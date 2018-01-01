DHA YURT BÜLTENİ-12

ÖZEL-Kalede fotoğraf için poz verirken düşüp öldü (2)-YENİDEN

Şanlıurfa\'da tarihi Urfa Kalesi\'nde manzara fotoğrafı için poz veren 26 yaşındaki Halil Dağ, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Dağ, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi\'ndeki Çift Mağaralar Mevkii\'nde meydana geldi. Yılbaşı tatili nedeniyle Şanlıurfa\'ya gelen adları öğrenilmeyen iki arkadaş, çift mağaraların bulunduğu bölgede Balıklıgöl manzaralı fotoğraf çektirmek istedi. Halil Dağ, kaleye çıkan merdiven basamaklarında poz verdiği sırada dengesini yitirince 20 metreden kalenin yamacına düştü. Dağ\'ın düştüğünü gören çevrede bulunanlar yardıma koşarken, polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun değişik bölgelerinde ezilme ve ağır yaralanma olan Dağ\'ı, ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Halil Dağ, götürüldüğü hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dağ\'ın cesedi, otopsi için morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Sağlık görevlileri yaralıyı sedyeyle taşıması

- Ambulansa konulan yaralı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Kızılay Genel Başkanı, İdlib kırsalındaki Suriyelileri ziyaret etti

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye’nin Hama kırsalından İdlib yakınlarındaki kamplara göç eden sivilleri ziyaret etti.

Çadırlarda kalanlarla ilgilenen Kerem Kınık, Suriye rejiminin hava ve kara saldırısı nedeniyle Hama’nın doğusundan kaçarak Türkiye sınırına yakın İdlib bölgesine göç eden 1200 sivili kurdukları çadırlara yerleştirdiklerini söyledi. Kınık, \"Yılın son gününde malasef bir insan ızdırabı ile karşı karşıyayız. Şu anda Suriye’nin İdlib kentindeyiz. Maalesef Astana süreci sonucunda çatışmazlık alan olarak ilan edilmiş olan İdlib’in güneyindeyiz. Hama kırsalında havadan ve karadan devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil bulundukları bölgeden daha güvenli bölgelere gelmek üzere harekete başladı. Bugün yaklaşık 5 bin civarında aile Türkiye sınırına yakın İdlib’e kabul edildi. Bu anlamda Kızılay olarak ekiplerimiz AFAD ve yerel yetkililerimizle birlikte bu bölgedeki hazırlıklarını tamamladılar\" dedi. Ağır kış şartları nedeniyle 20 bine yakın sivilin çadırlara alınması gerektiğini ifade eden Kınık, şöyle konuştu: \"Buranın yükü zaten çok fazla ağır. İdlib’de 400 civarında derme çatma kamplarda yaklaşık 700 bin iç göçmenin yaşadığı bölgeydi. Buradaki sıkıntıları gidermek için Türkiye’den sivil toplum kuruluşları, devlet kuruluşları, valilerle, AFAD’la beraberce çalışmalarımız sürdürüyordu. Ama buna benzer beklenmeyen hızlı göç hareketleri hem Türkiye’ye doğru yönelen ve hem de idlib’in içerisindeki bu alt yapısı zayıf olan yerlere yönelen hareketlilik buradaki insani krizi daha da derinleştiriyor. Ümit ediyoruz bu bölge ve özellikle Doğu Guta’daki insani durum ağırlaşmaz. Kızılay olarak elimizden geldiği kadar buradaki insanların en temel ihtiyaçlarını gidermeye devletimizin kuruluşları ile buradaki acıyı hafifletmeye gayret edeceğiz.\"

Görüntü Dökümü

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-Kızılay genel Başkanı ve ekibi Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda

-Hama’dan göç eden Siviller

-Kınık Suriyelilerle sohbet ederken

-Kızılay ekipleri çadırları kurarken

-Yardım malzemesi

-Çadırlar ve insanlar

-Kınık açıklama yaparken

-Çadırlar ve önünde insanlar

-Çocuklar

-Çocukların ayakkabıları

-Kızılay ekipleri çadırlarda

-Kınık ve ekibi çadır kurulumları yaparken

-Ekipler kışlık eşya taşırken

-Kınık mazot bidonlarını taşırken

-Çocukları severken

-Ayakkabısı olmayan küçük çocukla ilgilenirken

-Yatakları taşırken ve çadıra götürürken

-Yerde yakılan ateş etrafında oturan Suriyeli aile

-Çadırlarına gelen Hamalılar

(SÜRE: 8’42’)(BOYUT: 277MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Niğde\'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Niğde’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bor ilçesinde meydana gelen kazada Mikail Dönmez (39) yönetimindeki 01 P 2310 plakalı hafif ticari araç ile Rabia Kestek\'in (20) kullandığı 38 HP 266 plakalı otomobil Niğde- Bor yolu Modaş kavşağında çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Mikail Dönmez (35), Nejla Dönmez (35), Nisanur Dönmez (8), Ramazan Dönmez (13), Muhammed Dönmez (2) ve Melek Çalhan yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde’de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza alanından genel görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Polisler inceleme yaparken görüntü

-Detay görüntüler



Boyut: 105 MB,Süre:1 dakika 37 saniye

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

