DHA YURT BÜLTENİ-12

(GENİŞ HABER)

1)TERÖRİSTLER BURSEYA’YI MAYIN TARLASINA ÇEVİRMİŞ

KORGENERAL TEMEL\'DEN İNCELEME

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin dün özgürlmeştirdiği Burseya Dağı’nın her tarafında tuzaklanmış patlayıcı ve mayın döşendiği ortaya çıktı. Güvenlik güçleri teröristlerden arındırılan kuleler, tüneller ve çevresindeki bölgede patlayıcı imhasına başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentinde bulunan ve sınır hattında tehdit oluşturan terör örgütlerinden arındırılması için 10 gün önce Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında harekete geçen TSK ve ÖSO güçleri, dün sabah başlattıkları çatışmaların ardından Burseya Dağı’nı PYD’den temizledi. Kilis ve Azez’i hedef alan havan ve roket saldırılarının yapıldığı ve kaleyi andıran dağın ortasındaki bölge havadan ve karadan bombalandıktan sonra çıkan çatışmalarda teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle özgürleştirildi. Kaleyi andıran ve etrafında yarım metre kalınlıkta örülmüş olan kuleler bulunan bölgenin altında ise betonarme kuyu sistemi tüneller inşa edildiği belirlendi. Bir metre genişliğindeki tünelin alt katında ise koğuş sistemi bulunduğu teröristlerin barınma ve uyuma ihtiyaçlarını burada giderdiği saptandı. Harabeye dönen bölgede belirlenen tünellerin labirent gibi birbirine bağlı olduğu ve bazılarının ucunun dün yine ÖSO kontrolüne geçen Kastel Cindo Köyüne bağlı olduğu ortaya çıktı.

Özgürleştirilmesinin ardından kulelerine Türk bayrağı dikilen bölgede bu sabah güvenlik güçlerince arama tarama çalışması başlatıldı. Gece boyunca kulelerin bulunduğu bölgedeki mayınları ve tuzaklanmış patlayıcıları temizleyen timler, bu sabah kulelerin bulunduğu bölge ve çevresinde yeniden çalışma başlattı. Dedektör ve eğitimli köpek ile yapılan aramada bölgede çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlayıcılar kontrollü şekilde gömülü olduğu yerden çıkarılırken, çıkarılamayacak durumda olanların ise çevredeki asker ve ÖSO güçlerinin yoğunluğundan dolayı gece kontrollü şekilde imha edileceği öğrenildi.

Öte yandan özgürleştirilen dağın hakim noktasında konuşlanan TSK unsurlarına bugün zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı. Askerler daha önce terör örgütü PYD’lilerin bulunduğu bölgede gözetleme faaliyeti ile olası saldırıları da engellemek için teyakkuz durumunda bulunuyor.

KORGENERAL TEMEL’DEN İNCELEME

Dün teröristlerden arındırılarak özgürleştirilen Burseya Dağı’nda askerlerin üslendiği bölgeye öğle saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı’nı komuta eden isim olarak bilinen 2’nci Ordu Komutanı Korganeral İsmail Metin Temel ziyaret etti. Beraberinde askeri yetkililer ile Burseya Dağı’na gelen Temel, yaklaşık yarım saat bölgede inceleme yaptı ve askerlerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

BURSEYA’YA DEV BAYRAK DİKİLECEK

PYD’li teröristlerden alınarak özgürleştirilen ve dün kulelerine Türk bayrağı asılan Burseya Dağı’na yeni bir bayrak dikilmesi için de çalışma başlatıldı. Burseya Dağı’nda askerlerin zırhlı araçlarla konuşlandığı bölgeye öğle saatlerinde bayrak direği getirildi. Direğin zemin çalışmasının tamamlanacağı alana yerleştirileceği ve daha sonra hem Afrin, hem de Azez’den görülecek ebatlara sahip Türkiye bayrağının yarın veya Çarşamba günü törenle göndere çekileceği bildirildi.

BAFELYUN’DA ÖZGÜRLEŞTİRİLECEK

Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıkta Afrin’in batısındaki Bafelyun Tepesi de TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketetarlar ile ateş altına alındı. Gece aralıklarla devam eden atışlar, gün içerisinde de zaman zaman devam etti. Güvenlik güçleri, Burseya Dağı bölgesindeki patlayıcı tarama ve imhasının yanı sıra Bafelyun Tepesinin de kısa sürede teröristlerden arındırılacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA) -

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2)REYHANLI\'DA BOŞ ARAZİYE ROKET DÜŞTÜ



Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe mahallesinde boş araziye roket düştü. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı olayda güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı..

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- İtfaiye araçları ve görevlilerden görüntüler

- Olay yerindeki vatandaşlar

- Polis ve jandarmanın görüntüsü

SÜRE:01\'30\" BOYUT:47,7 MB

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),(DHA)

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ISPARTA\'DA YANAN EV ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ (2)

3)FADİME ZENGİN\'İN CESEDİ BULUNDU

Isparta\'nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünde çıkan yangın sırasında çöken evde, enkaz altında kalan Fadime Zengin\'in kurtarılması için AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri hummalı bir çalışma başlatıldı. Çiftin 6 çocuğu da çalışmalar sırasında bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Kaldırılan enkaz, kamyonlarla taşınırken, yaklaşık 12 saat sonra Fadime Zengin\'in yanmış cesedine ulaşıldı. Zengin\'in cenazesi de, olayda hayatını kaybeden eşinin cenazesinin konduğu Yalvaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Mehmet Zengin\'in 15 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrası yürüyemez hale geldiği ve akülü engelli aracı kullandığı, Fadime Zengin\'in ise yaşlılık nedeniyle yürüme güçlüğü çektiği kaydedildi.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Kadının cenazesinin ambulansa konulması

HABER- KAMERA: Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA)

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4)MERSİN\'DE MÜLTECİ TAŞIYAN TEKNE SAHİLE VURDU

MERSİN’in Erdemli ilçesinde yurda kaçak yollarla giren mültecilerin kullandığı değerlendirilen 8 metre uzunluğunda bir tekne sahile vurdu.

30-35 kişilik çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan mülteci grubunun bir balıkçı teknesi ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işçi plajına yanaştığını gören vatandaşlar, polisi aradı. Sabah erken saatlerde sahile çıkan mülteciler D-400 Karayoluna çıkarak Silifke\'den Mersin istikametine giden minibüs ve otobüslere binerek izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde mültecilerin tel örgüleri keserek yola çıktıkları tahmin edilirken, çok sayıda can yeleği ve bir kişinin pasaportu bulunan tekne Erdemli Balıkçı Barınağına çekildi. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, kıyıda terk edilmiş halde bulunan balıkçı teknesinin kesinlikle kalabalık kişileri taşıyamayacağını ancak büyük gemilerden sahile nakil için kullanılmış olabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Karaya vuran teknenin görüntüsü

-Polis ekipleri teknede inceleme yaparken

-Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın ile röportaj

-Tekneden çıkartılan can kurtaran yelekleri

-Mültecilere ait elbise

-Teknenin genel görüntüsü

(Boyut: 184 MB) (Süre:2\'20\")

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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5)KADİRLİ’DE BİNLERCE KİŞİ MEHMETÇİK İÇİN YÜRÜDÜ

OSMANİYE’nin Kadirli İlçesinde binlerce kişi Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerle destek için yürüdü.

İlçede düzenlenen “Söz Konusu Vatansa Hedefimiz Afrinö adlı yürüyüş, büyük ilgi gördü. Kadirli Kaymakamlığı binası önünde başlayan ve Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşe, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Oruç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Döğüşçü, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akif Ortak ile binlerce kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, \'Vatan sana canım feda\', \'şehitler ölmez, vatan bölünmez\' ve \'En büyük asker bizim asker\' sloganları atıldı.

\'ASKERİMİZİN YANINDAYIZ\'

Şehitlikte son bulan yürüyüşün ardından konuşan Ak Parti Kadirli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Levent Çolakça, \"Partili Partisiz yürüyüşe katılarak Mehmetçiklerimize moral ve destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Allah’ım askerimize devletimize zeval vermesinö dedi.Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise, \"Sınırlarımızda harita değiştirmek isteyenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarih değiştirdiğini izliyorlar. Askerimizin moralinin iyi olması ve her gün kendinden emin bir şekilde ilerlemesi dosta güven düşmana korku vermektedir. Bizler her zaman askerimizin devletimizin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kaymakamlık önünde hazırlık yapılırken

- Protokol üyelerinin yürüyüşteki görüntüleri

- Engelli vatandaşlardan görüntü

- Yüksek yerden yürüyüşe katılan kalabalığın görüntüleri

- Slogan atan kalabalığın ve 300 metrelik bayrağın görüntüleri

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)

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6)AMATÖR FUTBOLCULARDAN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA PANKARTLI DESTEK

OSMANİYE\'de oynanan amatör lig maçında futbolcular sahaya \'Kalbimizle dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız\' yazılı pankartıyla çıkarak \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

Osmaniye Amatör Lig takımlarından Zorkunspor ile Karaçay Gençlikspor, Korkut Ata Üniversitesi sahasında karşılaştı. Karşılaşma öncesinde hakemler ve her iki takım futbolcuları, Afrin’e giden Mehmetçik için İmam Tuncay Kaya tarafından okunan duaya eşlik etti. Osmaniye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Şükrü Tozluklu Mehmetçiğin Afrin bölgesinde destan yazdığını kaydetti. Türkiye genelinde amatör maçlarda Mehmetçiğe destek amacıyla \"Kalbimizle dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız\" pankartıyla karşılaşmalara çıkıldığını anlatan Şükrü Tozluklu, \"Osmaniye\'mizdeki amatör maçlarda da bu uygulamayı gerçekleştirdik. Biz buradan Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz, onların inşallah mücadelesi milli birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendirecek. Son terörist kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Futbolcuların sahaya pankartla çıkmaları

- Hakemin imamı davet etmesi

- İmamın askerler için dua etmesi

- Şükrü Tozluklu ile röportaj

- Karşılaşmadan detay görüntü

BOYUT: 173 MB SÜRE: 02\' 50\"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)