DHA YURT BÜLTENİ 12

Yatağa bağlı Özlem\'in Gölcük Tabiat Parkı mutluluğu

BOLU,(DHA) - DÜZCE\'de 5 yıldır yatağa bağlı yaşayan ve ALS hastalığı nedeniyle evinden çıkamayan Özlem Yarıcı Özalkan (35), Bolu\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı\'nı görmek isteyince ailesi tarafından ambulansla parka getirildi. Sedyeyle göl kenarına indirilen Özlem Yarıcı Özalkan, gülümseyerek Gölcük’ün güzelliğini izledi.

Düzce\'nin Gölyaka ilçesinde, ALS nedeniyle 2013 yılından beri yatağa bağlı yaşayan Özlem Yarıcı Özalkan, gözleriyle iletişim kurduğu ailesine 10 yıl önce sağlıklı olduğu zamanlarda geldiği Gölcük Tabiat Parkı\'nı yeniden görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine aile fertleri, Düzce Valiliği vasıtasıyla sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Gölyaka\'da bulunan eve ambulansla gelen sağlık görevlileri, solunum cihazına bağlı Özlem Yarıcı Özalkan\'ı alıp, Bolu\'daki Gölcük Tabiat Parkı\'na getirdi. Özlem Yarıcı Özalkan\'a ailesi ve yakınları da eşlik etti. Göl kenarına getirilen Özlem Yarıcı Özalkan, sedyenin üzerinden keyifle tabiat parkını seyrederek gülümsedi. Özalkan, mutluluğunu gözleri vasıtasıyla annesiyle kurduğu iletişim yöntemiyle anlatarak temiz havanın ve güneşin tadını çıkardı. Özalkan\'ın, Gölcük Tabiat Parkı anısını bir süredir, hastalığının evreleri ve yaşadıklarını bilgisayar sistemiyle yalnızca gözlerini kullanarak yazdığı otobiyografi kitabına ekleyeceği öğrenildi. Hastalığı nedeniyle su içemeyen Özalkan\'ın internet üzerinden başlattığı kampanya ile Afrika ülkelerinde 5 su kuyusunun yapımına vesile olduğu, 6\'ncı su kuyusunun da yapımının sürdüğü öğrenildi.

ALS ile 5 yılı yatağa bağlı 10 senedir mücadele eden Özlem Yarıcı Özalkan\'ın annesi Perihan Özalkan, \"10 yıl önce burayı görmüştü. Tekrar burayı özlediğini, görmek istediğini söyleyince buraya getirdik. Kendisi ile alfabe tablomuz üzerinden anlaşıyoruz. Göz kırparak yazıyoruz. Bilgisayardan da yazabiliyor. Ayrıca kitap yazıyor. Kitabında hastalığını ve yaşadıklarını anlatıyor. Sosyal medyaya da yazı yazıyor. Yazıları evdeki bilgisayar sistemi üzerinden gözleriyle yazıyor. Su kuyusu kampanyası başlattı. Özlem önceden de birilerine yardım etmeyi çok isterdi. Hasta olmadan önce de yoksullara yardım etmeyi çok severdi. Ramazan ayında da internette yazı yazıp iletişime geçti. Onlar da sağolsun yardımlaştılar. Para toplandı. Şu anda 6\'ncı kuyuya başlandı.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gölcük\'e getirilmesi

-Özlem\'in mutluluğu

-Annesi ile iletişim kurması

-Gülümsemesi

-Manzarayı izlemesi

-Anne Perihan Özalkan ile röportaj

-Detaylar

Süre: 04.22-Boyut: 491 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Şırnak\'ta kayalıklardan atlayan 200 koyun ve keçi telef oldu

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan atlayan yaklaşık 200 koyun ve keçi telef olurken, 100 kadar keçi ve koyun ise mahsur kaldığı kayalıklarda köylüler tarafından kurtarıldı.

Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyü kırsalında 2 çoban tarafından yaklaşık 300 keçi ve koyun kayalık alana otlatmak için götürüldü. Hayvanlardan bazıları kayalık alanda atlaması üzerine diğer keçi ve koyunlarda onları takip ederek kayalıklardan atladı. Olayın yaşanmasıyla çobanlar köylülere bilgi vererek yardım istedi. Hayvanların düştüğü alana gelen köylüler, 200 keçi ve koyunun telef olduğunu gördü. Kayalıklardan mahsur kalan 100 keçi ve koyun ise köylülerin çabaları sonucu kurtarıldı.

Köylülerden Erdal Üce, saat 06.00 sıralarında kendilerine gelen telefonla durumu öğrendiklerini belirterek, \"Durumu öğrenir öğrenmez buraya geldik. 200 koyun ve keçi telefon oldu. Mahsur kalan keçileri ise kurtardık\" dedi. Abdurrahman Üce de, 200\'e yakın koyununun telef olduğunu belirterek, mağdur olduklarına dikkat çekti.

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine gelen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulundu

Görüntü Dökümü:

-Telef olan hayvanlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)

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Gazipaşa\'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 3\'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa\'ya bağlı Kaledran Mahallesi Yakacık mevkisinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Anamur\'dan Gazipaşa yönüne giden Reşit Durmaz (39) yönetimindeki 07 MAZ 14 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şehnaz Özgeylani\'nin kullandığı 33 BNM 43 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şehnaz Özgeylani ile diğer araçtaki Reşit Durmaz ve eşi Cemile Durmaz (31), çocukları Halil İbrahim Durmaz (11) ve Lavin Su Durmaz (1), Cengizhan Durmaz (29), eşi Elif Durmaz (20) ve oğlu Çınar Durmaz (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Reşit Durmaz, hastanede yapılan kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Alanya\'da bir hastaneye sevk edildi.

Kazanın yaşandığı bölgede ulaşım kontrollü sağlandı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıların hastaneye getirilmesi

- Yaralının ambulansa konulması

- Ambulansın hastaneden ayrılması

- Detaylar

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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Boşanmak istediği eşi kolunu kırdı, başına 50 dikiş atıldı

ANTALYA\'da, boşanmak istediğini söylediği eşi R.G. tarafından kolu kırılan ve başına 50 dikiş atılan 2 çocuk annesi M.G., adliyede suç duyurusunda bulundu. Jandarma tarafından gözaltına alınan R.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Ağustos günü, Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Pazarda balıkçılık yapan R.G., 6 yıllık eşi M.G. ile birlikte Antalya- Kemer yolundaki balıkçı barınağına parasını almak için geldi. Burada işini halleden R.G., eşi M.G. ile beraber alkol alıp, sohbet etti. Eşinden 3 yıldır şiddet gördüğünü öne süren M.G., iddiaya göre, dönüş yolunda boşanmak istediğini söylediği R.G. ile tartıştı. Yoldaki tartışmalarını anlatan M.G., eşinin kendisini aniden yere fırlattığını öne sürerek, şunları söyledi:

\"Bir anda kolumdan tutup, yere düşürdü. Başımı defalarca taşa vurdu. Gözüm kör olmasın, diye yüzümü korumaya çalışırken, sağ kolum ve elimi kırdı. Vücudumun her tarafında morluklar var. Beni çevredeki belediye işçileri kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldığımda kendimde değildim. Başıma 50 dikiş atıldı.\"

Hastanede ancak 1 gün durabildiğini kaydeden M.G., “Doktorlar karşı çıkmasına rağmen bir an önce boşanmak için ağrılarıma rağmen adliyeye geldim. Daha önce de eşimin şiddetine maruz kalmıştım. En son aile mahkemesince 3 ay uzaklaştırma cezası verildi. Şimdi de şikayetçi oldum. Bu kabusun bir an önce bitmesini istiyorum\" dedi.

\'ÇOCUKLARIM YURDA YERLEŞTİRİLDİ\'

Gördüğü şiddet nedeniyle aile düzenlerinin bozulduğunu aktaran M.G., \"Biri 6, diğeri 3 yaşında 2 çocuğum var. Aile içi şiddet olayları ve aile birliğimiz bozulduğu için çocuklarım devlet tarafından yurda yerleştirildi. Bundan sonra sadece çocuklarım için yaşamak istiyorum. Boşandıktan sonra bir işe girip çocuklarımı yeniden yanıma alacağım\" diye konuştu.

Kadına şiddet olaylarına da tepki gösteren M.G., \"Herkes yaptığından utansın\" dedi. Ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken M.G., savcıya ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.G. ise ifadesinde, eşini kendisine küfrettiği için darbettiğini öne sürdü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eşi tarafından darp edilen kadın adliyeye gelirken görüntü

- Darp edilen kadın röp 1

- Kadının kafasından görüntü

- Darp edilen kadın röp 2

- Kadının vücudundaki yaralardan görüntü

- Adliye dış plan

287 MB /// 02.36

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Zeytinleri dolu vurdu

MANİSA\'nın Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinin bazı mahallerinde etkili olan dolu yağışı, zeytinlerde hasara yol açtı. Bazı bölgelerde hasar oranı yüzde 100\'e ulaşırken, zeytin üreticisi devletten yardım istedi.

Manisa\'da dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, Saruhanlı ve Akhisar\'da zeytincilikle uğraşan çiftçilari mağdur etti. Dolu yağışı nedeniyle zeytinlerde büyük hasar oluştu. Saruhanlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı sadece zeytincilikle uğraşan Şatırlar ve Aydınlar mahallelerini vurdu. 30 dakika kadar süren dolu yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Yağışla birlikte zeytin ağaçlarının dalları kırıldı, zeytinler yere döküldü. Bazı bölgelerde hasar yüzde 100\'e ulaşırken, doludan 4 bin dönümlük zeytin arazisi etkilendi. Üreticiler, normalde 100 kilo zeytin elde ettikleri bir ağaçta sadece 2-3 kiloluk zeytin kaldığını belirterek, yardım istedi.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, zarar gören zeytin üreticilerini ziyaret etti. Zeytin ağaçlarının çok büyük zarar gördüğü belirten Okur, \"Ziraat mühendisi arkadaşlarımızla beraber konunun incelemesini yaptık. Muhtar ve köy heyetinden arkadaşlarımızla beraber zeytin bahçelerine geldik. Durum gerçekten çok kötü. Buradaki çiftçimizin en büyük geçim kaynağı zeytin. Çok büyük kayıplar var. Bahçelerde yüzde 100\'e varan zarar meydana gelmiş\" dedi.

Okur, ağaçları ve ürünü zarar gören çiftçilerin devlet ve özel bankalara olan, tarım kredi koofperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi için çağrı yaptı. Okur, \"Tek geçim kaynakları bu olduğu için, mağdur üreticiler önümüzdeki yıl boyunca ne yapacaklarını bilmiyorlar. 1 yıllık emekleri yok oldu. Bu yüzden devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

Dolu yağışının taze filizleri kırdığı için önümüzdeki yıllardaki verimin de etkileneceğini kaydeden Okur, zararın 2-3 yıl boyunca etkilerini sürdüreceğini söyledi.

Zeytin üreticisi Şaban Kazak da, zeytin ağaçlarında yüzde 100\'e yakın bir zararın olduğunu dile getirdi. Kazak, \"Köylü olarak mağduruz. Mağduriyetimizin

giderilmesini bekliyoruz. Köyde herkes zeytincilik yapıyor. Başka gelir kaynağımız yok. Normal bir ağacın verimi yıllık 100 kilo civarındaydı. Ama dolu vurduğu için yüzde 98\'si şu anda gitmiş durumda. Köyümüzden yılda 300-400 ton zeytin topluyorduk. Bu sene ancak 3-4 ton zeytin çıkar. Yani kendi kullanacağımız zeytinyağını bile parayla alacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zarar gören zeytinlerden görüntü

-Çiftçilerden görüntü

-Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ile röp.

-Zeytin üreticisi Şaban Kazak ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Afişteki erkek dansçıyı boyadılar (2)

AFİŞ YENİLENDİ

İzmit\'teki bir alışveriş merkezinde açılan dans okulunun afişinde yer alan erkek dansçının üzerinin boyanarak \'Edep\' yazılması nedeniyle reklam firması harekete geçti. Firma görevlileri, Gölcük Atatürk Bulvarı\'ndaki durakta bulunan panonun cam yüzeyine sıkılan sprey boyayı temizleyerek, yırtık olan afişi değiştirdi.

Görüntü Dökümü

-Afişin görevliler tarafından değiştirilmesi

-Yeni afişin takılması

-Yeni afişe bakan vatandaşlar ve detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ (DHA)

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Taksi durağının yanına inen domuzları eliyle besledi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken yaban domuzları yerleşim yerine indi. Taksi şoförü Mert Algın (29), Torba Mahallesi\'deki çalıştığı taksi durağının yanına inen domuz sürüsünü eliyle besledi.

Bodrum\'un Torba Mahallesi yakınındaki bir taksi durağına, geçen 27 Ağustos\'ta, saat 02.30 sıralarında bir domuz sürüsü indi. 2\'si yetişkin 7 yaban domuzundan oluşan sürünün çevrede yiyecek aradığını farkeden taksi şoförü Mert Algın, yanlarına biraz yaklaşıp, ekmek atarak beslemeye başladı. Bir süre sonra Algın, güvenini sağladığı domuz sürüsüne iyice yaklaşıp, eliyle beslemeye başladı. Algın o anları cep telefonuyla da görüntüledi.

Yaban domuzlarının sürekli ilçe merkezine geldiklerini belirten Mert Algın, \"Yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken yaban domuzları zaman zaman ilçe merkezine kadar iniyor. Bizim durağımız biraz evlerden uzak. Bu nedenle buraya daha da rahat gelebiliyorlar. Gece durağın yanına indiklerini ve aç olduklarını görünce dayamayıp, ekmekle besledim. Benden zarar gelmeyeceğini sezdiler. Ben de onların bana zarar vermeyeceğini anladım. Sonuçta onlar da bir can taşıyor. Zaten benim gibi daha önce de besleyenler olduğu için artık bu bölgedeki yaban domuzları insanlara alışmış\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taksici Mert Algın\'ın yaban domuzunu beslemesinden görüntü

Haber: BODRUM (Muğla), (DHA)

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