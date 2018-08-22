DHA YURT BÜLTENİ 12

Köylüler kovalarla yangına müdahale etti

MUDURNU(Bolu),(DHA)- BOLU\'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde meydana gelen yangında 1 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi, bir evde de maddi hasar oluştu. Vatandaşlar kovalarla su dökerek yangına müdahale etti.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Taşkesti Beldesi Gölcük Köyü Tekirler Mahallesi\'nde meydana geldi. Nuri Açıkgöz\'e ait ahşap samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Erol Arslan ve İsa Arslan\'a ait ahşap samanlıklar ile Nuri Açıkgöz\'e ait biri ahşap olmak üzere 2 eve sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri, yangını söndürmeye çalışarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Şefliği\'ne bağlı ait arazözler yangına müdahale etti. Köy sakinleri de köyün içinden geçen su kanalından kovalarla su taşıdı. Bayram ziyareti için köye gelenler de yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında Nuri Açıkgöz\'e ait 2 samanlık ve bir ahşap ev ile Erol ve İsa Arslan\'a ait 2 adet samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Nuri Açıkgöz\'e ait betonarme bir ev de kısmen hasar gördü. Ev sahibinin, yanarak kullanılamaz hale gelen ahşap evi maddi durumları iyi olmayan amcaları Sebahattin ve Şerafettin Açıkgöz\'e verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından görüntüler

-Köylülerin söndürme çalışmaları

-Röportajlar

-Detaylar

288.20 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),(DHA)

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Bartholomeos\'tan, Erdek Belediyesi\'ne bayram ziyareti

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek ilçesine gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, belediyeyi ziyaret etti, Başkan Hüseyin Sarı\'nın Kurban Bayramı\'nı kutladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, yarın düzenleyecekleri ayin için Erdek\'e geldi. Bartholomeos, Yunanistan\'ın Nea Artaki (Yeni Erdek Bölgesi) Belediye Başkan Yardımcısı Nikolaos Georgalas ile birlikte Erdek Belediyesi\'ni ziyaret etti. Bartholomeos, Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ile görüştü, Kurban Bayramı\'nı kutladı. Yarın, ilçedeki Kirazlı Manastırı\'nda dördüncü ayinlerini düzenleyeceklerini belirten Bartholomeos, şunları söyledi:

\"Erdek\'te olmaktan çok mutluyum. Burası bizim evimiz gibi. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Belediye başkanlığı ve Erdek halkı bize kucağını açarak misafirperverlik gösteriyorlar. Bize izin verdikleri için İçişleri Bakanlığı\'na ve Balıkesir Valiliği\'ne de teşekkür ediyorum. Her yıl 23 Ağustos\'ta buraya seve seve geliyoruz. 23 Ağustos benim doğduğum köyün de yıllık bayramı. Ancak buna rağmen ben, Erdek\'e geliyorum. Kirazlı tarihi manastırının her geçen gün biraz daha yok olduğunu görmenin de üzüntüsünü yaşıyorum. Bu tarihi yapının restore edilerek kurtarılması için Kültür ve Turizm Bakanına bir mektup göndereceğim. Yine Erdek sınırları içindeki Ballıpınar Manastırı\'nın da çok kötü durumda olduğunu gazetelerde okudum. Bu durumu da bir mektupla Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na bildireceğim.\"

Bartholomeos, ayinin, uydudan yayın yapan bir Yunan televizyon kanalında yayınlanacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bartholomeos\'un açıklamaları

-Ziyaretten detaylar



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İş yerini bastığı ağabeyini tüfekle vurdu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Eyüp D.(31), aralarındaki husumet nedeniyle baskın yaptığı iş yerinde ağabeyi Ferit D.’yi (42), tüfekle bacağından vurdu. Ferit D., hastanede tedaviye alınırken, kaçan zanlı suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi\'ndeki bir internet kafede meydana geldi. Eyüp D., ağabeyi Ferit D.’nin işlettiği internet kafeye elinde tüfekle giderek, aralarındaki husumet nedeniyle ateş açtı. Saldırıda sol bacağından yaralanan Ferit D., İnegöl Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı, zanlı kaçtı. Polis tarafından suç aleti silahla yakalanan Eyüp D., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri

-Yaralı ve zanlının görüntüsü

-Güvenlik kamera

-Detaylar

HABER/KAMERA:Yavuz YILMAZ, İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Şahin: Trump ve ABD \'Böyle bir şey başlatmasaydık keşke\' diyecekler

KARABÜK,(DHA) - TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye\'nin, Recep Tayyip Erdoğan\'ın dik duruşuna karşı dünya kamuoyundan olum tepkiler gelmeye başladığını ve bazı ülkelerin de cesaret bulduğunu belirterek,\"Diğer ülkelerde bu ABD\'nin dolar baskısından rahatsızlar. Belki bir gün gelecek bu Trump ve ABD \'Böyle bir şey başlatmasaydık keşke\' diyecekler\" dedi.

TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Ak Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Şahin, ABD\'li papaz Andrew Brunson\'un İzmir\'de ev hapsinde tutulmasına değinerek, \"Yeni mi tutuklandı? 2 aya yakın süredir İzmir\'de ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor ve tutukluydu Ağustosun başına kadar. ABD\'de hiç kimse sokakta Türkiye\'de Brunson isimli bir papaz yaşıyormuş, cezaevinde tutukluymuş diye kimsenin bilgisi yoktu. Ama ne oldu birdenbire ABD Başkanı Trump bu konuyu gündeme getirdi. Onu bize vereceksiniz, bir an önce. Peki kim tutukladı, hükümet mi, cumhurbaşkanı mı? ABD\'de Türkiye vatandaşı olup da tutuklu olan yok mu? Var. Yargılandı hükümde giydi, henüz kesinleşmedi. Biz istediğimizde siz verdiniz mi? Bizde yargı var, hukuk devleti var ve dolayısıyla burada bu tür kararları yargı verir dediniz. Doğru yargı verir. Bizde yargı yok mu? Sizdeki yargı da bizdeki yargı değil mi? Sizdeki hukuk devleti de bizdeki guguk devleti mi? Efendim yarın akşam saat 18.00\'a kadar bu adamı bize vereceksiniz. Vermezseniz size gösteririz. Bu kovboyluktur, tweet kabadayılığıdır. Tabii efendim emriniz mi olacak diyecektik. Artık öyle bir Türkiye yok. \" dedi.

Türkiye\'nin Recep Tayyip Erdoğan\'ın dik duruşuna karşı dünya kamuoyundan olum tepki gelmeye başladığına ifade eden Şahin şöyle devam etti:

\"Bazı ülkeler cesaret buldu. Bu güzel bir şey. Şimdi dolar hegemonyasından nasıl kurtuluruz başladı. Diğer ülkelerde bu ABD\'nin dolar baskısından rahatsızlar. Brunson krizi neler doğuruyor, daha başka neler doğuracak? Belki bir gün gelecek bu Trump ve ABD \'Böyle bir şey başlatmasaydık keşke\' diyecekler.\"

ABD\'de Kasım ayında ara seçimlerin olduğunu belirten Şahin,\"Bu Brunson Evangelist. ABD\'nin en büyük kilisesi, Evangelist Klisesi\'dir. ABD\'de yaşayan Hristiyanların yüzde 50\'ye yakını da bu mezheptendir. Dolayısıyla siyasi olarak son derece sıkışık bir durumda olan Trump ve partisi acaba bu rahibi ABD\'ye getirerek Evangelist seçmenlerin oylarını alabilir, seçimlerde bir başarı yakalayabilir miyim? Amaç bu. Eğer bu adamın tutuklanmasından bu kadar bir rahatsızlık duyuyorsanız ilk gün karşı çıkardınız. Çıkmadınız. Seçimlere yakın karşı çıktınız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bayramlaşma

-Mehmet Ali Şahin\'in konuşması



Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Manisa\'da uçurumdan düşen genç öldü



MANİSA\'nın Kula ilçesinde, ayağı kayarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşen 19 yaşındaki Burak Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi Leylek Kaşı Mevkii\'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte kurban bayramı ziyareti için akrabalarının yanına gelen Burak Çelik, dün akşam saatlerinde çevreyi gezmek için evden çıktı. Sabaha kadar eve dönmeyen Çelik\'ten haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Leylek Kaşı Mevkii\'ne gelen Burak\'ın yakınları aileye ait 10 FS 565 plakalı aracı terkedilmiş halde buldu. Çevrede arama çalışmalarını sürdüren aile yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarından aşağı baktıklarında Burak Çelik\'i kanlar içinde yatarken buldu. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç Burak\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağı kayarak düştüğü belirlenen talihsiz gencin cesedi, jandarmanın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),(DHA)

