DHA YURT BÜLTENİ 12

Fabrikadaki paletler alev alev yandı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir blok tuğla fabrikasında bulunan tahta paletler, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yandı.

Turgutlu\'daki bir blok tuğla fabrikasında bulunan tahta paletler, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi, fabrikada bulunan işçiler traktör ve forkliftlerle yaptı. Paletler boş bir alana çekilerek, alevlerin yayılması önlendi. Fabrikada bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın, işletme çalışanları tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma yaptı. Çıkış sebebi araştırılan yangın, hasara yol açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Paletlerin alev alev yanışı

- İşçilerin traktör ve forkliftlerle müdahalesi

- İtfaiye ekibinin müdahalesi

(KJ Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Üzeri suntayla kapatılan çukura düşen Aras\'ın kafatası çatladı

ÇANAKKALE\'de, kaldırım üzerindeki rögar kapağının kırılmasının ardından, üzeri geçici olarak suntayla kapatılan çukura düşen 1.5 yaşındaki Aras\'ın kafatası çatladı. Aile, ihmali olanların belirlenip cezalandırılmasını isterken, belediye, kapağın kırılarak çukur oluştuğu yönünde kendilerine bir ihbar gelmediğini açıkladı.

Olay, 9 Eylül Pazar günü sabah saat 10.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Refah Sokak\'ta meydana geldi. Kıymet (39) ve Serdal Tunçay (45) çifti, kahvaltı yapmak için oğlu Serkan Tunçay\'ı (14) markete ekmek almaya gönderdi. Serkan, kardeşi Aras\'ı da yanına alarak markete gitti. Ekmek aldıktan sonra kucağındaki kardeşi Aras ile birlikte eve dönmek için yola koyulan Serkan Tunçay, kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada, belediyeye ait rögar kapağının kırılması sonucu oluşan çukurun üzerine geçici olarak konulan suntaya bastığı anda, ayağı içine girdi. Dengesini kaybeden Serkan Tunçay\'ın kucağındaki kardeşi Aras, yere düşerek başını beton zemine çarptı. Ayağında çizikler oluşan Serkan Tunçay, gözyaşları içinde kalan kardeşini eve götürüp, durumu ailesine anlattı.

Serdal- Kıymet çifti, panik içinde oğullarını Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürdü. Çekilen rontgen filminde kafatasında çatlak tespit edilen Aras, Beyin Cerrahi Servisine yatırıldı. Serviste 3 gün boyunca tedavi gören ve sağlık durumu iyiyi giden Aras, bugün taburcu edildi.

\'KARDEŞİM KUCAĞIMDAYDI, BİRLİKTE DÜŞTÜK\'

Yaşadıkları talihsiz olayı anlatan Serkan Tunçay, \"Kardeşimle ekmek alıp dönüyorduk. Yolda çukur varmış. Üstüne tahta koymuşlar, çürükmüş. Ben de bilmiyordum. Kenarına bastım. Ayağım içine girdi. Kardeşim kucağımdaydı, birlikte düştük, sonra ağlamaya başladı.Annemlere olayı anlattım. Sonra hastaneye götürdüler. Kafasında bir çatlak varmış. Kontrol altında tutuldu, beyin kanaması olmasın diye. İnşallah iyi olacak\" dedi.

\'HAKKIMI ARAYACAĞIM\'

Sorumluların bulunması ve cezalandırılması için işin peşini bırakmayacağını belirten baba Serdal Tunçay ise şunları söyledi:

\"Hiçkimsenin başına gelmesini istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Bir pazar günümüz bize haram oldu. Çok kötü bir süreç geçirdik. Ne desem bilemiyorum. Çünkü çok büyük bir ihmalkarlık var. Kaldırımın üstü bir sunta ile kapatılmış. Aynı zamanda burası engelli yolu. Bakkala gönderdim. İkisi ağlayarak geldi. O panikle hastaneye gittik. Kafada çatlak, çökük olduğu söylendi. Allah\'a şükür olsun film sonuçları iyi geldi. Bugün sabah son filmimizi çektiler. O sonuçlar da olumlu çıkınca taburcu olup, evimize geldik. Kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem. Bizim başımıza geldi. Gerekli yerlere başvuracağım. Hakkımı arayacağım. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu olayın ardından bir gün sonra hemen burasını yapıyorlar. Ev sahipleriyle görüştüm. \'Bir aydır arıyoruz gelen giden yok buraya\' diyorlar. O yüzden gerekli adli yasal işlemleri de yaptıracağım. Bu olay geçtikten sonra yapılmış anlamı yok. Hadi benim çocuğum düştü. Bir engellinin de başına gelebilirdi. Hangi kurum suçlu ise ben hakkımı arayacağım.\"

KALDIRIM ÜZERİNDEKİ KAPAK YENİLENDİ

Çanakkale Belediyesi yetkilileri, pazar günü yaşanan olayla ilgili olarak kendilerine kapağın kırıldığı ve çukur oluştuğu yönünde bir ihbar gelmediği belirtti. Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine konudan haberdar olup bunu ihbar olarak kabul ettiklerini ifade eden belediye yetkilileri, kırık kapağın değiştirilerek onarıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazanın yaşandığı kaldırım ile kapaktan genel ve detay görüntü.

-Kafatası çatlayan Aras Tunçay\'dan genel ve detay görüntü.

-Tunçay ailesinden genel ve detay görüntü.

-Serkan Tunçay açıklama görüntüsü.

-Serdal Tunçay açıklama görüntüsü.

KJ: Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 4 dakika 52 saniye. 539 MB.

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Karabük’te gaybubet evi operasyonu: 1 gözaltı

KARABÜK,(DHA) – KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, FETÖ/PDY\'nin gaybubet evine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, terör örgütünün gaybubet evini tespit ederek düzenlediği operasyonda M.K. yakalandı. Gözaltına alınan M.K. hakkında Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi\'nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunduğu, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya\'daki hesaplarında para hareketliliği olduğu, örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.K. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüpheli hastaneye götürülürken

Süre:(00.31) Boyutu:(58 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



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Otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi, yaralandı. O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Avşar Mahallesi Mevkii\'nde meydana geldi. Salihli yönüne giden 43 yaşındaki Özer Türkmen yönetimindeki 45 KA 4857 plakalı motosikletle, tali yoldan karayoluna çıkan Necati G. yönetimindeki 45 TV 111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Türker ve arkada yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Emrah Akay, yola düşüp metrelerce sürüklenerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Ayrıca kazaya karışan otomobilin, karşı şeride geçerek, başka bir araçla çarpışmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

(KJ Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)



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Hataylı dolmuşçulardan oturma eylemi

HATAY\'da merkez ilçe Antakya ile Defne ilçesinin Harbiye, Gümüşgöze ve Döver mahalleri arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförleri ekmek teknelerinin ellerinden alındığını ileri sürerek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş\'ı istifaya çağırdılar.

Antakya ile Defne ilçesinin Harbiye, Gümüşgöze ve Döver mahalleri arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförleri Hatay Valiliği önünde bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesince alınan kararlarla mağdur olduklarını ekmek teknelerinin ellerinden aldığını öne süren 3 kooperatife bağlı şoförler, aileleriyle birlikte geldikleri Hatay Valiliği önünde oturma eylemi yaptı. Başkan Lütfi Savaş\'ın istifa etmesini isteyen dolmuşçular, oturma eyleminin ardından Antakya Ulus Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan 23 nolu Harbiye kooperatifi Başkanı Sedat Tatlı, Büyükşehir belediyesince alınan hukuka aykırı kararlarla ekmeklerinin ellerinden alındığını ve dolmuş esnafının zor durumda bırakıldığını söyledi.

Kendilerinden araç yenilenmesi istendiğini kaydeden Tatlı, \"Bizler de tarif edilen marka ve modeldeki araçların bir üst versiyonunu aldık. Sayın başkan bizlerden bu araçların engellilere uygun hale getirilmesini talep etti. Bizde araçlarımızı en iyi şekilde engellilere uygun hale getirdik. Araçlarımızın mali değeri yaklaşık 200 bin TL, bize bu arabaları aldıranda Hatay Büyükşehir Belediye başkanlığıdır. Sayın başkanla HATMEK\'te yapmış olduğumuz toplantıda; \"Ben kamu yararı için araçların değiştirilmesini istiyorum\" dedi. Bizde araçlarımızın tamamını değiştirdik, fakat, hukuka aykırı işlemler, hiç bitmeyen kin ve nefretleri bizim üzerimizden devam etmeye başladı. Encümen kararıyla bizlere 800 bin TL ceza yazıldı. Müktesep olan haklarımız şehir merkezi ile Harbiye arası hattımız şuan İzmir Caddesi dağ yoluna kaldırıldı. Bu da yetmedi araçlarımızın tamamına bağlanma kararı çıkarıldı. Gerekçesi ise Köy Garajlarına araçlarımızın 5 dakika erken yetişmesi. Bir dolmuşun Köy Garajlarına 5 dakika erken yetişmesi, bu kadar insanın ekmeğinin elinden alınmasına neden mi?\" diye konuştu.

Tatlı, adli mercilere gerekli müracaatlarını yaptıklarını ve mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini beklediklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Dolmuşcuların valilik önünde yaptıkları eylemden genel ve detay görüntüler

- 23 nolu Harbiye kooperatifi başkanı Tatlı\'nın açıklaması

- Basın açıklaması yapılan alandan genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02.58 BOYUT: 91.2 MB

Haber- Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)



