DHA YURT BÜLTENİ-12

Suriyeli iki kardeş sulama kanalında kayboldu/EK

CESETLERİ BULUNDU

Adana\'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli Abdulaziz İden ve ağabeyi İmad İden\'in cesetleri bulundu. Suriyeli kardeşlerden Abdulaziz İden\'in cenazesi suya girdiği yerin 100 metre uzağında, ağabeyinin cenazesi ise 1.5 kilometre uzaktaki Kurtkulağı Mahallesi mevkiinde su altı polisi tarafından bulunarak çıkarıldı. Kardeşlerin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ve polis ekiplerinin kanal üzerinde arama çalışmaları

- Dalgıçların çalışması

- Suriyelilerden görüntü

- Cesedin sudan çıkarılması

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Detay görüntüler

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),(DHA)

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Sivas\'ta kısa süreli yağmur etkili oldu

Sivas\'ta aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde 16.30 sıralarında başlayan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Cadde ve sokaklarda yağmurun etkisiyle su birikintileri oluşurken, yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Hikmet Işık Caddesi üzerindeki esnaf ise yağmur nedeniyle iş yerlerinin önünde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. Yayalar ise kaldırım kenarlarında oluşan su birikintileri nedeniyle karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Yağmurun etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Yağış görüntüsü

-Oluşan su birikintileri

-Araçlar ve yayaların görüntüleri

(140 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Kırmızı ışıkta infaz: 1 ölü

Konya\'nın Ereğli ilçesinde Koray Canbulat (20), minibüsüyle kırmızı ışıkta bekleyen akrabası İsmail Candan\'ı (22) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Atatürk Bulvarı\'nda kavşakta meydana geldi. Çiftçi İsmail Candan 42 HB 530 plakalı minibüsüyle kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Bu sırada minibüsün yanına yaklaşan çiftçi Koray Canbulat, pompalı tüfekle Candan\'ın üzerine ateş aştı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Candan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Canbulat da, 42 EUB 95 plakalı otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Canbulat\'ın, silahla saldırma anları çevredekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Kaçan Canbulat kısa sürede polis tarafından yakalandı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 12 el ateş edildiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü :

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- Silahlı saldırı anı

- Olay yerinden genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,(DHA)

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Sınav soruları basımı için 3 hafta dışarı çıkamıyorlar

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Basımevi\'nde çalışan 100 kişi, başta 3 milyon 200 bin kayıtlı öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) olmak üzere çeşitli sınavların sorularının basımı için 3 hafta dışarı çıkamıyorlar. Çalışanlar, 21 günün sonunda matbaa önünde kendilerini bekleyen yakınlarıyla kucaklaşıyor.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'nde bulunan basımevi, sınav sorularının basımı için yılda 5 kez 3\'er hafta süreyle kapılarını kapatıyor. Yaklaşık 100 kişi, 3 hafta boyunca dışarı çıkamıyor, yakınlarıyla görüşemiyor, cep telefonları yanında bulunmuyor. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan vekili Prof.Dr.Yücel Güney, uygulamanın sınav güvenliği nedeniyle yapıldığını söyledi. Güney şu bilgileri verdi: \"Açıköğretim sınavlarını toplamda 1 milyon öğrenciye uyguladık. 36 yıllık tecrübesiyle yapıyoruz bu sınav görevlendirmesini. Toplamda 370 bin kişinin görevli olduğu sınav bu. Sınavdan 3 hafta kadar öncesinde sınav soruları ve süreçleri hazırlandıktan sonra kapalı devre matbaamız var. Burada yaklaşık 100 kadar çalışanımız tamamen kontrol edilerek, X-Ray cihazlarından geçirilip, tüm kontrolleri yapıldıktan sonra sınav için o ortama giriyorlar. Orada 2 milyon 500 bin kadar evrak üretiliyor. Bu evrakları üretme konusunda da dışarıya çıkmaması gerekiyor. Çünkü güvenlik bizim çok önemli. 21 gün boyunca oradaki 100 kişilik grup içeride kalıyorlar ve sınav süresinde, sınavın bitmesine kadar oradan ayrılmıyorlar. Ayrıldıkları zaman 21 gün geçmiş oluyor. 100 kişi Anadolu Üniversitesi\'nin personelinden oluşuyor. Matbaada çalışanlar var, memur ve işçiler var. İçeriye hiçbir şekilde he cep telefonu, ne iletişim kurabileceği internet ortamı olabilecek hiçbir şey sokamazlar. Bu arkadaşlarımız sınav süresince orada kalıyorlar ve o arkadaşımız acil bir durum olursa, örneğin bir içeride kalan arkadaşımızın önemli bir sorunu çıktı, ailesinde sorun oldu, dışarıda babası, annesi ya da çocuğunda çok çok önemli acil bir durum yaşandı, hemen bağlantıyı yönetici arkadaşımızla kuruyoruz, sadece yönetici arkadaşımızda telefon var, biz buradan görevlilerimizi yolluyoruz onların gözetiminde sınav yerinin dışına çıkıp, onların gözetiminde tekrar geri geliyor. Yemek ihtiyaçları da orada çalışan aşçılarımız tarafından sağlanıyor, onlarda kapalı devre içerisindeler. İçerideki çöp bile dışarıya çıkarılırken gözetim altında çıkar. İçerden çıkan bir şeyin izin alınmadan çıkması mümkün değil. Acil durum diye söylediğimiz aslında şu: çalışanlarımızın doğum, ölüm ve hastalık gibi söyleyebileceğimiz durumlardan dolayı dışarıya çıkabilirler. Doğum derken şöyle bir şey anlaşılmasın, dışarıdaki bir yakının doğum yapması değil acil doğum halinde olması gerekir. Hasta olan çalışanımız olabilir ya da çok yakın akrabası annesi, babası, çocuğu gibi çok ölümcül bir hasta olması halinde dışarıya çıkmasına izin veriyoruz. Ya da ölüm halinde çıkışına izin veriyoruz. Bunun dışında dışarıdaki yakınının ölmesi bile kontrollü çıkışla izin verebiliyoruz.\" Anadolu Üniversitesi Basımevi çalışanları 21 günün ardından yapılan sınavların bitiş saatinden sonra bavullarıyla dışarı çıkıp, kendilerini bekleyen yakınlarıyla kucaklaşıyorlar.

Görüntü dökümü:

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-Anadolu Üniversitesi kampüsünün dışından,

-Matbaada 3 hafta bekledikten sonra bavullarıyla dışarı çıkıp kendilerini dışarıda bekleyen yakınlarıyla kucaklaşan matbaa çalışanlarını çekilmiş görüntüsü,

-Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Yücel Güney\'in konuşması

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)