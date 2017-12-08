DHA YURT BÜLTENİ-12 

Alanya\'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde Ayhan Kara\'nın (35) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, cezaevinden yeni tahliye olan Kara ile araçtaki avukat Durdu Mehmet Arslan (54) yaşamını yitirdi, sürücünün kardeşi Adem Kara (44) ve Muhammet Eralp (47) yaralandı.

Yalçı Mahallesi\'ndeki kaza saat 09.00 sıralarına meydana geldi. Konya Ermenek Cezaevi\'nde tahliye olan ve Alanya\'nın Mahmutlar Mahallesi\'ndeki evine gelme için yola çıkan Ayhan Kara idaresindeki 07 ZAB 20 plakalı otomobil, Kuşyuvası Mevkiine geldiği sırada kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Ayhan Kara ile araçta bulunan İstanbul Barosu\'na kayıtlı avukat Durdu Mehmet Arslan yaşamını yitirirken, sürücünün kardeşi Adem Kara ile Muhammet Eralp ise yaralandı. Yaralılar yoldan geçen Alanya Belediyesi çöp toplama aracındaki temizlik görevlileri tarafından fark edilerek yola çıkarıldı. Belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne (ALKÜ) götürüldü. Ayhan Kara ve Mehmet Arslan\'ın cenazeleri ise savcılığın incelemelerinin ardından uçurumdan çıkartılarak morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

-Uçurumdan ve ekiplerin incelemesinden görüntü

-Cenazelerin taşınmasından görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

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İzmir\'de öğrenci servisi ile taksi çarpıştı: 16 öğrenci yaralandı

İZMİR’in Seferihisar ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile taksinin kavşakta çarpıştığı kazada, 16 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Ulamış kavşağında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ercan Erdoğ idaresindeki 35 SGF 50 plakalı servis minibüsüyle Yahya Kadir Kesimli’nin kullandığı 35 AKR 24 plakalı taksi kavşakta çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, serviste bulanan 16 öğrenci hafif yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)-

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Suriyeliler ülkelerine gidiyor

İÇ savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyelilerin, İdlib’te oluşan güvenli bölge nedeniyle ülkelerine gidişi devam ediyor.

İç savaşın başladığı ilk günden bu yana çatışma ortamlarından kaçarak geldikleri Türkiye’nin çeşitli illerinde kalan Suriyeliler, İdlib’in güvenli bölge olmasından sonra aralıklı olarak ülkelerine gitmeye başladı. Aralarında bazıları da yakınlarını ziyaret etmek üzere Suriye’ye gidenlerin Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkışları sürüyor. Suriyeliler, İdlib ve kırsalında yaşadıklarını, artık bölgenin güvenli olduğunu söyleyerek “Ülkemize gidiyoruz. Orada evimiz ve toprağımız var. Yaşamımızı kendi topraklarımızda sürdüreceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)-

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Depremle ilgili çarpıcı ölçüm: Bodrum\'da deniz tabanı yırtıldı

Yedi üniversiteden Türk 11 bilim insanının katılımıyla oluşturulan araştırma ekibi, geçen 21 Temmuz’da, 6.6 büyüklüğündeki Bodrum-Kos depremine neden olan denizaltındaki kırılmanın boyutunu GPS aracılığıyla belirledi. Deprem sırasında, denizaltında gelişen yırtılma ölçüsü ve şekli, GPS yöntemiyle Türkiye’de ilk kez tespit edildi. Çalışmalara katılan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Bölgesi’nde GPS istasyonları kurularak, bölgenin izlenmesi gerektiğini söyledi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce,’Geomatik, Jeoloji, Jeofizik ve Jeodezi Mühendisliği’ bölümlerinden öğretim elemanlarının yaptığı ortak çalışmayla 21 Temmuz’da 6.6 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın uzunluğu ve kayma miktarı saptandı.

DENİZ TABANININ YIRTILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmada, deprem öncesinde o bölgede kurulan 20 GPS istasyonundan deprem anında alınan kayıtlar kullanıldı. Deprem sırasında Bodrum’un güneyindeki Kara Ada ile Kos Adası arasındaki bölgede, 65 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde bir zon boyunca deniz tabanının yırtıldığı ortaya çıktı. 11 saniye süren deprem sırasında gelişen yırtılmanın, asimetrik şekilde meydana geldiği ve ana şokun batısı ile doğusundaki fay parçalarının farklı oranlarda kayma hızına sahip olduğunun ortaya çıktığı açıklandı.

’EN BÜYÜK SARSINTI, BODRUM’UN GÜNEYİ VE KOS’UN DOĞUSUNDA’

Çalışmanın sonucunda yazılan makale, ’Geodinamica Acta’ isimli uluslararası dergide yayımlandı. Kırılmanın, 3 fay parçası şeklinde geliştiği açıklanan makalede, 11 saniyede 25 kilometre uzunluğunda olanbatıdaki fay parçasında 13 santim, 16 kilometre uzunluğundaki orta fay parçasında 26 santim ve 18 kilometre doğudaki fay parçasında ise 5 santim kayma gerçekleştiği belirtildi.

Buna göre, ana şokun batı ve ortadaki fay parçası geçişinde meydana geldiği, asimetrik bir kayma dağılımının gerçekleştiği, deprem sırasında batı ve orta sektörde gerçekleşen yüksek kayma miktarı nedeniyle en yüksek sarsıntının, Bodrum’un güneyi ileKos Adası’nın doğusunda gerçekleştiği açıklandı.

’EGE BÖLGESİ, GPS İSTASYONLARI İLE İZLENMELİ’

Çalışmalara katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sözbilir, deprem sırasında gelişen yırtılma şekli ve kayma hızı oranı ile yerleşim yerlerindeki deprem şiddeti arasında bir ilişkinin olduğunu belirlediklerini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, \"Bu nedenle Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, İzmir ve Balıkesir çevresinde yerel GPS istasyonlarının kurulması ve bunların sürekli izlenmesi gerekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dokuz Eylül Üniversitesi\'ne bağlı Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile röp.

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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İş adamı, cipte başından vurularak öldürüldü (2)

BABASINA DÜZENLENEN SALDIRIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

İzmir\'in Bayraklı ilçesinde, kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği lüks cipte tabancayla başından vurularak öldürülün işadamı Gökhan Kalıpçı\'nın babası Mahmut Kalıpçı\'nın geçen yıl kasım ayında Manisa\'da, alacak anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Bir yıl önce, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Hüseyin Genç Yaya üstgeçidi yakınında meydana gelen oylayda, baba Mahmut Kalıpçı\'ya ait işyerine bir grup tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş edildi. Mahmut Kalıpçı olay yerinden kaçarak kurtulurken, işyerinde bulunanlar da karşı gruba ateş ederek karşılık verdi. Olayda 6 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavganın Mahmut Kalıpçı ile O.D. arasındaki alacak anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öne sürüldü. Öte yandan bu sabahki cinayetin ardından soruşturma başlatan polis, Gökhan Kalıpçı\'nın öldürülmesiyle geçen seneki olayın bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Devrilen TIR\'ın sürücüsünün kolu koptu

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde karton bobin yüklü TIR devrildi. TIR\'da sıkışan sürücüsünün kolu koptu.

Kaza öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Kullar Sapağı mevkiinde meydana geldi. İran uyruklu 32 yaşındaki Alireza Babaeeinanlou idaresindeki 97 49110 plakalı TIR, virajda orta refüjde bulunan bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada, Alireza Babaeeinanlou ve 35 yaşındaki Mahmud Ahmedi yaralandı. TIR\'da sıkışan sürücü Alireza Babaeeinanlou\'nun sağ kolu koptu. Alireza Babaeeinanlou itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Alireza Babaeeinanlou\'nun kopan kolu özel koruyucu kaba konularak dikilmek üzere ambulans yardımı ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-130 Karayolu\'nda trafik yaklaşık 2 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntüler

-İsmail Özkar ile röp.

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) -

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Osmaneli\'nde TOKİ\'nin konut belirleme kurası çekildi

BİLECİK\'in Osmaneli ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın (TOKİ) \'Konut belirleme kurası\' çekildi.

TOKİ tarafından Osmaneli\'nde yaptırılan 70 adet 3+1, 29 adet 2+1, 1 adet de 1+1 olmak üzere toplam 100 konut için Necla Hanım Konağı\'nda kura çekimi yapıldı. Osmaneli Noteri Sema Kurun huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde ilk kurayı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin çekti. Belediye Başkanı Şahin, beklenilenin üzerinde bir taleple karşılaştıklarını, bu taleplerin gelmesinin ilerleyen dönemde TOKİ ile yeni bir proje yapımı konusunda da görüşmelerin başlamasına vesile olacağını söyledi. Şahin şöyle konuştu:

\"Osmaneli olarak TOKİ ile bu yaptığımız proje, Osmaneli merkezinde oluşturulan gerçekten zor bir projeydi. Bu projenin gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan milletvekilimiz Halil Eldemir\'e, partimizin yöneticilerine hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. TOKİ de bu projeyi kabul ederek bize büyük bir iyilik yaptı. Çünkü Osmaneli gibi küçük ölçekli bir yerde TOKİ\'deki yayınladığımız projelere baktığınız zaman da gerçekten özel bir proje olduğunu göreceksiniz. Osmaneli\'ne büyük bir değer katacağına inandığımız bu projeye göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye de çok teşekkür ediyoruz.\"

Projenin başlangıcından beri büyük bir talep olacağını düşündüklerini ifade eden Münür Şahin şöyle davam etti:

\"Bu anlamda çok açık da bırakmadık. Ziraat Bankası ve belediyemizin müracaatlarını sınırlı tutma gayreti içinde olduk. Fakat buna rağmen baktığımızda 3+1\'lerde 5 arkadaşın yedekler arasında kalacağını görüyoruz. O arkadaşlarımız için de şunu söyleyebiliriz ki, bu iş içerisinde belirli nedenlerle ayrılmalar olacaktır. Bu nedenle de bu arkadaşlarımız da bir moralsizliğe kapılmamalılar. 2+1\'lerin de hepsi zaten satılmış, doluydu. Ancak biz onda da yine satışları belli ölçekte kapatılmasını sağladık. Aynı durumun orada da olmaması için zaten bu projenin belli bir noktaya geldikten sonra 2+1\'ler için de müracaatlar devam edecek. Bununla ilgili bize gelen birçok kişi de var. İnşallah sizden gelen bu talepler neticesinde sonraki TOKİ\'lerin önünü de açmış oluyoruz. Biz hem 2+1\'lerde, hem de 3+1\'lerde bundan sonra oluşturacağımız örnek modellerle inşallah bu projeleri Osmaneli\'nde devam ettirmeyi planlıyoruz.\"

Konut belirleme kurası çekimini hak sahipleri ile yakınları heyecanla izledi. Uzun süredir ev sahibi olmayı hayal ettiklerini belirten hak sahipleri, TOKİ\'ye ve belediyeye teşekkür etti.

Görüntü dökümü:

-Kura çekimine katılanların,

-TOKİ görevlililerinin kura çekimi ile ilgili konuşmaları,

-Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin\'in konuşması,

-Münür Şahin\'in kura çekmesi,

-Kura çekimine katılanlarla yapılan röportajlar bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-OSMANELİ,(Bilecik),(DHA)

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