DHA YURT BÜLTENİ 12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hukuk devletiyiz, Türkiye\'ye tehdit sökmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu\'da sel felaketinin yaşandığı bölgedeki incelemelerinin ardından helikopterle Rize\'ye geldi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle birlikte parlamenter demokrasinin Türkiye\'de bittiğini belirterek Türkiye\'de bir devrin kapandığını ve yeni bir dönemin başlandığını söyledi. Erdoğan, \"Artık parlamenter demokrasi Türkiye\'de bitti. Parlamenter demokrasinin yerine Başkanlık Sistemi ikame edildi. Bunun kararını kim verdi? Siz verdiniz siz ve sizinle beraber bu verdiğiniz kararla şimdi bu yolda yürüyoruz ve bu kardeşinizi başkan seçmek suretiyle, artık yeni bir dönemin adımlarını çok daha farklı atacağız ve Türkiye\'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine farklı bir şekilde inşallah çıkaracağız. Kardeşlerim çok şeyler yapmamız gerekiyor ve bu konuda inancımız tam. Allahın izniyle bu yolda, imanımız var, bu yolda kararlılığımız var kimse bizi bu yolda durduramaz. Yeter ki siz arkamızda durun, yeter ki siz yanımızda durun gerisine karışmayın. Şimdi ben kardeşlerime diyorum ki mekanınız muhakkak olsun, hele Rizeliye mekan yakışır, mekan. Mekansızlık değil. Sizler inşallah o mekanların sahibi olarak, o mekanları sağlam tutacaksınız ve yolumuza da emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sizler bu kararı 24 Haziran\'da verdiniz yolumuzu açtınız. Şimdi bize de çalışmak düşüyor. Çok çalışacağız, çok çalışıyoruz. Bakanlarımızı tayin ettik, bakan yardımcıları atıyoruz. Şimdi kurum, politika kurulları bunların çalışmalarını yapıyoruz, ofislerimizi, başkanlarımızı bir taraftan bunları atadık, atıyoruz ve yeni bir Türkiye kuruyoruz. Bu bize nasip oldu, bu görevi bize verdiniz ve biz de bu göreve layık olacağız. İnşallah tarih 24 Haziran\'ı böyle kaydedecek. Ama bunun mimarı sizsiniz ve bunun mimarları olarak sizler anılacaksınız ve bizler de bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz\" dedi.

\'ABD, TÜRKİYE\'YE SIRTINI DÖNÜYORSA KUSURA BAKMASIN\'

ABD\'nin stratejik müttefiki olan Türkiye\'yi bir \'papaza\' değişiyor ve sırtını çeviriyorsa kusura bakmasın diyen Erdoğan, Türkiye\'ye tehdidin sökmeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

\"Son zamanlarda bir şeyler oluyor, yani ABD stratejik ortağı olan Türkiye\'ye 81 milyonluk Türkiye\'ye sırtını dönüyorsa, kusura bakmasın ve bu Türkiye\'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Biz stratejik ortağız, stratejik ortağına bu şekilde davranan ABD bizleri rahatsız etmiştir, bizi üzmüştür. Dolayısıyla böyle bizi tehditle bir yere çekmeye kalkan kusur bakmasın. Öyle Türkiye\'ye tehdit sökmez. Biz hukuk devletiyiz hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız. Onları doları vara bizim de Allah\'ımız var. Böyle yürüdük biz bu yolda, böyle yürüyeceğiz. Biz buraya gelirken IMF\'e bizim 23 buçuk milyar dolar borcumuz vardı. Ne yaptık sıfırladık mı ? Sıfırladık. Merkez Bankası\'nda 27 buçuk milyar dolar döviz rezervimiz vardı. Başbakanlığım döneminde bunu 136 milyar dolara kadar çıkardık mı ? Çıkardık. Ha şimdi düşmüş 102\'ye, düşebilir. Tekrar çıkar, kazanan da biziz eyvallah harcayan da biziz. Biz bunları daha iyi noktaya getiririz. Bunlardan dolayı hiçbir endişemiz yok. Yeter ki sizler gibi, benim kardeşlerim olsun. Yeter ki sizler gibi inançlı bir milletim olsun, azimli bir milletim olsun, kararlı bir milletim olsun. Çalışır, üretir ve dünya pazarlarına da gireriz\" dedi.

\'DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ DAHA ÇOK KAZANACAĞIZ\'

Türkiye\'nin bütün sanayi alanlarında artık tüketen olmaktan çıkıp üreten konuma geldiğini ifade eden Erdoğan, \"Her alanda biz neler yaptık savunma sanayinde göreve geldiğimizde biz yüzde 25\'ini üretiyorduk ama şimdi savunma sanayinde yüzde 65\'ini üretiyoruz. Nereden nereye, ABD bize insansız hava aracı vermiyordu. Ne oldu, şimdi biz yapıyoruz. Bak komşu işte bunlar malum stratejik ortak ya, bizi şimdi ev sahibi yaptı, İHA sahibi yaptı. Şimdi silahlı İHA\'ları da üretiyoruz. Daha neler yapacağız neler.Şimdi bütün bunlarla beraber elhamdülillah savunma sanayinde tüm bunların yanında, bütün alanlarda Türkiye artık bir sıçramanın peşinde. Otomotiv sektöründe, bunun yanında bütün sanayi dallarında artık üreten bir Türkiye var. Biz tüketen olmanın yanında şimdi bunun yarışı içerisindeyiz. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız. Hiç merak etmeyin hiç endişe etmeyin. Eğitimde, sağlıkta adalette, emniyette, enerjide, dış politikada, ulaşımda, çok daha güzel şeyler olacak. Şimdi biliyorsunuz Rize-Artvin havalimanını da yapıyoruz. Yakın zamanda havalimanımız da bitecek. Böylece hem Artvin hem Rize havalimanı olarak da orayı kullanılır hale gelecek\" diye konuştu.

Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi\'nde AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Erdoğan\'ın konuşması

Detaylar

Haber: Uğur AYDIN Kamera: Selçuk BAŞAR-Aytekin KALENDER RİZE-DHA

GÖRÜNTÜLER \"RİZE / Cumhurbaşkanı Erdoğan Biz hukuk devletiyiz, Türkiye\'ye tehdit sökmez\" BAŞLI İLE 2 PARÇA OLARAK GEÇİLDİ

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Kapatılma kararı alınan sığınmacı kampları boşaltılıyor

GAZİANTEP, Adıyaman ve Mardin\'de 34 bin 180 sığınmacının barındığı 5 geçici barınma merkezinin boşaltılmasına başlandı. Sınır hattında bulunan Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde 5 bin 900 sığınmacının barındığı kamptaki 400 kişi taşındı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen talimatta 23 bin 95 Suriyeli sığınmacının barındığı Gaziantep\'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Mardin Midyat\'taki kampların kapatılacağı bildirildi. Talimat üzerine geçici barınma merkezlerinde barınan Suriyeli sığınmacıların taşınmasına başlandı. Gaziantep\'in İslahiye ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki kampta barınan 5 bin 900 sığınmacının tahliyesine başlandı. Kapta bulunan 400 kişilik 60 aile, yerleştirilecekleri yerlere götürüldü.

İslahiye\'deki geçici barınma merkezine 6 yıl önce eşiyle birlikte geldiğini belirten Eyhem Ekta, \"Suriye\'deki iç savaş öncesinde Halep Üniversitesi\'nde Arapça Edebiyatı bölümünde mezun oldum. İç savaşın başlamasıyla Suriye\'nin İdlib kentinde 2012 yılının Mart ayında buraya eşimle birlikte geldim. 6 senedir bu kampta kalıyorum. Burada iki çocuğum oldu. Oğlumun adı Halit, kızım adı ise Elit\'tir. Buraya alışmıştık, kampın kapanmasına üzülüyoruz. İslahiye alışmıştık, İslahiye halkını seviyoruz\" dedi.

Gaziantep, Adıyaman ve Mardin\'deki sığınmacıların ay sonuna kadar taşınıp, 5 geçici barınma merkezinin kapatılması hedefleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamp girişi

- Suriyelileri taşıyan araçların çıkışı

- Jandarmanın sıkı kontrolü

- Suriyeli Eyhem Ekta\'nın anlatımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

272 MB

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Genç kızın herkesin gözü önünde bıçaklandı o an kamerada

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT kent merkezinde bir kadın herkesin gözü önünde bıçaklandı. Olay öğle saatlerinde, İzmit\'in en kalabalık yerlerinden Şaban Sarıgülle Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, F.C. ile kız arkadaşı Sultan G. tartıştı. F.C. sokakta yürüyen kız arkadaşı Sultan G.\'nin arkasından koşup sırtından bıçakladı. Bu arada dengesini kaybeden F.C. yere düşerken, elindeki bıçak da sokağa savruldu. Genç kız korku içerisinde bir dükkana sığındı.

Olayı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekibi genç kıza müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sultan G. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan F.C.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bıçaklama anı güvenlik kamera görüntüsü

-Kızın ambulansa alınması

-Ambulans içersinde görüntüsü

-Polis ve 112 ekip detayları

HABER:Ergün AYAZ: KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT (DHA)

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Çorumlu \'Kovboy hoca\' ilgi odağı oldu

ÇORUM\'da sıradışı giyim tarzı ile dikkat çeken 54 yaşındaki Sefer Karataş, çevresindekiler tarafından \'Kovboy hoca\' lakabıyla tanınıyor. Kovboy kıyafetleri, botu giyip şapkası takan Karataş\'ın özenle süslediği 1973 model minibüsü ise ayrıca dikkat çekiyor.

Çorum kent merkezinde yaşayan 3 çocuk babası Sefer Karataş, 25 yıl önce bir yakının Almanya\'dan getirdiği kıyafetlerle birlikte giyim tarzını değiştirdi. Kovboy çizmesi, şapkası ve kıyafetleri giymeye başlayan Karataş, kısa sürede gişim tarzı ile dikkat çekti. Mecitözü ilçesindeki Dibek İlkokul\'nda sınıf öğretmenliği yapan Karataş, çevresindekiler tarafından \'Kovboy hoca\' lakabıyla tanınıyor. 25 yıllık öğretmen olan Karataş\'ın özenle süslediği 1973 model minibüsü ise ayrıca dikkat çekiyor.Her sabah görev yaptığı okula takım elbiseyle giden Karataş, mesaj sonunda ise kovboy kıyafetlerini giyiyor.

Karataş, minibüsünü de kendi tarzına göre modifiye edip süslediğini belirterek \"Gençken isteyip de yapamadıklarımı şimdi yapıyorum. Minibüsüme gözüm gibi bakıyorum. Yolda görenler mutlaka fotoğraf çekiyorlar. Küçükken köyümüzden yurt dışına giden yakınlarımız Türkiye\'ye döndüklerinde bana çizmeler ve şapkalar getirirdi. O günlerden beri bu tarz giyinmeyi ve dikkat çekmeyi seviyorum. Bu giyim tarzından vazgeçmem mümkün değil. İşe gidince takım elbise giyiyorum ancak mesai ibtitğinde kıyafet tarzım bu oluyor. Böyle yaşamaktan mutluyum\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Sefer Karataş\'dan detay

-Minibüsü ile gezmesi

-Minibüsten detay

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE: 6 Dk) (BOYUT: 440 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi ise ağır yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi\'nde, 2\'si çocuk 4 kişilik aile, 40 AJ 145 plakalı otomobille seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu araç kanala uçtu. Çevredekilerin yardıma koştuğu kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kimlik tespitinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleri

- Kanala düşen aracın görüntüsü

- Olay yerine gelen ambulanslar

- Olayı gören vatandaşla röportaj

- Genel ve detay görüntü

Süre: 00\'34\" Boyut: 106 MB

Haber- Kamera: Nuri PİR/ ADANA, (DHA)

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Tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrildi: 26 yaralı

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 26 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.15 sıralarında, Kula- Alaşehir karayolu Söğütdere Mahallesi Mevkii\'nde meydana geldi. Uşak\'tan aldığı tarım işçilerini Manisa\'nın Alaşehir ilçesine götüren Abidin Kıymaz\'ın kullandığı 64 Y 2179 plakalı midibüs, şarampole devrildi. 30 metre sürüklenen minibüsteki 26 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kula, Alaşehir ve Salihli\'deki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Minibüsün freninin patlaması sonucu şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öne sürülürken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)