DHA YURT BÜLTENİ-12

1)EŞİNİN RÜYASINDAN ETKİLENİP İNEĞİNİ SATTI, PARASINI MEHMETÇİĞE GÖNDERDİ

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde Münevver Çınkır rüyasında Mehmetçiğin yardım istediğini gördü. Münevver Çınkır\'ın rüyasını anlattığı eşi Halil Çınkır (63), iki ineğinden birini 3 bin liraya satıp parasını Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere gönderdi. İlçenin Darıovası Mahallesi\'nde oturan Münevver Çınkır, sabah uyandığında eşi Halil Çınkır\'a rüyasında Afrin\'deki Mehmetçiklerin yardım istediğini gördüğünü söyledi. Rüyadan etkilenen Halil Çınkır, ahırındaki 2 ineğinden birini 3 bin liraya satıp parasını Afrin\'deki Mehmetçiğe göndermeye karar verdi. Çınkır, 3 bin lirayı Afrin\'deki Mehmetçiğe ulaştırmak için Andırın Kaymakamı Haluk Koç\'un kapısını çaldı.

\'GEREKİRSE DİĞER İNEĞİMİ DE SATARIM\'

Yaşlı adamın anlattıkları karşısında duygulanan Kaymakam Koç, Halil Çınkır\'a parayı Mehmetçik Vakfı\'na yatırabileceğini söyledi. Mehmetçik için her zaman dua ettiklerini belirten Halil Çınkır, gerekirse diğer ineğini de satmaya hazır olduğunu ifade etti. Eşinin rüyasından çok etkilendiğini belirten Çınkır, şöyle konuştu:

\"Eşim rüyasını sabah anlattı ve \'Rüyamda Mehmetçiğimizi gördüm, savaşıyorlardı. \'Anne bize yardım edin, dualarınızı gönderin, desteğinizi bekliyoruz\' diyordu\' dedi. Ben de bundan son derece etkilendim ve evdeki ineğimi 3 bin liraya sattım ve Afrin\'de terör örgütü ile çarpışan Mehmetçiğimize destek olsun diye Mehmetçik Vakfı\'na bağışlıyorum. Gerekirse ben de oraya gidip Mehmetçiğimizle birlikte omuz omuza çarpışmak istiyorum. Askerlik Şubesi\'ne de gidip müracaatımı yapacağım.\"

KOÇ: TIPKI ÇANAKKALE VE İSTİKLAL HARBİNDEKİ GİBİ

Kaymakam Haluk Koç ise Halil Çınkır ve eşinin davranışının takdire şayan olduğunu söyledi. Mehmetçiğin Afrin\'de terör örgütleriyle mücadele ederken milletin her zaman askerin yanında olduğunu ifade eden Koç, \"Halil amcamız ve Münevver teyzemizin evdeki 3 bin liralık ineklerini satarak bunun karşılığı parayı onlara yardım olarak gönderiyorlar. Milletimizin bu teveccühü ve desteği devam ettiği sürece aynen Çanakkale\'de, İstiklal harbinde olduğu gibi düşmanla ve terörist unsurlarla mücadele edip başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. O bölgede çarpışan Mehmetçiğimize Allah yardımcı olsun ve kolaylıklar versin\" diye konuştu.

Kaymakam Koç ile görüşen Çınkır, daha sonra banka şubesine giderek 3 bin lirayı Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı.

Görüntü Dökümü

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- Halil Çınkır ile röp.

- Kaymakam Haluk Koç ile röp.

- Çınkır\'ın bankaya gitmesi

- Parayı görevliye teslim etmesi

- Banka dekontunu göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 508 MB

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2)MERHUM DEDESİNE AİT ARSADAN GEÇTİĞİNİ ÖĞRENDİĞİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

İZMİR\'in turistik ilçesi Foça\'da, evini restore ettirirken yola haksız şekilde girdiğini ileri sürdüğü komşusunu Belediye\'ye şikayet eden 55 yaşındaki Mahmut Limnili, tesadüf sonucu söz konusu yolun kendisiyle aynı adı taşıyan merhum dedesine ait olduğunu öğrendi. Yasal işlemleri tamamlayarak diğer varislerle dedesinin üzerine olan tapunun bir örneğini alan Limnili, Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi\'ne açılan ve ilçenin en hareketli noktalarından olan 161\'inci Sokağı trafiğe kapattı.

İsmetpaşa Mahallesi, 161 Sokak\'taki evinde eşiyle yaşan 55 yaşındaki Mahmut Limnili, aynı sokaktan bir süre önce taş ev alıp, restorasyonu sırasında hem ön hem de yandan yola haksız şekilde girerek genişlediğini iddia ettiği komşusu S.P.\'yi aynı sokakta yaşayan 11 kişi ile birlikte Foça Belediyesi\'ne şikayet etti. Daha önce gelip geçtikleri ve araçlarını park ettikleri yerlerin kamu malıyken, kişisel mülk haline getirilmeye çalışıldığını belirten Limnili ve komşuları, yapılaşmanın iptal edilerek yerin imar planındaki haline dönüştürülmesini istedi. Belediye yetkilileri, şikayet üzerine gelip ölçüm ve tespit yaptı. Ancak düzeltme bir türlü yapılmadı. Tespit sırasında bazı yetkililerin kendisine hakaretvari davranışlarda bulunduğunu savunan Limnili, hakkını mahkemede aramak için belge toplamaya başladı. Aralarında bazı hukukçuların da yer aldığı ortak şikayetçi komşular durumu BİMER\' şikayet etmek ve dava açabilmek için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü\'nden tapu kayıtları ve planlarını çıkarttı. Bu kayıtlarda taşma yapılan bölüm ile yolun tamamını kapatacak şekilde biri 50.67 metrekare diğeri ise 28.76 metrekarelik iki parsel arsanın torunuyla aynı adı taşıyan dede Mahmut Limnili\'ye ait olduğu tespit edildi. Yasal işlemler tamamlanarak dede Mahmut Limnili adına düzenlenmiş olan tapuların birer örneği alındı. Arsaların mirasçılarından Mahmut Limnili, gece bir kazaya sebebiyet vermemek için üzerine fosforlu parçalar yerleştirdiği saksılarla Küçükdeniz Sahili\'ndeki Reha Midilli Caddesi\'ne açılan ilçenin en hareketli noktalarından olan 161 Sokak\'taki yolu kapattı. Yolun geçtiği arsanın dedesinin 6 çocuğuna miras kaldığını belirten Mahmut Limnili, \"Dedemin 6 çocuğu vardı. Amcalarım 3\'ü ve babam rahmetli oldu. Hayatta iki amcam var. Ölen amcalarımın çocuklarıyla birlikte toplam 20 kişi iki tapulu arazinin mirasçısı. 1/6 pay ile büyük hissedarlardan biri benim. Diğer hissedarların da onayını aldıktan sonra yolu trafiğe kapattım\" dedi.

Vatandaşların yolun kapanmasıyla ilgili şikayetleri üzerine bölgeye tekrar gelen Foça Belediyesi yetkililerinin kendisini; saksıların görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle ceza yazmakla tehdit ettiğini ileri süren Limnili, bu kez yolu iki taraftan tel, tente ve saksılarla kapattı. Üzerine \"Tapulu arsamızdır\" yazılı bidonlarla da vatandaşlara durumu açıklamaya çalıştı.

Olayın kendisine \"Kötü komşu adamı mal sahibi yapar\" atasözünü hatırlattığını belirten Limnili, komşusuna kötü demediğini ama hak ararken 60 yıldır farkında olmadıkları mallarını bulduklarını söyledi. Limnili, \"50 metrekarelik kamu malını kurtarmak için komşularımla birlikte harekete geçtik. Biz durumun kolayca halledileceğini umduk. 3 ay geçti. Israrla hiçbir şey yapılmadığını ve yapılmayacağını gördük. Araştırmalarımız sonucu 60 yıldır farkında olmadığımız 2 arsamızın olduğunu öğrenince iş daha ilginç hale geldi. Bu arada asıl yolun şikayet ettiğimiz komşunun evine paralel ve 3.5 metre genişliğinde olduğunu, komşunun burayı şahsi bahçesi haline dönüştürdüğünü de öğrendik. Belediye hala bu işgali yıkmamakta ısrar ediyor. \'Vatandaşlar bu yola alışmıştık, aç diyorlar\' ama ben onlara belediyenin akla sığmayacak şekilde kapattığı yolları hatırlatıp, \'Alışırsınız\' diyorum. Belediyenin trafiğe kapattığı sokaklardaki mağduriyetleri kendi ürettiğim atasözüyle şöyle anlatıyorum: Karga girmeyen tarlada bereket, araba girmeyen sokakta hareket olmaz diyorum\" dedi.

Limnili sözlerini \"Ok yaydan çıktı. Artık malımdan vazgeçmem. Yolu da açmam. Yakında daha düzgün ve estetik malzemeyle sınırlarımı çevireceğim. İyiki bu işe girişmişim. İki tapu sahibi olduk\" diye tamamladı.

Almanya\'dan emekli işçi olan S.P. ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Foça Belediyesi ile çevreyi güzelleştirme adına birşeyler yaptık. Şikayet üzerine yan taraftaki duvarı yıktık. Ön taraftaki bir çıkma ise benimle ilgili değil, tamamen Belediyenin tasarrufunda. Bundan sonrası beni ilgilendirmiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Trafiğe kapatılan yolun görüntüsü

-Yol kapatıldığı için dönmek zorunda kalan araçların görüntüsü

-Mahmut Limnili ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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3)TRABZON\'DA OKULUN SINIF KAPILARI TÜRK BAYRAĞI MOTİFİ İLE BOYANDI

TRABZON’da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten askerlere destek amacıyla, Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, okul yönetimi, öğretmenler ve personel, 24 sınıfının kapısını Türk bayrağı motifi ile boyadı.

Ortahisar ilçesindeki Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul müdür, ve yardımcıları ile öğretmenler ve personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin Harekatı’nı yürüten askerlere destek amacıyla okul kapılarını Türk bayrağı motifi ile boyamaya karar verdi. Yarıyıl tatilinde çalışma yürüten öğretmenler ve okul personeli 24 sınıfın kapısını ay yıldızlı Türk bayrağı motifi ile boyadı.Yarıyıl tatili sonrası okula gelen öğrencilerde Türk bayrağı motifli kapıları görünce sürpriz yaşadı.

Okul Müdürü Murat Bayram, Afrin\'de düzenlenen harekatta Mehmetçiklere destek amacıyla böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek “Yarı yıl tatilinde öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla beraber tüm kapılarımızı kırmızıya boyayıp, ay yıldız yaptık. Mehmetçiklerimizle gönül bağı kurmak istedik. Öğrencilerimiz geldiklerinde şaşkınlık yaşasalar da çok mutlu oldular. İnşallah öğrencilerimizde vatan, millet, bayrak sevgisini bu şekilde pekiştirirö dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Musa Yıldız da askerlere manevi katkıda bulunmak istediklerini belirtti, “Ay yıldızı göğsümüz kabaracak şekilde yapmayı uygun gördük. Gururluyuz, mutluyuz.\" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerde karşılaştıkları ay yıldızlı sınıf kapıları karşısında sürpriz yaşadıklarını belirterek çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Görüntü Dökümü

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-Okul detayı

-Sınıf kapıları detayları

-Öğrencilerle röp.

-Okul Müdür Yardımcısı ile röp.

-Okul Müdürü ile röp.

Haber-Kamera: Aleyna BAYRAM TRABZON-DHA

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4)GAZİANTEP\'TE, DÜN GECE İKİ AYRI OLAYDA, 2 KİŞİ TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ.

Narlıtepe Mahallesi\'nde yaşayan Mustafa Deniz\'i (25) dün gece saatlerinde cep telefonuyla arayan borçluları, alacağını ödeyeceklerini söyleyerek Mustafa Deniz\'i, Ünaldı Mahallesine çağırdı. Deniz, burada kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Deniz\'i, sabah erken saatlerde sokaktan geçenler fark edip. polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Deniz\'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

8 Şubat Mahallesi\'nde kıraathane işleten Zeki Çolak (45) işyerini kapatmak üzereyken, yanına henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldi. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Çolak, tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şahitkamil Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Zeki Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Çelik ve Deniz\'in cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na morguna götürülürken, polis her iki cinayetin şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Zeki Çolak\'ın sağlık fotosu

- Mehmet Deniz\'in sağlık fotosu

- Adli Tıp Kurumu

- Kurum önündeki araçlar

- Cenaze aracının Adli Tıp\'a gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP -DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB

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5)21 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 ZANLI YAKALANDI

KOCAELİ ve Balıkesir\'de girdikleri 21 evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası, 40 bin TL para, elektronik eşyalarla birlikte bir muhabbet kuşunu da çalan 2 zanlı polisin operasyonu ile yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Darıca, Kartepe ve Derince ilçelerinde meydana hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis, çevrede bulunan mobese kameraları ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık şüphelisi 39 yaşındaki S.Ö.\'nün Darıca\'da, 32 yaşındaki O.Ç.\'nin ise İstanbul Kartal\'da oturduğunu belirledi. Polisin operasyonu ile S.Ö. ve O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. 2 zanlının Kocaeli ve Balıkesir\'de girdikleri 21 evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası, 40 bin lira para, elektronik eşyalar, ev eşyaları ve bir evde bulunan kafes içerisindeki muhabbet kuşunu çaldığı belirlendi.

2 zanlının hırsızlıkta kullandığı aletler ele geçirildi. S.Ö. ve O.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlının bir evden çaldıkları çeyiz eşyalarını taşıma anları ise güvenlik kemaralarınca görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlıların çeyiz hurcuyla beraber yürümesi

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Uğur AYDIN- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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6)CEP TELEFONUYLA OYNARKEN OTOMOBİLİNİ SU KANALINA DEVİRDİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde Ali Bozkır(23), cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi. Yan yatan araçtan yaralanmadan kurtulan Ali Bozkır, \"Telefonla oynuyordum. O anda oldu her şey\" dedi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kırmacı Mahallesi\'nde meydana geldi. Ali Bozkır yönetimindeki 67 UG 921 plakalı otomobil, yoldan çıkarak demir korkulukları yıkıp su kanalına devrildi. Yan yatan otomobilden yaralanmadan kurtulan Ali Bozkır, araçtan çıktı. Telefonu ile oynadığını söyleyen Ali Bozkır, \"Biraz dikkatsizlik oldu. Hızım yoktu. Dalgınlığıma geldi. Telefonla oynuyordum. O anda oldu her şey\"

dedi. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. Su kanalındaki otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kanala uçan otomobil

-Sürücü Ali Bozkır ile konuşması

-Polis ile Ali Bozkır’ın konuşması

-Ali Bozkır ile röportaj

Süre: (2.40) Boyut: (159 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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7)ÇEŞME\'DE 52 KAÇAK KURTARILDI

İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalışırken botları su alan 52 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yürüten TCSG 109 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 10.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında lastik botu su alan kaçak grubunu tespit etti. Yardıma yetişen ekipler, kaçakları kurtardı. 1\'i Eritre, 51\'i ise Suriye uyruklu olduğu belirlenen grup, Çeşme İskelesi\'ne götürüldü. Aralarında 2 aylık bebek ile çocukların da bulunduğu kaçakların giysilerinin ıslak olduğu gözlendi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, öncelikle çocuklara giyecek dağıtarak, ıslak giysilerinin değiştirilmesini sağladı. Yiyecek ve içecek de dağıtılarak göçmenlerin ihtiyaçları karşılandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından grubun, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edilecekleri belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Göçmenlerin bebeklerinden görüntü

- Çeşme iskelesinden görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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BURSA VE İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

BURSA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafında Bursa ve İstanbul\'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 300 bin lira olan 1 kilo 700 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Opersayonda 2\'si kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, İstanbul\'da ikamet eden bir uyuşturucu çetesinin Bursa\'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. İstanbul\'dan yola çıkan şüphelileri takibe alan ekipler, şüphelileri Bursa\'da durdurarak gözaltına aldı. Bu sırada diğer ekipler de şüphelilerin İstanbul\'da depo olarak kullandıkları eve operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 300 bin lira olan 1 kilo 700 gram metamfetamin ve 160 gram esrar ile 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet de hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2\'si kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye sevk olması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

SÜRE: 0,25 saniye BOYUT: 5 MB