DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ERZİNCAN\'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 30 YARALI

Erzincan-Sivas karayolu 100\'ncü kilometresinde Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 4\'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

ERZİNCAN/DHA

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LÖSEMİ HASTASI EMİR\'E CAN OLMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER (EK)

2)BAKAN BAK: EMİR İÇİN SEFERBERLİK ÇOK ANLAMLI

Rize\'nin Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet\'le ilgili ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile başlatılan kök hücre bağış kampanyasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,açıklamalarda bulundu. Emir\'in ailesi ile görüştüğünü söyleyen Bakan Bak, çok anlamlı bir kampanya başlatıldığını belirtti. Bakan Bak, \"Bütün vatandaşlarımız duyarlılık göstererek Kızılay\'a kök hücre ve kan bağışında bulundu. Bende katılarak destek verdim.Onların heyecanını gördüm. Biz birlikte olduktan sonra aşamayacağımız şey yok. Vatandaşlarımız büyük duyarlılık gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Kan bağışı çok önemli. Bende zaman zaman kan bağışında bulunurum. Bu insanların hayatını kurtaracak bir eylem. Kök hücre ile ilgili dönerlik yapmak çok önemli. Bir yavrumuzun kurtarılması adına seferberlik yapılması bir araya geldiğimizde neler yapılacağını gösteriyor. İnşallah yavrumuz sağlığına kavuşur\" diyerek duacı olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Bak\'ın açıklamaları

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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3)85 YAŞINDAKİ KADINININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN UZMAN ÇAVUŞA CEZA ERTELEMESİ

DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde, trafiğe kapalı caddede zırhlı araçla, Pakize Hazar\'a (85) çarparak, ölümüne neden olan uzman çavuş S.K. (26), \'taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini iyi hal nedeni kabul eden mahkeme, S.K.\'nin cezasını 1 yıl 8 aya indirip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Lice\'de 14 Haziran 2017\'de yaşlılık maaşını almak için trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi\'ndeki PTT binasına giden Pakize Hazar\'a zırhlı araç çarptı. Kazada, Hazar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü uzman çavuş S.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, uzman çavuş S.K.\'nin \'taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ADLİ TIP, SANIĞI; JANDARMA, ÖLENİ KUSURLU BULMUŞTU

İddianamede; olay günü şüpheli uzman çavuş S.K.\'nin park halindeki 21 JAA 079 plakalı zırhlı aracı hareket ettirince, önünden yürüyerek geçen Pakize Hazar\'a çarptığı ifade edildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, şüphelinin asli kusurlu, Pakize Hazar\'ın ise kusursuz olduğu kaydedildi. Kazadan sonra Lice Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan raporda ise sanık S.K.\'nin kusursuz, Pakize Hazar\'ın ise dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı gerekçesiyle tam kusurlu olduğu belirtildi. Hazar Ailesi\'nin itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'nce hazırlanan raporda ise Pakize Hazar\'ın araç sürücüsünün görüş alanına girdiği ve caddenin trafiğe kapalı olduğu belirtilerek, S.K.\'nin yüzde 100 kusurlu olduğu kaydedildi.

SANIK UZMAN ÇAVUŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İddianamenin Lice Asliye Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilmesinin ardından S.K.\'nin yargılamasına 14 Şubat 2017\'de başlandı. Mahkeme, ilk duruşmaya katılmayan sanık S.K.\'nin savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanığın, savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar veren mahkeme, Lice Jandarma Komutanlığı\'ndan kazaya karışan zırhlı aracın dışarıyı gösteren kamerasının olup olmadığının sorulmasını kararlaştırdı.

YOL, TRAFİĞE KAPALI DEĞİLDİ

16 Şubat günü ifadesi alınan sanık S.K., araç hareket ettiği sırada Pakize Hazar\'ı görmediğini belirterek, \"Çarptığım sırada kör noktada bulunuyordu. Ben şahsı görmedim. Daha sonra askerin bana \'dur\' ihtarı yapması üzerine durdum. O tarihte olayın olduğu yer, trafiğe kapalı değildi. Olay bir kazaydı. Suç işleme kastım ve kusurum yoktur. Ben de olaydan dolayı üzüntülüyüm\" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mahkemenin talebi üzerine, olay yerini gören güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntülerde, elinde baston bulunan Pakize Hazar, PTT şubesinin önünde park halindeki aracın önünden geçmeye çalışıyor. Bu sırada araç hareket ediyor. Aracın Hazar\'a çarpacağını fark eden bir vatandaş, sürücüyü elleriyle işaret ederek uyarmaya çalışıyor. Ancak araç, Pakize Hazar\'ın üzerinden geçiyor.

İYİ HAL İNDİRİMİ VE ERTELEME

Davanın bugün görülen duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, sanık S.K.\'yi önce \'taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini indirim nedeni kabul eden mahkeme, S.K.\'nin cezasını 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme, verilen ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)SÜRÜCÜ, YAYA GEÇİDİNDE EZİLME TEHLİKESİ GEÇİREN KADINI ÇİLEDEN ÇIKARDI

ZONGULDAK\'ta yaya geçidinden geçerken ezilme tehlikesi geçiren Özge Boz, kamyonetin önüne geçerek gitmesine izin vermedi. Sürücüyü aracın önünden ayrılmayarak durduran Özge Boz, polis çağırarak şikayetçi oldu.

Gazipaşa Caddesi Ulucami önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Özge Boz, üzerine gelen Halk Sağlığı Müdürlüğü\'ne ait hizmet aracının durmaması üzerine ezilme tehlikesi geçirdi. Sürücüye tepki gösteren Özge Boz, özür dilenmemesi üzerine aracın önünden ayrılmadı. Özge Boz\'un kamyonetin önünden ayrılmaması üzerine sürücü aracı yol kenarına park etmek zorunda kaldı. Kamyonetten inen ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi, Özge Boz ve yakınlarıyla tartışmaya başladı. Sürücü bu sırada görüntü alan gazetecilere de tepki göstererek üzerine yürüdü. Sürücüyle tartışmasını sürdüren Özge Boz, \"Araba ayağımın üzerinden geçebilirdi. Ne demek hata olabilir. 3 kişiydik, ezilebilirdik. İlla ezilmemiz mi lazım? İlla ölmemiz mi lazım bir şey olması için.\" dedi. Sürücünün, \"Kazayla insan ölüyor\" demesine daha çok sinirlenen Özge Boz, \"Gözünüzde insan hayatı bu kadar ucuz demek. Böyle bir şey olabilir mi? Birde sağlık müdürlüğü olacaksınız. Resmi plakasınız\" diyerek tepkisini sürdürdü. Polis ekiplerinin gelmesiyle iki taraf sakinleştirildi. Polis, Özge Boz\'un şikayetçi olması üzerine iki tarafı ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Aracın uzaklaşmaya çalışması

-Özge Boz\'un engellemesi

-Aracın park edilmesi

-Sürücü ile kadının tartışması

-Özge Boz\'un olayı anlatması

-Polis gelmesi

-İki tarafı karakola götürmesi

Süre: (5.35) Boyut: (625 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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TACİZ İDDİASIYLA TABANCAYLA VURULAN KİŞİ ÖLDÜ (EK)

5)TUTUKLANDI

Kahramanmaraş\'ta kızını taciz ettiği iddiasıyla çekiç ve tabancayla Tamer Çetin\'i öldüren Kadir Işık, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, gazetecilere suçsuz olduğunu söyleyerek, \"Benim şu elime kelepçe takılıyorsa devlete hakkımı helal etmiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kadir Işık polisler arasında

- Gazetecilere konuşması

- Hastaneye alınması

- Doktor odasına götürülmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Kadir Işık\'ın konuşması

- Polis otosuna bindirilişi

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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6)BİNGÖL MERKEZLİ 15 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU:124 KİŞİ GÖZALTINDA

BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yasa dışı bahis oynatılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Bingöl merkezli 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 124 kişi gözaltına alındı.

Bingöl\'de, yasa dışı bahis oynatılmasına ilişkin soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Bingöl merkezli, aralarında İStanbul ve Diyarbakır\'ın da bulunduğu 15 ilde başlatılan operasyonda, 60\'ın üzerinde ev ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakkında yakalama kararı verilen 124 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmanın, \'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\', \'Kurulan örgüte üye olmak\', \'Yurt dışında ve yurt içinde oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye de oynanmasına imkan sağlama\', \'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama\' suçlarını kapsadığı öğrenildi. Teknik takipli olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Devlet Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Devlet Hastanesi\'ne getirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) -

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7)KARABURUN\'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU

İZMİR\'in Karaburun ilçesinde, sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden, fırtına nedeniyle Ayvalık\'ta batan teknede kaybolan Hayri Kar adına banka kartı çıktı. Kar\'ın bazı yakınları İzmir Adli Tıp Kurumu\'na geldi.Bugün sabah saatlerinde Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkisinde, deniz kenarındaki kayalıklarda erkek cesedi olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, uzun süre denizde kalmasından dolayı tanınmayacak hale gelen cesedi kıyıya çıkardı.

Ceset üzerinde yapılan incelemede, kıyafetinin cebinde, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesi açıklarında geçen 27 Mayıs\'ta batan teknede kaybolan Hayri Kar\'a ait banka kartı ve otomobil anahtarı bulundu. Savcının incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi amacıyla DNA testi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Haber verilmesi üzerine Kar\'ın bazı yakınlarıyla Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Bacan, İzmir Adli Tıp Kurumu\'na geldi.

Görüntü Dökümü

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- Ayvalık Belediyesi\'ne ait cenaze aracından görüntü

- Adlı Tıp Kurumu\'ndan genel görüntü

- Hayri Kar\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN, Davut CAN / İZMİR,(DHA)



