DHA YURT BÜLTENİ-12

Belediyenin aracıyla şehir dışında gezerken yakalandılar



DÜZCE\'nin Çilimli Belediyesi\'ne ait resmi plakalı minibüsü çaldığı ileri sürülen Oğuzcan Topuz (19) ve lise öğrencisi Caner D. (17), Bolu\'da yanlarına aldıkları liseli kız arkadaşları Yağmur K. (17) ile gezerken, polis operasyonuyla yakalandı.

Düzce\'nin Çilimli ilçesinde oturan Oğuzcan Topuz, saat 02.00 sıralarında, yanında bulunan lise öğrencisi arkadaşı Caner D. ile birlikte belediyeye ait 81 AH 024 resmi plakalı, park halindeki minibüsü çalıştırıp, uzaklaştı. İki arkadaş, Düzce\'de bir süre gezdikten sonra Bolu\'da bulunan arkadaşları Yağmur K.\'nin yanına geldi. Lise öğrencisi Yağmur K.\'nin de bindiği resmi plakalı minibüsün konumu, çalıntı ihbarı üzerine Plaka Tanıma Sistemi\'nden belirlendi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsün bulunduğu güzergahta arama çalışması başlattı. Ekipler, minibüsü Hürriyet Caddesi üzerinde tespit etti. Kovalamaca sonrası yolun kesilmesiyle durdurulan minibüsteki 3 genç, araçtan indirilerek, yere yatırılıp, kelepçelendi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kovalamaca

-Polisin operasyon anı

-Şüphelilerin araçtan indirilmeleri

-Kelepçelenmeleri

-Araçtan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Mersin\'de çocuğun cinsel istismarına tepki

MERSİN Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, Türkiye\'de uygulanan yanlış politikaların çocuk haklarının ihlal edilmesine neden olduğunu, bunun da fiziksel ve duygusal istismarların yaşanmasına yol açtığına vurgu yaparak cinsel istismara tepki gösterdi.

Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen Aslan,özellikle son yıllarda her gün çocuğa yönelik istismar olaylarının yaşandığını belirtti. Aslan, \"Çocuklara yönelik cinsel istismar olayları çok artmıştır. Ülkemizde çocukların istismar edilmeleri günümüzde toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Çocukları koruyucu, önleyici çalışmalarla her türlü istismardan korumak devletin birincil görevidir. Devletin yetkili kurumları, çocuk ihmalini ve istismarını, ulusal eylem planları hazırlayarak engelleyebilir\" dedi.

Cinsel istismarın insanlık suçu olduğunu söyleyen Aslan, \"Bunların cezasız kalmamasını, ülkemizde çocukları koruyan kanunların, çocuğun yüksek yararı prensibi ve çocuk haklarıyla ilgili doğrultuda yeniden düzenlenmesini ve ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesini ve Lanzorote Sözleşmesinin uygulanmasını talep ediyoruz. Çocuk istismarının meşrulaştırılmasına karşı mücadele etmeye, çocuklarımızın başta yaşam ve eğitim hakları olmak üzere tüm haklarını savunmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dernek üyelerinden görüntüler

- Üyeler bir arada

- Dernek başkanı Sabahat Aslan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Çanakkale\'de şap hastalığı nedeniyle 43 köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE\'de, toplam 87 küçük ve büyükbaş hayvanın şap hastalığı nedeniyle öldüğü 3 köy ile çevresindeki 40 köy, karantina altına alındı. Karantinaya alınan köylere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Merkez\'e bağlı Sarıcaeli, Terziler ve Kemel köylerinde 9 Şubat\'tan itibaren 80 küçükbaş ve 7 büyükbaş olmak üzere toplam 87 hayvan öldü. Bu köylerden gelen şap hastalığı ihbarı üzerine harekete geçen Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti. Ekiplerin yaptığı incelemede, köylerdeki hayvanların şap hastalığından öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Sarıcaeli, Terziler ve Kemel köyleri ile bu köylere yakın 10 kilometrelik alandaki 40 köy olmak üzere toplam 43 köy karantina altına alındı. Şap hastalığının yayılmaması için karantina alınan köylere hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Karantina altındaki köylerdeki hayvanlardan elde edilen sütler de imha edildi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara aşı yapıldı.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne 9 Şubat\'tan itibaren gelen ihbarlar doğrultusunda inceleme sonrası merkeze bağlı 3 köyde şap hastalığının tespit edildiğini belirtti. İsmail Kaya, şöyle konuştu:

\"Bu hastalıkla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına başlandı. Bölgede çalışmalar kapsamında aşı çalışmaları bitirildi. Şap hastalığının yayılmaması için önlem almak adına 43 köy karantina altına alındı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayvan alış verişi karantina uygulanan köylerde yasaklandı. Buradaki amaç, hastalığın yayılmasını önlemek ve hastalığın yayıldığı yerleri tespit edip, iyileştirmektir. Bölgede yaşanan şap hastalığının başka illerden gelen hayvanlardan geldiği düşünülmektedir. Şu ana kadar 7 büyükbaş hayvan ile 80 küçükbaş hayvan şap hastalığı nedeniyle telef olmuştur. Gerekli önlemler alınmış, ölümler durmuştur. Karantina uygulaması ise devam etmektedir.\"

Karantina altındaki köyler arasında yer alan Sarıcaeli Köyü\'nün muhtarı Ali İhsan Uzunoğlu ise \"20 gün önce bir arkadaşımız Kars\'tan hayvan getirdi. Bir hafta sonra ise şap hastalığı ortaya çıktı. Yetkilerle irtibata geçtik. İlaçlama yapılarak gerekli önlemler alındı\" dedi.

Sarıcaeli köyünde bir yıldır hayvancılıkla uğraşan Günay Karaman da \"Şap hastalığı Allah\'a şükür benim hayvanlarımda görülmedi. Köyümüzdeki üç damdaki hayvanlarda bu şap hastalığı görüldü. Bu hastalık Kars\'tan gelen hayvanlardan başladı. Elimizden gelen bütün tedbirleri aldık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sarıcaeli köyünden görüntü.

-Sarıcaeli köyündeki küçükbaş hayvanlardan genel ve detay görüntü.

- Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya röp.

- Sarıcaeli Köyü Muhtarı Ali İhsan Uzunoğlu röp.

- Günay Karaman röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Raco\'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

TSK tarafından icra edilen ve ÖSO güçlerinin de katıldığı \'Zeytin Dalı\' harekatı kapsamındaki operasyonlar, Suriye\'nin Afrin bölgesinin batısında bulunan Raco Dağı çevresinde yoğunlaştı. Raco\'nun çevresindeki terör mevzileri vurulmaya başladı.

Terör örgütlerinin, Türkiye\'nin Suriye sınırındaki etkinliğini sona erdirme amacıyla yürütülen harekatta, Raco çevresinde silah sesleri daha çok duyulmaya başladı. TSK\'nın; jetlerle havadan, topçu atışlarıyla da karadan yaptığı müdahaleye zaman zaman ÖSO güçleri de katıldı. Silah ve mühimmat taşıdığı tespit edilen bir tren hareket halindeyken ÖSO güçleri tarafında vuruldu. Raco çevresinde merkeze yönelik kıskaç daraltılıyor. Azez ve çeşitli bölgelerden ÖSO güçleri, Raco çevresi ve Cinderes tepelerinde mevzilenen diğer ÖSO güçlerine destek olarak gönderiliyor.

Harekatta \'hilal\'in tamamlanmasıyla birlikte, Azez\'den başlayan ve Reyhanlı sınırına kadar devam eden \'hilal\' alanı içindeki tüm terör mevzilerine dönük topyekün operasyonun hazırlıkları da sürüyor. Son olarak El Hadid ve Cinderes arasındaki bölgenin kapatılmasıyla gözler Raco, Cinderes ve Afrin merkezlerine çevrildi. Afrin merkeze yönelik operasyonların hız kazanmasıyla, Fırat\'ın doğusunda Tel Rıfat üzerinden Afrin\'e gönderilmeye çalışılan tüm terör unsurlarının da önü kesilecek.

Kısa bir süre içerisinde Tel Rıfat, Ayn Dakna, Minnak Havalimanı ve Marenez\'e yönelik operasyonların da başlayacağı öğrenildi. Böylelikle \'hilal\'in iki ucu, bir tarafta Reyhanlı sınırındaki El Hadid, diğer tarafta ise Azez\'e uzanarak Afrin\'e giden tüm yollar ele geçirilecek.

\'Hilal\' alanı içindeki bölgede son 48 saattir havanın sisli ve yağmurlu olması nedeniyle operasyonların zaman zaman yavaşlayabildiği de bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Foto-slayt

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / SURİYE

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3,5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali\'ye ilik nakli yapıldı



ARDAHAN\'da tedavisi için kan bağışı bağışı kampanyası başlatılan lösemili 3,5 yaşındaki Yusuf Ali Gökçe\'ye bugün İstanbul\'da ilik nakli yapıldı. Ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.

Melike- Engin Gökçe çiftinin tek çocukları olan Yusuf Ali Gökçe, geçen ekim ayında lösemi teşhisi ile İstanbul\'da tedavi altına alındı. Yusuf Ali için sosyal medyada başlatılan kan bağışı çağrısı, Türk Kızılayı iş birliği ile kampanyaya dönüştü. 12 Ocak\'ta Ardahan Kongre Caddesi\'ndeki Kızılay Kan Merkezi\'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına yüzlerce kişi destek verdi. Ardahanlılar\'ın yanı sıra Vali Mehmet Emin Bilmez\'in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler, Yusuf Ali Gökçe için kan bağışında bulundu.

Uygun iliğin bulunmasıyla Yusuf Ali Gökçe bugün İstanbul\'da özel bir hastanede ameliyata alındı. İlik nakli gerçekleştirilen Yusuf Ali\'nin ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi. İsmini taşıyan torununun bir an evvel sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirten Yusuf Gökçe, \"Destek veren ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bugün uygun ilik bulundu ve nakledildi. Umarım torunum kısa sürede sağlığına kavuşur ve güzel günler geçiririz\" dedi.

Yusuf Ali Gökçe, tedavi süresince odasını ve oyuncaklarını özlediğini belirterek bir önce iyileşmek ve evine dönmek istediğini söylemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- cep telefonu (Hastanede Yusuf Ali\'nin görüntüsü)

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- ARŞİV

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)

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Şeker fabrikası için imza kampanyası

AFYONKARAHİSAR Şeker Fabrikası\'nın özelleştirilmesine karşı Şeker-İş Sendikası tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Afyonkarahisar Şeker Fabrikası\'nın özelleştirme kapsamına alınmasının adından fabrika çalışanları tarafından fabrika önünde başlatılan imza kampanyası il merkezindeki PTT binası önünde devam etti. İşçiler, \'Fabrikamızın kapanmasını istemiyoruz\', \'Gelin fabrikamız kapanmasın ve destek olun\' diyerek halkı imza kampanyasına davet etti.

Şeker-İş Sendikası yöneticisi Mehmet Temur, fabrikalarının özelleştirilmesini ve kapanmasını istemediklerini söyledi. Temur, \"Bugün burada toplanma sebebimiz milli değerimiz olan Afyon Şeker Fabrikamızın özelleştirilmemesi için imza kampanyası başlattık. İmza kampanyamıza Afyonkarahisar halkımızın katılımı oldukça iyi. Halkımız şeker fabrikamızın kapanmasını istemiyor. Sadece burada değil ilçelerimizde de imza kampanyalarımız devam ediyor. Fabrikamızın kapanmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Burada 4 saat içerisinde 2 bin imza topladık\" dedi.

İşçi Hasan Üçağıl, fabrikalarının kapanmaması için imza kampanyasının devam edeceğini söyledi. Üçağıl, \"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı olduğumuzu tüm halkımıza duyurmak için imza kampanyamıza devam ediyoruz. İnşallah imza kampanyamızda başarılı olacağız. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. İlçelerimizin yanı sıra en az 30 ilde imza kampanyalarımız sürüyor. Afyonkarahisar halkımız da bu konuda çok duyarlı ve imza kampanyamıza destek veriyor. Fabrikamızın özelleştirilmesini istemiyoruz\" diye konuştu.

Öğrenci Kadir Keskiner de kampanyaya destek verdiğini ve gelecek nesillere miras olacak şeker fabrikalarının kapatılmaması gerektiğini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İmza kampanyasının yapıldığı yerden detay

- İmza kampanyasındaki işçilerden detay

- İmza veren vatandaşlardan detay

- İşçilerle ve vatandaşla röp

- Genel görüntü

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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