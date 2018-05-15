DHA YURT BÜLTENİ-12

Eskişehir\'de \'İsrail\' protestosu

Eskişehir\'de, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AK Parti tarafından 81 ilde düzenlenen basın açıklaması Eskişehir\'deki Reşadiye Camii önünde yapıldı. Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Murat Özcan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP İl Başkanı Nurettin Aktepe ile çok sayıda kişi katıldı. AK Parti\'li Özcan, yaptığı konuşmada, ABD\'nin, Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Özcan, \"Bu girişim bizim için yok hükmündedir. İsrail\'in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail\'in coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail\'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti\'nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanı\'mızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir\" diye konuştu. Eskişehir Çarşı Camii önünde de öğle namazının ardından katliamda ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Reşadiye Camii bahçesindeki basın açıklamasına katılanların,

-Ak Parti İl Başkanı Murat Özcan\'ın konuşması,

-Slogan atılması,

-Çarşı Camii önünde gıyabi cenaze namazını kılınması,

- Dua okunması,

-Namazın ardından konuşma yapılmas

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

==========================================

Kilis\'te, Ak Partililer İsrail’i protesto etti

Kilis\'te. Ak Parti İl Başkanlığı tarafından İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda öğleden sonra bir araya gelen Ak Parti yönetici ve üyeleri, toplu halde açıklama yaptı. Ellerinde Filistin ve Türkiye bayrağı taşıyan kalabalık adına konuşan Ak Parti İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek, \"Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş; bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak medyada takip ettik. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur\" diye konuştu.

Kalabalık, basın açıklamasının ardından İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Meydanda toplanan kalabalık

- Slogan atılması ve pankartar

- Açıklama yapılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 442 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)

===========================================

Adıyaman\'da İsrail protestosu

Adıyaman\'da, Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri İsrail\'i Filistin\'e yönelik saldırısından dolayı protesto etti.

Öğle saatlerinde Demokrasi Parkı önünde toplanan Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlilerin şehit edilmesini kınadı.

Platform üyeleri adına gazetecilere konuşan Osman Süzen, \"Demokratik, barışçıl ve gösteri hakkını kullanan Filistinli direnişçilerine karşı silah kullanan İsrail\'in bu tavrı bir terör tavrıdır ABD provokasyona yol açan bu karardan derhal vazgeçmelidir. Filistin halkının meşru talepleri kabul edilmelidir. Başkent olacağını ABD değil orada yaşayan halklar karar verir. Diğer Ortadoğu ülkelerine özellikle kendini İslam diye itelendiren ülkelere de şunu söylemek istiyorum Filistin sorununu ABD ve İsrail\'in kullandığı gibi iç politika malzemesi olarak kullanmayın Filistin halkının meşru taleplerinin yanında olmak istiyorsanız öncelikle kendi halklarınıza barış ve demokrasi sağlayın kendi halkına barış ve demokrasi sağlamayan bir yönetimi Filistin halkına yapılan zulmü görmesi bu konuda samimi davranması mümkün değildir\" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından platform üyeleri slogan atarak dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Demokrasi Parkında toplanan kalabalık

- Açıklama yapılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

===========================================

Manisa\'dan Filistin\'e destek



ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve bu durumu protesto eden Filistinliler\'in İsrail askerleri tarafından katledilmesi Manisa\'da AK Parti tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

-ABD\'nin Tel Aviv\'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve bu durumu protesto eden Filistinliler\'in öldürülmesiyle ilgili Manisa\'da AK Parti İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla protesto edildi. İlk olarak öldürülen Filistinliler için Hatuniye Camii\'nde Manisa Müftü Vekili Osman Canpolat tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve birçok vatandaş katıldı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na geçildi. Burada, Filistin\'e destek verilip, ABD ile İsrail kınandı. Buradaki protestoya, AK Parti Manisaİl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Partili Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Protestoya katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyıp, sık sık tekbir getirdi. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, ABD\'nin Büyükelçiliği\'ni taşımasının yok hükmünde olduğunu söyleyip, kararı tanımadıklarını söyledi. Kudüs\'ün statüsünü değiştirecek adımlardan kaçınılması gerektiğini dile getiren Mersinli, \"ABD\'nin yaptığının Ortadoğu\'da kanı ve gözyaşını artırmaktan kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Bunca karara ragmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken İsrail\'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak şahit olduk. ABD ve İsrail\'in mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku çiğnemesini lanetliyoruz. Uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri harakete geçmeye çağırıyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açıklamaya katılanlar İstiklal Marşı\'nı okudu ve dua edip alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gıyabi cenaze namazından görüntü

-15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda toplananlardan görüntü

-AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli\'nin konuşması

-Tekbir getirilmesi ve İstiklal Marşı okunması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

===========================================

Tekirdağ\'da, İsrail protestosu

Tekirdağ\'da, ABD\'nin Tel Aviv\'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve açılışı protesto eden Filistinlilerin, İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili protesto eylemi yapıldı.

Tekirdağ Tuğlalı parkta gerçekleştirilen protesto eylemine, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz, İl Müftüsü İsmail İpek ve vatandaşlar katıldı. Alanda kurulan kürsüde Kuran-ı Kerim ve gıyabi sela okundu. Grup adına bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Feruh Topuz, \"Bugün buraya Filistinli kardeşlerimize destek için toplandık. ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüse taşımasını, İslamın ilk kıblesi kadim Kudüsü İsrailin başkenti olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimi ile Birleşmiş Milletleri, Bileşmiş Milletler kararlarını ve Uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafı bir arabulucu değil, taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüsün gerek Birleşmiş Milletler, gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınması statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özelnle kaçınılması gerekirken, üstelik Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatının Kudüs konusundaki son kararları ortadayken ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kan ve gözyaşını artırmaktan kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir\" dedi. Filistin’de hayatını kaybedenler için dualar okunmasının ardından grup dağıldı.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Alanda toplanan kalabalık

-Ellerindeki Türk ve filistin bayrakları

-Slogan atılması

-Ferruh Topuz\'un konuşması

-Kuran okunması

-Sela okunması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

=======================================

Adapazarı\'nda İsrail\'e tepki

Adapazarı\'nda, yüzlerce kişi İsrail\'in saldırılarına tepki gösterdi.

Adapazarı Kültür Merkezi\'nin önünde gerçekleştirilen protestoya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, ilçe belediye başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Tekbirler getirilerek \'Kahrolsun İsrail\' ve \'Kudüs yalnız değildir\' sloganları atanlar, İsrail\'in katliamını lanetledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç yaptıkları konuşmalarla İsrail\'e tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Sloganlar atılması,

-Meydanda toplananlar

-Konuşmalar

-Detaylar

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

=======================================

Edirne\'de İsrail protestosu

Edirne\'de ABD\'nin büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşıması ve İsrail\'in Filistinleri katletmesi protesto edildi.

Edirne\'de AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde siyasi partilerle, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, İsrail\'in Filistinlileri katletmeleri protesto edildi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan protestocular, İsrail\'e tepki gösterdi. İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Şubesi Başkanı Mücahit Güzey, Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ve İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemez olduğunu söyledi. Güzey, \"BM Genel Kurulu’nun ve İslam Birliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davaları savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. ABD ve İsrail’in coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız\" dedi. Konuşmanın ardından İsrail aleyhine slogan atan grup olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kalabalık grup

-Grubun slogan atması

-Mücahit Güzey, basın açıklamasını okuması

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

========================================

İzmit\'te yüzlerce kişi ABD ve İsrail\'i protesto etti

İzmit\'te, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail\'in saldırıları \'İşgale Karşı Ses Ver\' mitingiyle protesto edildi.

İzmit\'te, ABD\'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail\'in saldırıları Anıtpark\'ta yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Anıtpark\'ta, Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail ve ABD\'yi protesto etti. \'İşgale Karşı Ses Ver\' sloganıyla bir araya gelenler, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı. Ak Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasının yok hükmünde olduğunu belirterek, \"İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM\'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu\'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu\'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail\'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Miting alanından görüntüler

- Abdullah Eryarsoy\'un konuşması

- Detay

Haber-Kamera: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

==========================================

59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri\'de görüldü



Gaziantep’te kına gecesi eğlencesine düzenlenen 56 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısına ilişkin, 11\'i tutuklu, 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, güvenlik gerekçesiyle alındığı Kayseri\'de devam edildi.

Duruşmada, müştekiler dinlendi. Gaziantep\'de terör örgütü DEAŞ\'ın, 20 Ağustos 2016 tarihinde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Beybahçe Mahallesi\'ndeki kına gecesi eğlencesine yönelik saldırı ile 16 Ekim 2016\'da 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısıyla ilgili görülen davanın 4\'üncü duruşması, güvenlik nedeniyle Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Konferans Salonu\'nda basına kapalı oturumda tutuklu sanıklar Abdurrahman Alnajjar, Enes Karataş, Ahmet Kösgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Yunus Sarı ve Mehmet Karakurt duruşma salonunda hazır bulundu. Adana F Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Mehmet Şahin Erğan, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevi\'nde kalan Ali Çalıkuşu, Mehmet Çalıkuşu ve Fadile Cebael\'in ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistem (SEGBİS) ile ifadesi alındı. Tutuksuz çocuk sanık H.N.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıda yaralanan vatandaşlar da hazır bulundu. Duruşmada bazı müştekiler dinlendi. Tutuklu sanıkların da tutukluluk yönünden savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Eylül\'e erteledi.

Haber:Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

==========================================

Palandöken: Sınır illerine özel politika uygulanmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Suriye sınırındaki esnafı kapsayacak özel bir politikanın uygulanması gerektiğini söyledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği genel kuruluna katılmak üzere Kilis\'e geldi. Oda başkanları tarafından karşılanan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlediği basın toplantısında Kilisli esnaf ve vatandaşların zor günler geçirdiğini ancak umutsuzluğa kapılmadığını söyledi. Suriye sınırındaki esnafın büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Palandöken, alınan önlemler ve bayram öncesi hükümetin emeklilere bin lira desteğinin Kilis ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Suriye sınırındaki tüm illeri kapsayacak özel bir politikanın uygulanması gerektiğini dile getirerek, \"Burada hatta benim için en önemli meselelerden birisi petrolün biraz daha burada en azından ucuza satılmasının teminidir. Kilis gibi şehirlerde gördüğümüz zincir marketler buradaki esnafın geleneksel yapısını bozuyor. Artık buna bir sınır getirilmesi lazım. Bu sıkıntıların aşılması ile ilgili buraya özel tedbir istiyoruz. Eminim ki bu gerçekleşirse geleneksel esnafın ayakta kalabilmesine olanak sağlanacaktır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Bendevi Palandöken’nın karşılanması

- Palandöken’nın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 420 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)