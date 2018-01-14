DHA YURT BÜLTENİ-12

Kuzey Irak\'taki PKK\'lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (4)

ÇUKURCA ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde,PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak\'taki Kulika Dağı\'ndan düzenledikleri saldırıda ensesine isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ağrı\'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, yakınları Adana\'nın Kozan ilçesinde oturan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Çukurca 2.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı\'na bağlı Kavuşak 2. Hudut Bölüğünde görev yapan şehit Alp\'ın cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehit Alp\'ın özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından şehit Alp\'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Adana\'nın Kozanlı ilçesine uğurlanmak üzere askerlerin omuzlarında tekbirler getirerek askeri ambulansa konulup Van\'a gönderildi. Şehidin cenazesi, Van\'dan uçakla memleketine gönderilecek. Şehit Sözleşmeli Er Bülent Alp\'ın bekar olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi

-Askerlerin omuzlarında tören alanına getirilişi

-Saygı duruşu

-Törene katılanlar

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duaların okunması

-Genel ve detaylar

-Şehidin enazesinin ambulansa konulması

Haber: HAKKARİ,(DHA)

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MHP Lideri Bahçeli Osmaniye\'de/EK



\'CUMHURİYET TARİHİMİZDE 3\'ÜNCÜ DÖNEMİN BAŞLAYACAĞI KESİNLEMİŞTİR\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Cumhuriyet tarihimizde 3\'üncü bir dönemin başlayacağı kesinlemiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir\" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Osmaniye\'de, Tema Park açılışının yapıldığı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidi\'nin temelinin atıldığı alanda konuştu. Türkiye\'nin yeni döneme girdiğini söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu: \"Yenikapı Buluşması ile Türkiye, yeni bir döneme girmiş ve adımını atmıştır. \'Yenikapı ruhu\' siyasi zemine kesin olarak taşınmıştır. Kimsenin menfaate dayalı siyasi hesaplarla hareket etme şansı kalmamıştır. Milletimiz, bizden bunu beklemişti. Partimiz, yıllardır bu ilke ile hareket ederek, hükümet etme sistemi ile sorumluluk üstlenmiştir. Uygulamalardan doğan aksaklıkların aşılarak, milli çağrının gereklerini karşılayabilecek bir sistemin hayata geçirilmesini samimiyetle dile getirdik. AK Parti ile Türkiye\'nin yönetim ve hükümet etme sistemini gerekli anayasal değişikliklerle gerçekleştirdik. 18 maddelik Anayasa değişikliğini sizlerin onayına sunduk. Halk oylaması ile Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ni kabul ve teyit etmiştir. Cumhuriyet tarihimizde 3\'üncü bir dönemin başlayacağı kesinlemiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir, derdimiz milletin huzuru, refahı, Osmaniye\'nin güvenliğidir.\"

\'AK PARTİ İLE HAREKET EDEREK KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ\'

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti ile hareket edeceklerini kaydeden MHP Lideri Bahçeli, şunları söyledi:\"2019\'da yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerine 22 aylık bir süre varken, Türkiye, şimdiden iç siyasi tartışmalarla oyalanmak istenmektedir. FETÖ savunuculuğuna savunanlar, yıkıma hizmet eden iş birlikçilerdir. CHP, İP, HDP bir olmuş PKK ve FETÖ\'nün yanında hizalanmışlardır. Bu amaçla 2019 yılında yapılacak olan seçimlerle ilgili tutumumuzu 8 Ocak 2018\'de çok açık şekilde ifade ve ilan ettik. Türkiye, artık yeni bir siyasi sürece girmiştir. Bundan geri dönüş yoktur. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti ile hareket ederek katkı sağlamayı hedefliyoruz. Milletimizin beklentilerine kulak veriyoruz. Birileri, çılgına dönüyor. İtirazların Türkiye hasımlarından geleceğini beklerken içerideki uzantılar ses veriyor. Kandil havarileri birer birer saklandıkları deliklerden fırlayıp kendilerine ele veriyorlar. Darbe ve işgal girişimi karşısında muğlak kalanlar bugün bize saldırıyorlar. Bunlar \'Atatürk\'ün partisiyiz\' deyip Atatürk\'ün aziz hatırasını zehirleyen şuursuzlardır. Varsın şer odakları, işbirlikçileri beraber olsun. Ismarlama projelerle siyasi senaryo kuranlara diyorum ki, sizin bir Allah\'ın da bir hesabı vardır. Alayınız şaşkına çevireceğiz. Bunlar her kılığa girerler ama Türk milletine sevgi ve sadakatle bağlı olmanın ne demek olduğunu anlayamazlar.\" MHP Lideri Bahçeli, konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek, Tema Park\'ın açılışını yaptı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidi\'nin temelini attı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise törenin sonunda Bahçeli\'ye kentin sembolik altın anahtarını verdi.

Görüntü Dökümü

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-Bahçeli\'nin konuşması

-CANLI VERİLDİ

Haber:OSMANİYE,(DHA)

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Irmağa düştü yüzerek kıyıya çıktı

Bartın\'da köprüden ırmağa bakarken dengesini kaybederek suya düşen kişi yüzerek kıyıya çıktı. Vatandaşlar, sudaki kişiyi kurtarmak için ağaç dalı uzattı.

İddiaya göre, Bartın Orduyeri köprüsünün üzerinden Bartın Irmağına bakan 55 yaşındaki İsmail Hakkı Sarıyer, dengesini kaybederek suya düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten ırmağa düşen İsmail Hakkı Sarıyer, kıyıya doğru yüzmeye çalışırken, vatandaşlar ırmağın yatağına inerek yardıma koştu. Vatandaşlar, İsmail Hakkı Sarıyer\'i yönlendirmeye çalışarak tutunması için ağaç dalı uzattı. İsmail Hakkı Sarıyer buz gibi suda yüzerek kıyıya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekibi sağ bacağının kırıldığı belirlenen İsmail Hakkı Sarıyer\'i tedavisi için Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. İsmail Hakkı Sarıyer\'in suda yüzerek kıyıya çıkma anları ve vatandaşların ağaç dalı uzatması cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Irmakta yüzen adam

-Kenara yanaşması

-Vatandaşları ağaç uzatması

Süre: 1.36 Boyut: 49,8 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)