DHA YURT BÜLTENİ 12

ADANA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Metehan İnaltekin\'in (25) Adana\'daki ailesine acı haber ulaştı.

Yüksekova\'daki Aslankaraş üs bölgesine giden askeri araç, saat 09.30 sıralarında devrildi. Askeri aracın üs bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu Adanalı Uzman Çavuş Metehan İnaltekin, şehit oldu. Askeri yetkililer, bekar olan şehit Metehan İnaltekin\'in Adana\'daki baba evine gelerek acı haberi verdi.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI

5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan İnaltekin\'in annesi Bahar ve babası Salih İlhantekin, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan baba Salih İlhantekin, hastaneye kaldırıldı. Şehit İlhantekin\'in 3 yıldır Yüksekova\'da görev yaptığı, bir kuzeninin de kendisiyle birlikte asker olarak Yüksekova\'da asker olarak görevli olduğu öğrenildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, belediye evinin önüne taziye çadırı kurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin bayrak asılı evinden görüntü

- Cenaze çadırından görüntü

- Cenazeye gelenlerden görüntü

- Ambulansın görüntüsü

- Şehidin fotoğrafı

SÜRE:01\'21\" BOYUT:149 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR -Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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ÖMER EMİN, BEYŞEHİR GÖLÜ\'NDE BOĞULDU



KONYA\'da, ailesiyle birlikte piknik yapan Ömer Emin Eraydın (17), yüzmek için girdiği Beyşehir Gölü\'nde boğuldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Beyşehir ilçesindeki Üstünler Karaburun plajında meydana geldi. Konya\'nın Ilgın ilçesinden Beyşehir Gölü kenarına ailesiyle piknik yapmak için gelen Ömer Emin Eraydın, yüzmek için suya girdi. Bir süre kıyıda yüzen Eraydın, açıldıktan sonra gözden kayboldu. Eraydın\'ın kıyıya dönmemesi üzerine aile fertleri, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Göle gelen dalgıçlar, kıyıdan 100 metre açıkta ve 3 metre derinde Ömer Emin Eraydın\'ın cansız bedenini buldu. Eraydın\'ın cesedi sudan çıkarılırken, ailesi, sinir krizi geçirdi. Ömer Emin Eraydın\'ın cansız bedeni, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Jandarma, gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ömer Emin Eraydın\'ın yakınlarının bekleyişi

-Kurtarma ekiplerinin gölde çalışması

-Eraydın\'ın cansız bedeninin çıkarılışı

-Ailenin sinir krizi geçirmesi

Haber-Kamera:Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)

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TIRMANDIĞI YAMAÇTA MAHSUR KALAN GENCİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa gezisi sırasında tırmandığı yamaçta kalan Ahmet Karaca (17), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ahmet Karaca, Hamza Yiğit, Hüseyin Pamuk ve Kamil Atmaca, doğa gezisi için ilçenin kırsal Cerrah Mahallesi\'ndeki dağlık alana gitti. Bir süre doğada gezen gençler, daha sonra köy yolundan tepenin yamacına tırmanmak istedi. Otlara tutunarak, sırayla tırmanmaya başlayan gençlerden 3\'ü rahatlıkla çıkarken, bastığı toprağın kayması sonucu paniğe kapılan Ahmet Karaca, 50 metrelik yamacın ortalarında kaldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, mahsur kalan genci kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla yamaçtan inen itfaiye eri, diğer ipi gencin beline bağladı. Yukarı çekilen Ahmet Karaca, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Karaca, \"Buraya tırmanmaya başladık. Ben mahsur kaldım. Çıkmaya çalışırken, toprak kaymaya başladı. Ayaklarım da sızlamaya başlayınca öylece kaldım. İtfaiyeciler yetişip, kurtardı\" diyerek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışmaları

-Çocuk röportaj

-Detaylar

HABER/KAMERA:Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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KÜTAHYA\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 7 YARALI



KÜTAHYA\'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 sürücü dahil 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı yolunun 15\'inci kilometresindeki Yoncalı kavşağında meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Himmet Şahin yönetimindeki GE NM 4343 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelip, kavşakta dönüş yapmak isteyen Cevriye Akkan\'ın kullandığı 43 AFF 775 plakalı otomobile, ardından da kavşaktaki Muammer Ermiş yönetimindeki 43 AV 516 plakalı otomobile çarptı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan Akkan yönetimindeki otomobil, ters döndü.

Sürücülerden Cevriye Akkan ve Himmet Şahin ile otomobillerde bulunan Nurgül Başer, Nafiye Başer, Tunahan Demir, Oğuzcan Şahin ve Gülşen Şahin yaralandı. Yaralılardan bazıları, bir süre yerde yatarak, sağlık görevlilerinin gelmesini bekledi. 7 yaralı, kısa zamanda gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerindeki araçlar

-Cep telefonundan çekilmiş görüntüde yaralıların yerde yatarken

Haber-Kamera: KÜTAYA/DHA

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SÜPERYAT \'DİLBAR\', ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAYDI

DÜNYANIN en büyük süperyatlarından \'Dilbar\', Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Cayman Adaları bayraklı süperyatın güvertesindeki helikopter dikkat çekti.

İstanbul\'dan Muğla\'nın Fethiye ilçesine, Göcek koylarını dolaşmaya giden Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov\'a ait, 156 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde ve 15 bin 500 groston ağırlığında olan \'Dilbar\' isimli süperyat, saat 14.00\'te, Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Süperyat, boğazda manevra yapılması en güç nokta Nara Burnu dönüşünün ardından Çanakkale önlerine ulaştı. Güvertesindeki helikopter ile dikkat çeken süperyat, Ege Denizi\'ne açıldı.

Almanya\'daki Lürssen Tersanesi\'nde üretilen ve 2016 yılında sahibi Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov\'a teslim edilen süperyat \'Dilbar\', daha çok Fransız Rivierası ve İtalya sahillerinde görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Süperyatın boğaz geçişinden görüntü.

- Detaylar

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

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Modifiye araç tutkunları Didim\'de buluştu

AYDIN\'ın Didim ilçesinde düzenlenen 5. Didim Tuning Fest 2018, Türkiye\'nin dört bir yanından modifiye araç tutkunları biraraya getirdi.

Didim\'in Akbük Mahallesi\'nde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Tuning Fest 2018 Festivali\'ne Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden toplam 731 modifiyeli araç katıldı. Didim Tuning Otomobil ve Motosiklet Sevenler Derneği öncülüğünde, Akbük Liman Alanı\'ndaki festivale katılan, ses, görüntü sistemleri ve çeşitli aksesuarlarla modifiye edilmiş araçlar, büyük ilgi gördü.

Didim Tuning Otomobil ve Motosiklet Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Began Basal, bu yıl 5\'incisini düzenledikleri Tuning Fest 2018\'te katılan modifiye araç sayısı bakımından rekor kırdıklarını söyledi. Basal, \"Bugüne kadar 4 festival gerçekleştirdik. Bunların tümünü de Didim\'de Altınkum\'daydı. Katılımdan memnunuz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bundan böyle de festivallerimizi burada Akbük\'de yapacağız. Çünkü Akbük\'ü çok sevdik. Akbük de bizleri sevdi. Bu festivalimize toplam 731 araç kayıt yaptırarak katılım sağladı. Tüm katılımcılara çıkışta katılım plaketlerimizi sunduk. Ayrıca, yarışmalarda derecelere giren katılımcılarımıza çeşitli hediye plaketlerimiz oldu\" dedi.

Festivale eş ve çocukları ile katılan modifiyeli araç tutkunları, Akbük\'de 2 gün de olsa bir tatil yapma imkanı da buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Festivalden görüntü

-Festivale katılan modifiye araçlardan görüntü

-Yarışmalardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)