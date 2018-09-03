DHA YURT BÜLTENİ 12

Sakarya\'daki kazada ölen tamirci, iş yerinin önünden son yolculuğa uğurlandı (ek)

1)3 ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kazada ölen 7 kişi arasında bulunan Gökhan Çodar\'ın(34) cenazesi Düzce\'nin Çilimli ilçesi Merkez Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Çilimli Türbe Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Aynı kazada yaşamını yitiren Fatih Sivrikaya\'nın (28) cenazesi ise Düzce Koçyazı Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Sivrikaya\'nın anne ve babasının ayrı olduğu, dedesinin yanında büyüdüğü öğrenildi.Düzce\'nin Çilimli ilçesinde iş yerinin önünde cenaze namazı kılınmasının ardından Yunus Emre Kurt\'un cenazesi Sakarya\'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi\'ndeki Hakikat Vakfı Camii\'ne getirildi. Cenaze namazına gencin babası Hasan Kurt, kardeşi Emir Kurt, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile üyeleri, tabutun başında taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Kurt\'un 1,5 ay sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olan hamile eşi cenaze namazına sağlığı nedeniyle getirilemedi. Kurt cenaze namazının ardından Erenler Aile Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------SAKARYA

Cenaze öncesi taziyeler

Cenaze namazının kılınması

Tabutun taşınması

-------------------------DÜZCE

Cenazelerden görüntü

Cenaze namazından görüntü

Cemaatlerden görüntü

Ayrıntılar

Haber - Kamera: Aziz GÜVENER-Tezcan SOLMAZ/SAKARYA-DÜZCE, (DHA)

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ESKİ SAVCIYI ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ ÇÖPLÜĞE ATTI (EK)

2)NİĞDE BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:\"3 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sularında Niğde ve Konya illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve istifa ederek meslekten ayrılan Serhat Yağmur, şüpheli Adan A. tarafından Niğde merkez Sazlıca beldesinde, silah ile vurularak öldürülmüştür. Şüpheli silahı ile birlikte yakalanmış ve derhal gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayın önemine binaen bir Cumhuriyet Savcımız bu dosyanın soruşturması ile görevlendirilmiştir. Görevli Cumhuriyet Savcımızın olayın haber alınmasından itibaren çok kısa bir süre içerisinde olay yerine gitmiş olay yeri inceleme işlemlerini bizzat yapmıştır. Klasik otopsi işlemleri yapılmıştır. Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmekte olup, bu aşamada cinayet sebebi olarak örgüt bağlantısının olmadığı değerlendirilmiştir.\"

Adnan ÇELEBİ-NİĞDE/DHA

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3)BAHÇESİNE GİREN KÖPEĞİ TÜFEKLE VURUP ÖLDÜRDÜ

KONYA\'nın Altınekin ilçesinde, D.K., bahçesine giren sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Jandarma, D.K.\'yi gözaltına aldı.Olay, ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin bahçesine giren sokak köpeğini gören D.K. içeriden av tüfeğini alıp, geldi. D.K., köpeğe doğrulttuğu tüfeği ateşledi. Acı içinde kaçan köpeğin peşinden giden D.K., iki el daha ateş etti. Köpek, isabet eden saçmalarla öldü. Olay yerine gelen jandarma ekibi, ev sahibi D.K.\'yi gözaltına aldı. Köpeği bahçesine girdiği için vurduğunu belirten D.K.\'nin tüfeğine el konuldu. D.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Köpeğin yerde can çekişirken görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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4)KUŞLARINI BAŞINDA GEZDİRİP, SORU SORAN VE FOTOĞRAF ÇEKTİRENDEN PARA ALIYOR

Kayseri\'nin Talas ilçesinde yaşayan Züleyha Yaman (32), evde beslediği kuşlarını sokaklarda başının üstünde gezdiriyor. Yaman, kuşlarla ilgili soru soran, fotoğraf çektiren ve hayvanlarını sevenlerden 1 lira alıyor.

Talas\'ın Kiçiköy Mahallesi\'nde oturan Züleyha Yaman, 7 yıl önce satın aldığı muhabbet kuşunun ardından çok sayıda kuş beslemeye başladı. \'Osmanlı Sokağı\' olarak bilinen Ali Saip Paşa\'da kuşlarını kafese koymadan, başının üstünde gezdiren Yaman, \'Kuşla fotoğraf çektirmek 1 TL, kuşu sevmek 1 TL, kuşa dokunmak 1 TL, kuş hakkında soru sormak 1 TL\' yazılı tabelayı da yanında bulunduruyor. Kuşlarının kafeste olmamasına rağmen kaçmadığını belirten Yaman, kuşlarla ilgili soru soran, fotoğraf çektiren ve hayvanlarını sevenlerden 1 lira alıyor.

Sokakta kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Züleyha Yaman, \"7 yıl önce sarı renkli muhabbet kuşu aldım. Onun dışarıda kaçmadığını görünce alışkanlık oldu. Kuşlarıma bir şey oldukça, hep yenilerini aldım. Hepsini eğittim. 7 yıldır kuşlarımı kafamın üzerinde gezdiriyorum. İlk çıkardığımda kaçıyorlardı. Kafasını severek, oyalıyorum onları. Bir süre sonra kendileri alışmış oluyor zaten, gitmiyorlar. Kuşlarımı omuzumda ve kafamda gezdiriyorum. Onlar hiçbir zaman kaçmıyor. Bazen bizi tramvaya ya da otobüse almıyorlar. Kuşum kaçmıyor ve kimseye zararı yok\" diye konuştu.

Kazandığı parayı kuşlarının tedavisinde harcadığını dile getiren Züleyha Yaman, \"Evde bir kuş var, onun kanadı kırık. Onu tedavi ettirebilmek için bu şekilde çalışarak, para kazanmaya çalışıyorum. Tahminen 500 TL civarında para kazanmam gerekiyor\" diye konuştu. İnsanların bu durumu garipsediğini söyleyen Yaman, \"Kuşlarımı omuzumda ve kafamda gezdiriyorum. Onlar hiçbir zaman kaçmıyor. Bazen bizi tramvaya ya da otobüse almıyorlar. Kuşum kaçmıyor ve kimseye zararı yok\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Kuş ile Osmanlı Sokağında yürümesi

- Hazırladığı pankarttan görüntü

- Kuş sahibi kız ile röportaj

- Kuş sahibi Züleyha\'nın kuşu öpmesi

- Vatandaşların kuşu omzuna alarak fotoğraf çekinmesi

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Şeyda AŞATIR/KAYSERİ(DHA)

4 dakika 22 saniye /803 MB

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5)KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

KARAMAN\'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında, Karaman- Ereğli yolu Ayrancı ilçesi girişinde meydana geldi. Mustafa Çerci (42) yönetimindeki 33 HT 429 plakalı kamyonet, Suriye uyruklu Mohammad Alsaad\'ın kullandığı (37) 01 AAB 344 plakalı otomobil ile Ayrancı kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Şerife (40) ve Arzu Çerci (13) ile otomobildeki İssa Alkhatip (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü Mustafa Çerci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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- Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilmesi

- Kazaya karışan araçlardan detay

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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