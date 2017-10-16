DHA YURT BÜLTENİ-12

Bodrum\'da makilik alanda yangın çıktı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınamadı.

Yangın saat 16.00 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi\'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedendan çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına 7 arazöz, 10 itfaiye aracı, 55 yangın söndürme işçisi ve 1 helikopter müdahale etti. Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleler sona erdi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-yanan alandan görüntü

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-yerleşim yerinden görüntü



Haber: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Birecik\'te düğün yemeğinden 70 kişi hastanelik oldu

ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde katıldıkları düğünde yedikleri yemekten rahatsızlanan çoğu çocuk ve kadın 70 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, ilçeye bağlı Mezra Mahallesi\'nde meydana geldi. Düğüne skatılan davetlilere tavuk, pilav, salata ve ayran ikram edildi. Kısa süre sonra karın ağrısı, ishal, ateş ve mide buluntısı başgösteren davetlilerden 70 kişi, ilçedeki hastanelere başvurdu. Acil servislerde gıda zehirlenmesi teşhisiyle serum tedavisi uygulanan bu kişilerden 35\'i, Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan hastalar, düğünde tavuk, pilav, ayran ve salata ikram edildiğini ve düğün bittikten bir süre sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurduklarını belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise tedavisi yapılan hastalar

- Acil serviste yaşanan yoğunluk

- Kollarında serum bulunan kadın ve çocuklar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB

Haber-Kamera:ŞANLIURFA,(DHA)

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Kamyonla çarpışan otomobildeki genç kız öldü - Yeniden

DÜZCE’de 23 yaşındaki Gizem Şahin, arkadaşından izinsiz aldığı öne sürülen otomobille seyrederken, karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Şahin, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-655 Karayolu’nun Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Akçakoca yönüne giden Gizem Şahin’in kullandığı 81 DR 006 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Orta refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, Düzce istikametine giden 48 yaşındaki Ali Durna yönetimindeki 81 DS 036 plakalı İl Özel İdaresi’ne ait kamyona çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücüsü Gizem Şahin, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Şahin, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ İZİNSİZ ALMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçta yaptığı incelemede Esra Öztürk isimli 24 yaşındaki bir kadına ait kimlik, ehliyet ve ruhsat buldu. Bu nedenle tanınmayacak hale gelen cesedin Esra Öztürk olduğu sanıldı. Ancak hastanedeki işlemler sırasında cesedin Gizem Şahin\'e ait olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Gizem Şahin\'in, arkadaşı Esra Öztürk\'e ait otomobili içerisinde kimlik, ruhsat ve ehliyetle birlikte izinsiz aldığı belirlendi. Bu arada Gizem Şahin\'in kazaya karıştığı otomobilde alkol şişeleri bulundu. Kamyon sürücüsü Ali Durna ise otomobilin aşırı hızlı olduğunu ifade ederek, “Karşı şeritten geliyordu. Birden otomobil kontrolden çıktı ve ortadaki taşlara çarparak resmen uçtu ve bana çarptıö dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Kamyon şoförü ile röp

-Olay yerinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi öldü

SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangında aynı aileden 1\'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Olay 15.30 sıralarında Şarkışla ilçesi Kandemir Mahallesi Emek Sokak\'ta yaşandı. 38 yaşındaki Özgür Değer\'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan Özgür, 65 yaşındaki Hesna ve 2 yaşındaki Ahmet Necdet Değer, dumandan etkilendi. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hiç biri kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayı haber alan ailenin yakınları fenalık geçirdi. Büyük hasara yol açan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan evin fotoğrafları

-Ölen adam ve çocuğun fotosu

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)