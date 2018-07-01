DHA YURT BÜLTENİ-12

DÜN SÜRÜCÜ BELGESİYLE GİRDİĞİ SINAVA, BUGÜN ALINMADI (EK)

1)ÖĞLEDEN SONRAKİ SINAVA ALINDI

Manavgat\'ın Side Mahallesi\'ndeki Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi\'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) bugün saat 10.15\'te yapılan Alan Yeterlilik Sınavı\'na (TYT) sürücü belgesiyle alınmayan Gökhan Arıtuğ, saat 15.45\'te yapılan Yabancı Dil Testi\'ne girebildi.Gökhan Arıtuğ, \"Böyle bir şey nasıl oluyor hala anlamıyorum. Sabah beni sınav kurallarını gerekçe gösterip almayan aynı görevliler öğleden sonraki yabancı dil sınavına girmeme izin veriyor. İnanılır gibi değil. Ben şimdi kime başvuracağım, nereye başvuracağım? Sorumlulardan şikayetçiyim\" dedi.

MANAVGAT/DHA

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Sapanca\'da 10 iş yerini yaktığı iddia edilen şüpheli, adliyede (EK)

2)KUNDAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Sapanca\'da 10 iş yerini kundaklayan C.Ş.\'nin iş yerlerine girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Ayakta durmakta zorlanan C.Ş.\'nin bir kafeteryaya girerek iş yerini ateşe verdiği, tekrar sahil bandına çıktığı, sonra başka bir kafeteryaya girip ateşe verdiği kameralara yansıdı. İş yerlerini yanmaya başladıktan sonra C.Ş.\'nin koşarak uzaklaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri,

-C.Ş.\'nin ayakta durmakta zorlanması,

-İş yerlerine girmesi,

-İş yerinden alev yükselmesi, koşarak uzaklaşması

SAPANCA/DHA

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3)SUYA GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR\' UYARISINA ALDIRIŞ ETMEDEN YÜZDÜLER

BİNGÖL\'de, havaların ısınması ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar, yetkililerin barajlara girilmemesi konusunda yapıkları uyarılara aldırış etmeyerek baraj sularında yüzüyor.

Bingöl Devlet Su İşleri İl Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelindeki baraj, gölet, su kanallarına vatandaşların girilmemesi konusundaki uyarılarını sıcak havalarda pek dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gülbahar Barajı ve Göynük Çayı üzerindeki sulama göledi, birçok boğulma vakası ve tehlikesinin yaşanmasına rağmen sıcaklardan bunalan gençlerin akınına uğruyor. Tehlikelere karşı yüzen gençler, sıcaklığı 35 derecenin üzerinde olduğu kentte, alternatiflerin olmadığını gerekçe göstererek boğulma tehlikelerine karşı bu sularda yüzmeye devam ediyor.

Boğulma tehlikesine rağmen barajda yüzdüğünü anlatan 19 yaşındaki Emir Dolgun, \"10 kilometre uzaklıktan yüzmek için, eğlenmek için geliyoruz. Burada atlayıp ayakları kırılan, yaralananlar oldu. Onlara da bazen yardım ediyoruz. Boğulma tehlikesi de var ama mecburen geliyoruz, yüzecek başka yerimiz yok\" dedi.

Bingöl\'de yüzülecek başka bir yerin olmadığı için buraya geldiğini anlatan 16 yaşındaki Kadir Dolgun ise, \"Yüzülecek başka bir yerimiz olmadığı için buraya geliyoruz. Önceki senelerde bir arkadaşım burada boğuldu. Bazı insanlar da burada boğulma tehlikesi geçirdiğinde yüzme bildiğimiz için biz kurtarıyoruz. Aşırı sıcaklar var, evim 2-3 kilometre uzaklıktadır. Buraya gelip aynı zamanda balık tutup piknik de yapıyoruz. Başka yüzecek yerimiz yok\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Gençlerin suya metrelerce yükseklikten atlamaları

- Yüzmeleri

- Baraj göledi ve sulardan detaylar

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) -

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4)GÜRÜLTÜ YAPIYOR DİYE KOMŞU ÇİFTLİKTEKİ EŞEĞİ TÜFEKLE YARALADI

KONYA\'nın Ilgın ilçesinde Osman U., iddiaya göre gürültü yapıyor diye komşusu Cihan Gümüş\'ün çiftliğindeki eşeği av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Büyükoba Mahallesi\'nde bulunan bir yaylada meydana geldi. Osman U., yayladaki çiftlik komşusu Cihan Gümüş\'in çiftliğindeki eşeğine, sesiyle gürültü yapıyor iddiasıyla av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar karın bölgesine isabet eden eşek yaralandı. Eşeğinin yaralandığı fark eden Gümüş de jandarmaya haber verdi. Jandarma, Osman U.\'nun ifadesine başvurdu. Orman ve Su İşleri 8\'inci Bölge Müdürlüğü\'nün Osman U. hakkında idari para cezai uygulayacağı öğrenildi.

Yaralı eşeğinin Ilgın Belediyesi aracılığıyla Konya\'da veteriner fakültesine götürülerek tedavi altına alınacağı ifade eden Cihan Gümüş, şunları söyledi:

\"Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Adam gelip vurmuş. Eşkİyalık mı yapalım? Vuran insan karşıya çiftlik yaptı. Burası mera ve biz, eşeğimizle ekmeğimizi, suyumuzu taşıyoruz. Biz mağduruz.\"

Yapılan şiddete tepki gösteren Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, son dönemlerde hayvanlara yönelik şiddetin arttığını belirtti. Eşeğin tedavi için Konya\'ya getirilmesi için Ilgın Belediyesinden yardım istediklerini ifade eden Sürmeli, \"Eşek, belediyeye ait araçla veteriner fakültesine getirilip, tedavi altına alınacak. Saatlerce yaralı vaziyette orada bekledi. \"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı eşekten detay

- Gümüş\'ün olayı anlatması

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA)

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5)BATAKLIĞA SAPLANAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde bataklığa saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeşilyurt Mahallesi\'nde bataklığa saplanan bir köpeği gören çocuklar, bir süre kendi imkanlarıyla hayvanı çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan çocuklar, ailelerinin desteğiyle itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kısa sürede köpeği saplandığı bataklıktan çıkardı. Çocuklar da köpeği kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye erinin çalışması

- Köpeğin çıkarılması

- Çocukların köpekle ilgilenmesi

(Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

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6)4 BİN 135 RAKIMLI CİLO-SAT DAĞLARI\'NDA FESTİVAL

HAKKARİ\'de ,Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) organizasyonuyla 4 bin 135 rakımlı Cilo -Sat Gölleri\'nde 1\'inci Doğa Sporları Festivali\' düzenlendi. Terörden arındırılan buzul göllerinde ilk kez düzenlenen ve 100\'ün üzerinde doğaseverin katıldığı festivalde trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler yapıldı. Hakkari\'de güvenlik güçlerinin son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat dağlarındaki buzul göllerinde, ilk kez festival düzenlendi. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) organizasyonuyla düzenlenen festivale, yurtiçi ve yurtdışından 100\'ün üzerinde doğasever katıldı. 29- Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivale katılanlar kurulan çadırlarda kamp kurdu. Doğaseverlere yöreye ait yemekler ikram edildi. Cilo-Sat göllerine giden ve aralarında kadınlarında bulunduğu dağcı ve doğaseverler, gölün kıyısında sabah kahvaltısı yaptıktan sonra , kanolarla gölde gösteri yaptı. Buz gibi suda kano gösterisi yapan dağcı ve doğaseverler rengarenk çiçekler, 20 bin yıllık buzulların bulunduğu Sat Gölleri\'nin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Katılımcılar, festival etkinlikleri kapsamında trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler de yaptı.

KOMUTANLAR DA FESTİVALE KATILDI

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili ve Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Sat Buzul Gölleri\'nde düzenlenen festival alanını ziyaret ederek doğaseverler ve sporcularla sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Buzul dağındaki sat gölleri kenarında kahvaltı yapan doğaseverler

-Gölde kano gösterisi

-Kar üzerinde yürüyüş yapmaları

-Göl kenarında yürümeleri

-Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başarın açıklaması

-Detaylar

-Zirveye çıkışları

-Manzaradan genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)-

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7)HADİSE\'DEN KADIN HAYRANLARINA TAVSİYE: KENDİNİZİ EZDİRMEYİN

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde sahneye çıkan Hadise, şarkıları ve dansıyla sevenlerini coşturdu. Sahnede kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, \"Yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin\" dedi.

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 21\'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali\'nin ikinci gününde Hadise sahneye çıktı. Yat Limanı\'ndaki konsere, ilçede tatil yapan yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat şarkılarını seslendiren Hadise, dansıyla da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Sıcak havaya karşı Hadise\'nin sahne önüne kurulan vantilatörlerle önlem aldığı gözlendi.Sahneden izleyicilerine seslenen Hadise, şarkılarıyla her zaman kadınlara güç vermeye çabaladığını anlattı. Kadın izleyicilerine güçlü olma konusunda örnek olmak istediğini vurgulayan Hadise, \"Sizi de çekemeyenler olacak, rakipleriniz olacak. Bana annem hep, \'Kızım sen sus, sus. Çünkü sen kendini biliyorsun. Susmayı öğren, nereden geldiğini unutma. Nasıl terbiye gördüğünü unutma. Bırak insanlar konuşsun, sana laf soksun, ama sen sus. Sen işini yap\' dedi. Ben bugüne kadar bu çizgimi annemden dolayı hiç bozmadım\" diye konuştu.

\'KADINA, ASKERLERİMİZE ŞİDDETE SIFIR TOLERANS\'

Kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, \"Hayatınızda yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin. Okulunuzu okuyun, hayatın tadını çıkarın. Kadına şiddete, hayvanlarımıza şiddete, askerlerimize şiddete sıfır tolerans\" diyerek, sözlerini tamamladı. Konser sonunda Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, sanatçıya plaket ve çiçek verdi.

Görüntü Dökümü

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- Hadise\'nin şarkılarından detay

- Hadise\'nin dans etmesi

- İzleyicilerden görüntü

- Hadise\'nin konuşması

HABER- KAMERA: Tolga YILDIRIM/KAŞ (Antalya), (DHA)



