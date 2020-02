DHA YURT BÜLTENİ 12

1)20 BİNE YAKIN SURİYELİ, BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

KURBAN Bayramı dolayısıyla Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı, 20 bine yaklaştı.Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği\'nin internet üzerinden randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı, başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılmaya başlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü. Yaşlılara ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocukların da eksik aşıları yapıldı. Geçişlerin 13\'üncü günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısının 19 bin 769 olduğu açıklandı. Suriyelilerin 18 Ağustos\'a kadar ülkelerine gidebileceği, 31 Aralık\'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.

2)Karaağız Köyü\'nde Biyokütle Enerji Santrali gerginliği (ek)

\"YAŞAM HAKLARINA SAHİP ÇIKIYORLAR\"

Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Köyü\'nde köylülerin istemediği biyokütle enerji santrali inşaatının başlaması için önlem alan jandarma ekipleri köylülerden gelen tepki sonrası geri çekildi. Köylülerden baygınlık geçiren 4 kişi ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırıldı. Köye gelen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayaşoğlu, köylülerin anayasal hakları olan yaşama haklarına sahip çıktıklarını söyledi. Kayışoğlu, \"1 saat önce burada biyokitle elektrik santrali kurmak isteyen şirket kamyonlara yüklü iş makineleriyle bu santralin başlaması için jandarma eşliğinde köye giriş yapmak istedi. Fakat köylülerimiz özellikle kadınlarımız çocuklarımız, köyün girişinde direniş gösterdiler. Çünkü onlar topraklarını savunuyorlar, çocuklarının geleceğini savunuyorlar, temiz havayı savunuyorlar. \'Bizler burada yıllardır çocuklarımızı büyüttük, yedirdik, içirdik, okuttuk o yüzden burada sağlıklı bir şekilde yaşamak bizim hakkımızdır\' diyorlar ve yaşam haklarına sahip çıkıyorlar. Biz de yanlarındayız Bizim anayasamıza göre de herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu Karaağızlıların da hakkıdır onu savunmak onu tesis etmek de yetkililerin görevidi\" dedi.

Bölgeye geldiklerinde karşılaştıkları manzarayı da aktaran Nurhayat Altaca Kayışoğlu, \"Burada bir kamyonun durduğu, kamyonun üzerinde iş makinalarının bulunduğu, önünde de jandarmanın barikat kurduğu, jandarmanın önünde de özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın toplandığı ve yolu kapatarak geçişe izin vermediği bir ortam vardı. Köylüler haykırıyorlar isyan ediyorlar ve şunu söylüyorlar \'Biz topraklarımızı korumaya kararlıyız, biz çocuklarımızın geleceğini korumaya kararlıyız biz nefes almak istiyoruz biz sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyoruz\' diyorlar\" ifadelerini kullandı.

\"CAN YANMADAN DURDURUN\"

Eylemci köylüler adına konuşan Karaağız Köyü Derneği Başkanı Hayri Sönmez ise, direnmeye devam edeceklerini, can yanmadan projenin iptal edilmesini istediklerini söyledi. Sönmez, \"Cumartesi günü valinin görevlendirmiş olduğu heyet köyümüze geldi değerlendirme yapılıp valiliğe rapor halinde sunulacağı bize söylendi. Maalesef bugün de bu raporun hazırlanmasına gerek kalmadan acelece Karaağız köyüne iş makinalarıyla çevik kuvvetle şirket yetkilileriyle beraber köyümüze baskın yapıldı. Tabii ki biz bunu duyunca toplandık vatandaşa müdahale edildi, kadınlarımıza müdahale edildi, valiliğimiz ne kadar bu konuyu yakından izliyor bilmiyoruz ama valiliğimizin bu konuya bu köyde herhangi bir can yanmadan müdahale etmesini bekliyoruz. Şirketin değil köylünün yanında olsunlar. Bu işi fazla uzatmayın artık biz burada ölümüne mücadele edeceğiz. Bu köye herhangi bir güç gelip bu santrali yapamayacak. Köylü halkı kararlı. Temel atmaya gelindi mücadele ettik, askeri geri çektiler. Bir daha bundan sonra zorla güç kullanmasınlar köye karşı nöbet boş değil her zaman ölümüne devam ediyor 24 saat nöbet tutmaya devam ediyoruz\" diye konuştu.

3)BOYDAK HOLDİNG CEO\'SU \"GÜN, TARAFINIZI BELLİ ETME GÜNÜDÜR\"

Boydak Holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin,\" Paniğe hiç gerek yok. Cari açığı azaltıp üretim ve yatırımı artırmalıyız. Daha çok üretip, daha çok ihracat yapmalıyız. Gün hesaplaşma günü değil, Gün tarafınızı belli etme günüdür. Bugün yaşananlar ekonomi ile izah edilemez. \" dedi.Boydak Holdinge bağlı İstikbal Şirketi tarafından açılan \" İstikbalini Tasarla\" konulu 55 üniversiteden 258 projenin katıldığı 22 tasarım dalındaki yarışmayı kazanan 27 öğrenci için Holding merkezinde ödül töreni düzenlendi. Burada konuşan Boydak Holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye\'de gençlerin İstikbaline inandıklarını, ülkemizin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bunu önlemenin en önemli yollarından birinin de daha çok ihracat yapıp ,etkileyici tasarımlara dayalı ürünler ortaya koymak olduğunu söyledi. Ertekin \" Şu anda yaşadığımız ekonomik tablonun rasyonel bir yönü yok. Toptan bir ekonomik savaş veriyoruz. Bu, yaşadıklarımızı iç siyasetle ilgili izah edemeyiz. Kur üzerinden hiç bu kadar baskı olmadı. Dünya ekonomisinde ithalata dayalı sistemi tercih ettiğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda olanlar hamasetle ve siyasetle ilgili değil. Menfaatlerini yaşadığımız ülkemizin külfetini de çekmeliyiz. Paniğe hiç gerek yok. Cari açığı azaltıp üretim ve yatırımı artırmalıyız. Daha çok üretip, daha çok ihracat yapmalıyız. Gün hesaplaşma günü değil, Gün tarafınızı belli etme günüdür. Bugün yaşananlar ekonomi ile izah edilemez.\"diye konuştu

Üniversitelerarası yarışmada başarı ödüllerinin yanı sıra 18 öğrenciyede de istihdam olanağı sağladıklarını belirten BOYDAK holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin \"Bundan 1.5 ay öncede düzenlediğimiz toplantı da Döviz\'de dalgalanma vardı ve ben bunun rasyonel ekonomi ile bir alakası yok demiştim. Yaşadığımız bu durumun ekonomik gerekçelerle bir alakası yok. Bunun bir ekonomik savaş olduğunu herhalde herkes anlamıştır. Bunu artık iç siyaset malzemesi yapılabilecek bir durum değildir. Biz, cari açığının yüzde 10 olduğu dönemde petrolün varil fiyatı 130 dolarını gördük. O dönemlerde bile kur üzerinde bu kadar baskı olmadı. İthalata dayalı bir sanayi üretimi tercih etmişiz. Bu noktada Maliye ve Hazine Bakanın açıklamasını ehemmiyetle takip ettik.Yatırım teşvik edilecekse cari açığı azaltacak yatırımı tercih etmelidir. Daha fazla üretmek ve ihracat yapmak zorundayız. Gün, tarafınızı belli etme günüdür. İç siyaset malzeme yapma günü değildir. Yaşanan ekonomik sıkıntıyı hükümetin ihmallerinden dolayı yaşamıyoruz. Öyle olsa ekonomik göstergeler bunu desteklerdi. Dün işsizlik sayısı yüzde 10\'unda da bugün yüzde 20 mi oldu? Ben, birileri gibi sosyal medyadan ahkam kesmiyorum. Gördüğüm veriler üzerine söylüyorum. Bu tamamen Türk\'ün duruşu ile ilgili. Burası Muz Cumhuriyetimi. Rahibi bırakmak bu kadar mı kolay. O zaman sende Halkbank Genel Müdür Yardımcısı bırak.\"diye konuştu

Bu vatanın 15 temmuz tanklara kafa atan evlatları olduğu gibi vatan hainlerinin de olduğuna dile getiren Ertekin \"Kişilerin bankadaki mevduatlarına el konulacak diyorlar. Döviz hesapları TL ye çevrilecek diyorlar. Dalgalı kurdan vazgeçilecek devlet sabit kuru söylenecek ve bunu baz alacak diyorlar. Oluşturulacak ortamda kaos yapılarak insanların bankalardan mevduatlarını çekip, döviz alacaklarını düşünüyorlar. Sağduyulu insanlar hazine ve Cumhurbaşkanının çağrısına uyarak döviz bozduruyor. Ekonomik güvenliği tehdit gerekçesi ile bu haberleri yapan kişilerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı yaptırım kararı aldı. Açıklanan tedbir paketini yeterli olarak görüyorum. Likiditenin artırılması için altın bazın bankalara destek sağlandı. Bunu olumlu karşılıyoruz. Maliye bakanın ve başkanımızın yanında olacağımızı söylüyorum. \" diye sözlerini tamamladı

4)KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE DEMİR KAPI DEVRİLDİ

ANTALYA\'da otel şantiyesinin giriş kapısı, kaldırımda yürüyen Ali Kızılkaya\'nın üzerine devrildi. Hafif yaralanan Kızılkaya, hastanede tedaviye alındı.Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bir otel inşaatının şantiye girişinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ali Kızılkaya, şantiyenin girişine geldiği sırada rüzgardan sallanan şantiyenin demir kapısı bir anda menteşelerinden çıktı. Durumdan habersiz yürümeye devam eden Kızılkaya, menteşelerinden çıkarak kaldırıma devrilen kapının altında kaldı. İnşaatta çalışanların yardımıyla kapı kaldırılırken hafif yaralanan Kızılkaya için ambulans istendi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları Ali Kızılkaya\'yı Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürdü.

Tedavisi tamamlanan Kızılkaya\'nın servise alındığı belirtildi.

5)HEMŞİRE, YARALI KUZENİNİ GÖRÜNCE ÖNCE SARILDI SONRA MÜDAHALE ETTİ

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden 112 acil sağlık ambulansında görevli hemşire Gülden Yurter (30), yaralanan sürücünün, kuzeni Furkan Aybalı (20) olduğunu gördü. Gözyaşı döken Yurter, sarıldığı yaralı kuzenine ilk müdahalede bulundu.

Kaza, dün gece Ereğli- Adana yolundaki Ereğli Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Furkan Aybalı yönetimindeki 42 E 5950 plakalı otomobil, Özdemir Gezer\'in kullandığı 2480 R Kıbrıs plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aybalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk yardım için 112 acil sağlık ambulansından inen hemşire Gülden Yurter, yaralı sürücünün, kuzeni olduğunu gördü. Ağlamaya başlayan Yurter, sarıldığı yaralı kuzenine ilk müdahalede bulunarak, ambulansa alınmasını sağladı. Ereğli Devlet Hastanesi\'ne götürülen Furkan Aybalı\'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

