şartlarda olduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İdlib kırsalı

- Boş arazi ve zeytinlik

- Göç eden Suriyeliler

- Türk gözlem noktası

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: SURİYE-DHA)

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11 Mayıs\'ın sembol ismi Zahide Kuday: Çok mutluyuz

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen bombalı terör saldırısında eşi Hacı Mustafa Kuday\'ı kaybeden, ellerini havaya açarak ettiği feryadı yürekleri dağlayan Zahide Kuday ile kızı Fethiye Yıldız, terörist Yusuf Nazik\'in yakalanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Reyhanlı ilçesinde, 2013 yılındaki bombalı terör saldırısının faillerini yönlendiren, Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik\'in, MİT tarafından Suriye\'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye\'ye getirilmesi sonrası, saldırıda hayatını kaybeden Hacı Mustafa Kuday\'ın eşi Zahide Kuday ile kızı Fethiye Yıldız, duygularını anlattı. Patlama sırasında ellerini havaya açarak feryat eden Zahide Kuday, zanlı Yusuf Nazik\'in yakaladığını duyunca sevindiğini, en kısa zamanda diğerlerinin de yakalanmasını istediklerini belirtti.

Kızı Fethiye Yıldız ise Yusuf Nazik\'in yakalandığını sabah haberlerde dinlediğini belirterek şöyle dedi:

\"Sevinç ve hüznü bir arada yaşadık. Babamı kaybettim ama failin yakalanmasından dolayı da sevinçliyiz. MİT ve tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Şehitlerin kanı yerde kalmadı, çok mutluyuz, diğerleri de yakalanacak ve cezalarını çekeceklerdir. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.\"

Görüntü dökümü

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- Zahide Kuday\'ın konuşması

- Kızı Fethiye Yıldız\'ın konuşması

- Ölen Mustafa Kuday’ın sağlık fotosu

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02’00\" BOYUT: 230MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Eser PAZARBAŞI /REYHANLI(Hatay),(DHA)



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Körfez\'de, İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldı

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, İmar Barışı kapsamına girmeyen, tapusuz ve ruhsatsız binaların yıkımı sırasında evlerin sahipleri tepki gösterdi. Vatandaşlar ile jandarmalar arasında gerginlik yaşanırken, iş makineleri binaların yıkımını sürdürdü.

Körfez Elmacık Mahallesi\'nde inşaat halinde tapusuz ve ruhsatsız 13 ev tespit edildi. Daha önce 4 ev yıkılırken, kalan evlerin yıkımı için bugün iş makineleri bölgeye geldi. Jandarma ve zabıta ekipleri bölgede önlem aldı. İmar Barışı kapsamına girmeyen, bu yıl içerisinde yapıldıkları belirlenen evlerin yıkımı sırasında vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar ile jandarma arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. Vatandaşlar, İmar Barışı için başvurduklarını, evlerini 2B kapsamında göstermelerine rağmen evlerinin yıkıldığını iddia etti.

TAPUSUZ VE RUHSATSIZ BİNALAR YIKILIYOR

Körfez Belediyesi\'nden yapılan açıklamada tapusuz ve ruhsatsız binaların yıkıldığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

\"Körfez ilçesi sınırındaki Elmacık Mahallesi\'nde 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan, tapusuz ve ruhsatsız 13 yapı tespit edilmiş, Gecekondu Kanunu\'na istinaden yıkımı gerçekleştirilmiştir. 13 Ağustos tarihinde 4 yapı yıkılmış, vatandaşların engeli sonrasında yıkım işlemleri bugüne ertelenmişti. Ekiplerimiz bugün de 4 adet ruhsatsız ve tapusuz binanın yıkımını gerçekleştirmiştir. Geri kalan binaların yıkım işlemleri devam edecektir.\"

Görüntü Dökümü

-Binaların yıkılması

-Vatandaşlar ile jandarma ve zabıtalar arasındaki gerginlik

-Vatandaşlarla röp

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR-KÖRFEZ-DHA

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Gerede\'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GEREDE(Bolu),(DHA)- BOLU\'nun Gerede ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 78 kök hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gerede\'de bir eve operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev, iş yeri, bahçe ve otomobilde yapılan aramada 78 kök hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirildi. Evde bulunan Y.D. ve M.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Gerede Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Fotoğraflar

Haber: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)

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Kaldırıma çıkan otomobilin altında kalıp öldü

DENİZLİ\'nin Kale ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çıkan otomobil, hırdavat dükkanının önünde oturan işyeri sahibi 53 yaşındaki Sabahattin Barçın\'ın ölümüne neden oldu. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Uluçam Mahallesi Vatan Caddesi\'nde meydana geldi. Vatan Caddesi\'nde ilerleyen 64 yaşındaki İbrahim Yareno, kontrolsüz kavşakta, yönetimindeki 20 K 4027 otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak hırdavat dükkanının kapısına çarptı. Bu sırada dükkan önünde oturan işletme sahibi Sabahattin Barçın, aracın altında kaldı. Barçın ile otomobildeki 3 kişi, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Sabahattin Barçın\'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi. Otomobildeki 3 yaralı ise ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sabahattin Barçın\'ın cesedi, kaza yerindeki inceleme sonrası Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Polislerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet EKŞİM / KALE (Denizli), (DHA)



