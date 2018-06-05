DHA YURT BÜLTENİ- 12

Yaralı asker, hastanede yaşamını yitirdi

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğitim Alayı\'nda vatani görevini yapan Atilla Abatay (21), sırtından ateşli silahla yaralanma sonucu götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğim Alayı\'nda bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Sırtından ateşli silahla yaralanmış halde İskenderun Devlet Hastanesi\'ne götürülen er Atilla Abatay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Acil önündeki ambulans

-Yaralı askerin sedye ile çıkartılması

-Acile götürülen yaralı asker

-Acil önünden görüntü

-Ölen askerin üzeri örtülü olarak sedye ile acilden çıkartılması

-Morga götürülmesi

SÜRE: 53 sn BOYUT: 40,2 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Silvan\'da, dolu yağışı ekinleri vurdu

Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde, öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ilçede ekili olan tarlalara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Silvan\'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir sorü sonra yerini doluya bıraktı. Şiddetli dolu yağışı, Boyunlu köyündeki ekili tarlalara ve meyve ağaçlarının olduğu bahçelere zarar verdi. İlçede aniden bastıran dolu yağışının ardından ekili tarlaların bazı yerleri beyaza bürünürken, dolunun İri taneli olması nedeniyle ekinler zarar gördü. Boyunlu köyünde yaşayan Muhittin Simpil, öğlen saatlerinde yağan yağmurun ardından 5 dakika süren dolu yağışının ekili tarlalara zarar verdiğini belirterek, \"Meyve ağaçlarımız zarar gördü. Dolu yağışı, bahçelerimizde ise yeni ekili olan sebze fidelerine zarar verdi. Ekili olan tarlalarımızdaki hasatı toplamadan dolu yağışı oldu. Bu nedenle ekinlerimizi toplayamadan bu zararla karşılaştık. Şimdi ne yapacağımız şaşırdık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Dolu yağışından görüntü

- Tarla ve bahçelerden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)

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Siverek’te termometreler 42 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde Ramazan ayının son günlerinde sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı etkisini gösterirken, sokaktaki termometreler 42 santigrat dereceyi buldu. Sıcaklığın 42 derece olduğu ilçe merkezinde sokaklar boş olurken dışarı çıkan vatandaşlar ise gölgelik alanları ve parkları tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Termometrenin 42 dereceyi göstermesi

- Boş caddeler ve parklarda uzananlar

- Vatandaşların konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

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Karamollaoğlu’nun Yomra’daki afişi kaldırıldı

Trabzon’un Yomra ilçesinde bir binanın dış cephesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın posterinin altına asılan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun posteri, partililer tarafından kaldırıldı. SP Trabzon milletvekili adayı Cevat Kurt, posteri daha önce asılması için izin veren bina sahibine baskı uygulanması sonucu kaldırmak zorunda kaldıklarını öne sürdü.

Yomra ilçesi Karadeniz Sahil yolu üzerinde inşaat halindeki 5 katlı bir binanın dış cephesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın posteri asıldı. Saadet Partisi teşkilatı da genel başkanları için hazırlattığı posteri aynı binanın alt tarafına astı.İddiaya göre bina sahibi bir süre sonra aradığı SP\'lilerden posteri kaldırmasını istedi. Binannın olduğu alana gelen SP\'liler vinç yardımıyla posteri indirdi.

\'BASKI NETİCESİNDE İNDİRİLDİ\'

SP Trabzon milletvekili adayı Cevat Kurt, bina sahibine baskı uygulandığını öne sürdü, \"Genel başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Karamollaoğlu\'nun da fotoğrafının bulunduğu \'Değiştir\' hectekli afişimiz iktidar güçleri tarafından bina sahibine uygulanan baskı neticesinde indirildi\" dedi. Milletvekili adayı Ümit Çebi de posteri sorun çıkarmadan indirdiklerini kaydederek \"Sayın Cumhurbaşkanımın resminin orada olması bana batmadı ama benim cumhurbaşkanı adayım Temel Karamollaoğlu’nun resminin orada olması kime battı?’ Bu ülkede adaletin ve hukukun olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Poster detayları

-Posterin kaldırılması

-SP\'lilerin açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)

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Harran\'da yıldırım düştü, ziraat mühendisi yaralandı

Şanlıurfa\'nın Harran ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ziraat mühendisi Mustafa Beşli yaralandı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde öğleden sonra etkili olan sağanak sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü bahçesindeki ziraat mühendisi Mustafa Beşli\'nin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Beşli yere yığılırken, bir palmiye ağacı da alev aldı. Yaralı mühendis, çevredekiler tarafından otomobille Harran Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Beşli\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, ağaçta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Mustafa Beşli

- Yaralı genci bulunduğu yerden kaldıran vatandaşlar

- Yıldırım düşmesi sonucu yanan palmiye ağacı

- İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 286MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Pitbullun saldırdığı 12 yaşındaki İdil\'in yüzüne 52 dikiş atıldı



Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde, parkta arkadaşlarıyla oynayan İdil Büyükbüce (12), sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısından güçlükle kurtarılıp, hastaneye kaldırılan İdil\'in yüzüne 52 dikiş atıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Yarımay Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, parkta oynayan çocuklardan İdil Büyükbüce\'ye saldırdı. Köpeğin yüzünü ısırdığı İdil, çevredekiler tarafından güçlükle hayvandan ayırıldı. Saldırı sırasında parktaki çocuklar ve aileleri panik yaşadı. Kanlar içinde kalan İdil, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzüne 52 dikiş atılan İdil, taburcu edilirken, yüzünün sağ kısmında derin ısırık izleri meydana geldi.

Pitbull saldırısının şokunu üzerinden atamayan İdil\'in babası Bilal Büyükbüce, \"Kendini bilmez, densiz birinin beslediği pitbull cinsi köpek, kızıma çocuk parkında 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak, öldürmeye çalışmış. Allah\'ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikayet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen, başka çocuğun başına gelmesin\" dedi. Olayın ardından araştırma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından belirlediği Yusuf E.\'yi köpeğin sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber:Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)



