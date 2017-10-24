DHA YURT BÜLTENİ-12

Artvin Müftüsü Uçkun, CHP\'li kadınların imza kampanyasını öğrenince dağıtılan aşureyi yemedi



ARTVİN\'de CHP Kadın Kolları, açtığı stantta aşure dağıtıp, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeye karşı imza kampanyası başlattı. Standı ziyaret eden Artvin Müftüsü Kemal Uçkun, imza kampanyasının içeriğini öğrenince, eline aldığı aşureyi yemeden bıraktı.

Atapark Meydanı\'nda stant açan CHP Artvin Kadın Kolları üyeleri, Artvinlilere aşure dağıtarak, aynı etkinlikte müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeye karşı imza kampanyası başlattı. Standı ziyaret eden Artvin İl Müftüsü Uçkun, aşure tabağını eline aldıktan sonra imza kampanyasının içeriğini öğrendi. Müftü Uçkun, bunun üzerine aşureyi yemeden tabağı yerine bıraktı. Müftü Uçkun, CHP\'li kadınlara aşure etkinliğiyle imza kampanyasının aynı anda yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Kadınlar ile müftü arasında tartışma yaşanırken, Uçkun, daha sonra stanttan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aşure dağıtım etkinliği detayları

-Müftü ile kadınların tartışması

Haber: Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)

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İzmir\'de yağmur etkili oldu (3)

İKİ MAHALLEYE GİDEN YOLLAR KAPANDI

İzmir\'de etkili olan yağmur nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Menemen İlçesi\'nin Yıldırım ve Fatih mahallelerine giden yollar, kapandı.

Göle dönen sokaklarda yürüyemeyen vatandaşlar mağdur oldu. Menemen Belediye Meclisi\'nin Ak Partili Üyesi Arif Kuran, iki ay önce bu sıkıntıyı meclis toplantısında dile getirdiğini belirterek bahçe, tarla olan yere Menemen Belediyesi\'nin \'tarım amaçlı depo\' ruhsatı verdiğini, ancak bu ruhsatla bölgede 40 bin metrekarelik alan 3 katlı AVM ve otopark yapıldığını söyledi. Kuran, AVM\'nin mühürlenmesini istediğini vurgulayarak, \"AVM sokağın etrafına istinat duvarı ördü, otopark yaptı. Kapasitenin üzerinde olan bu kaçak yapılaşma, suyun tahliyesini engelledi. Yağışlarla gelen yağmur suyunun toprak tarafından drenajı sağlanamadı\" dedi.

Haber: Menemen,(İZMİR), (DHA)

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12 yaşındaki Zehra\'nın ölümüne yol açan maganda yakalandı (2)



TUTUKLANDI

Şanlıurfa\'da gelin indirme sırasında tabancayla havaya açtığı ateşle 12 yaşındaki Zehra Gül’ün ölümüne neden olan 34 yaşındaki Mehmet Gezergül, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü. Emniyette sorgulanan Gezergül\'ün ifadesinde, \"Gelin getirildiği sırada ben de herkes gibi havaya ateş ettim. O sırada bir kızın yaralandığını gördüm. Korkup kaçtım\" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gezergül, adliyeye sevk edildi. Gezergül, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

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Saçından 33 paket eroin çıktı

ADANA\'da, polisin şüphelenerek durdurduğu 22 yaşındaki Sevil Soydan\'ın saçında, tokalara tutturulmuş 33 paket eroin ele geçirildi.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi\'nde meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen Sevil Soydan\'ın hareketlerinden şüphelenen motorsikletli yunus timleri, kadının üst aramasını yaptı. Aramada genç kadının saçlarının arasına tel tokayla tuturulmuş 33 paket eroin ele geçirildi. Soydan7ın yakalanmamak için bu şekilde eroin sattığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Sevil Soydan, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi



Görüntü Dökümü

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- Kadın zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'n görüntüsü

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:01\'26\" BOYUT: 88 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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TOKİ\'yle 68 yaşında ilk kez ev sahibi oldu



AYDIN\'ın Kuyucak İlçesi\'nde arsası belediye tarafından tahsis edilen ve TOKİ tarafından yapılan daireler, noter huzurunda çekilen kurayla sahibini buldu. Kurada konut sahibi olanlardan 68 yaşındaki Şerife Cengiz, büyük sevinç yaşadı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kuyucak İlçesi\'nde yapılan 180 dairenin kuraları, Belediye Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu\'nda gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan kurada, ev sahibi olmak için bekleyen vatandaşlar heyecanlı dakikalar yaşadı. İlk 5 kişinin kura çekimini Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk vatandaşlarla birlikte çekti. Kurada daire sahibi olanlardan ev hanımı 68 yaşındaki Şerife Cengiz, \"Gerçekten çok mutluyum. Allah razı olsun. İlk defa kendime ait bir dairem oldu. Birinci kat istiyordum, istediğim kat çıktı. Rahmetli eşimden kalan eski bir ev vardı. Şimdi ilk kez bir dairemiz oldu. Bu yaştan sonra daire sahibi olmanın sevincini yaşıyorum\" dedi. Bir diğer şanslı vatandaş Onur Cengiz (31) ise, \"Bende Kuyucak\'ta Dörtyol Kahvehanesi\'ni işletmekteyim. Biz de ilk kez daire sahibi olacağız. Annemle aynı yazıldık ve inşallah komşu oluruz. Oğlumuzun şansına yazılmıştık. Bu imkanı bize sağlayanlardan Allah razı olsun\" dedi. Çiftçilik yapan Mehmet Kemal Dipçi (45), \"TOKİ ve Metin Ertürk Başkan\'ın sayesinde ilk kez daire sahibi olmanın sevincini yaşıyoruz. Hayatımda ilk defa bir evim oldu. Bizim için hayaldi gerçek oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde ev sahibi olduk\" diye konuştu.

\"ÜÇ AY ÖNCE TESLİM EDİLECEK\"

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise, \"TOKİ ve Kuyucak Belediyesi işbirliği ile ilçe merkezinde 9 blok 180 daire olarak planlandı. Ağustos 2014 yılında yapımına başlandı. Tabi ki süreç biraz uzun sürdü. Tahsis ettiğimiz arazide 1/5000\'lik plan değişikliği yapmamız gerekmekteydi. Onu yaptıktan sonra, 2016 yılının Ağustos ayında ise ihalesi yapıldı. Çalışmalara başlandı ve şu anda konutlar yüzde 70 civarında tamamlanmış durumda. İhale sürecinin 500 gün süresi vardı. Haziran 2018\'de ise bu süre dolacak. Ancak işi yapan müteahhit üç ay önce teslim edeceğini söylüyor. Mart-Nisan aylarında teslim edilecek konutlarda gayet güzel tasarlandı. İlçemiz ve Aydınımız çok sıcak bir bölgede yaşıyor. Küçük balkonları yapmış olduğumuz ikili görüşmelerde büyük balkon olarak düzenlediler. Alan içinde çocuk parkı, yeşil alanlar, spor alanları ve otoparklar mevcut olacak. Kuyucak yeniden bir yaşam merkezi olacak. Konutlarda güzel olunca şu anda daha çok talep var. Bundan sonrada bu talepleri TOKİ ile görüşerek değerlendireceğiz. Birkaç yerde arsalarımız var o arsaları da konut yapılması için TOKİ\'ye tahsis edeceğiz\" diye konuştu. Ev sahipleri, çekilen kura sonrası mutlu bir şekilde Başkan Ertürk ve TOKİ yetkililerine teşekkür ederek salondan ayrıldı. Aylık ödemeleri 300 - 600 lira arasında değişen dairelerden 117\'sinin 2+1, diğerlerinin ise 3+1 olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

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- 68 yaşındaki Şerife Cengiz\'in

- Kura çekimi ve konuşması

- Onur Cengiz, Mehmet Kemal Dipçi ve Belediye Başkanı Metin Ertürk ile rör.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Kazak milyarder lüks yatıyla Kemer\'e demir attı

KAZAK milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik süper lüks yatıyla Antalya\'nın Kemer İlçesi\'ne demir attı.

Kazakistan\'daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC\'nin hissedarı milyarder Alican İbrahimov, bu sabah saatlerinde 33 personelin çalıştığı \'Idynasty\' adlı 101 metrelik süper lüks yatıyla Kemer\'e geldi. Kazak milyarder 140 milyon Euro değerindeki lüks yatını Kemer G Marina\'nın bu uzunluktaki yatlara elverişli olmaması nedeniyle Kemer\'in ünlü Ayışı Koyu açığına demirledi. Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de lüks yatın bulunduğu alanda devriye atarak inceleme yaptı. Ayışığı Koyu açığındaki yatı gören yerli ve yabancı turistler de yatı önünde fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Koydan lüks yatın detayı

- Yattan yakın detay

- Yattan ayrılan bot detayı

- Yatın ismi detay

- Geri dönen bot ve izleyen çift detayı

- Yattan detay

- Yat ve sahil güvenlik botu

- Yat ile fotoğraf çekinenler detay

- Ayışığı koyu ve yat detayı

43.5 MB /// 01.21\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)