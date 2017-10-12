DHA YURT BÜLTENİ-12

Barut imhasında yaralanan asker, GATA’da şehit oldu

ANKARA Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı\'nda askerliğini yaparken, 5 Ekim\'de süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Topçu Onbaşı 21 yaşındaki Taha Çelik, tedavi gördüğü GATA’da şehit oldu. Henüz 2 aylık asker olan şehit Çelik\'in Bursa\'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Merkez Yıldırım İlçesi\'ndeki Mevlana Mahallesi\'nde oturan Nazime ve Muhlis Çelik çiftinin 6 çocuğundan en büyüğü olan Taha Çelik, 2 ay önce uzun dönem asker oldu. Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı\'nda onbaşı olarak vatani görevini yapan lise mezunu Çelik, iddiaya göre, 5 Ekim günü kullanma süresi geçmiş barutların imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Ambulansla GATA\'ya kaldırılan Çelik, tedaviye alınırken, haber üzerine Ankara\'ya gelen Çelik ailesi de çocuklarının sağlık durumunu burada takip etti. Taha Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, sabah saatlerinde şehit oldu. Acı haberi Ankara\'da öğrenen Çelik ailesinin evi, Türk bayraklarıyla donatılırken, evin önüne Yıldırım Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Bekar olan ve askere gitmeden önce herhangi bir işte çalışmadığı belirtilen Taha Çelik\'in cenazesi, yarın öğle vakti Mevlana Camii\'nde düzenlenecek askeri törenin ardından Hamitler Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Bayraklarla donatılmış sokak

-Şehidin evinin önü

-Taziyeye gelenler

-Polis ve ambulans ekipleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) -

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BM’nin 25 yardım TIR’ı Suriye’ye geçti

BİRLEŞMİŞ Milletler\'in (BM) 25 yardım TIR’ı Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye\'ye çıkış yaptı.

Reyhanlı İlçesi’ndeki BM depolarındaki insani yardım malzemelerinin yüklendiği 25 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından insani yardım malzemesi yüklü TIR’lar Suriye’nin idlib kentine gitti. TIR\'lardaki yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki sivil halka dağıtılacağı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma aracı

- BM görevli aracı

- TIR’lar Cilvegözü’ne hareket halinde

- Cilvegözü’ne geçerken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/Ramazan ÇELİK/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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Bakan Özlü: Somun ve cıvata birbirine uymuyor (2)

BAKAN ÖZLÜ İNCELEME YAPTI

TÜPRAŞ İzmir rafinerisinde 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Özlü çıkışta da açıklama yaptı. Teknik incelemenin sürdüğünü söyleyen Özlü, \"Teknik inceleme raporunun sonuçlarını görmeden kesin bir şey söylemek doğru değil. Ancak bir kaza oldu, 4 kaybımız var. Hem Çalışma Bakanlığımız, hem kendi bakanlığımız devletin tüm kademeleri bu kazayı inceliyor. Bir sıkışmadan bahsediliyor. Naftanın sıkışmasından bahsediliyor. Aslında patlama olan tank, 1.5 yıldır kullanılmayan tank, boş tank ama bir tamir sırasında ateş dolması soncunda patlama meydana gelmiş. Bir yerde eksik var ki patlama oldu. Patlama olduğuna göre bunun neden kaynaklandığı, nasıl meydana geldiği bunu bize teknik raporlar söyleyecek. Kazanın sebebiyle ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Raporları bekleyeceğiz. Kayıplarımıza Allah\'tan rahmet diliyorum. Baş sağlığı diliyorum\" dedi. Rafineride aksama olmadığını da vurgulayan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Yakında hizmete alınması planlanan tankın tamiri sırasında meydana gelen olay. Boş bir tank. O bakımdan rafineri çalışıyor. Gaz sıkışması olabileceği düşünülüyor. Bir de iş talimatlarına uygun bir şekilde tamir işlemleri yapılmış mı? İş talimatları vardır. İç mekanda dış mekanda nasıl tamir yapılır. Bu talimatlara uygun işlem yapılmış mı bu konular inceleniyor\" dedi.

ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Tüpraş\'ta kazayla ilgili bilgi alan Faruk Özlü daha sonra mezarlıkta defin işlemleri süren Mehmet Dere\'nin ailesini ziyaret etti, başsağlığı dileğinde bulundu. Mehmet Dere\'nin kayınbiraderi Hakan Karataş, aile olarak patlamada ihmal olduğuna inandıklarını belirterek bunun açığa çıkartılmasını istedi. Bakan Faruk Özlü de açıklamasında olduğu gibi olayla bir ihmalin olduğunu ve gerçeğin teknik inceleme sonrasında ortaya çıkacağını ifade etti. Faruk Özlü ayrıca Mehmet Dere\'nin kardeşi Sevda Başak\'a da başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamadan görüntü.

- Ziyaretten görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Stepne lastiği içinde 2 bin paket kaçak sigara

ANTALYA\'da yolcu otobüsünün stepne lastiğinde ve çeşitli bölümlerinde, yaklaşık 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, ilçede bir baharatçıya belirli aralıklarda stepne lastiği getirildiği bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yolcu otobüsünün stepne lastiğini açan polis, 1000 paketi lastik içinde olmak üzere otobüsün çeşitli bölümlerinde toplam 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili Suriye vatandaşı R.R ile H.A. ve B.Ş. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsün görüntüsü

Polisin otobüs içinde arama yapması

Sigara paketlerinin bulunması

Polis stepneyi açması

Sigara paketlerinin görüntüsü

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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500 milyon liralık dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, \'Fıstık ticareti yapıp, size de kar payı vereceğiz\' vaadiyle babası Muhsin Yaşar ile birlikte 235 kişiden 500 milyon lira toplayarak kaçtığı öne sürülen 40 yaşındaki Necip Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen hafta Nizip\'teki Fıstık Hali\'nde meydana geldi. İddiaya göre, halde komisyonculuk yapan Muhsin Yaşar ile oğlu Necip Yaşar, fıstık ticareti yapıp kaârdan pay verecekleri vaadiyle para toplamaya başladı. Baba-oğul, aralarında halin hamalı ile çaycısının da bulunduğu belirtilen 235 kişiden 500 milyon lira topladıktan sonra kayıplara karıştı. Dolandırılanların şikayeti üzerine polis tarafından her yerde aranan Necip Yaşar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş\'ta yakalandı. Gaziantep\'in Nizip İlçesi\'ne getirilen Yaşar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece geç saatlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Necip Yaşar\'ın babası Muhsin Yaşar ise halen aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Necip Yaşar\'ın hastaneye getirilişi

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

- Acil servis önü

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Çorlu\'da tarlaya kaçak yapılan barakalar yıkıldı

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde tarlaya imar izni olmadan yapılan baraka ve hayvan ahırları belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Çorlu Belediyesi, Havuzlar Mahallesi\'nde 651 ortaklı tarlaya bazı şahısların imar izni olmadan kaçak baraka ve ahırlar yaptığını belirledi. Belediye, yapıların kaçak olduğunu belirterek, sahiplerine 15 gün süre vererek boşaltıp, yıkmalarını istedi. Ancak belirtilen süre içinde 5 baraka ve ahırın yıkılmaması üzerine, belediye zabıta ekipleri polis eşliğinde bölgeye gitti. Ekipler, iş makinelere ile boşaltılan baraka ve ahırları yıktı.

Baraka sahiplerinden Hasan Sevinci, binaları yaparken belediyenin kendilerini uyarmadığını öne sürerek, \"Ben 2 yıl önce burayı yaptım.Belediye gelip hiç bakmadı. Burayı televizyonlara ilan verilip satıldı ve bende 140 bin lira ya aldım\" dedi. Çorlu Belediyesi\'nin imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yerlerin tarla vasfında olduğunu belirterek, o yüzden ahır ve barakalar yıkıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Belediye ekiplerinin yıkım yapması

-Barakalarını boşaltanlar

-Hasan Sevinç ile röp.

-İş makinesinin yıkım yapması

-Yıkılan binalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

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Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde kamyonla traktörün çarpıştıgı kazada 69 yaşındaki Yüksel Yılmaz, yaralandı

Kaza, Saray\'ın Çukuryurt Mahallesi\'ndeki çevreyolu kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen Yüksel Yılmaz yönetimindeki 59 RE 728 plakalı traktörle, Serkan Dursun\'un kullandığı 34 ZE 989 plakalı kamyon çarpıştı. Şiddetli çarpmışmada traktör sürücüsü Yüksel Yılmaz yaralanırken, trafik levhaları da devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yılmaz\'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yılmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden detaylar

Traktör ve yön tabelaları

Traktörle çarpışan kamyon

Ambulans gelmesi

Sağlık ekipleri yaralıya müdahalesi

Sağlık ekipleri, yaralıyla konuşması

Ambulans gidişi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),(DHA)-

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Şeref Malkoç: Mahkemelerin yükünü hafifletiyoruz

TÜRKİYE\'de bir süredir uygulanan ombudsmanlık görevini yürüten Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Şanlıurfa\'da katıldığı toplantıda, idare ve vatandaş arasındaki sorunlarda arabuluculuk yaptıklarını belirterek, geçen yıl 5 bin 519 başvuru alıp mahkemelerin yükünü hafiflettiklerini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kurumda görevli denetçiler Yahya Akman, Mustafa Özyar, Celile Özlem Tunçak ve Hüseyin Yürük, Şanlıurfa’da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda söz alan Başdenetçi Şeref Malkoç, kurumun işlevlerinden ve görevlerinden bahsetti. Toplantılarında muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Malkoç, “Biz diyoruz ki vatandaşlar bakın size hizmet veren kurum ve kuruluşların yöneticileri burada. Ne sorununuz varsa buyurun aktarın. Talebiniz ne ise iletin diyoruz. Önemli olan vatandaşların memnuniyeti ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artması. Eğer bir Şanlıurfalı gittiği bir kurumda yanlış muamele görüyorsa bize müracaat etsin. Esas olan vatandaştır. Sunulan hizmette eksiklik olmamalı. Önemli olan vatandaşların memnuniyeti ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artması. Eğer bir vatandaşımız gittiği bir kurumda yanlış bir muamele görüyorsa bize müracaat etsin. Örneğin Tokat ilinde bir kızımız üniversite sınavına girerken hasta olduğu için yanında götürdüğü solunum cihazıyla içeri girmek için izin istiyor. Mahsuru yok diyerek içeri alınan kız öğrencimiz için daha sonra tutanak tutularak sınavı iptal ediliyor. Başvurmasına rağmen talebi reddedilen kızımız bize müracaat edince gerekli öncelemeyi yaptıktan sonra sorunu çözdük ve o öğrencimiz şimdi üniversitede okuyor. Bu kızımız bize teşekkür mektubu gönderiyor. Bir genç kızımızın üniversite hayalinin bittiği bir sırada ona verdiğimiz katkı bütün arkadaşlarımızın ömür boyu mutluluk duyacağı bir olay\" diye konuştu.

Kendilerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmadığını söyleyen Malkoç, başvuruları 6 ay içerisinde karara bağlamak zorunda olduklarını kaydetti. Şanlıurfa’dan Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuru sayıları konusunda da bilgiler veren Malkoç, “Bu yıl Şanlıurfa’dan 118 başvuru var. Kurulduğumuzdan bu yana yapılan başvuru sayısı da 517. Demek ki bu sene başvurularda ciddi bir artış var. Geçen 4 yıl içerisinde toplam başvurunun 400 olduğunu düşünürsek, daha bu yıl dolmadan o oran aşılmış. Bu görevi yürüttüğümüz için mahkemelerin yükünü hafifletmiş oluyoruz. Biz ziyaretlerimizde arkadaşlarla konuşurken, Şanlıurfa’da sorun yok, iyi şeyler anlatıldı dedik. Sorunlar aktarılmayınca kente dert dinlemeye geldiğimizi vurguladık. Biraz tahrik ettikten sonra baktık sorunlar gelmeye başladı. Şanlıurfalılar çözülmesi gereken sorunları biraz geri bırakıyor. Şanlıurfa’da 2 günden beri gördüğüm bu. Çok haklı yapılması gereken şeyler var, Anadolu’nun birçok ilinde bulunmayan imkan burada var. Bu anlamda Şanlıurfa çok mütevazı, yapılacak ufak tefek koordinasyonlarla Şanlıurfa çok daha iyi bir konuma gelecektirö ifadelerini kullandı.

Şikayetleri incelemelerinin yanında uluslararası faaliyetler ve insan haklarıyla alakalı sorumluluk ve görevleri de bulunduğunu dile getiren Malkoç, uluslararası alanda ciddi faaliyetleri bulunduğunu anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Düzenlenen basın toplantısı

- Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç

- Malkoç\'nun açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali Leylak - Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak

POLİS Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, yakında yapılacak sınavla 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacağını duyurdu. Prof. Dr. Çolak, 15 Temmuz\'dan sonra emniyet teşkilatında 22 binin üzerinde ihraç gerçekleştiğini, 12 bin civarında personelin de açığa alındığını açıkladı.

Polis Akademisi Başkanlığı Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi\'nin (GÖÇMER) ikincisini düzenlediği Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı, Antalya\'da yapıldı. Koferansın açılışında konuşan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında emniyet teşkilatında gerçekleştirilen ihraç ve açığa alınan personel sayılarını açıkladı. Prof. Dr. Çolak, bu süreçte Polis Akademisi\'nin yetiştirdiği komiser yardımcısı ve polis memuru sayısı hakkında da bilgi verdi.

FETÖ İHRAÇLARI SONRASI 7 BİN 300 KOMİSER YARDIMCISI 38 BİN POLİS ALINDI

Son üç yılda yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz Çolak, “15 Temmuz\'da tüm ülkeyi işgale kalkan FETÖ terör örgütünün öncelikle bizi işgale kalkıştığını, 17/25 Aralık\'tan sonra farketmiştik. Biz göreve geldikten sonra bu çeteyi akademiden tamamen temizledik ve yoğun bir şekilde emniyet teşkilatımızın ihtiyacı olan genç polis memuru ve amirleri yetiştirmeye başladık. Bu sürede 7 bin 300\'den fazla komiser yardımcısı, 38 binin üzerinde polis memuru yetiştirip teşkilata kattık. Şu anda da 38 okulumuz ve Ankara\'da bulunan Polis Amirleri Eğitim Merkezimizle toplam 23 bin öğrencimiz eğitim almaktadır. Bunlardan 1000\'i komiser yardımcısı adayı, 22 bini polis memuru adayı\" diye konuştu.

2 BİN 200 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK

Yakında komiser yardımcılığı adaylığı için açılacak sınav ilanının duyurulacağını kaydeden Prof. Dr. Çolak, “Sınavda iki hafta içinde 2 bin 200 komiser yardımcısı adayını da eğitime başlatmış olacağız. Böylece öğrenci sayımız 25 bini aşacak. Bu rakamlar büyük ve malumunuz 15 Temmuz\'dan sonra FETÖ çetesinden bir arınma sürecine girildi. Bu arınma sürecinde 22 binin üzerinde ihraç gerçekleşti. Şu an da 12 bin civarında da açıkta personel var. Dolayısıyla bizim yürüttüğümüz faaliyetler doğrultusunda emniyet teşkilatında bu arınma sürecinde herhangi bir zafiyet yaşanmamıştır, hatta daha da güçlenerek çıkmaktadır. Arınma sürecinde akademik kadromuzu da baştan aşağı yeniledik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantı salonundan detay görüntü

Katılımcılardan görüntü

POLİS Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ın konuşması

Salondan detay görüntüler

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Alman devi CLAAS Türkiye pazarına ASKO ile giriyor

SANKO iş ve tarım makineleri bünyesınde yer alan ASKO, tarım makinaları ve ekipman üretiminde dünyada söz sahibi olan Claas’ın Türkiye distribütörü oldu. SANKO İş ve Tarım Makineleri Grup Başkanı Sami Konukoğlu, “Sektörde Başak Traktör ile başladığımız yolculuğumuzu, Başak Agri ile geliştirdik, şimdilik Claas ile taçlandırıyoruzö dedi.

SANKO Holding şirketlerinden ASKO, tarım makineleri ve ekipman üretiminde dünya lideri olan Alman Claas’ın Türkiye yetkili distribütörü oldu. ASKO İş ve Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Alman markası Claas ile yaptığı distribütörlük anlaşması, Claas’ın ürün gamını içeren satış ve satış sonrası hizmetleri kapsıyor. SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, anlaşmayı, sektörün Türkiye’de en önemli buluşma noktası olan Bursa Tarım Fuarı’nda Türk çiftçisine duyurmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sami Konukoğlu, anlaşmaya ilişkin açıklamasında, sektörde Başak Traktör ile başlattıkları yolculuğu, tarım ekipmanlarında Başak Agri ile geliştirdiklerini ve \'şimdilik\' Claas ile taçlandırdıklarını söyledi.

ASKO-CLAAS işbirliğinin Türk tarımı açısından da tarihi bir dönüm noktası olacağını belirten Sami Konukoğlu, “Tarım marketi anlayışı ile faaliyet göstererek, Türk tarımı ve çiftçisine ihtiyaç duyacağı her konuda en iyi koşullarda azami destek sunacağız. Sanko İş ve Tarım Makinaları Grubu ; ASKO, Başak Traktör, Başak Agri ve Claas markaları ile Türk tarımının çözüm merkezi olacaktırö dedi. Sami Konukoğlu\'nun ardından konuşma yapan Claas Uluslararası Satış Müdürü Carsten Wolk, iki şirketin arasındaki paralel birçok benzerliğin olduğunu, kuruluş tarihlerinin de 100 yıldan fazla olan iki büyük şirketin bir araya gelmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Sami Konukoğlu\'nun konuşması

-Carsten Wolk\'n konuşması

-El sıkışmaları

-Fuardaki stantdan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) -

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