DHA YURT BÜLTENİ-12

GAZ SIZINTISINDAN ETKİLENEN 1 ÖĞRETMEN VE 21 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

MUĞLA Dalaman İmam Hatip Lisesi\'nde, bugün öğle saatlerinde kalorifer sisteminden LPG sızıntısı oldu. Sızıntıdan etkilenen 1 öğretmen ile 21 öğrenci, Orntaca ve Dalaman Devlet Hastaneleri\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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(EKİYLE YENİDEN)

2)İZMİR\'DE DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRÜLEN ÜNİVERSİTELİ ZÜLAL, BURSA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR’de, doğum gününde barda tanıştığı Günhan Öztürk tarafından kılıçla boynundan ve omuzundan yaralanan ve kan kaybından hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, Bursa\'da toprağı verildi. Sınıf arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazında kadınlar da erkeklerle birlikte cenaze namazı kıldı. Tek çocukları olan Zülal\'i kaybeden anne Bedriye ve baba İsmail Tütüncü gözyaşlarına boğuldu.

İzmir\'in İnönü Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gökhan Öztürk gece barda tanıştığı Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü’yü eve getirdikten sonra bilinmeyen bir nedenle kılıçla boynundan ve omuzundan yaraladı. Genç kız aşırı kan kaybı nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Zülal Tütüncü’nün cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Bursa’ya getirildi.

Zülal Tütüncü\'nün cenazesi ailesinin yaşadığı Bursa merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahmetpaşa Mezarlığı\'nda toprağa verildi. İzmir\'den gelen okul arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazında kadınlar da erkeklerle birlikte saf tutup cenaze namazı kıldılar. Tek çocukları olan Zülal\'i son yolculuğuna uğurlayan anne Bedriye ve baba İsmail Tütüncü gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından güçlükle teselli edildi. Acılı aile çocuklarının kendilerini en son olarak öldürülmeden bir kaç saat önce aradığını ve bir süre sohbet ettiklerini söyledi. Kızlarının katili olan şüpheliyi tanımadklarınıda söyleyen Bedriye ve İsmail Tütüncü, \"onu öldüren kişinin ismini acı haberi duyduktan sonra öğrendik. Kendisini tanımıyoruz\" şeklinde konuştular

Görüntü Dökümü

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Cenaze Namazının kılınması

Anne ve Babasının görüntüsü

Kadınların cenaze namazı kılması

Tabutun taşınması

Hüseyin TÜCCAR-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)-

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3)LİSE MÜDÜRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİ TURGUTLU\'DA PROTESTO EDİLDİ

İZMİR\'in Ödemiş ilçesi\'ndeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürülmesi, Manisa\'nın Turgutlu İlçesi\'nde basın açıklaması ile protesto edildi. Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Turgutlu Şubesi üyesi yaklaşık 50 eğitimci, öğretmenlere ve kamu çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için Turgutlu Belediyesi önündeki toplandı. Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in okulda öğrencisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmesini kınayan meslektaşları, \"Eğitimciler hedefse geleceğimiz karanlıktır. Şiddeti kınıyoruz\' yazılı pankart ve \'Şiddeti kınıyoruz\', \'Eğitimde şiddete dur\' yazılı dövizler taşıdı.

Basın açıklamasını Eğitim Bir-Sen Turgutlu Şubesi Başkanı Hasan Tanrıkulu yaptı. Son yıllarda öğretmenlerin darp edilmesi, bıçakla ve sopayla dövülmesi gibi saldırıların giderek arttığına dikkati çeken Tanrıkulu, öldürülen lise müdürü Ayhan Kökmen\'e Allah\'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Öğretmenlere yönelik şiddetin önüne geçilmesi için önemlerin artırılması gerektiğini hatırlatan Tanrıkulu , \"Yaşananlar açıkça gösteriyor ki eğitim çalışanları birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşı savunmasız kalmaktadır. Gelinen bu noktada, herkesin sorumluluk üstlenmesi, bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçmesi gerekiyor. Öğretmene yönelik şiddeti önemsiz gibi görmek, bunu es geçmek önümüzdeki yıllarda okullarda şiddet olaylarının çok daha fazla artmasına ortam hazırlayacak. Öğretmenlere uygulanan şiddete karşı her türlü eylem ve etkinliğe dün ve bugün olduğu gibi yarın da destek vereceğimiz bilinmelidir. Eğitim sendikaları olarak öğretmenlere yönelik saldırıları protesto ediyoruz ve lanetliyoruz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamasından görüntü

-Açılan pankart ve dövizlerden görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (MANİSA), (DHA)

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4)BELEDİYE ATÖLYESİNDEN EYLÜL\'E FİZİK TEDAVİ APARATI

ADANA\'nın Yüreğir ilçesinde fiziksel ve zihinsel engelli Eylül Subaşı (12), ilçe belediyesinin bakım atölyesinde özel tasarlanan aparat sayesinde, evinde fizik tedavi olmaya başladı.

Tahsilli Mahallesi\'nde 1 yaşındayken geçirdiği havale sonucu yaşamını yatakta sürdürmek zorunda kalan Eylül Subaşı\'nın ailesi, yaşının ilerlemesi nedeniyle kızlarını fizik tedaviye götürmekte zorlanmaya başladı. Aile durumu Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan\'a bildirip yardım istedi. Başkan Çelikcan da ilgili birimlere Eylül\'ün ihtiyacı olan aparatın temin edilmesi talimatını verdi. Aparatı piyasada bulamayan görevliler, Yüreğir Belediyesi bakım onarım çalışanlarıyla Eylül\'ün fizik tedavisine yardımcı olacak bir aparat tasarladı. Kısa sürede tamamlanan aparat, Başkan Çelikcan tarafından Şubaşı Ailesi\'ne teslim edildi. Aparatı evde deneyen Eylül çok mutlu olurken ailesi de büyük sevinç yaşadı.

Bundan sonra fizik tedavi merkezlerinde yapılan hareketlerin aynısının evde yapacaklarını ve iyileşme sürecinin hızlanmasını beklediklerini belirten baba Halil Subaşı, \"Kızım büyüyünce hastaneye götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Tedavi süresi de kısaydı. Bundan sonra fizik tedavi uzmanlarının tavsiyelerine uyarak yavrumuz evde rahat bir şekilde çalışmasını sürdürecektir\" dedi.

Adana\'da ilk engelli koordinasyon merkezini hizmete açtıklarını belirten Başkan Mahmut Çelikcan ise \"Engelli vatandaşlarımız artık evlerine kapanmıyorlar. Eylül kızımızın durumunu duyunca ne gerekiyorsa yapılmasını istedim. Arkadaşlar böyle bir çözüm bulmuşlar. Kızımızın artık evinde ailesinin de desteği ile egzersizlerini yaparak iyileşmesini temenni ediyorum\" diye konuştu.

Engellisine sahip çıkan toplumların gelişmiş toplumlar olduğunu belirten Başkan Çelikcan, belediye olarak ilçedeki tüm engellilerin ihtiyaçlarını giderdiklerini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Eylül Subaşı\'nın askı aparatında görüntüsü

- Yüreğir belediye başkanı mahmut çelikcan aileyi ziyaret etmesi

- Yüreğir belediye başkanı ile Eylül Subaşı\'nın fotoğrafları

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Haber-Kamera: / ADANA,(DHA)

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5)BİNGÖL\'DE MODERN OTOGAR HİZMETE AÇILDI

BİNGÖL Belediyesi tarafından 2014 yılında yapımına başlanan ve 5 milyon 953 bin 500 liraya malolan, 27 otobüs peronlu, 172 araçlık şehirlerarası otobüs terminali hizmete açıldı.

Bingöl\'de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Simani Mahallesi\'nde, 26 bin 500 metrekarelik alanda yaptırılan Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali bugün hizmete girdi. Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, tamamlanarak hizmete açılan otogarda incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Belediye Başkanı Yücel Barakazi, projedeki bir takım sıkıntılar nedeniyle otogarın gecikmeli olarak hizmet vermeye başladığını belirterek, \"Bugün itibariyle terminalimiz hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 1 yıldır ihalemizi yapmış olmamıza rağmen gerek projedeki eksiklikler, gerek buradaki imalatlardaki sorunlar nedeniyle 1 yıldır işletme sahiplerini bekletmek zorunda kaldık ve haklarını helal etmelerini istiyorum. Ana hatlarıyla eksiklikler giderildi, ancak bundan sonraki süreçte de bir takım eksiklikler çıkacaktır ve bu eksiklikleri de gidereceğiz\" dedi.

26 bin 500 metrekarelik alanda kurulan yeni otogar içerisinde, 27 otobüs peronu, 172 araçlık otopark, sosyal donatı alanları, şoför dinlenme odaları, yolcu bekleme holü, bilet satış reyonları, araç bakım istasyonları, zabıta kontrol noktası, bay ve bayan mescid, çocuk bakım odası, emanet odası, polis ofisi ve revir yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Otogardan detaylar,

-Vali ve Belediye Başkanı\'nın otogarı incelemesi,

-Belediye Başkanının açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-



