DHA YURT BÜLTENİ 12

BAKAN SOYLU, ASTSUBAY EŞİ İLE 10 AYLIK BEBEĞİNİN ŞEHİT OLDUĞU BÖLGEDE (EK)

1)ÖZEL HAREKÂT YAŞAM MERKEZİ\'NİN AÇILIŞINI YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan ve 30 milyon liraya mal olan 528 kişi kapasiteli Özel Harekât Yaşam Merkezi\'nin açılışına katıldı.Yüksekova ilçesine bağlı Güllüce köyü yolu üzerindeki merkezin açılışını yapan Bakan Soylu, PKK\'lı teröristlerce şehit edilen astsubay eşi Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya\'nın kanlarının yerde kalmadığını belirterek, şunları söyledi:\"Öncelikle tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederim. Çabuk zamanda bu masumların kanına giren katillerin gereği, arkadaşlarımızca yerine getirildi. Terörle mücadele büyük bir inanç ve kararlılıkla sürmekte ve sürecektir. Biz, terörü ne kadar mağlup edersek, bölgemizdeki kalkınma o kadar hızlı devam edecektir. Çocuklarımız daha güzel okullar, daha güzel meslekler ve daha güzel gelecekte buluşacak. Terörü Türkiye\'ye musallat edenler, bugün başka bir terörle ülkeyi sınamaktadırlar, ekonomik terörizmle. Türkiye bugüne kadar bu vekalet savaşlarıyla yıkılmamıştır, tam tersine güçlenmiş ve büyümüştür.\"

Terörün bölge ekonomisine büyük zarar verdiğini kaydeden Bakan Soylu, \"Geçtiğimiz günlerde yeni öğretmen adaylarımız kura çektiler. Kuranın hemen sonrasında televizyon kanalları birkaç öğretmen adayının sevinç çığlıklarını ortaya koydu. Söyledikleri kulaklarımda; \'Allah\'a şükür Hakkari\'ye, Şırnak\'a çıkmışım\'. Bu ne demek biliyor musunuz? Dün Hakkari\'ye, Şırnak\'a tayini çıktı diye üzülenlerin yerini bugün, buradaki evlatlarımızı, bu milletin birliği, beraberliği, ay yıldızlı bayrağımız, geleceğimiz, umudumuz ve sizin evlatlarınızı sahipsiz çıkarmayacak bir anlayışta buluşturmaktadır\" diye konuştu.

Bakan Soylu, ekonomik terörizmle dünyaya mesaj verenlerin mağlup olacağını belirterek şunları kaydetti:

\"Bugün neyi yapamayacaklarını görmektedirler. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Ülkemizin birliği ve beraberliğinde nasıl tek yumruk olduysak, bu ekonomik terörizme karşı da aynı anlayışı hep birlikte göstermeliyiz. ABD\'nin attığı her adım milletimizi kuvvetlendirir. Çünkü, eğer bugün etrafımızdaki coğrafyada ateş, huzursuzluk varsa, bu bölgeyi ve etrafımızdaki coğrafyayı geri kalmışlığa mahkum etmek istiyorlarsa, bunun müsebbibi bellidir. Buna karşı özellikle terörle ve ülkemizin kalkınmasıyla ilgili verdiğimiz mücadelede Allah bizi adım adım muvaffak kılmaktadır. Birbirimizi anlayarak, hissederek, duyarak, demokrasiyle ve milletle beraber bunu sağlayacağız.\"

HAKKARİ/DHA

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2)SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 19 İŞÇİ YARALI

İZMİR\'in Kınık ilçesinde, santral inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 19 kişi yaralandı. Midibüsü kullanan Ali B.\'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi.Kaza, saat 06.30 sıralarında Kınık\'ın Hamzahocalı Üstü mevkiinde meydana geldi. Manisa\'nın Soma ilçesindeki bir termik santral inşaatında çalışan işçileri taşıyan Ali B. yönetimindeki 35 L 9244 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, midibüsteki işçiler Eser Demir, Cafer Süren, Adnan Yıldız, Ülgen Yılmaz, Eser Demir, Muammer Kurt, Zeynel Şahan, Tarkan Demir, Kürşat Hava, Mehmet Gezgin, Eyüp İndirik, İbrahim Özer, Ozan Suay, Hüseyin Şahan, Mehmet Kandemir, Mert Suay, Tugay Karabıyık, Taner Günay ve Selçuk Oğuz yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Ehliyetsiz olan sürücü Ali B.\'nin babasına ait olan aracı, midibüs şoförü Özkan Aldemir\'in bir işinin çıkması üzerine kullandığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Ali B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İZMİR/DHA

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3)İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKÇE: İSTANBUL DEPREMİ 7 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM ORTAYA ÇIKARACAK

İNŞAAT Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, İstanbul\'da 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığının yüzde 63 olduğunu belirterek, \"İstanbul depremi 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem ortaya çıkaracaktır. Sesimizi yükseltmezsek çok pahalıya mal olacak bize, 17 Ağustos\'u aratacak\" dedi. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, 17 Ağustos Marmara Depremi\'nin 19. yıldönümünde Sakarya\'nın Erenler ilçesinde düzenlenen \"Depreme hazır mıyız?\" başlıklı toplantıda konuştu. İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi\'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya 17 Ağustos depreminden etkilenen Bursa, Balıkesir, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale illerinden oda yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Depremle ilgili sunum yapan Gökçe, 17 Ağustos Depremi ve yaşanan diğer depremlerin Türkiye\'ye verdiği zarardan bahsederek, devlet yetkililerini bu konuda gerekli çalışmayı yapmaya davet etti.

İstanbul\'da yakın gelecekte 7\'nin üzerinde büyüklükte deprem beklediklerini belirten Gökçe, \"17 Ağustos\'u değerlendirirken ülkemizin tarihine ve bu bölgeye bir kez daha bakmak gerekiyor. İstanbul, yani Bingöl\'den başlayan Kuzey Anadolu fay hattı geliyor yakınımızdan geçiyor, Marmara denizini yarıyor ve oradan Yunanistan\'a geçiyor. Bu fay son derece önemli bir faydır. Sürekli olarak deprem üretmiştir. 1966 Varto Depremi de Kuzey Anadolu fayı üzerinde olmuştur. 1939 Erzincan Depremi de aynı şekilde. 17 Ağustos 1999 depremi de bu fay üzerinde olmuştur. Bu fay üzerinde bir deprem olmuşsa o deprem geriye doğru veya ileriye doğru mutlaka büyür. 17 Ağustos Gölcük merkezli deprem, Kuzey Anadolu fay hattının yeni bir deprem üreteceğiyle karşı karşıya bıraktı bizi. İstanbul\'da Avcılar\'ı, Bağcılar\'ı, Güngören\'i başka yerlerinde eğer 50\'den fazla yapınız yerle bir oluyorsa 30 bin yapınız önemli ölçüde zarar görüyorsa, Marmara Denizi\'nin içinden geçen ve yapı stokunun son derece sorunlu olduğu bildiğimiz İstanbul\'un 7 ve üzeri yaşayacağını bildiğimiz bir depremde nelerle karşılaşacağımızı bir düşünün.\" dedi.

Gökçe, yaşanmasını muhtemel gördüğü deprem felaketinin İstanbul\'a 100 milyar dolarlık ekonomik zararı olacağının hesaplandığını kaydederek şöyle dedi:

\"Kuzey Anadolu fay hattının ürettiği tarihsel depremlere baktığımızda; yaklaşık olarak 250 yıllık dönemlere denk gelen 7 ve üzeri büyüklükte depremlerin olduğunu görüyoruz. 1766 Depremini dikkate aldığımızda 250 yıllık periyoda ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 17 Ağustos 1999 Depremi ile birlikte bu sürenin artı/eksi 30 yıl olarak hesaplandığı ve beklenen depremin olma olasılığının yüzde 63 olduğu öngörülmektedir. Nasıl 17 Ağustos depreminde İstanbul, Eskişehir, Zonguldak ve yaklaşık olarak 15 ilimiz etkilendiyse, İstanbul depreminden de bu bölge yeniden etkilenecektir. İstanbul depremi 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem ortaya çıkaracaktır. Sesimizi yükseltmezsek çok pahalıya mal olacak bize, 17 Ağustos\'u aratacak. Türkiye ekonomisi, ben 1999 yılında değerli meslektaşlarım İstanbul\'un yaşayacağı bir depremde sırf İstanbul\'da can kayıplarının dışında ortaya çıkacak ekonomik kaybın 100 milyar dolar olduğunu hesaplamıştım, yanlış değil bu, bugün için de geçerli. Ülkemizin bağımsızlığıyla eş değer bir durum bu.\"

Ordu ve Rize\'de yaşanan sel felaketine değinen Gökçe, \"Birkaç gün önce Ordu\'da yağmur yağdı, Rize\'de yağmur yağdı, İstanbul\'da yağmur yağdı, Ankara\'da ve Bursa\'da yağmur yağdı birçok ilimizde yağan yağmurlar her nedense afete dönüşüyor. Akarsu yatağını eğer 100, 200, 300, 400 yıl öteye giderek o akarsuların taşkın kısmının nerelere kadar uzandığını bilmeden o bölgelere yapı yaparsanız, köprü ayak açıklıklarınızı ona göre hesaplayamazsanız Ordu\'da yaşandığı gibi köprüleriniz çökecek, evleriniz ve yapı stoklarınız açıktır ki akarsuların altında kalacaktır. Sayın Rize başkanı bağırarak koşuyor seli görünce. Akarsu yatağı üzerine yapılan o yapıyı akarsu taşkınını etkilememesi mümkün değil.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Toplantı detay

Gökçe\'nin konuşması

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA

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4)ORDU SEL FELAKETİNDE ZARAR GÖREN TEKSTİL FİRMASINA YOZGAT’TAN DESTEK ÖNERİSİ

YOZGATLI iş insanı Ayhan Çelik, Ordu\'nun Ünye ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören tekstil fabrikası işletmecisine, Yerköy ilçesinde bulunan çalışır durumdaki tekstil fabrikasını ücretsiz tahsis edebileceğini söyledi.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, üretime ara veren 250 kişinin çalışabileceği 2 bin 860 metrekare kapalı alanı olan tekstil fabrikasının sahibi Ayhan Çelik, Ordu\'da yaşanan sel felaketinde, bir tekstil fabrikasının su baskınına maruz kaldığını televizyonda gördüğünü belirterek, “Sel nedeniyle zarar gören işletmenin, mutlaka zamanında teslim edeceği siparişleri vardır. Bunu teslim etmesi de uzun sürebilir. Böyle zor günlerde insanların birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olması çok önemlidir. Bu sebeple, fabrikamızı bütün makinelerimizle birlikte o işletmecimize kira bedeli almadan tahsis etmeye hazırımö dedi.

Zor günlerde, sanayicilerin bir birine yardım etmesi gerektiğini ifade eden Çelik, “Fabrikamıza ait 16 daireli lojman da bulunmaktadır. Bu lojmanları da işçileri kullanabilir. İhtiyaç halinde ise il ve ilçemizden kalifiye tekstil işçisi temini de mümkündür diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tekstil fabrikasından görüntü

-Detay görüntüler

-İşletme sahibi Ayhan Çelik’in konuşması

-Fabrika ve lojmanlardan görüntü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) -

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5)KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BABA-OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Konya\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden işadamı Ömer Deniz (48) ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet Fırat, Kayseri\'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, 2 gün önce Konya\'nın Karatay İlçesi, Aslım caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Deniz yönetimindeki 33 SL 864 plakalı otomobil, iddiaya göre Hüseyin B. yönetimindeki 63 TK 793 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Feci kazada emekli polis memuru olan ve balistik firması işleten Ömer Deniz ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet Fırat olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil içinde bulunan eşi Gülhan ve kızı Yağmur İdil, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaza yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazesi ambulansla Kayseri\'ye getirildi. Trafik kazasında yaşamını yitiren baba- oğul öğle namazına müteakip Hunat Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesi Zincidere mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından genel görüntü

- Cenazenin taşınması

- Yaşamını kaybeden küçük Mehmet Fırat\'ın resmi

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ(DHA)

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6)DOLAR KURBANLIKTA KAMPANYA YAPTIRDI

BURSA İsabey Hayvan Pazarında Mehmet Efeoğlu 500 dolar bozdurup makbuz getirene kurbanlıklarda indirim kampanyası başlattı. Pazar esnafı yem fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olurken, vatandaşlar dolar kurunun yüksekliğinin hayvan fiyatlarını etkilemesinden yakındı. Bursa\'nın Gürsu İlçesinde kurulan İsabey Hayvan Pazarında satış yapan Mehmet Efeoğlu bu yıl ilginç bir kampanyaya imza attı. Afyon\'dan getirdiği 200 küçükbaş hayvanın satışını yapan Efeoğlu, 500 dolar bozdurup makbuz getiren müşterilerine 1 yaşın daki kuzularda 100 lire, koçlarda ise 200 lira indirim uyguladı. Vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler aldığını söyleyen Efeoğlu, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu bu ülke, bu vatan hepimizin. Onun için ufak da olsa bir kampanyayı biz başlatmak istedik. Çocuklarımızın geleceği için iğne ucu kadar da olsa bir katkımız olsun istedik. 500 dolarını bozdurup makbuzunu bize getirene küçük kuzularda 100 lira, koçlarda 200 lira indirim uygulayacağız.\" dedi.

Vatandaşları da kurbanlık alırken Avrupa menşeyli marketlere değil kurban pazarlarına davet eden Efeoğlu, \"Kurban ibadetini yerine getirecek halkımızı kurbanlarını, döviz lobilerine bağlı Avrupa menşeyli büyük marketlerden değil de pazarlardan almaya davet ediyoruz. Ülkemizin güzel yörelerinden, Artvin\'in Şavşat Yayla\'sından, Toros\'lardan, Emirdağ\'dan gelen hayvanları tercih etsinler. Tıpkı marketlerdeki gibi burada da her türlü imkan var. Hayvanlarını alıp, kestirip, güzel bir şekilde paketleyebilirler.\" şeklinde konuştu.

YÜKSELEN DOLAR KURBAN PAZARINI DA VURDU

Doların hızla artış göstermesi kurbanlık satışlarını da etkiledi. Kurban bayramına sayılı günler kalmasına rağmen 8 bini büyükbaş olmak üzere 8 bin 500 kurbanlık hayvanın bulunduğu Bursa İsabey Hayvan Pazarı\'nda satışlar geçen yıllara oranlar çok az.. Kurban pazarındaki esnaflar satışların durgunluğundan, vatandaşlar ise fiyatların yüksekliğinden yakındı. Pazarı gezen Nurullah Bozdağ, \"Dolardan mı oldu bilmiyoruz ama fiyatlar çok yüksek. Geçen sene bin 200 lira olan kurbanlıklar, bu sene bin 500 liradan başlıyor.\" dedi. Afyon\'dan getirdiği büyükbaş hayvanların satışını yapan Mecit Duran, \"Satışlar çok durgun, doların yüksekliğinden hayvan satamıyoruz. Bu sene biz bile hayvan kesemeyeceğiz. 36 hayvan getirdim ama sadece 1 hayvan sattım, geri götürme kasaba verme ihtimalimiz var. Geçen seneye göre çok kötü durumdayız.\" şeklinde açıklamalarda bulundu. Hayvancılar, yem fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılığın biteceğini söyledi.

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-Yürütülen kurbanlıklardan görüntüler

-Vatandaşlar ve esnaf ile röportajlar

-Kampanya sahibi Mehmet Efeoğlu ile röportaj

-Pazardan genel detaylar

Osman ŞİŞKO/ Enver Fatih TIKIR /BURSA, (DHA) -

SÜRE: 3 dk 35 sn

BOYUT: 401 MB

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