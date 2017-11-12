DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KAYSERİ\'DE \'YARAMAZLIK YAPAN OĞLUNU İPLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ\' İDDİASI

Kayseri\'de, 12 yaşındaki Haydar E.\'nin, yaramazlık yaptığı için babası 43 yaşındaki Hasan E. tarafından iple boğularak, öldürüldüğü iddia edildi. Babanın, cinayet sonrası bileklerini keserek, intihar etmek istediği belirtildi. Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, belediyeden malulen emekli baba Hasan E., evde ve mahallede yaramazlık yapan oğlu Haydar E.\'yi evlerinin önünde bulunan kamyon kasasında, iple boğarak, öldürüldü. Hasan D., oğlunu öldürdükten sonra bileklerini kesip, ilaç içerek, intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, küçük Haydar\'ın cansız bedenini bulurken, intihara kalkışan Hasan D. ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Haydar E.\'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- Polisin incelemeleri

- Tabuta konan çocuğun cesedinin cenaze arabasına taşınması

- Diğer detaylar

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, DHA)

2 dakika 19 saniye /74MB

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2)HAKKARİ\'DE İŞYERİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 2 YARALI



HAKKARİ\'de inşaat çalışmaları devam eden tek katlı iş yerine beton dökülmesi sırasında çökme meydana geldi. Olayda yaralanan 2 kişi, Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olay Bağlar mahallesindeki sanayi sitesinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Sanayi sitesinde inşaat çalışmaları süren Kerim Duman\'a ait tek katlı iş yerine, beton dökülmesi sırasında çökme meyana geldi. Olayda, iş yerini sahibi Kerim Duman ile işçi Necip Kaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HAKKARİ, (DHA)

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3)SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI

İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli bir kişi sokakta yürüyen kişilere bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti. Olayda 62 yaşındaki Salih Sülük göğsünden, 23 yaşındaki Uğurcan Taşpınarlı bacağından ve 18 yaşındaki Doğuş Dikkulak ise kolundan yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Sülük\'ün hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra hastaneye gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Acil servise çok sayıda ekip sevk edilirken, olayın yaşandığı sokakta da güvenlik önlemi alındı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, silahlı saldırıyı motosikletle yaptığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralı yakınlarının hastanedeki görüntüsü

- Acil servisten görüntü

- Polislerden görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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4)ZONGULDAK\'TA KAZA: 6 YARALI

ZONGULDAK\'ın Alaplı İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yalı Kavşağında meydana geldi. Ereğli\'ye giden 28 yaşındaki Taşkın E. yönetimindeki 41 KV 453 otomobil, kavşağa giriş yapan Reyhan K.\'nın kullandığı 67 SG 534 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Taşkın E. ve Reyhan K. ile aracında bulunan Gamze S, Ayşe U., Yakup R. ve Nisan S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaplı ve Ereğli Devlet Hastaneleri\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise kavşaktaki MOBESSE kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgil başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası



Süre: (19 sn) Boyut: (38 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)