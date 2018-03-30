DHA YURT BÜLTENİ-12

ŞEHİTLER KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında güvenliği sağlayan asker ve koruculara yönelik teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusu, merkeze bağla Ekmekçiler köyünde düzenlenen törende, kılınan cezane namazının ardından, Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, köylüler ve yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Ekmekçiler Köyü İlkokulu\'nda düzenlene törende, Siirt Müftüsü Faruk Avraz\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit cenazelerinin bulunduğu tabutlar, köy mezarlığına kadar omuzlarda taşındı. Şehit cenazelerinin taşınması sırasında şehit yakını kadınlar, Kürtçe ağıtlar yakarken, bazılarının fenalık geçirdiği görüldü. Köy mezarlığına getirilen şehit cenazeleri, burada okunan dualar ve yine yakılan Kürtçe ağıtlar arasında toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tören sırasında ve sonrasında şehit yakınlarına sarılarak, intikamlarının alınacağını, kanlarının yerde kalmayacağını belirterek, onları teselli etmeye çalıştığı görüldü.

38 ÇOCUK YETİM KALDI

Terör örgütü saldırısında 6 güvenlik korucusu şehit olurken, geride ise 38 çocuk yetim kaldı. 26 yaşındaki güvenlik korucusu Seyfettin Başkurt\'un bekar olduğu öğrenilirken evli olan 5 güvenlik korucusunun toplam 38 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit olan köy korucuları ve yetim kalan çocuklarının sayısı şöyle;

\"27 yaşındaki şehit Mehmet Oktay, evli 7 çocuk babasıydı, 40 yaşındaki şehit Abdullah Yüztaş, evli ve 8 çocuk babası, 44 yaşındaki şehit Mehmet Eren, evli ve 9 çocuk babasıydı, 37 yaşındaki şehit Nevzat Gökçe, evli ve 6 çocuk babasıydı, 46 yaşındaki şehit Sıddık Ertan, evli ve 8 çocuk babasıydı.\"

Görüntü Dökümü

-Bakan Soylu\'nun helikopterle köye inmesi

-Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu\'nun helikopterden inmesi

-İlkokulda cenaze namazının kılınması

-Şehit cenazelerinin olduğu tabutların omuzlarda taşınması

-Şehit yakınlarının Kürtçe ağıt yakması

-Bakan Soylu\'nun şehit yakınlarına sarılıp teselli etmesi

-Şehit canezelerinin toprağa verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Besni’de hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla Gaziantep\'in Araban ilçesinde gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Kutluca köyünde Mehmet Karataş\'a ait 10 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin Gaziantep\'in Araban ilçesine kaçtıklarını belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla hayvanları Bekir Özdenk ve İmam Topalgez\'in çaldığını saptadı. Araban\'da operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, Besni\'ye getirilip jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Besni adliyesi

- Jandarma aracının gelişi

- Gözaltına alınan şahısların araçtan indirilmesi

- Gözaltına alınan şahısların adliyeye çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Liseliler bedenleriyle Afrin yazarak bayrak açtı

MANİSA\'nın Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Afrin\'de görevli askerlere destek için bedenleriyle Afrin yazarak bayrak açtı.

Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi\'nde 150 öğrenci, bedenleriyle Afrin yazdı. Bayrak açan öğrenciler, izleyenler tarafından alkışlandı. Beden eğitimi öğretmeni Enis Hamza Güler önderliğinde oluşturulan koreografi beğenildi. 11. sınıf öğrencisi Meltem Eroğlu da Fetih Süresini okudu. Okul Müdürü Muzaffer Erbay ve öğrenciler tarafından şehitler için dua edildi. Okul Müdürü Muzaffer Erbay, \"Allah kahraman askerlerimizi korusun. Zaferleri daim olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Havadan görüntü

- Öğrenci Meltem Eroğlu fetih süresi okuması

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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Öğrencilerden ay-yıldız figürlü komando yemini

SİVAS\'ta ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Hârekatına destek vermek için bedenleriyle ay-yıldız figürü yaparak komando andını okudu.

Sivas Kazancılar Ortaokulu öğrencileri askerlere destek olmak amacıyla komando andı okudu. Okulun bahçesinde bir araya gelen 240 öğrenci, bedenleriyle ay-yıldız figürünü oluşturdu. Öğrenciler daha sonra hep birlikte komando andı okuyarak Suriye\'deki askerlere destek verdi.

Görüntü Dökümü:

-Öğrencilerin görüntüsü

-Ay-yıldız oluşturarak komando yemini yapmaları

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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İlkokulda 13 öğrenciye cinsel istismar iddiası

AFYONKARAHİSAR\'ın Şuhut ilçesinde bir ilkokulda 5\'i kız 13 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen D.C. (17) tutuklandı.

Şuhut\'ta bir ilkokulda, farklı zamanlarda öğrencilerin eşyalarının çalınması üzerine okulda inceleme başlatıldı. Öğretmenler okulda inceleme yaparken bazı öğrenciler okula zaman zaman köyde oturan D.C.\'nin geldiğini, bu kişinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin iddiaları üzerine durum velilere ve jandarmaya bildirildi. Velilerin şikayetinin ardından istismar iddiasında bulunan 4 erkek çocuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi\'nde pedagog eşliğinde ifade verdi. Çocuklar D.C.\'nin okuldan 5 kız ve 4 erkek öğrenciye daha istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bu çocuklar da aynı doğrultuda ifade vererek, D.C.\'nin cinsel istismarı cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirtti.

Jandarma ekipleri 13 çocuğun benzer ifadelerinden sonra aynı köyde oturan D.C.\'yi geçen salı günü gözaltına aldı. D.C., Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevi\'ne gönderildi.

Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köyden ve okuldan görüntü

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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