DHA YURT BÜLTENİ-12

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan \'Kısır günü yapıyoruz\' savunması

ANTALYA\'da, polis tarafından düzenlenen iki ayrı fuhuş operasyonunda, 1\'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Kadınlar, operasyon sırasında polise, \"Ev hanımıyız. Fuhuş yapmıyoruz, kısır günü düzenliyoruz\" dedi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi\'ndeki bir evde fuhuş yapıldığını ve kadınları, Ş.Y. adlı kadın ile Ş.B.\'nin pazarladığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan 3 Türk kadın ile Ş.Y. ve Ş.B.\'yi gözaltına alındı. Polisi karşısında gören kadınlar, \"Biz ev hanımıyız. Burada fuhuş yapmıyoruz, kısır günü düzenliyoruz\" dedi. Gerçek ise müşterilerin ifadesiyle ortaya çıktı. 3 kadın ifadelerinin ardından serbest kalırken, kadınları pazarlayan Ş.Y. ile Ş.B. de gözaltına alındı.

FUHŞUN ŞİFRESİ: HAVA DA ÇOK ISINDI

İkinci operasyon ise Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi\'nde düzenledi. Müşteri gibi davranan polis, 1\'i Belarus ve 2\'si Özbekistan vatandaşı 3 kadın ile fuhuş karşılığında 2 bin liraya anlaştı. Belirtilen adrese gelen şüpheliler C.A., A.K. ve M.Ö. gözaltına alındı. Müşterilerin güven vermek amacıyla şüphelilere, \'Havalar da çok ısındı\' şifresini kullandıkları ortaya çıktı.

Yabancı uyruklu 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürülürken, iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin şubeden çıkması

-Ekip arabasına yürümeleri

-Araca binmeleri

-Yabancı uyruklu kadınların şubeden çıkışı

-Asayiş dış plan

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,(DHA)

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İş arayan ile işveren fuarda buluştu

ANTALYA\'da iş arayan ve işveren, istihdam fuarında bir araya geldi. Türkiye İş Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fahrettin Kaya, 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdiklerini, 1 hafta sonra TBMM\'den geçecek yasa ile iş başı eğitim programlarında verilen desteğin inşaat ve sanayi sektöründe 6 aya çıkarılacağını söyledi.

Antalya Valiliği himayesinde 2013 yılından itibaren gerçekleştirilen Antalya İstihdam Fuarı (ANİF), turizm sezonu öncesi iş arayanlar ile sektör temsilcilerini Cam Piramit Fuar Alanı\'nda aynı çatı altında buluşturdu. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye İş Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fahrettin Kaya ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından fuar ziyarete açıldı. Fuarda iş arayanlarla işveren bir araya gelerek, etkileşimde bulundu. Fuar alanında ağırlıklı olarak otellerin stant açtığı dikkati çekti. İş arayanlar stantlar önünde işe giriş için form doldurdu. İlginin yoğun olması nedeniyle masalarda yer bulamayan bazı vatandaşlar ise birbirlerinin sırtında form doldurdu.

\'1 MİLYON 57 BİN 249 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ\'

Türkiye İş Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fahrettin Kaya, Antalya özelinde örnek bir organizasyonu olduğunu ifade etti. Turizm şehri olduğu için ağırlıklı olarak otellerin stant açtığını belirten Kaya, teşvikleri bizzat iş verenlerin ayağına giderek anlattıklarını söyledi. Kaya, İş Kurumu olarak işe yerleştirme sayılarının da oldukça iyi bir durumda olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük işe yerleştirme rakamı olarak 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdik. Yeterli mi, değil. 2018 yılında yeni bir istihdam seferberliğinin startı verildi. TBMM\'de istihdam teşvik paketi inşallah haftaya torba yasayla çıkıyor. En önemli destek, iş başı eğitim programları inşaat ve sanayi sektöründe 6 aya çıkarılıyor\" dedi. Antalya\'da geçen yıl 34 bin kişinin işe yerleştirildiğini de kaydeden Kaya, bu sayının rekor olduğunu söyledi.

\'YARISI İŞİ BEĞENMİYOR\'

Kaya\'dan sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediye olarak iş arayanlarla iş verenleri bir araya sık sık getirdiklerini söyledi. Gençler arasındaki işsizliğin son dönemde azaldığını kaydeden Türel, “Bizce işsizliğe çare yatırımlar artınca olacaktır. Yeni iş alanları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tek başına Boğaçayı Projesi bile binlerce insana iş alanı sağlayacak\" dedi. Belediye imkanlarıyla kurslar aracılığıyla vatandaşlara eğitimler verip ara eleman ihtiyaçlarını karşıladıklarını da ifade eden Başkan Türel, “İş danışmanlık ofisimiz son derece başarılı işler yaptı. 23 bin 696 iş başvurusu olmuş. Bunların içinde 10 bin 38\'i \'Belediyede iş yoksa hadi bana eyvallah\' diyerek gitmiştir. 1856\'sı ise \'Şurada iş var\' demişiz, zahmet edip oraya gitmemiş bile. Bize gelen başvuruların ortalama yarısı iş beğenmiyor. Geri kalanlar ise işe yerleştirilmiş\" dedi.

\'VALLAHİ HER İŞİ YAPARIM DİYEN HİÇ BİR İŞİ YAPAMIYOR\'

Vali Münir Karaloğlu da Türkiye\'de işsizlik sorunu olmadığını, iş beğenmeme sorunu yaşandığını aktardı. Antalya\'nın Türkiye\'nin vitrini olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Ön verilere bakıldığında 2017 yılına göre 2018\'in daha iyi olacağını görüyoruz. Bu da istihdama da yansıyacak. Daha çok insanımıza iş imkanı olacak. Türkiye\'de iş beğenmezlik ve mesleksizlik var. Birisi geliyor \'Vallahi her işi yaparım\' diyor. Onu diyen kişi aslında hiçbir işi yapamıyor. O yüzden iş başı eğitimler çok önemli\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (HD)

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- Vali Münir Karaloğlu konuşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel konuşması

- Türkiye İş Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fahrettin Kaya konuşması

- Fuardan detay

- Stantlardan detay

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Altyapı çalışmalarında kamyon biranda çöken yolda devrildi

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde yapımı devam eden altyapı çalışmaları esnasında bir anda çöken yola devrilen kamyondan sürücü son anda atlayarak yara almadan kurtuldu.

Olay, bugün saat 14.15 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak üzerinde meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin sürdürdüğü altyapı çalışmalarında yüklenici firma atık, su borusunu döşemek için yolu kazdı. Kazılan yoldan çıkan toprağın yüklendiği Kamil Savcı\'nın (50) içinde bulunduğu 06 P 4395 plakalı kamyon, bir anda çöken yolda devrildi. Taşeron firma işçisi araç şoförü Savcı ise son anda kamyondan atlayarak yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, çevrede önlem aldı. Olayda yaralananın olmaması sevindirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden genel görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Komşunun bilgisayar güncellemesi 24 kilometrelik kuyruğa neden oldu

EDİRNE\'de yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR araçları, Kapıkule Sınır Kapısı\'nda yaklaşık 24 kilometre kuyruk oluşturdu. Hafta içine de sarkan kuyruklara sürücüler tepki gösterirken, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 1 haftada 3 bin 327 TIR aracın giriş, 2 bin 770 aracın ise çıkış işlemi yapıldı. Kuyruğun, Bulgaristan gümrüğündeki \'bilgisayar sistemi güncellemesinden\' kaynaklandığı açıklandı.

Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR araçları Kapıkule Sınır Kapısı\'nda yoğunluğu neden oldu. Çıkış yapmak için Cuma gecesinden beri kuyruğa giren TIR araçları yaklaşık 24 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda Kapıkule karşısındaki Bulgar Kapitan Andreevo Sınır Kapısı\'ndaki bilgisayarlarda güncellenme yapıldığını bu nedenle düne kadar TIR işlemi almadığını açıkladı.

Bölge Müdürlüğü açıklamasında, \"Bulgaristan Gümrük idaresi yetkililerince duyurusu yapılan, 10 Mart 2018 tarihi gece yarısından başlamak üzere 12 Mart 2018 tarihi 12.00\'a kadar bilgisayar sistemlerinde yapılacak versiyon yükleme çalışması 14 Mart 2018 tarihi gece yarısı itibariyle tamamlanmıştır. Bu tarih ve saatten itibaren Tır çıkış işlemleri normal seyrine dönmüş ve gece yarısından saat 18.00\'a kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünde 630 çıkış, 577 giriş, Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünde 210 çıkış, 261 giriş Tır işlemi gerçekleştirilmiştir\" denildi.

Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü günlük çıkış ortalaması 942 araç olurken, Bulgaristan Gümrük idaresinde bilgisayar sistemlerinde güncelleme nedeniyle günlük araç ortalaması 588\'e kadar düştü. Son 4 günde bin 416 aracın çıkış işlemi yapılamadı. Bu nedenle Kapıkule Sınır Kapısı\'ndaki kuyruklar 24 kilometreye kadar uzadı.

1 HAFTADA 6 BİN 97 ARAÇ İŞLEM GÖRDÜ

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre geçen Cuma gününden bu yana 3 bin 327 TIR aracının giriş işlemi yapılırken, 2 bin 770 aracında çıkış işlemi yapıldı. Bulgaristan\'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de ise 7 günde bin 801 aracın giriş işlemi, bin 126 aracın ise çıkışı yapıldı.

TIR SÜRÜCÜLERİ TEPKİLİ

Kapıkule Sınır Kapısı önündeki kuyrukta bekleyen sürücülerden Adem Çalışkan, TIR sürücülerinin sahipsiz kaldığından yakınarak, \"Cuma günü kuyruğa girdik halen Kapıkule\'ye 6 kilometre var. Yol kenarında bekliyoruz. Bize neden beklediğimizi açıklamayabilecek kimse yok, burada sahipsiz bir şekilde bekliyoruz. Sırada sollama yapan TIR\'lar oluyor, tartışmalar kavgalar çıkıyor. Burada bir sisteme ve düzene ihtiyaç var\" şeklinde konuştu. TIR araçlarının sınırda bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-TIR kuyruğu

-Bekleyen araçlar ve sürücüler

-Sürücülerle röp.

-Kapıkule gümrüğü

-Giriş-çıkış yapan TIR\'lar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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Hafif ticari araç tankere çarptı: 1 ölü

TEM Otoyolu Düzce kesimi Sakarya il sınırında meydana gelen kazada emekli astsubayın kullandığı hafif ticari araç, tehlikeli madde yüklü tankerin altına girdi. Kazada şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza TEM Otoyolu Sakarya il sınırında meydana gelen kazada İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan ve emekli astsubay olduğu öğrenilen Özcan Erdoğdu (62) idaresinde ki 06 KKG 47 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Seyfi Kerçin idaresinde ki 06 BZ 339 plakalı tehlikeli madde yüklü ibareli tankerin arkadan çarparak altına girdi. Kazada şoför mahallinde sıkışan Özcan Erdoğdu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Durumunun ağır olduğu bildirilen sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emekli astsubay Özcan Erdoğdu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

Yaralının görüntüsü

Kurtarılırken görüntü

Hafif ticari aracın görüntüsü

Tankerin görüntüsü

Yaralının ambulansa alınırken görüntüsü

detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)

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Çiftlik Bank CEO\'su Mehmet Aydın\'a benzerliği başına dert oldu

EDİRNE\'de yaşayan Recep Dural(26), kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişi dolandırıp yurt dışına kaçtığı ileri sürülen CEO Mehmet Aydın\'a olan benzerliğinin başına dert olduğunu ifade ederek, \"Her gittiğim yerde Mehmet Aydın sanıyorlar, bundan çok rahatsızlık duyuyorum\" dedi.

Edirne\'deki bölgesel televizyonlarda program yapan Recep Dural, kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranan CEO Mehmet Aydın\'a benzerliği ile şaşırttı. Günlerdir medyada verilen Çiftlik Bank haberlerinin ardından gittiği her ortamda Mehmet Aydın\'a benzetildiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu söyleyen Dural, \"Bir kaç gündür televizyonlarda haberler yer alıyor. Çiftlik Bank ve CEO\'su Mehmet Aydın\'ı gösteriyorlar. Bende tip, saç ve yüz olarak benziyorum ama bu başıma dert oldu. Dün akşam ve bu sabah gittiği dükkanlarda insanlar gizlice fotoğraf çekip beni Mehmet Aydın sanıyorlar. Bu benzerlik başıma dert oldu. Mehmet Aydın\'ın bir an önce insanlara paralarını ödemesini tavsiye ediyorum. İyi insanlarla anılmak güzel olabilirdi ama bir dolandırıcı diye aranan kişiyle anılmak, ona benzemek beni rahatsız ediyor\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Görüntü Dökümü:

- Recep Dural yemek yemesi

-Recep Dural\'ın kentte dolaşması

-Recep Dural detay

-Dural ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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TSK: 1 ŞEHİT

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. TSK açıklamasında şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS (DHA)

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