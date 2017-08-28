DHA YURT BÜLTENİ-12

Büyükerşen tasarladığı Adalet Heykeli\'ni DHA\'ya anlattı



ADALET Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı ile birlikte CHP Genel Merkezi\'nin fikri olarak ortaya çıkan ve tasarımı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan Adalet Heykeli, Çanakkale\'deki kurultay alanında tanıtıldı. Çanakkale Özgürlük Parkı’na konacak heykelin kaidesini Adalet Yürüyüşü’ne katılanların adlarının yazılı olduğu tuğlalar oluşturacak.

Adalet Kurultayı\'nın yapıldığı Çanakkale\'nin Eceabat İlçesi\'ne bağlı Kocadere Köyü yakınındaki, Kocadere kamp alanının girişine yerleştirilen Adalet Heykeli, kurultaya katılanlar tarafından beğenildi. CHP Genel Merkezi\'nin Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı ile birlikte yapımına karar verdiği Adalet Heykeli için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in anıt tasarımı kabul edildi. Heykel önünde tasarım hakkında DHA\'ya açıklamalarda bulunan Büyükerşen, \"Fikir, parti genel merkezinindir. Benden de bir tasarım yapmamı istediler. Biraz aceleye gelmiş sayılabilecek bir tasarım. Birkaç günde çizdim. Partiden böyle bir görev verilince, düşündüm ki, Türkiye\'de gerçek evrensel değerlere sahip, hukuk düzeninin olabilmesi için yükselen bir abide olması lazım. Bu abidenin tasarımında bir ana gövdesi var. Onun önünde de ayrıca başka büyük bir yükselen kaide var. Onun da üzerine evrensel adalet sistemi sembolü olan bütün hukukçuların, bütün dünyada benimsedikleri o heykel, Themis heykeli var.\"

\"YÜRÜYÜŞE KATILANLAR DA SEMBOLİZE EDİLİYOR\"

Adalet Heykeli\'nin verdiği mesajlara da dikkat çeken Başkan Büyükerşen, şöyle konuştu: \"Bu gözü kapalı, bir elinde terazisi, bir elinde kılıcı olan ve ayaklarının altında da sistemi bozan yılanın üzerine kılıcın konduğu bir heykeldir. Bilinen bir heykeldir. Ben pek çok baro ve pek çok Adalet Sarayı\'na, Eskişehir\'deki de dahil, Themis heykelini daha öncede de yapmıştım. Genel Merkez heykelin gövdesinin ana yapısının tuğladan olmasını düşünmüş. Adalet Yürüyüşü\'ne katılan herkesin birer taş koyduğu adalet sistemini sembolize etsin. Anıtın etrafında yarım ay şeklinde bir duvar kitlesi var, koruyucu bir kitle. O da milletin el ele bir araya gelerek, adaleti kucakladığı düşüncesini ifade ediyor. O tuğlalar yürüyüş ve kurultaya katılanların isimlerini taşıyacak.\"

\"HUKUKU TEMSİL EDİYOR\"

Heykelin nereye ve nasıl konacağını görmeden aceleyle hemen bir tasarım yapmasını istediklerini söyleyen Büyükerşen, şöyle devam etti: \"Heykel sanatıyla uğraşan başka arkadaşlara da teklif edilmiş. Ama bu kadar kısa süre içerisinde tasarımda bulunabilmek bir sanat eseri için kolay değil. Kaldı ki, ben heykeltıraş değilim. Ama Themis heykeli seçimimin nedeni, evrensel olmasının bir anlamı var. Biliyorsunuz bizde bazı yargı binalarının önüne şalvarlı, geniş kalçalı, iri göğüslü bir kadın heykeli ve gözü açık bir kadın heykeli sembolize ediliyor. Oysa uluslararasında gözü kapalı, yani kişilerin görüntüsüne, kişilere göre karar vermeyen, terazide tartan, hakkıyla haksızı ayıran bir heykeldir. Adalet tanrıçasıdır. Tabii bizim için tanrıça söz konusu değil. Biz sadece hukuku temsil ettiği için böyle bir sembolü dikkate aldık. Buradaki heykelde terazinin kefeleri yerinden dolayı eşit gibi görünüyor. Oysa dengede olan bir terazi söz konusu olamaz adalette. Çünkü hem davalı, hem davacı ikisi de aynı anda, aynı eşitlikte hakka sahip olmazlar. O bakımdan kefeler arasında biraz fark olması lazım. İnşallah esası yapılırken ona dikkat edilecek. Bunun bir yapım firması ve mühendisler nezaretinde yapılması lazım.\"

\"YARGIYA GÜVENSİZLİK VAR\"

Adaletin önemine vurgu yapan Büyükerşen, bir toplumda adalet olmazsa, o ülkede huzur, güvenlik , yargıya güven olmayacağını anlatırken, şöyle konuştu: \"Türkiye\'de görünüyor ki, yargıya bir güvensizlik söz konusu. Bu çok sık dile getiriliyor. İnşallah Türkiye bu sıkıntılardan kurtulacak. Herkesin güvendiği tek şey; kendisinden sonra yargı ve adalet olacak. Tabii \'Adalet\' derken bütün bir sistemi kast ediyoruz. Bunun içerisinde hak- hukuk söz konusu. Bu anıtın anlamı, kanunlarımızdaki bütün eksiklerin, adaletsizliğe yol açan hususların değiştirilmesi temennisinden ibarettir\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Adalet Heykeli\'nden görüntü,

-Yılmaz Büyükerşen ile röportaj,

-Heykelin önüne konulan tuğlalara isimlerini yazdırmak için sırada bekleyenlerden görüntü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Burak GEZEN- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Cizre\'deki 6 uzman doktor gitti, 8 aylık hamile karnındaki bebeği ile öldü



ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde 2 gün önce sancıları artan ve ambulansla devlet hastanesine kaldırılan 8 aylık hamile Peyruze Pulat, yoğun bakımda 1 saat kaldıktan sonra karnındaki bebeği ile yaşamını yitirdi.

Kadın ve bebeğinin ölümünün, hastanede kadın doğum uzmanı bulunmamasından kaynaklandığı iddia edilirken; yetkililer Cizre Devlet Hastanesi\'nde son bir ayda 4 kadın doğum uzmanının istifa ettiğini, birinin eş durumu nedeniyle tayininin çıktığını, birinin ise bayram iznine ayrıldığını söyledi. Pulat\'ın eşi Hüsnü Pulat, eşi ve doğmamış bebeğinin ihmal yüzünden yaşamını yitirdiğini öne sürerek, Şırnak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Cizre\'de oturan, 3 çocuk annesi 4\'üncü çocuğuna 8 aylık hamile 31 yaşındaki Peyruze Pulat 2 gün önce sabaha karşı sancıları artınca yakınları tarafından çağrılan ambulansla Cizre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede kadın doğum uzmanı bulunmadığı belirtilerek Peyruze Pulat yoğun bakım servisine alındı. İddiaya göre müdahale edilmeyen Peyruze Pulat, yaklaşık 1 saat sonra karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. Pulut\'un yakınları, devlet hastanesinde kadın doğum doktoru bulunmamasına tepki gösterirken, Peyruze Pulat karnındaki bebeğiyle 2 gün önce Cizre\'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

\'SANCILAR İÇİNDE ÖLDÜ\'

Peyruze Pulat\'ın eşi Hüsnü Pulat, eşinin sancılarının artması üzerine sabah saat 05.00\'de hastaneye ambuluns ile götürdüklerini, ancak müdahale edecek kadın doğum uzmanı olmadığı için, uzman kadın doktor olan Şırnak merkez ve Silopi İlçesi\'nin arandığını, oradan bir sonuç alınmayınca eşinin müdahale edilmeden bekletildiğini öne sürerek şöyle dedi: \"Eşim gözlerimizin önünde sancılar içinde gözlerini hayata yumdu. Önce eşimin kalbinin durduğunu söylediler, sonra bebeğin de kurtarılamadığını söylediler. Ben otopsi için Şırnak\'a gittiğimde Cumhuriyet savcısına bütün yaşananları anlattım ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundum. Eşim ve bebeğimi kaybettim, sorumluların cezalandırılmasını istiyorum.\"

1 AY ÖNCE 6 UZMAN VARMIŞ

Yetkilililer Cizre Devlet Hastanesi\'nde son bir ay içerisinde görevli 6 kadın doğum uzmanından 4\'ünün \'usulsüz\' şekilde istifa ettiğini, kalan 2 doktordan birinin eş durumundan tayininin çıktığını, diğer kadın doğum doktorunun ise bayram iznine ayrıldığını söyledi. Şu anda Şırnak merkezde bir, Silopi İlçesi\'nde bir kadın doğum uzmanının görev yaptığını belirten yetkililer, Cizre\'deki hamile hastaların Silopi\'ye yönlendirildiğini anlattı. Bir ay önce Sağlık Bakanlığına durumun bildirilip kadın doğum uzmanı talep edildiği, Bakanlığın da talep üzerine Cizre\'ye 1 kadın doğum uzmanı görevlendirdiği, ancak söz konusu doktorun henüz gelip göreve başlamadığı kaydedildi.



Görüntü Dökümü:

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-hastanenin fotoğrafı



Haber: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)



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Sivil trafik polisleri yolcu gibi bindiği ticari araçları denetliyor

SAMSUN\'da \'Toplu Taşıma Araçlarında Sivil Denetim\' uygulamasında ticari minibüse yolcu gibi binen sivil trafik polisi sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını takip ediyor. Sivil polis otosuylada takip edilen minübüsün ışık ihlali yapıp yapmadığıda belirleniyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler bugün \'Toplu Taşıma Araçların\'da Sivil Denetim\' adlı uygulama yaptı. Uygulamada, Atakum İlçesi\'nden şehir merkezine yolcu taşıyan herhangi bir tiraci minibüse yolcu gibi binen bir sivil trafik polisi koltuğuna oturduktan sonra sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını takibe alıyor. Öte yandan aynı anda sivil polis otosuylada takip edilen minibüsün trafik ışıklarına uyup uymadığı da görüntülü olarak tesbit ediliyor. Sivil ekipler bindiği minibüsün plakasını İlkadım İlçesi uygulama noktasında bekleyen resmi ekiplere bildiriyor. Bugün yapılan uygulamada sivil trafik polisi tarafından emniylet kemeri takmadığı tesbit edilen minübüs uygulama noktasında bekleyen resmi ekipler tarafından durduruldu. Minübüsten inen sivil polis kendisini sürücüye ve yolculara tanıttıktan sonra sürücü Mustafa Y.\'nin emniyet kemeri takmadığını, diğer kurallara uyyduğunu rapor etti. Bunun üzerine sürücüye 95 lira para cezası uygulandı. Cezaya tepki gösteren sürücü Mustafa Y., \" Söyleyecek birşey yok. Cezamızı yiyip gideceğiz. 30 kilometre nızla giden araçta kemer taksam ne olacak takmasam ne olacak. 30 kimometre hızla kaza yapsam emniyet kemerimi kurtaracak beni\" dedi.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Başpolis Semavi A., \" Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de toplu taşıma araçlarında genel denetimlerimiz sürmektedir. Bugün de bir sivil arkadaşımız toplu taşıma aracına binerek araç şoförlerini denetlemiştir. Emniyet teşkilatı olarak bu tür uygulamalarımızı sadece bayram öncesi değil diğer günlerde de yapıyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sivil polisin cep telefonuyla bindiği minübüsü bekleyen ekibe bildirmesi

-Minübüsün durdurulması

-Sivil polisin minübüsten inip sürücüyü rapor etmesi

-Ceza yİyen sürücüyle röpörtaj

-Uygulama ile ilgili baş polisin açıklaması

-Diğer detaylar

(SÜRE:04.45) (BOYUT:151.3MB)

Haber-kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

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Polisten kurban satıcılarına uygulamalı dolandırıcılık uyarısı

TOKAT\'ta Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında polis ekipleri, alıcı gibi davranarak iletişime geçtiği satıcıları dolandırıcılık olaylarına karşı uygulamalı olarak bilgilendirdi.

İl merkezinde kurulan hayvan pazarında sivil polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uygulamalı olarak bilgilendirdi. Pazarda alıcı gibi dolaşan sivil polis, büyükbaş kurban satışı yapan 53 yaşındaki Ayhan Gezer’in yanına gitti. Bir büyükbaş hayvan için pazarlık yapan sivil polis, Gezer ile 5 bin liraya anlaştı. Sivil polis parayı Gezer’in yanında sayarak teslim etti. Gezer ise parayı saymadan cebine koydu. Ardından sivil polis, aldıkları kurbanı götürmek için araç almaya gideceklerini belirterek satıcının yanında ayrıldı.

SAHTE PARAYI ANLAMADI

Sivil polisler 5 dakika sonra resmi polisler ile birlikte satıcı Gezer\'in yanına döndü. Ayhan Gezer\'den parayı tekrar saymalarını istediler. Parayı sayan Gezer paranın 5 bin değil, 4 bin 700 lira olduğunu saydığında fark etti. Ancak 4 bin 700 liranın içerisinde bulunun sahte 200 lirayı ise fark etmedi. Polislerin sahte parayı göstermesiyle kısa süre şaşkınlık yaşadı. Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, hayvan pazarında satıcıları dolandırıcılara karşı uyardıklarını belirterek, \"Hayvan satışı yapan vatandaşlarımızın dolandırıcılıkla karşılaşmaması için, her hangi bir şekilde verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bir farkındalık oluşturmakla alakalı arkadaşlarımız uygulama yaptılar. Bu uygulamada satıcı kişiye hem eksik para verildi, hem de sahte para verildi. Vatandaşlarımızın bu anlamda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Şüphe arz eden durumlarda mutlaka 155 polis imdat numaralarını aramalarını istiyoruz\" dedi. Ekipler daha sonra, satıcılara üzerinde \"Bayram süresince hırsızlara ve dolandırcılara karşı duyarlı olsun\" yazılı bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Pazardan görüntü

-Polisin pazarlık yapıp satıcıya para vermesi

-Resmi polislerle gelip parayı tekrar saydırmaları

-İçinden çıkan sahte 200 liralık banknotu göstermeleri

-Müdür yardımcısının konuşması

-Broşür dağıtımı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL /TOKAT, (DHA)

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Onlara bayram tatili yok

VAN Büyükşehir Belediyesi, yol ve asfaltlama çalışmalarını bayram tatili boyunca sürdüreceği belirtildi. 200 milyon TL\'nin üzerinde yol yatırımı gerçekleştirecek olan Van Büyükşehir Belediyesi kenti adeta yeni yollarla yeniden inşa ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyesi, sezon kapanmadan yüzde yüzlük performans sergileyerek adeta bir yol devrimi gerçekleştirecek. Yol yapım ekipleri, Muradiye ilçesinde vatandaşın daha iyi bir bayram geçirmesi için 10 günlük bayram tatilinde de çalışıyor. İlçeye bağlı Doğangün, Sarımemet, Köşk, Otlakbaşı, Uluşar ve Akbulak mahalleri yepyeni bir yola kavuşuyor. Yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda olacak olan sıcak asfalt kaplamalı yolun yüzde 60’lık bölümü bitirildi. Bitirilme tarihinden yaklaşık bir ay önce teslim edilmesi öngörülen yol Van Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık 9.5 milyona mal olacak. Bayram tatiline ve sıcak havalara rağmen çalışan ekiplerin çalışmalarını yerinde izleyen Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yaşar ve Fazıl Tamer, 25 kişilik ekibi özverili çalışmalarından dolayı ziyaret ederek kutladı. Mahalleli olarak çok modern ve kullanışlı yollara kavuştuklarını belirten Uluşar Mahallesi Muhtarı Ayhan Kaya, \"Önceden yollarımız çok kötüydü her taraf çukur ve çamur içindeydi. Şimdi yollarımıza Büyükşehir belediyemiz tarafından sıcak asfalt dökülüyor. Önceden böyle bir hizmet görmedik. Şimdi belediyemizle kol kola vererek yollarımızın genişletilmesi için bahçe duvarlarımızı da geriye çektik. Yolumuz 10 metre kadar genişledi. Ben büyükşehir belediyemize bu büyük hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum\" dedi. Bu arada bölgede mahallelinin kalkınması içinde ayrıca faaliyetlerini sürdüren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığıda sulama kanallarıyla ilgili projesini tamamladı. Sezon başından itibaren yapımına başlanan sulama kanalları tamamlandı. Sulama suyuna kavuşan Uluşarlı artık daha kaliteli ürüne sahip olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yapılan asfaltlama çalışmaları

-Çalışmalardan detaylar

-Köylüler ile röp.

-Muhtar ile röp.

-Köyden ve asfaltlamadan detaylar

Haber: Safa ATMACA / EDREMİT, (Van), (DHA)