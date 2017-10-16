DHA YURT BÜLTENİ-12

Çukurca sınırında patlama: 2 asker şehit (2)



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bir noktada askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Irak\'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir bölgede meydana geldi. PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında inflak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor.

Haber: ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)

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Kerkük\'e yeni vali atandı



IRAK merkezi yönetiminin Kerkük\'teki petrol sahaları, havaalanları ve askeri üsleri almak için dün gece başlattığı operasyonun yankıları devam ederken, Irak Başbakanı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, daha önce gerevden aldıklarını açıkladıkları Kerkük Valisi Necmettin Kerim\'in yerine Vali Yardımcısını atadı.

Irak\'ta, Kürt bölgesel Yönetimi\'nin yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra merkezi yönetimin kontrolünü istediği petrol sahaları, havaalanları, askeri üsler ve bazı tartışmalı bölgelerile ilgili yaşanan kriz, dün gece çatışma ile sonuçlanırken, daha önce Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından görevden alınan Kerkük Valisi Necmettin Kerim\'in yerine atama yapıldı. Bağdat\'tan verilen görevden alma kararını tanımadığını söyleyen ve görevini sürdüren Kerim\'in yerine yardımcısı, Arap asıllı Rakan Said Ali Cuburi, vekaleten atandı.

PEŞMERGE ÇEKİLDİ, KDP İLE KYB BİRBİRİNİ SUÇLADI

Tuzhurmatu başta olmak üzere Irak ordusu, Irak Federal Polisi ve Haşdi Şabi\'nin dün gece başlattığı operasyonda, bazı cephe ve noktalardan Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği\'ne (IKYB) bağlı peşmergelerin geri çekilmesi, KDP ile KYB\'yi karşı karşıya getirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne yakın televizyonlar; Kürdistan Yurtseverler Birliği\'ne ait 9 ve 16\'ncı tugayların, Kerkük\'ün Dakuk ve Selahaddin\'in Tuzhurmatu ilçelerinden çekildiğini, bu nedenle Irak ordusunun çatışmadan buraya girdiğini söyledi.

\'BÜYÜK BİR İHANET\'

Peşmerge Genel Komutanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Haşdi Şabi güçlerinin, Iraklı güçlerin yardımıyla Kerkük ve çevresine yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattığı belirtilerek, şöyle denildi: \"Bu Kürdistan halkına karşı açık bir savaş ilanıdır. Irak hükümeti, Haşdi Şabi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu\'nun Kudüs Karargahı tarafından yapılan saldırı, özgürlük talebinde bulunan Kürdistan halkından ve mertçe tavır gösteren kahraman Kerkük halkından intikam almaktır. Maalesef Kürdistan Yurtseverler Birliği\'nin bazı yetkilileri de Kürdistan halkına yönelik bu planın destekçisi olmuş, KYB bayrağı altında Kürdistan için canlarını feda eden Kürdistan\'a ve şehitlere tarihi ve büyük bir ihanet etmişlerdir. Bu birkaç yetkili, bazı hassas bölgeleri çatışmadan, Haşdi Şabi ve İran Devrim Muhafızı\'na teslim ederek Kosret Resûl\'ü yalnız bırakmışlardır. Bütün taraflara, bu saldırının, Haşdi Şabi ve Iraklı güçlerin ABD yapımı Abrams tankları, zırhlıları ve silahları ile koalisyonun verdiği silahlarla yaptığını duyuruyoruz. Bir süredir, IŞİD\'e karşı savaş adı altında Irak ordusu ve Haşdi Şabi\'ye verilen bu ABD yapımı silahlar, Peşmerge\'nin ihtiyaç duymasına rağmen, IŞİD\'le savaşta, terörle mücadelede kendilerine verilmemiştir. Halkın ve ülkenin tüm gerçek Peşmergelerinden ve direnişçi toplumdan, saldırının kırılması için ellerinden gelen direnişi göstermelerini istiyoruz. Kürdistan halkına savaş dayatmanın birinci dereceden sorumlusu İbadi hükümetidir ve bu zulmün bedelini ağır şekilde ödeyecektir.\"

TALABANİ\'NİN EŞİ HEROXAN: AİLEM, PEŞMERGELER İLE AYNI SAFTA YER ALIYOR

Mesut Barzani\'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi ve Peşmerge Genel Komutanlığı\'nın geri çekilmek ile suçladığı KYB Peşmergeleri ile ilgili, bir süre önce yaşamını yitiren Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin eşi ve KYB\'nin Polit Büro Üyesi Heroxan Talabani de açıklama yaptı. Talabani, Kerkük’ün uluslararası planlarla yüz yüze kaldığını ve partisinin kenti korumaya devam edeceğini belirterek, \"KYB kuruluşundan beri Kürt halkının meşru haklarını ve kaderini tayin etmesi için mücadele etti ve bu uğurda bedeller verdi. KYB’li kahraman Peşmergeler de bu kenti kahramanca savunmuştur. Ne yazık ki korkulan oldu. Bazı medya kuruluşları KYB güçlerinin bulundukları mevzilerden geri çekildiğini duyuruyor. Bu tür söylemler düşmana hizmet eder. Aile fertlerimden Aras, Pavel, Kubad, Lahur ve Polad Talabani şu an kahraman peşmergelerle aynı safta yer alıyor. Kerkük halkından ricamız; yalan yanlış söylemlere inanmayın. Kenti savunmaya devam edin. Bizler de her zamanki gibi ön saflarda, tüm gücümüzle kahraman peşmergelerlerimizle birlikte Kerkük’teki vatandaşlarımızı koruyacağız\" dedi.

Haber: ERBİL, (DHA)

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Yangın kurbanları toprağa verildi

SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden babaanne, oğlu ve torunu toprağa verildi. 2 yaşındaki Ahmet Necdet Değer\'in naaşı da normal tabuta konuldu.

Kandemir Mahallesi Emek Sokak\'ta inşaat işçisi 38 yaşındaki Özgür Değer\'e ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında içerideki 33 yaşındaki Özgür Değer, annesi 65 yaşındaki Hesna Değer ve 2 yaşındaki oğlu Ahmet Necdet Değer dumandan etkilendi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince evden çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen, babaanne, oğlu ve torunu kurtarılamadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından cenazeler Şarkışla\'ya getirildi. Şarkışla\'da Özgür Değer\'in abisi Öcal Değer\'in evinin önüne getirilen cenazeler için helallik alındı. Ardından Özgür, Hesna ve Ahmet Necdet Değer\'in cenazeleri Şarkışla Büyük Cami\'sine getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Değer ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler ilçeye bağlı Savran Köyü\'ne götürülerek toprağa verildi.

KÜÇÜK BEDENİ BÜYÜK TABUTTA

Özgür-Ebru Değer çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Ahmet Necdet\'in cenazesi de normal tabuta konuldu. Yan yana sıralanan tabutlar arasında küçük çocuğun cenazesi taşınırken, yakınları ve vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.

EKMEK YAPMAYA GİTTİ, YANGINDAN KURTULDU

Yangında ölen Özgür Değer\'in eşi Ebru Değer\'in kısa süre önce diğer oğlu 6 yaşındaki Emirhan Değer\'i de alarak komşusuna ekmek pişirmeye gittiği öğrenildi. Ekmek yapmak için komşuya giden Ebru ve oğlu Emirhan\'ın bu sayede yangından kurtulduğu ortaya çıktı. Özgür Değer\'in babası Necdet Değer\'in ise yangın sırasında çarşıda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntüler

-Cenaçzelerin getirilişi

-Yan yana konulan tabutlar

-Küçük çocuğun bulunduğu tabut

-Cenae namazının kalınması

-Cenazelerin uğurlanışı

-Ölen baba ve oğlunun fotosu

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas), (DHA)

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506 yıllık camiye takılan klimalar söküldü

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde 506 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camii\'ne takılan 2 klima ünitesiyle ilgili Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan inceleme sonucu caminin tarihi dokusuna zarar verdiği gerekçesiyle yerlerinden söküldü.

Keşan\'da 1511 yılında inşa edilen Hersekzade Ahmet Paşa Camii\'ne takılan 2 klima ünitesi bazı kişilerin tepkisine neden oldu. Klima ünitelerinin, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olduğu yönündeki şikayetler üzerine camide Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Müdürlüğü yetkililerince inceleme yapıldı. Yapılan incelemede klima ünitelerinin caminin tarihi dokusuna zarar verdiği belirtilerek, konuyla ilgili Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'ne klima ünitelerinin yerinden kaldırılmasıyla ilgili yazı gönderildi. Yazının Keşan İlçe Müftülüğü\'ne tebliğ edilmesi üzerine tarihi camideki 2 klima yerlerinden söküldü.

Görüntü Dökümü

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-Cami dış genel

-Cami girişi

-Klima takılı duvarlar

-Klimalar söküldükten sonra duvarlar

-Detaylar

(SÜRE: 02.56 - BOYUT: 94 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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Ezine\'de 51 Suriyeli ve 3 organizatör yakalandı

Çanakkale\'nin Ezine İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığındaki 51 Suriyeli ve Ukrayna uyruklu 3 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ezine İlçesi Dalyan Köyü yakınlarından bir grup kaçağın, Ukrayna bandralı 12 metrelik yatla ve yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adasına geçmeye çalışacağını öğrenen jandarma, dün (pazar) operasyon başlattı. Operasyonda Suriye uyruklu 51 kaçak ile Ukrayna uyruklu İ.B., M.M. ve O.B. adlı organizatörler yakalanarak gözaltına alındı. Organizatörlerin kaçaklarla kişi başı 1000 dolara anlaştıkları belirlendi. Yata ise el konuldu. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık\'taki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Organizatörler ise adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeye sevk edilen 3 Ukrayna uyruklu organizatörden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Hayvan hırsızlarının kimlikleri, sigara izmaritiyle belirlendi



KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, 4 ay önce 10 tane küçükbaş hayvanı çalan 3 kişi, jandarmanın olay yerinde bulduğu sigara izmaritinden elde edilen DNA ile tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızlığına karıştığı şüphesiyle takibe aldıkları bir hafif ticari aracı içindeki 10 adet küçükbaş hayvan ile birlikte 16 Haziran 2017\'de Andırın\'ın Efirağızlı Mahallesi\'nde ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette buldu. Yapılan araştırmada Gökgedik Mahallesi\'nden çalındığı tespit edilen hayvanlar sahibine teslim edilirken, araçta detaylı inceleme yapıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince araçta yapılan detaylı inceleme sonucunda tespit edilen parmak izleri ve sigara izmaritlerinden elde edilen DNA\'lar, çeşitli suçlardan sabıkalı U.K., A.Ç. ve A.M. isimli 3 kişiyle eşleşti. Ayrıca şüphelilerin çevre il ve ilçelerde de hayvan hırsızlıklarına karıştığı belirlendi. Kriminal rapor adli makamlara gönderilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)