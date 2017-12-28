DHA YURT BÜLTENİ- 12

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1)HAKKARİ\'DE TERÖRİSTLERİN SALDIRISINDA 6 ASKER YARALANDI



HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı terörislerin üs bölgesine yaptığı saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari\'de tedavi altına alındı.Çukurca İlçesi\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe ve Kırmızıkaya Üs bölgelerine PKK\'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 6 asker yaralandı.PKK teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılırken, yaralı askerler helikopterle getirildikleri Hakkari\'de tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden görüntü geçildi

HAKKARİ, (DHA)-

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2)RÖGAR KAPAĞINI ÇALDI

ADAPAZARI\'nda, bir otomobilden ses sistemi ile döküm rögar kapağı çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Hırsızlık olayları, Adapazarı Güneşler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bölgede 1 haftada meydana gelen 6 hırsızlık olayında kimliği belirsiz kişiler evlere ve park halindeki araçlara girerek para ve eşyaları çaldı. Son iki olay, civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 5212. Sokak\'ta meydana gelen ilk olayda, sokakta park halinde bulunan otomobile giren hırsız araçtaki ses sistemini çaldı. Kameraya yansıyan alkollü olduğu tahmin edilen hırsızın olay yerinden 4 kez ayrılıp geriye döndüğü görüldü. Ayakta durmakta zorlanan hırsızın parmak izi bırakmamak için araca bezle dokunması ve açık kalan aracın kapısını tekmeyle kapatması dikkat çekti.Bu olaydan bir gün sonra ise sokağa kağıt toplama arabasıyla gelen bir kişi yolun ortasındaki döküm rögar kapağını çaldı. Olay anı yine aynı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın yaklaşık 50 kiloluk kapağı taşımakta zorlandığı görüldü. Görüntüleri inceleyen polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Hırsızlık olay anı

Sokaktan görüntü

Mahalleli röportaj

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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3)MAHKUMLARIN YAPTIĞI ÜRÜNLER BU MAĞAZADA SATILACAK

SAMSUN\'da Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Dire Başkanlığı Sataşı Mağazası düzenlenen törenle açıldı. Mağada ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışı yapılacak. Samsun Adalet Sarayı Şehit Murat Uzun Yerleşkesi\'nde kurulan Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Dire Başkanlığı Sataşı Mağazası düzenlenen törenle açıldı.Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Mağazanın kurdalesi açılarak hizmete sokuldu. ardından katılımcılar mağazayı gezerek ürünleri inceledi. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, mağazada mahkumların ürettiği 181 çeşit ürünün satışının yapılacağını belirterek, şöyle dedi: \"Ceza infaz kurumlarında barındırılan tutuklu ve hükümlerinin meslek sahibi olmayanların yeni sanat ve meslek sahibi olmalarının temin edilmesi ve bu eşlerin organize edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca mahkumlar tahliye olduktan sonra da ceza infaz kurumlarında edindikleri meslekleri devam ettirebilmekteler. Türkiye\'nin çeşitli illerinde üretilen ürünler Samsun\'daki bu mağazada da satışa sunulacaktır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Açılıştan detay

-Mağazada satılan ürünlerden detay

-Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz\'u konuşması

-Detaylar

(SÜRE:3.41 Dk) (BOYUT:438.41 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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4)KARADENİZBİRLİK: AYÇİÇEK ALIM BEDELİ OLARAK 59 MİLYON 294 BİN LİRA ÖDEME YAPTIK



KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2017 yılı ayçiçek alım kampanyasına ilişkin bilgi verdi. Eraslan ürün bedeli olarak bugüne kadar 59 milyon 294 bin lira ödendiğini açıkladı.Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2017 yılı ayçiçeği alım kampanyası hakkındaki açıklamalarda bulundu. Erarslan, Karadenizbirlik\'in bu yıl ayçiçeği alım kampanyası kapsamında çalışmalarını tamamladığını bildirirken, şöyle dedi:\"Bu yıl ülke ve dünya genelinde ayçiçeği üretiminde belirli bir artış izlenmekte olup buna bağlı olarak kampanya başlangıcından bu güne kadar piyasada oluşan değişken ve çeşitli fiyat hareketlerine karşı amacımız üreticilerimizin mağdur olmaması için, birliğimiz imkanları ölçüsünde azami gayret göstermek olmuştur. Birliğimiz, ayçiçeği ve soya ürünü için avans fiyatlara ilave olarak 0.05 TL/Kilogram fiyat farkı vererek tüm kooperatiflerinde ve bağlı alım merkezlerinde, nihai fiyat olarak ayçiçeği için 1,70 TL/Kilogram, Soya için 1,25 TL/Kilogram fiyat üzerinden ürün bedellerini peşin olarak bugüne kadar 59 milyon 294 bin TL ödemiştir\" dedi.Birliğin 2016 iş yılı faaliyetlerine ilişkin bilançosunu karla kapattığını ifade eden Ünal Erarslan, şöyle dedi:

\"Ayçiçeği üreticisinin güçlenmesi, ürettiği üründen fayda ve gelir elde etmesi hepimiz için çok önemlidir. Çünkü 3\'te 2\'si ithal yoluyla karşılanan ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının bir an önce yerli kaynaklardan giderilmesi gerekmektedir. Karadenizbirlik, bölgemiz ve ülkemiz için önemli potansiyeli olan yağlı tohum üretimini ve üreticilerini 39 yıldır ayni ve nakdi kredilerle desteklemekte ve ürün alım garantisiyle binlerce üreticinin ve üretimin adeta sigortası olmaktadır. Kooperatifçiliğin ve kooperatiflerin önemi özellikle fındık ürünü ve üreticisinin karşılaştığı sorunlar dikkate alındığında aslında ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bölgemizdeki tek Yağlı Tohumlar Birliği olarak faaliyet gösteren birliğimiz, ürünlerinin üzerinde \'Kooperatif Ürünüdür\' ibaresini kullanarak aynı zamanda benzer ve taklitlerinden ayrılmıştır. Karadenizbirlik markalı yağlarımız; modern tesislerimizde, yerli taze mahsulden, saf, hiçbir yabancı katkı maddesi içermeyen, yapısındaki yüksek E vitamini rafinasyon şartlarında zarar görmeden TS ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi ile TİP 1 yemeklik ayçiçeği standartlarında üretilmekte olup ayrıca, bölgenin Helal Gıda Belgesi olan tek ayçiçek yağıdır.\"

SAMSUN, (DHA)-

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5)SAMSUN\'A \'CERRAHİ EL ALETLERİ MÜZESİ\' YAPILIYOR

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları\'nın (TCDD) Samsun eski bakım onarım atölyesi olan, atıl durumdaki bina, restorasyon çalışmaları ile \'Cerrahi El Aletleri Müzesi\'ne dönüştürülüyor. Samsun, cerrahi el aletleri üretici firmalarıyla Almanya\'nın Tuttlingen ve Pakistan\'ın Sialkot kentinden sonra üçüncü sırada geliyor.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) iş birliği ile İlkadım ilçesinde bulunan TCDD\'nin atıl haldeki eski bakım onarım atölyesi olan binanın, \'Cerrahi El Aletleri Müzesi\'ne dönüştürülmesi için geçen yıl proje hazırlandı. 90 yıllık tescilli tarihi binanın restore edilmesi için de geçen haziran ayında çalışma başlatıldı. Çalışmalarda önemli mesafe kaydedilirken, iç tefrişatın tamamlanmasının ardından müzenin ziyarete açılacağı belirtildi. Müzede 15 bin farklı cerrahi el aletinin sergileneceği kaydedildi.

Dünyada Almanya’nın Tuttlingen ve Pakistan\'ın Sialkot kentlerinin ardından, Türkiye\'den Samsun\'un cerrahi el aletleri üretici firmalarıyla üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Samsun\'da sektördeki firmalar bir çatı altında toplanarak \'Mediclust\' markasını yarattı. Sektör temsilcileri kentin 2023 yılı için koyduğu 6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyor. Bu konudaki çalışmalar hız kazanırken \'Cerrahi El Aletleri Müzesi\' projesinin hem sektör hem de kent turizm açısından önemli bir kazanım olacağı belirtildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, binanın yaklaşık 90 yıllık tescilli tarihi bir bina olduğunu belirterek, şöyle dedi:\"Tarihi binayı şu an restore çalışmaları sürdürülüyor. Restorasyon çalışması 2 milyon 589 bin TL\'ye mal olacak. Tescilli tarihi bir bina olduğu için titizlikle restorasyon çalışmaları yürütülüyor. 8 bin 130 metrekare alan üzerinde bulunan bina 1382 metrekare kapalı alana sahip. Restorasyon çalışmalarının 2108\'in ilk yarısında tamamlanmasını planlıyoruz. Ardından binanın iç tefrişatı yapılacak. Samsun için çok değerli bir eser kazandırılmış olacak. Cerrahi el aletleri üretiminde bir üs olan kentimiz için bu müzenin çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Yapımı devam eden müze binasından detaylar

-Cerrahi el aletlerinden detaylar

-Röportaj

-Müzenin bittikten sonraki similasyon görüntüsü

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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6)TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ: BİZİ BİR ANKARA VALİLİĞİ ANLADI, AMA ONLARDA YANLIŞ ANLADI

TÜKETİCİLER Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bir süre önce alışveriş merkezlerindeki “güvenlik sorunuö ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından bir tek Ankara Valiliği’nin harekete geçtiğini belirterek, “Bizi bir tek Türkiye’de Ankara Valiliği anladı, ama maalesef onlarda yanlış anladıö ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kamu kurumları ve AVM\'lerin girişlerindeki X-Ray cihazları ile metal detektörlerin göstermelik olduğunu savunarak, asıl tehlikenin mağazalarda satılan kesici aletler olduğunu söyledi. Bir süre önce bu yönde açıklama yapıp, kamuoyunu uyardıklarını dile getiren Şahin, “AVM’ler de güvenlik ile alakalı ciddi bir denetleme var, fakat denetlemelerin hiçbir geçerliliği yok. Biz bunu dile getirmeye çalıştık. Dedik ki, içeriye sokulmayan küçücük çakılara rağmen, içeride satılan büyük satırlar ve yaralayıcı aletler var. İçeride satılıyor siz içeride sattığınız aletleri dışarıdan girdirmemeye çalışıyorsunuz. O cihazların hala denetleyecek bir kurumu yok. Maalesef hangi kurum denetliyor, hangi kurumdan izin alınıyor, hangi kurum buna gelip çalışıyor, çalışmıyor raporu veriyor belli değil ama muazzam bir eziyet var tüketiciye. Biz bununla alakalı güvenlik için ciddi o sıkıntılardan kurtulalım buna bir son verilsin diye çağrıda bulunduk. Bizi bir tek Türkiye’de Ankara Valiliği anladı ama maalesef oda yanlış anladı. Bütün AVM’leri denetleyip, ‘metal detektörler alın, burada niye metal detektörler yok, şura da işte şu kapıda yok, şura da ki çalışmıyor’ gibi bir tablo ortaya çıktı. Zaten bizim şikayet ettiğimiz durum metal detektörler. Çünkü bu iş sadece bu ürünleri satan firmaların işine yarıyor. İçerde daha büyük kesici aletler satılıyor. Bu nedenle bu komediye bir son verilsin. Vatandaşların oraya daha güvenli girme noktasında çalışmalar yapılsın. Bunun yanında güvenlik konusunda bu işin sosyolojisini bilen, içeriye girenlerin hareketlerinden tanıyabilecek, sorunu çözebilecek uzman personel görevlendirilsin.ö dedi.

\"GİRİŞTE ANAHTAR ÖTÜYOR AMA İÇERDE DAHA BÜYÜK TEHLİKE VAR\"

Açıklamasında, “İçeriye anahtarla girmek isteseniz metal detektör ötüyor sizi almıyorlar ya da o cihazı bıraktırıyorlarö diyen Şahin, “Anahtar yüzünden cihaz ötüyor, fakat içeriye girdiğinizde çok daha büyük aletler satılıyor. Bu konuda örnek olaylarda var. Biz bu güvenlik eziyeti ve komedisi bitsin diye açıklama yaptık fakat Ankara Valiliği bizi o kadar yanlış anlamış ki; ‘Herhalde güvenlikte zafiyeti var gidelim, denetleyelim demişler’ Kısacası AVM’lerde güvenlik bilmecesi var. Bu konuda yeni bir güvenlik çalışması yapılmalıö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin’in açıklamaları

-Detaylar

(Haber/Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

