DHA YURT BÜLTENİ 12

Rahip Brunson evine koşu bandı aldı



İZMİR\'de ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmandaki güvenlik önlemleri sürüyor. Kendi aralarında bayramlaşan polisler Kurban Bayramı\'nda da önlemleri aksatmadı. Bu arada ev hapsinde bulunan Brunson\'un evinde spor yapmak için koşu bandı aldığı da öğrenildi.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken \'sağlık sorunları\' dikkate alınarak 25 Temmuz günü tahliye edilip ev hapsine alınan ABD\'li Andrew Craig Brunson\'un sokağında güvenlik önlemleri bayramda da sürdü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler, sokakta gün boyu devriye gezdi, motorize polisler de sokağın iki ucunda nöbet bekledi. Polis, şüpheli gördükleri kişileri ve araçları durdurarak kontrol etti. Polisler bayram nedeniyle görev başında birbirleriyle bayramlaştı.

Sokakta Özel Harekat timleri ikişerli şekilde devriye attı. Bu devriyelere zaman zaman motorlu yunus timleri de katıldı. Ev hapsinde bulunan Brunson\'un isteği üzerine, spor yapabilmek için koşu bandı aldığı da öğrenildi. Brunson\'un talep ettiği, savcılığın da onay verdiği koşu bandının yetkililerce evine getirilip kurulduğu ifade edildi.

Yalova\'da acil servis acemi kasaplarla doldu

YALOVA\'da, Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere koştu.

Kentte bayram namazının ardından vatandaşlar, kurban kesmeye başlandı. Kesim sırasında 23 kişi kendisini yaraladı. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, Yalova Devlet Hastanesi\'nin yolunu tuttu.

\'HAMAMA GİREN TERLER\'

Özel araçları veya ambulanslarla hastaneye ulaşan acemi kasaplar yoğunluğa neden olurken, yaralıların çoğu ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kurban keserken kendisini yaralayan Ömer Faruk Kurt, gazetecilerin kazayla ilgili sorusuna espriyle yanıt verdi. Kurt, \"Eti doğrayan arkadaş bıçağı kaçırdı. Olur böyle şeyler. Hamama giren terler\" dedi.

Yalova Devlet Hastanesi\'nden yapılan açıklamada, Plastik Cerrahi Birimi\'nin her ihtimale karşı açık olduğu bildirildi.

Kurban kesimi sırasında tartıştığı torununu öldürüp, intihar etti

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Göynük ilçesinde Mehmet Biçer (80) kurban kesimi sırasında tartıştığı torunu Mesut Biçer’i (24) tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çatacık köyünde meydana geldi. Bayram namazının ardından kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet ve torun Mesut Biçer arasında tartışma çıktı. Mehmet Biçer, tartışmanın ardından eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu Mesut Biçer’e ateş açtı. Saçmalarım isabet ettiği Mesut Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mehmet Biçer tüfekle başına ateşe ederek yaşamına son verdi.

Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet ve Mesut Biçer\'in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göynük Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

KURBAN KESİMİNDE ÇAĞRILMAYIP, ELİ ÖPÜLMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yaşı nedeniyle akli dengesi tam anlamıyla yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Biçer\'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği öğrenildi. Mehmet Biçer\'in, torununa \"Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı.\" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı öğrenildi. Olayın ardından Biçer ailesinin diğer üyeleri evin önünde taziyeleri kabul etti. Aile gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Antalya protokolu bayramlaştı

KURBAN Bayramının birinci günü Antalya Valiliği\'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Protokolun bayramlaşma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Saat 14.00\'te valilik makamında gerçekleşen törene, siyasi partilerin il başkanları da katıldı. Bakan Ersoy, Vali Karaloğlu ve milletvekilleri, törene katılanların tek tek bayramını kutladı.

Kaldırım kenarında kıyma makinasıyla kurban eti çekimi

KONYA\'da kurban kesiminin ardından sokak ortasında kaldırım kenarlarında kıyma makinalarıyla et çekimi yapılması dikkat çekti.

Bayram namazının ardından kesim alanlarında kurbanlıklar kesildi. Öğleden sonra ise birçok mahallede kaldırım kenarlarında, et çekimi için tezgahlar açıldı. Kıyma makinalarını kaldırım kenarına konuşlandıranlar, etin kilosunu 0.50 kuruş ile 1 liraya çekerek kıymaya dönüştürüyor. Et çekimlerinin sokak ortasında hijyenik ortamda yapılmaması dikkat çekti.

Beyin ölüm gerçekleşen kızıyla bayramlaşıp, organlarını bağışladı

ANTALYA\'da 5 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan Aleyna Hatun Budanır\'ın (17), 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Baba Şahimerdan Budanır\'ın, \"Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın\" talebi üzerine makineye bağlı yaşatılan Budanır\'ın organları, bu sabah alındı. Budanır, 6 hastaya can, 2 hastaya ışık olacak.

Kaza, 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Burdur- Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkarak servis aracına bindi. Antalya yönünde seyreden servis aracının şoförü, iddiaya göre yan yola girmeden Budanır\'ı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Budanır\'a, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü.

\'KIZIMLA BAYRAMLAŞAYIM, SONRA ORGANLARINI ALIN\'

Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür yaşam mücadelesi veren Budanır\'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır, nakil koordinatlarından bir istekte bulundu. Budanır\'ın \"Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın\" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, 2 gün makineye bağlı yaşatıldı. Budanır\'ın bu sabah kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır\'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ile 2 korneası, organları, organ bekleyen başka hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

\'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR\'

Acılı baba Şahimerdan Budanır, kızının yaşarken de organlarını bağışlamak istediğini belirterek, \"Biz de beyin ölümü gerçekleşince tüm organlarını bağışladık\" dedi. Kızının hayattan koparıldığını söyleyen Budanır, \"Aleyna\'yı hayattan koparan, ölümüne neden olan sürücülerin cezalandırılmasını istiyorum\" dedi. Kazanın hemen ardından oluşturulan tutanakta kızının suçlu bulunarak yanlış yerde yolcu indiren sürücü ile kızına çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücünün tali kusurlu bulunmasına isyan eden Şahimerdan Budanır, \"Yan yolda bulunan yolcu indirme cebine girmeyip anayol üzerinde yolcu indiren ve karşıya geçerken aşırı hızla gelip kızımın beyin ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almalarını istiyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın\" diye konuştu.

Başarılı bir öğrenci olan kızının yaz tatili nedeniyle çalıştığını, eğitimine katkısı olması için çalışmasına izin verdiklerini söyleyen Şahimerdan Budanır, \"Kızıma çarpan aracın sürücüsü H.K., olay günü ifadesi alındıktan hemen sonra serbest bırakıldı. Nezarete dahi girmeden serbest bırakılan sürücünün suçlu olduğuna inanıyorum, tutuklu yargılanmasını istiyorum. Kızımın hayallerini elinden aldılar. En büyük hayallerinden biri İtalyanca öğrenmekti\" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, bağışlanan organların Sağlık Bakanlığı organ bekleme listesinde yer alan hastalara nakledileceğini belirtti.

