DHA YURT BÜLTENİ-12 

Büşra ve Tuğçe\'nin katil zanlısı 5 kişi, 11.5 yıl sonra gözaltında



BALIKESİR\'in Savaştepe İlçesi\'nde, 21 Mart 2006 tarihinde, okula gitmek üzere evden çıktıktan sonra kaybolan, 44 gün sonra bir menfezde cesetleri bulunan ilkokul öğrencileri 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve aynı yaştaki kuzeni Tuğçe Yıldırım\'ın katil zanlıları olarak, 11.5 yıl sonra, 1\'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Savaştepe\'nin kırsal Karacalar Mahallesi\'ndeki Mustafa Kangal İlkokulu 4/B sınıfına giden Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım, 21 Mart 2006 tarihinde öğle arasında evlerinde yemek yedikten sonra yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okullarına giderken ortadan kayboldu. En son okul yolunda görülen kuzenler, akşam her zaman geldikleri saatte evlerine dönmeyince, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kuzenlerin okula da gitmedikleri anlaşılınca, bulunması için jandarma, arama kurtarma ekipleri ve köylüler dağı taşı karış karış aradı, ancak bir sonuç alınamadı.

Her yerde aranan kuzenlerden 44 gün sonra acı haber geldi. İki kızın cesetleri evlerine 8 kilometre uzaklıktaki komşu Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde, poşete sarılı olarak bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından iki kuzen, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Karacalar Mahallesi Mezarlığı\'nda yan yana toprağa verildi.

Balıkesir polisi, çifte cinayetin şüphelisi olarak 11.5 yıl sonra 39 yaşındaki Seyhan Y. ile cezaevinde evlendiği eşi 37 yaşındaki Yeliz E. Y.\'nin İzmir\'in Bergama İlçesi\'nde, kardeşi 37 yaşındaki Ayhan Y.\'yi ise Balıkesir\'de gözaltına alındı. Ayrıca yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Seyhan Y.\'nin bir trende, yetiştirme yurdunda kalan 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek, Yeliz E.Y.\'nin de bu tecavüze yardım suçundan daha önce cezaevinde yattıkları öğrenildi. Seyhan Y. ve Yeliz E. Y.\'nin Balıkesir Cezaevi\'ndeyken evlendikleri öğrenildi.

Olayla ilgili daha önce de gözaltına alınan Seyhan Y. ve kardeşi Ayhan Y.\'den alınan ve öldürülen Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım\'ın tırnakları arasında bulunan doku örnekleri, olayın ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan DNA testi ile karşılaştırlaştırılmıştı. Adli Tıp\'tan gelen raporda, doku örneklerinin Seyhan Y. ve Ayhan Y.\'ye ait olmadığı, onların soyundan bir veya iki erkeğe ait olduğunu belirtmişti. İki şüpheli bu raporun ardından serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın talebi üzerine, 11.5 yıl önce alınan doku örneklerinin günümüz teknolojisi ile yeniden incelenmesi sonucu Seyhan Y. ve Ayhan Y.\'ye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Seyhan Y., kardeşi Ayhan Y. ve eşi Yeliz E.Y. ve diğer 3 şüpheli, bugün saat 03.30 sıralarında gözaltına alındı. Şüpheli olarak 1 kişinin daha arandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV) -(22.03.2017)

- Baba Mustafa karabacak, kızının kapıdan çıkıp gittiğini söylüyor

- Kuzenlerin arkadaşlarından ayrıldığı yolu gösteriyor.

- Karabacak çifti kuzenlerin mezarı başında dua ediyor

- Mustafa Karabacak Konuşuyor

- Hanife karabacak konuşuyor

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR- Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)

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Mahkeme başkanından darbeci binbaşıya, \"Düzgün konuş\" (4)

\"HASMIM BİLE GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMIŞ\"

Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın aldığı otele suiskast girişiminde bunulmasıyla ilgili görülen davada, binbaşı Şükrü Seymen, öğle arası iki saatlik aranın ardından ifadesine devam etti. Seymen, TBMM Darbe Komisyonu\'nun raporunda darbe girişiminin dakika dakika, saat saat anlatıldığını ifade ederek, \"Cumhurbaşkanı otelden ayrıldıktan hemen sonra çatışma çıktığı ve şehitlerin olduğu belirtilmiş. Bizim iddianamede yer almayan, anlatmaya çalıştığımız her şeyi raporuna dahil etmiş. Meclis bu davanın müdahili. Meclis, özellikle başka bir grubun varlığına değinmiş. Hasmım bile gerçekleri ortaya çıkarmış. Bizden önce orada başka grubun olduğu ortada. Şehitlerin otopsi raporlarında video kaydı yok. Fotoğraf olursa ben ona inanmam, videosunu çekersiniz. Fotoğrafların üzerinde oynama yapılabilir. Şehit Mehmet Çetin\'in sırtından çıkan mermi 9 milimetre silahtan çıkmadıysa ben hayatım boyunca askerlik yapmamış sayarım kendimi\" dedi.

Davanın savcısı Ali Cenk Düzgün\'ün Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ\'dan söz istemesi üzerine araya giren Seymen, \"Sizinle muhatap olmak istemiyorum\" dedi. Baştoğ, tartışmanın büyümemesi için Düzgün\'e daha sonra söz hakkı vereceğini ifade etti.

Eşinden ayrılacağı yönünde bugün basında haber çıktığını belirten Seymen, \"Gökhan Şahin Sönmezateş\'ten sonra, benim hakkımda eşimden ayrılacağım yönünde bugün yalan haber yapılmış. Onu kim yazdıysa selam söylüyorum. Anlamıştır kendisi\" dedi.

Duruşma, Şükrü Seymen\'in ifadesi ile sürüyor.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Muayene olmak için geldiği doktoru bacağından vurdu

İZMİR\'in Konak ilçesinde, muayene olmak için özel bir hastaneye gelen Ş.B., tartıştığı doktor Erhan Sesli\'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Gaziler caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Sesli\'ye muayene olmak için hastaneye gelen Ş.B., doktor ameliyatta olduğu için muayene olmadı. Bir sonraki gün yine hastaneye gelen Ş.B. doktoru yerinde bulamadı. Üçüncü gün hastaneye gelen Ş.B., doktora sıra almadan muayene olmak istedi. Doktorun sekreteri A.G. sıra aldıktan sonra muayene yapılacağı söyledi. Bunun üzerine A.G. belinden çıkardığı tabancayı A.G.ye doğrultu ve kenara çekilmesini istedi. Daha sonra Ş.B. tabancayı ateşleyerek Doktor Sesli\'yi bacağından vurarak yaraladı. Bunun üzerine Ş.B. dışarıda bekleyen arkadaşı M.G.D. ile kaçmaya başladı. Ş.B. kendisini durdurmak isteyen güvenlik görevlisine tabancayı doğrultu. Ş.B. tetiğe bastı ancak tabanca tutukluk yaptı. Yaşanan kovalamaca sırasında hastanenin güvenlik görevlileri M.G.D.\'yi bir kaç sokak ileride yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri de diğer zanlı Ş.B.\'yi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan iki zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bacağından yaralanan Sesli\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastaneden görüntü

Erhan Sesli’nin fotoğrafı

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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İlk çift kol nakilliden, çift kol nakli adayına moral

TÜRKİYE\'nin ilk çift kol nakillisi 32 yaşındaki Cihan Topal, çift kol nakli adayı 17 yaşındaki Alihan Kılıç ileı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde biraraya gelerek moral verdi.

Konya\'nın Akşehir ilçesinde elleri olmadan doğan Alihan Kılıç, çift kol nakilleriyle adını duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne başvurdu. Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 11\'inci sınıf öğrencisi Alihan Kılıç, Türkiye\'nin ilk çift kol nakillisi Cihan Kılıç ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde buluştu.

Cihan Topal ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında kol nakli olmaya karar verip Konya\'dan Antalya\'ya geldiğini söyleyen Alihan Kılıç, Cihan Topal\'ı karşısında görünce çok mutlu olduğunu kaydetti. Topal\'ın nakil öncesi ve sonrasıyla ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinleyen Kılıç, çift kol nakli olduktan sonra bilgisayar kullanan, kalem tutan ellere sahip olmak istediğini belirtti. Kılıç, \"İki hafta önce Cihan ağabey ile önce whatsapp daha sonra telefon ile görüştük. Ömer Özkan hocamıza güvenmemi söyledi. Onun söylediklerinden sonra kol nakli olmaya karar verdim. Ömer hocama ve Cihan ağabeyime güveniyorum\" diye konuştu.

Aydın\'ın Umurlu Mahallesi\'nden Alihan\'ı ziyaret etmek üzere geldiğini aktaran Cihan Topal ise \"Sağ olsun Ömer Özkan hocam ve ekibi gereken ne ise yapıyor. Ben de moral destek vermek için geldim. İnşallah Alihan da bir gün benim gibi ellerini kullanarak taburcu olur. Bu arada ben de kontrollerimi oldum. Asıl amacım Alihan\'ı ziyaret etmekti, bir taşla iki kuş vurmuş oldum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cihan Topal ve Alihan Kılıç\'ın birlikte görüntüsü

- Alihan Kılıç\'ın konulması

- Cihan Topal\'ın konuşması

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA-DHA)

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Kayseri\'de, öldürülen Arakanlı Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı

KAYSERİ\'de Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından, Arakan\'da hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gönüllü Kültür Kuruluşları adı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, Hunat Camii\'nde cuma namazını sonrasında Mynamar sınırları içerisinde bulunan Arakan\'da hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu\'nun yanı sıra Cuma namazına gelen vatandaşlar da gıyabi namazda saf tutarak, dua etti. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu adına konuşan Ahmet Taş, namaz sonrası yaptığı açıklamada, Arakan\'da Müslümanlarının yok olmamak için yardım beklediklerini söyledi. Yapılan konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazına katılanlar Müslümanlar için dua etti.

Görüntü Dökümü

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-Hunat Camisi\'nde Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazının kılınması

-Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları adına Ahmet Taş\'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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Lösemi hastası Hande için kan bağışı kampanyası

ALMANYA\'da 1 ay önce halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede lösemi tanısı konulan Karabüklü 26 yaşındaki Hande Sar\'a uygun ilik bulunması için memleketi Karabük\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yakınları ve arkadaşları Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası başlattı.

Almanya\'nın Dortmund şehrinde bir otomobil bayiinde çalışan Hande Sar, 1 ay önce halsizlik şikayetiyle grip olduğunu düşünerek hastaneye gitti. Lösemi teşhisi konulan ve tedavisine başlanan Sar\'ın ilik nakli olmasına karar verildi. Sar\'ın Safranbolu\'da oturan yakınları ve arkadaşları uygun ilik bulunması için kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı\'nda stant açıldı. Sar\'ın yakınları ve arkadaşları, \'Haydi Safranbolum Hande kızımıza destek olalım\' pankartı önünde, \'Kan kanseri ile savaşıyorum. Güneşli yarınları görebilmem için sen de elimi tutar mısın? yazılı broşürleri vatandaşlara dağıttı. Sar\'ın yakınlarından Nesrin Tok, lösemi hastaları için herkesin elini uzatmasını gerektiğini söyledi. Hande Sar\'ın kendisinin yeğeni olduğunu belirten Nesrin Tok şöyle konuştu:

\"Ağustos ayının başında lösemi hastası olduğunu öğrendik. Dünyamız başımıza yıkıldı. Elimizden ne gelirse yapmaya karar verdik. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarına ve herkese duyuru yaptık. Duyarlı olan vatandaşlarımız kan bağışında bulundular. Kök hücre bağışlanması gerekiyor. Burada daha çok arkadaşlarımızın olduğunu ve daha çok yardımcı olabileceklerini düşündük. Birçok yerde de etkinlikler hazırlanıyor. Arkadaşları tarafından Çorlu, İzmir, Antalya\'da hazırlanıyor böyle kampanyalar.\"

Yeğeninin kemoterapi, radyoterapi ve ışın tedavisi gördüğünü anlatan Tok, \"Kanındaki son damla zehirli hücre ölene kadar bu tedavilerini sürdürecekler. Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz. İstediğimiz amaca ulaşırız inşallah. Biz çok umutluyuz, başaracağız. Allah kızımıza sağlıklı uzun ömürler verecek inşallah. Sadece Hande\'ye değil. Hande\'nin yanı sıra belki yüzlerce çocuğumuz hayata tutunacak. Dileriz öyle olur\" diye konuştu.

Tok, yarın Türk Kızılayı\'ın gezici kan aracının kampanya kapsamında ilçe meydanına konuşlandırılacağını söyleyerek bağışta bulunmak isteyenleri beklediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stant başında bekleyen yakınları

-Broşür dağıtılması

-Nesrin Tok\'un açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Aracın motoruna sıkışan yavru kediler kurtarıldı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde park halinde bulunan otomobilin motor kısmında dünyaya gelen yavru kediler İtfaiye ekiplerince kurtarıldılar.

İnegöl’ün Osmaniye Mahallesi Gönülaçan Sokakta ikamet eden Rahman T., sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktı. Evinin önündeki otomobile binmek üzereyken, aracın motor kısmından kedi sesinin geldiğini duydu. Motor kaputunu açan araç sahibi, kedi yavrularını görünce durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

Belirtilen yere gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri aracın motor kısmında henüz yeni dünyaya gelmiş olan yavru kedileri çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Anne kedinin aracın motoru alt kısmında dünyaya getirdiği yavru kediler ekipler tarafından tek tek motor içerisinden çıkarıldılar. Sağlıklı şekilde kurtarılan 5 yavru kedi, araç sahibinin ailesi tarafından sahiplenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kedilerin kurtarılma anı

Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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Aydınlı Romanların sesi oldular

AYDIN\'da ilk kez kurulan 25 kişilik Roman Bando takımı, Roman vatandaşın sesi olacak. İlk konserini İncirliova\'da veren Roman Bando takımı, izleyenlerden tam not aldı.

Roman Bando takımı, ilk konserini İncirliova\'da verdi. İlk kez sahre alan bando katımı, beğeni kazandı. Aydın Romanlar Federasyon Başkanı Abdül Aydeniz, \"Aydın\'da 12 dernek ve 100 bine yakın Roman vatandaşlarımız var. İki ay önce Efeler Belediyesi, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi ve Aydın Roman Dernekleri Federasyonu ile birlikte yapmış olduğumuz bu çalışma, kısa sürede tamamlandı. Roman vatandaşlarımızın kulakları müziğe yatkın olduğundan dolayı kısa süre içerisinde marşları çözebildik. 25 kişilik böyle güzel bir bando oluşturduk. Bu bando sayesinde Aydın\'da Romanların ismini kötü algılardan yıkacağımıza inanıyorum. Aydın\'da yapılacak olan bütün festivallere, ilk etapta ise İncirliova\'da bunun başlangıcını yaptık. İlk defa Roman bandosunu burada başlatıyoruz. Konserimizi burada düzenliyoruz. İnşallah Aydın ve çevresinde de festivallere, konserlere, davetlere, açılışlara Efeler Roman Bandosu olarak ta teklifleri bekliyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Roman bandosundan görüntü

- Abdül Aydeniz\'in konuşma:

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Tülütabaklar sünnet çocukları için sahnede



MİLLİ mücadele döneminde, Balıkesir\'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için, koyun, keçi postu giyen, bellerine çan bağlayan ve kendilerini soba isiyle boyayarak korkutucu bir görünüme kavuşan \'Tülütabaklar\', Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplu sünnet şöleninde çocukların karşısına çıktı.

Balıkesir\'in Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'nci yıldönümü nedeniyle, Havran Belediyesi tarafından ‘3\'üncü Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni\' düzenlendi. Kaymakam Ahmet Türköz, AK Partili Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve 2 bin davetlinin katıldığı şölen dün (perşembe) akşam saatlerinde belediyenin yazlık düğün salonunda gerçekleşti. 35 çocuğun sünnet ettirilmesi amacıyla düzenlenen şölende halk oyunları ekipleri tarafından folklor gösterileri sunuldu. Gösterilerin sonunda milli mücadele döneminde, Balıkesir\'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için, koyun, keçi postu giyen, bellerine çan bağlayan ve kendilerini soba isiyle boyayarak korkutucu bir görünüme kavuşan ‘Tülütabaklar\' sahneye çıktı. Sünnet çocukları heyecan içinde Tülütabakları izledi. Ellerindeki sopalarla sahnede gösteri yapan Tülütabaklar, korkuya neden olmamak için sünnet çocuklarının arasına girmeden sahneden ayrıldı.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kurtuluş etkinliklerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek ‘Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri\'nin ardından çocukların sünnet şölenini düzenlediklerini söyledi. Havran Kaymakamı Ahmet Türköz ise, tayininin Ankara\'ya çıktığını hatırlatarak \"Önümüzdeki günlerde ilçeden ayrılacağım. Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Havran\'ı çok sevdim ve bu görevimi burada büyük bir mutlulukla yürüttüm. Hepinizden Allah razı olsun\" diye konuştu. Konuşmaların ardından, protokol mensupları tarafından 35 sünnet çocuğuna Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Havran Kaymakam Ahmet Öztürk tarafından ayrı ayrı küçük altın hediye edildi. Toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sünnet şöleni, bugün düzenlenen mevlit ve hayırlarla devam etti.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ:

-Halk oyunları ekibinden görüntü,

-Sünnet çocuklarından görüntü,

-Tülütabakların görüntüsü,

-Başkan Emin Ersoy ve Kaymakam Ahmet Öztürk\'ün konuşmalarından görüntü.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / HAVRAN (Balıkesir), (DHA)

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İranlılar Van\'da \'Ebi\' konseriyle coştu

İranlı turistler, İslam Devrimi\'nin ardından ülkesine girişi yasaklanan dünyaca ünlü İranlı pop sanatçısı \'Ebi\' lakaplı Ebrahim Hamedi\'nin Van\'da verdiği konserle eğlendi.

İran\'da \'Ebi\' lakabı ile tanınan sanatçı Ebrahim Hamedi\'nin Van\'da verdiği konserde binlerce İranlı turist bir araya geldi. Edremit İlçesi Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konsere İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi. İranlı turistler, sanatçı Ebrahim Hamedi\'nin seslendirdiği şarkılara eşlik ederken konser boyunca yerlerinde oturmadı. Konserde eğlenen İranlı turistler Van\'a tatil için geldiklerini söyleyerek çok eğlinceli zaman geçirdiklereni belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İranlı turistlerin konserde eğlenmesi

-Sanatça Ebrahim Hamedi\'den detay

-Konserden genel detaylar

Görüntüler \'Van İranlı Konser\' koduyla Van dosyasına geçiliyor

Haber-Kamera : Safa ATMACA/VAN,(DHA) -

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