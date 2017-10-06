DHA YURT BÜLTENİ-12

HDP\'li Botan: Referandum en meşru haktır

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Van milletvekilleri Lezgin Botan ile Bedia Özgökçe Ertan, kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin yaptığı bağımsızlık referandumun meşru olduğunu belirterek, sandığın dünyada insanların ürettiği tek adil ve demokratik çözüm olduğunu söyledi.

Van\'daki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelen HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ve Bedia Özgökçe Ertan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Milletvekili Botan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin yaptığı bağımsızlık referandumunun meşru olduğunu belirterek, \"İran rejmi, Irak Şii rejmi, AKP rejmi Kürtlere dağın yolunu gösteriyor. Oysaki Kürtler evrensel demokratik yolu seçmişler, sandığı seçmişler. Sandık dünyada insanların ürettiği tek adil, demokratik çözümdür. BM gözlemcisinin hazır bulunduğu, onlarca uluslararası sivil toplumun şahitliğinde Kürtler irade beyanında bulunmuşlardır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun Van\'ın Muradiye ilçe belediyesinin dağdaki PKK\'lılara ekmek götürdüğü yönündeki sözlerini de eleştiren Botan, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Velev ki belediye ekmek göndermiş bir an için öyle kabul edelim bu yalanı, bu iftirayı. Ya sormazlar mı sana, senin kaymakamın, senin valin, senin istihbarat teşkilatın, bunlar hepsi yardım ve yatakçılık yapmış. Senin karakol komutanın, emniyet amirin bunlar hepsi izlemiş. Muradiyeli belediyemiz de güzel güzel ekmekleri pişirmiş Tendürek\'e göndermiş. Ya buna hangi akıl inanır. Deli saçması şeyler bunlar, hangi kararnamede bunlar mevcut?\" HDP Van milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ise hükümetin HDP\'ye baskı politikası uyguladığını söyleyerek şöyle konuştu: \"Daha genel kurulun ilk açıldığı saatlerde bir milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Bizler demokratik siyasetin kanallarının, önünün açılması için sözümüzü söylüyoruz. Tayyip Erdoğan\'ın bizlere gösterdiği yol bu ülkeye huzur getirecek sorunları çözecek bir yol değil. Bu bir çözüm değil. İki buçuk yıldır Kürtlere yönelik bir nefret politikası, bir düşman hukuku işletiyor. Bunu sadece içeride değil dışarıda da işletiyor. Bunu sadece AKP, MHP ile sınırlamamak gerekiyor. CHP bu duruma ilk elden ortak oldu. Türkiye\'nin, Kürt fobisinden vazgeçmesi halinde çok rahat bir nefes alacağını düşünüyoruz. Türkiye hem içeride hem dışarıda Kürtleri yanına alırsa Ortadoğu\'da ve dünyada çok önemli bir güç olacağını düşünüyoruz.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- HDP Van milletvekili Lezgin Botan\'ın açıklamaları

- Detaylar

- HDP Van milletvekili Bedia Özgökçe Ertan\'ın açıklamalar

- Detaylar

223 MB, 3 DAKİKA 21 SANİYE

Haber: Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Keşan\'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde jandarma tarafından durdurulan 3 araçta yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak isteyen 33 kaçak yakalanırken, 3 organizatör gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi\'nden Keşan yönüne giden 31 yaşındaki Ş.M. yönetimindeki 11 SK 293 plakalı otomobil, 41 yaşındaki B.K. idaresindeki 34 TAZ 61 plakalı ticari taksi ve 27 yaşındaki E.K. yönetimindeki 34 HY 4616 plakalı minibüsü Yenimuhacir Kavşağı\'nda durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak isteyen Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 9\'u kadın 33 kaçak yakalandı. Kaçaklar ve 3 organizatör gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheliler Ş.M., B.K. ve E.K ise ifadelerinin alınmasının ardından Keşan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin hastaneye getirilmeleri

-Hastaneye girişleri

-Jandarma araçları ve acil tabelası

-Şüphelilerin acil çıkışı

-Araçların hastaneden çıkışı

(SÜRE: 01.26 - BOYUT: 46 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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Teslim olmamak için bıçakla polislere direndi

ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde polis, 3 ayrı suçtan 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 27 yaşındaki İlyas K, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Şüpheli, polise teslim olmamak için bıçakla direndi. Şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirildi.

Olay Çorum\'un Sungurlu İlçesi Necmettin Erbakan Caddesi 15 Sokakta meydana geldi. Bir apartmanın 5. katında şüpheli bir kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi. Daireye geren polislere elinde bulunan bıçakla saldıran zanlı, biber gazı ile etkisiz hale getirildi. Yere yatırarak kelepçe takılan İlyas K., direnmesini sürdürdü ve güçlükle polis otosuna bindirildi. Polis yaptığı araştırmada İlyas K.’nın üç ayrı suçtan uzun süredir arandığı ve 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Sungurlu Kapalı Cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin daireye girişi

-Polisin İlyas K’yi gözaltına alması

- Zorla polis otosuna bindirmesi

- Detaylar

Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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Evin deposunda mahsur kalan genç kızı itfaye ekipleri kurtardı

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde, evlerinde kuru gıdaların kaldığı kilerin demir kapısının üzerine kapanması nedeniyle mahsur kalan 16 yaşındaki Bahar Şahin, ailesinin çabaları sonuç vermeyince, çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile bir saat sonra kurtarıldı.

Nusaybin Yeşilken Mahallesi Leylak Sokak\'ta ailesiyle birlikte kalan 16 yaşındaki Bahar Şahin, sabah kahvaltı yaptıktan sonra gittiği okuldan dönerek geldiği evde, yemek yapmak istedi. Yumurta

almak için girdiği kilerin demir kapısı üzerine kapanan Bahar Şahin, yakınlarından yardım istedi. Ancak akrabalarının bir saat süren çalışması sonuç vermeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Eve gelen itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından Bahar Şahin, mahsur kaldığı kilerden kurtuldu. Bahar Şahin\'in yakınları, kızlarını kurtaran itfaiye ekiplerine tek tek teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Ekipler kapıyı açmaya çalışınca,

-Kapı açılınca içerde mahsur kalan kızın şaşkın sevinci

-Arama ve Kurtarma aracı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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Burdur\'da acemi erler yemin etti

BURDUR\'da, 1997/3 tertip ve 368\'inci kısa dönem acemi erler için yemin töreni düzenlendi.

Binbaşı Maruf Kışlası\'nda düzenlenen yemin törenine Vali Şerif Yılmaz, 3\'üncü Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur 58. Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Tank Albay Aytaç Tokçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile asker aileleri katıldı. Alay sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra 1997/3 tertip 2\'nci kademe 1104 acemi er ile 368\'üncü dönem kısa dönem 176 acemi er yemin etti. Törende, acemi erler adına yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından kışlaya ilk katılan erler ile askerlik görevlerini Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı\'nda yapmış asker yakınlarına protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi. Törende konuşan 3\'üncü Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, \"Sizlerin ettiğiniz yemine sadık kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum\" dedi. Tören geçişinin ardından acemi erler aileleriyle hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İstiklal marşı, saygı duruşu

- Yaş kütüğüne plaket çakılması

- Yemin töreninden detay

- Tahir Savranın konuşması

- Ödül töreni

- Geçit töreni

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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Atatürk’ün Kars’a gelişinin 93. yılı kutlandı

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Kars\'a gelişinin 93\'üncü yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Törenler Hükümet Konağı önünde çelenk suumu ile başladı. Törene, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı MHP\'li Murtaza Karaçanta, Garnizon Komutanı Tuğgenerel Turan İnan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, asker, kurum ve daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Anma ettkinliği daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın açılış konuşmasını yaptığı programda Karslı ozanlar Ayhan Şimşekoğlu ve Arif Tellioğlu, Mustafa Kemal Atatürk adına söylenmiş türkülerle sazlarıyla eşlik ederek programa renk kattı. Ardından Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibinin yaptığı gösteriler ise katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. \'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa\' türküsü eşliğindeki gösterinin ardından ekip başı Türk bayrağını öperek Vali Rahmi Doğan’a teslim etti. Vali Doğan da bayrağı öperek teslim aldı ve ekibe gösterisi için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saygı duruşu istiklal marşı

-Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın konuşması

-Aşıkların dinletisi

-Halk oyunları gösterisi

231 MB - 3 DK 33 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Jandarma, \'drone\' ile tarlalarda hintkeneviri aradı

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde, jandarma ekipleri \'drone\' ile ekili alanlarda hintkeneviri araması yaptı.

Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelikhan-Malatya yolundaki tarlalarda \'drone\' ile denetim yaptı. Ekipler tarafından drone ile havadan tarlalarda hintkeneviri ekimi yapılıp yapılmadığı denetlendi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan uygulamanın önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çelikhan- Malatya karayolu

- Dron ile tarlalarda esrar aranması

- Ekiplerin drone ile trafik denetimi yapması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN,(DHA)