DHA YURT BÜLTENİ-12

1)RİZE\'DE SELDE KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR

RİZE\'nin Fındıklı İlçesi\'nde şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılarak kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk\'u arama çalışması sürüyor. İlçede etkili olan şiddetli yağmurla, bölgede Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılarak kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk\'un bulunması için AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekiplerince başlatılan arama çalışmasına bugün de devam edildi. Arama çalışmalarına sahil güvenlik helikopteri de havadan destek verdi. Çaykur\'dan emekli olan Çabuk\'un kaybolduğu bölge ve çevresinde yoğunlaşan arama çalışmalarında hazır bekletilen dalgıçlar da bulanık ve dalgalı olan denize giremedi. Yağışın etkisinin azaldığı bölgede toplanan çok sayıda vatandaş da arama çalışmalarını yakından izliyor. Arama çalışmalarının 2\'inci gününde sahilde bekleyen acılı aile ise Çabuk\'un biran önce bulunmasını bekliyor. Bu arada akşam saatlerinde aralıklarla sürmesi beklenen yağış için yetkililer de ilçede yaşayanları sel, su baskınlarını ve heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.

Görünt Dökümü

---------------------

-Arama çalışmalarından görüntüler

-Helikopter arama çalışmaların

-Çevreden görüntüler

-Çabuk ailesinin konuşmaları

-Detaylar



(Haber-Kamera: ADEM AKATİN/DHA

==============================================

Galatasaray taraftarına saldıran 4 kişi serbest bırakıldı (EK)

2)ATİKER KONYASPOR\'DAN HOLİGAN TARAFTARA YASAK

Atiker Konyaspor yönetim kurulu, kulübün resmi internet sitesinden Galatasaray taraftarına saldıran 4 kişiden 2\'sinin kombine bileti olduğunu belirterek, kombine bileti bulanlarla birlikte 4 kişinin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'na girişlerini yasaklamak için karar aldıklarını açıkladı. Bundan sonra sporda şiddeti yönelik tutumlarının aynı olacağı belirtilen açıklamada, \" Bundan sonra da benzer olaylarda tutumumuzun aynı şekilde olacağının bütün spor kamuoyunca bilinmesini istiyoruz. Öte yandan sporda şiddetin önüne geçebilmek kötü, çirkin tezahüratı futbol sahalarından ve etrafından uzaklaştırabilmek için aynı hassasiyeti diğer kulüplerimizden de bekliyoruzö denildi.

KONYA/DHA

===================================================

3)REKTÖR COŞKUN: FETÖ\'DEN 23 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ, 30 KİŞİ DE TAKİPTE



GİRESUN Üniversitesi (GRÜ) Rektörü Prof.Dr. Cevdet Coşkun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı bulunan 20\'si akademik, toplam 23 personelin ünivesitelerinden ihraç edildiğini, 30 kişinin ise takipte olduğunu söyledi. GRÜ Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, kentte bir otelde toplantı düzenleyerek, üniversitenin son bir yılını değerlendirdi. Okulun 2000 yılından sonra Karadeniz Bölgesi\'nde kurulan 13 üniversite arasında en çok tercih edilen ikinci üniversite olduğunu belirten Rektör Prof.Dr. Coşkun, \"Yeni akademik yıla 32 bin öğrenci ile girdik, doluluk oranı ise yüzde 86. 2018 yılı bütçemiz 160 milyon lira civarında. Ancak devletin verdiği parayla üniversiteyi geliştiremezsiniz. Vakıfların ve hayırsever işadamlarının desteği şart. Kamulaştırma yapmamız şart ama destek yok. Kalkınma Bakanlığı\'ndan 10 milyon lira talep ettik, bekliyoruz. Ancak şu an savaş ekonomisi uygulanıyor ve kamulaştırma, altyapı gibi taleplere destek verilmiyor. Bu sıkıntıları bir an önce aşmalıyız ki daha da büyüyelim\" dedi.

FETÖ BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Rektör Coşkun, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmalarına da değindi. Üniversitedeki ihraçlar hakkında konuşan Rektör Prof.Dr. Coşkun, şunları söyledi: \"15 Temmuz darbe girişimi ardından içimizdeki hainleri tespit edip kamu hizmetinden uzaklaştırmak için 5 kişilik inceleme komisyonu oluşturduk. Bu ekip kendisine gelen resmi veya gayriresmi bilgileri birleştirerek her kesimde çalışma yaptı. Nihayetinde 20\'si akademik, 3\'ü idari olmak üzere 23 personeli ihraç ettik. Bunlardan 17\'si eski Rektör Prof.Dr. Aygün Attar zamanında, 5\'i ondan önceki dönemlerde, 1\'i de darbe öncesi benim aldığım kişiler. Attar zamanında alınan 17 kişiden en az 10\'unda ByLock çıktı. Ayrıca bir kişi ise Azerbaycan\'da FETÖ\'nün okul yöneticiliğini yapmış, Bank Asya\'ya destek olmuş. Bunun haricinde adını gri liste verdiğimiz bir dosya açtık. Bağlantısı bulunan ve gelecek belgelere göre 30 personeli de takibe aldık.\"

\"YÖK İLE ARAMIZDA SORUN YOK\"

FETÖ ile mücadelede bütün rektörlerin eleştirildiğini de kaydeden Rektör Prof.Dr. Coşkun, şöyle dedi: \"YÖK ile aramızda bir sorun yok. Eski yönetimden bazıları bizi eleştiriyor ve şikayette bulunuyor. Töhmet altında olan sadece ben değilim. Puslu bir hava ve kaygan bir zemin var. Bazıları bu ortamdan faydalanıp insanları zan altında bırakıyor. Benim abdestimden şüphem yok. Mağduriyetin ne kadar kötü olduğunu bildiğimiz için bu konuda çok titiz davranıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

-------------------

Rektör Çoşkun açıklama

Detaylar

(Haber- Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/DHA

====================================================

4)CİNAYETTEN YARGILANAN KADINA TAHRİK İNDİRİMİ

ZONGULDAK\'ta, kendisini kaçırmak istediğini iddia ettiği 23 yaşındaki Mustafa Özdemir\'i bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Deniz Sesver, müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 15 Ocak\'ta, Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokak’ta meydana gelen olayda Deniz Sesver, daha önceden de tanıdığı ve en son kuzeninin düğünde karşılaşarak arkadaşlık kurduğu evli ve 2 çocuk babası Mustafa Özdemir\'i, kendi evlerinin önünde 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Sesver, cinayetin ardından kanlı kıyafetleri ve bıçakla karakola giderek teslim oldu.

Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Sesver, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık Sesver\'in akıl sağlığı ve cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Son sözü sorulması üzerine pişman olduğunu söyleyen sanık Sesver, mahkemede yaptığı daha önceki savunmasında, İstanbul\'da oturan Mustafa Özdemir\'in kendisiyle zorla arkadaşlık kurduğunu, ilaçlı kolayla bayıltarak tecavüz ettiğini ve ardından bir süre alıkoyduğunu, Zonguldak\'a kaçınca peşinden gelip geri götürmek istediğinde cinayeti işlediğini ileri sürmüştü. Mahkeme heyeti, cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatine vardığı sanık Sesver\'e, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Arşiv görüntülerde şüphelinin adliyeye getirilişi

-Adliyeye sokulması

-Adliyeden detaylar

Dosya Adı: zngdenizsesver

Süre: (1.27) Boyut: (90 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,(DHA)

=====================================================

5)CİZRE\'DE 15 ANTİ-TANK ROKET BAŞLIĞI ELE GEÇİRİLDİ

ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, el yapımı patlayıcılı saldırılarda kulunacağı belirlenen 15 adet anti-tank roket başlığı ile 6 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı\'nca alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine dün saat 15.00 sıralarında Cizre İlçesi Aşağıkonak Köyü kırsalında operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, \"İcra edilen operasyon neticesinde, taşların arasına gizlenmiş ve yurt içinde yapılacak el yapımı patlayıcı saldırılarda kullanılacağı belirlenen 15 adet antitank roket başlığı ile 6 kilo TNT patlayıcı ele geçirilmiştir\" denildi.

ŞIRNAK, (DHA)

=======================================================

6)İPSALA SINIR KAPISI, 24 SAAT TIR GEÇİŞİNE KAPATILACAK

EDİRNE\'de, Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan\'ın Kipi Gümrük Kapısı\'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev nedeniyle 19 Ekim 2017 tarihinde saat 07.00\'den itibaren 24 saat süreyle TIR geçişine kapatılacak. Otomobil ve otobüslerin geçişleri ise kontrollü olarak yapılacak.Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Yunanistan\'ın Kipi Gümrük Kapısı\'nda görevli gümrük personelinin yapacağı grev dolayısıyla İpsala Gümrük Kapısı\'nda 19 Ekim tarihinde saat 07.00\'den itibaren 24 saat süreyle sadece taze balık taşıyan TIR\'ların geçişine izin verileceği belirtildi. Açıklamada, bu süre içerisinde diğer TIR\'ların geçişine ise izin verilmeyeceği belirtilirken, \"Otomobil ve otobüslerin geçişleri kontrollü olarak yapılacaktır. Pazarkule Gümrük Kapımız ile ilgili duruma ilişkin açıklama ise, daha sonra yapılacaktır\" denildi.

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA)-

====================================================

7)ÖĞRENCİLERDEN TASAVVUF KOROSU

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'ndeki Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Şenol Şen öncülüğünde Tasavvuf Korosu kuruldu.

Gazipaşa Pazarcı Mahallesi\'ndeki Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Şenol Şen, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve boş vakitlerini değerlendirebilmeleri amacıyla Tasavvuf Korosu kurdu. 8 öğrenciden oluşan koro, ilçede bir ilk olma özelliği taşıyor. Koro okul etkinliklerinde de sahne alarak programlarda yer alacak. Şenol Şen, \"Okulumuzun vizyonuna uygun şekilde Yunus Emre\'nin ilahilerinden tasavvuf müziğine uygun, öğrencilerimizin hoşça vakit geçirmek, zamanını değerlendirmek için bu işe başladık. Severek yapıyoruz. Amacımız çocukları boş zamanlarını değerlendirip çeşitli etkinlikler içerisine girerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. İleriki günlerden okul etkinliklerinde şiirle kaynaştırıp imam hatibin etkinliği içerinde vereceğiz. Öğrencilerimiz gayet ilgili, disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmayı çok istiyorlar\" dedi.

Öğrencilerden İbrahim Doğan, arkadaşlarıyla birlikte okuldaki boş vakitlerinde ve okul çıkışında çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerden Samet Özfırat, \"Okulumuzda koro şeklinde insanlara tasavvuf müziğini anlatmak için tören düzenlemiştik, bu da başarılı oldu. Böylece çalışmalarımıza başladık\" diye konuştu.

Öğrencilerden Rauf Eren Sıyırtmaç da \"Arkadaşlarımızla gönüllü olarak başladık, okul harici diğer boş zamanlarımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tasavvuf müziği olduğu için bu işe gönül koyduk, çok seviyoruz, gönülden yapıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- Okuldan genel ve detay görüntüler

- Öğrencilerin çalışmaları

- Koronun tasavvuf müziği seslendirmesi

- Röp 1: Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Şenol Şen

- Röp 2: Öğrenci İbrahim Doğan

- Röp 3: Öğrenci Samet Özfırat

- Röp 4: Öğrenci Rauf Eren Sıyırtmaç

158 MB /// 04.57\"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)



