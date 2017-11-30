DHA YURT BÜLTENİ-12

Van\'da PKK mühimmatı ele geçirildi

VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin yaptığı operasyon sonucu terör örgütü PKK\'ya ait olduğu belirtilen mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi, Bayırlı 2 Sokak\'ta bulunan metruk bir binada arama yaptı. Yapılan aramada 5 roket sevk fişeği, 5 roket başlığı, 2 el yapımı patlayıcı, 2 kütüklük, 3 Kalaşnikof marka silaha ait şarjör ve 1 silaha ait şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ele geçirilen malzemeler

-Malzemelerden detaylar

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Sağlık ocağından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, sağlık ocağından bilgisayar çalan ve kimliği kameralardan saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

Akçakale ilçesinde geçen hafta Yeni Mahalle\'de bulunan 2 Nolu sağlık ocağına geçen hafta giren bir kişi, içeride bulunan 2 bilgisayar ile doktorlara ait bazı malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlığın ardından inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından şüphelinin daha önce de çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi belirlenerek gözaltına alınan A.Ö., sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin sağlık ocağına girişi

- Şüphelinin bilgisayarları çalması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB

Haber-Kamera: ŞANLIURFA ,(DHA)

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Yaşlı çifti bayıltana kadar dövüp, paralarını gasp ettiler/EK



OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADILAR

Denizli\'nin Çardak ilçesinde evlerine giren saldırganlar tarafından dövülüp paraları gasp edilen Şakir Şengül ve Şadiye Şengül çifti, olayın şokunu üzerinden atamadı. Aldıkları darbeler sonucu yüzlerinde ve gözlerinde morluklar oluşan çift, saldırganların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Evlerinde uyurken yüzlerine aldıkları yumruk darbeleriyle uyandıklarını söyleyen Şadiye Şengül, \"Karanlık nedeniyle hiçbir şey görmedik. Yüzümüze sürekli yumruk attılar. Yediğimiz dayakla uyandık. Yüzlerini gizlemişler; görmedik. Ben de birisine tırnak attım ama yaraladım mı bilmiyorum\" dedi. Saldırıda dudağı da patlayan Şakir Şengül ise, şöyle konuştu: \"Tepemize çöktüler; deprem oldu da altında kaldık sandım. Mutfaktan girmişler, yattığımız odaya gelip, üstümüze çullandılar. Uyuyorduk, yediğimiz dayakla uyandık. Bizden para ya da bir şey istemediler. Pantolonun cebindeki 350 lirayı almışlar, çelik kasanın anahtarını bulamamışlar, biz bağırınca kaçtılar. Kimseyle düşmanlığız yok, hep iyilik yaptık. Bize bunları yapanların yakalanmasını ve cezalarını çekmesini istiyoruz.\"

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Kapıkule\'de üzerine sarılı korsede 500 kurşun ele geçirildi

EDİRNE\'den Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda yaya olarak giriş yapan A.A.\'nın üzerine sarılı haldeki korsenin altında 500 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan önceki gün yurda yaya olarak giriş yapmak isteyen A.A.\'nın hal ve hareketlerinden gümrük görevlileri şüphelenip üst araması yaptı. Aramada A.A.\'nın vücuduna sarılı haldeki korsenin altına gizlenmiş G.F.L. 45 A.C.P. ibaresi bulunan 500 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şahsın aranması

-Üzerindeki korsede mermilerin bulunması

-Mermilerin çıkarılması

-Ele geçen mermiler

Haber-Kamera: EDİRNE,(DHA)

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Prof. Dr. Taş: İdil\'i çoklu organ yetmezliğinden kaybettik

TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, önceki gün hayatını kaybeden 10 yaşındaki İdil Duru Gür\'ün şeker hastası olmadığını ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi İdil Duru Gür, geçen 20 Kasım akşamı Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde aniden fenalaştı. Küçük kız önce Gelibolu Devlet Hastanesi’ne oradan da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kalbi duran İdil Duru Gür, yapılan kalp masajıyla geri döndürüldükten sonra hayati tehlikesi nedeniyle Edirne\'deki Trakya Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi\'ne alınan Gür, 7 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Prof. Dr. Filiz Tütüncüler ve Yrd. Doç. Dr. Nükhet Çiftdemir ile birlikte, İdil Duru Gür\'ün ölümü nedeniyle bilgilendirme toplantısı düzenledi. Küçük kızın şeker hastası olmadığını ve \'şeker koması\'na girerek öldüğü ifadelerinin doğru olmadığını anlatan Prof. Dr. Taş, çoklu organ yetmezliği nedeniyle beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybettiğini açıkladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nükhet Aladağ Çiftdemir da İdil Duru Gür\'ün tedavi sürecini anlatarak ölümün şeker hastalığına bağlı olmadığını ifade etti. Çiftdemir, \"Hastamız 22 Kasım tarihinde yaklaşık 18.00 sıralarında ablasıyla sokakta yürürken aniden düşme yakınmasıyla getiriliyor. Öncesinde okuldan geldikten sonra annesine göğsünün ağrıdığı şikayetini dile getiriyor. Hastanın kalbinin durması üzerine Çanakkale\'de canlandırma uygulanarak 15 dakika süren canlandırma sonucunda kalp geri dönmüş halde bize sevk ediliyor. Hastayı 23 Kasım saat 04.00 sıralarında Çocuk Yoğun Bakım servisi hastayı kabul ettik. Hastanın spontan solunumu yok, mekanik vantilatöre bağlı, şuuru kapalı, kötü durumdaydı. Tetkiklerinde de tüm organlarının bu geçirmiş olduğu resüsitasyon (kalp masajı) sonucunda etkilendiğini, tüm vücudunun oksijensiz kaldığı bulgularını saptadık. Bunun sebebini aydınlatmaya yönelik tüm tetkikleri karaciğer batın, beyin görüntülemeleri yapıldı. Kalbi aritminal ve yapısal bozukluklar açısından değerlendirildi. Hasta geldiği andan itibaren organ yetmezlikleri gittikçe ilerleyerek beyin ölümüyle kaybedildi. Bu dönemde hiç şekilde şeker hastalığı şüphemiz olmamıştır. Ölüm nedeni şeker hastalığına bağlı değildir, çoklu organ yetmezliğine girerek hasta kaybedilmiştir. Hastamız zaten şeker hastası değil, önceden de şeker hastalığı tanısıyla takip edilmiyor\" dedi.

\"DİYABETLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ ENDİŞE ETMESİN\"

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Tütüncüler ise \'şeker komasına girerek öldü\' ifadelerinin diyabetli çocuklar ve aileleri arasında endişe yarattığını ancak İdil Duru Gür\'ün şeker hastası olmadığı gibi bu durum nedeniyle hayatını kaybetmediğini söyledi. Tütüncüler, \"Diyabetik çocuklar ve aileleri sürekli bizi arayarak \'bizim çocuğumuzun başına da böyle bir şey gelebilir mi?\' diye endişe içerisinde rahatsız oldu. Aslında vefat eden çocuğumuzun diyabetle ilgili yani şeker hastalığı ile ilgili yada şeker komasıyla ilgili klinik ve laboratuar bulgusu yoktu, böyle bir tanı konmamıştı. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz ki ailelerimiz rahat etsinler. Tabi ki diyabet çok önemli, erken tanı konulmadığı takdirde çocuklar, karşımıza diyabetik ketoasidotik komayla gelebilirler. Ama bu durum tedavi edilebilir, evet tedavi sırasında da risk faktörleri vardır. Beyin şişmesi gibi bu da sorunlara yol açabilir, yoğun bakımda iyi ellerde bu sorun düzeltilebilir. Sonrasında hayatlarında normal bir şekilde bu çocuklar sadece insülin kullanmak ve beslenmelerine dikkat etmekle normal hayatlarına devam edebilirler. Ailelerimiz lütfen endişe etmesinler, biz özellikle vurgulamak istedik\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Prof.Dr. Abdullah Taş\'ın konuşması

-Yrd.Doç.Dr. Nükhet Çiftdemir\'in konuşması

-Prof.Dr. Filiz Tütüncüler\'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

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Yüksek gerilime kapılan işçi öldü

UŞAK\'ta çalıştığı inşaatta yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılan işçi 24 yaşındaki Ferhat İnci yaşamını yitirdi.

Bir PVC firmasında çalışan Ferhat İnci, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit İsmail Çetin Caddesi\'ndeki inşaatın işlerine yapmaya başladı. İnşaatta çalışan İnci\'nin elindeki metal malzemeler, yüksek gerilim hattına değince yaklaşık 35 bin voltluk akıma kapıldı. İnci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir yıl önce evlendiği öğrenilen İnci\'nin ölümü, üzüntü yarattı. İnci\'nin cenazesi, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Olayın yaşandığı inşaat görüntü

- TEDAŞ ekiplerinin akımı ölçmesi

- Cenazenin cenaze nakil aracına yüklenmesi

- Ölen Ferhat İnci\'nin fotoğrafı

Haber- Kamera: Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA)

