DHA YURT BÜLTENİ 12

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

SURİYE sınırındaki Kilis ile Hatay\'a, bugün de askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Türkiye\'nin çeşitli birliklerinden sevk edilen askeri personel ile araçların taşındığı konvoylar, farklı saatlerde Kilis\'e ulaştı. Askeri araçlar ve personeli taşıyan çekiciler, Kilis\'teki Öncüpınar ve Çobanbey sınır hatları ile Hatay sınırında konuşlandırıldı. Birkaç gündür sürdürülen sevkiyat kapsamında bugün görülen konvoyda iş makineleri de yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri araçların geçişi

- Kepçelerin geçişi

- Asker taşıyan otobüsler geçişi

- Askeri kepçenin geçişi

- Askeri TIR\'lar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:154 MB

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CHP SAKARYA İL BAŞKAN YARDIMCISI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ADAPAZARI\'nda, kendisinden 3 gündür haber alınamayan CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu\'ndan Cuma gününden bu yana haber alamayan partililer, polise haber verdi. Durmuşoğlu\'nun, Adapazarı Yenigün Mahallesi Engin Sokak\'taki evine çilingirin kapıyı açmasının ardından giren polisler, Durmuşoğlu\'nu ölü buldu. Durmuşoğlu\'nun cenazesi olay yeri inceleme polisleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine kaldırıldı. Durmuşoğlu\'nun yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle öldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP İl Başkanı Erdoğan Isır, \"Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcımızdı. En son Çarşamba akşamı toplantıdaydı. Cuma günü arkadaşlarıyla berabermiş. Cumartesi ve Pazar günleri haber alamayınca bu sabah da aradık açmadı. Birkaç arkadaşımızla buraya geldik, polisler de buradaydı. Vefat ettiğini öğrendik. Hepimiz çok üzgünüz, başımız sağ olsun.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evin dışından görüntüler

İl Başkanı Erdoğan Isır\'ın açıklaması

Detaylar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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KAMYONLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

BOLU\'nun Yeniçağa ilçesinde, asfalt yüklü kamyon ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu\'nun Yeniçağa TEM Otoyolu Kavşağı\'nda meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ekrem Şengönül (35) idaresindeki 14 AZ 191 plakalı İl Özel İdaresi\'ne ait asfalt yüklü kamyon, kavşaktan TEM Otoyolu yönüne dönüş yapan Ferhat Karadağ (29) idaresindeki 34 JA 202 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Onur Zeray (21) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Ferhat Karadağ ve devrilen kamyonun sürücüsü Ekrem Şengönül ile yanında bulunan Kenan Özçelik (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Onur Zeray\'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zeray\'ın Bartın Üniversitesi\'nde öğrenim gördüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Mazot sızan kamyonda itfaiyenin çalışmaları

-Cesedin cenaze aracına koyulması

-Detaylar

Süre: 01.43-Boyut: 194 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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DOMANİÇ\'TE NOHUT, ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde ekilen nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Domaniç İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, İlçede bu yıl 1500 dönüm araziye nohut ekildiğini belirtti. Devlet desteği ve artan fiyat nedeniyle çiftçinin iyi para kazandığına dikkati çeken Özoğul, Domaniç nohudunun markalaşma yoluna gittiğini söyledi. Geçen yıl 500 dönümlük arazide nohut ekimini gerçekleştirdiklerini bildiren oda başkanı Ahmet Özoğul şöyle konuştu:

\"Geçtiğimiz yıl 500 dönüm arazide nohut ekimi gerçekleştirdik. Buradan elde edilen gelir ve nohudun kalitesinden dolayı Domaniç Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün girişimleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle 250 dönüm azkan nohut tohumu hibe edildi. Bu destekler ve geçen yılki nohut fiyatları da çiftçimizi teşvik etti. Çiftçimiz ve ürün satın alan toptancılar nohuttan memnun kaldı. Önümüzdeki yıllarda toplu ekime daha fazla önem vereceğiz. Bu tempo ile devam ettiğimiz takdirde Domaniç\'imizin nohudu bir marka haline gelecek. Ayrıca, çilek, üzüm, fasulye ve ceviz gibi ürünler ilçemizde on numara kalite sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra nohut kalitesi de oldukça fazla bu sebeple artık markalaşma yoluna gitmek için çalışmalarımız var. Çünkü Domaniç\'te yetişen ürünlerin tadı çok lezzetli.\"

Domaniçli çiftçilerden Muttalip Türk de \"ilk kez geçen yıl nohut ekimi gerçekleştirdim. Bu sene kullanılmayan tarlalara da ekim yaptım. Bana burada nohut yapama domuz girer, ayı girer dediler. İyi ki ekmişim. Domuz da gelmedi, ayı da gelmedi. Verim de çok güzel oldu\" dedi.

Görüntü dökümü:

-Tarladaki nohutların biçilmesi,

-Çiftçilerin görüntüsü,

-Çiftçilerden Mutalip Türk\'ün konuşması,

-Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul\'un konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya) / DHA

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Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak\'ta 1 kişinin öldüğü, 2\'si çocuk 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybeden Şeyma Bekar (22) son yolculuğuna uğurlandı. Şeyma Bekar, Kilimli ilçesi Gelik Beldesi Gelik Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından beldede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. Şeyma Bekar\'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntüler

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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