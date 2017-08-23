DHA YURT BÜLTENİ-12

1)AMANOSLARDA PKK İLE SICAK TEMAS



HATAY\'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları\'nda gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında sıcak temas çıktı. Amanos Dağları\'ndaki PKK yapılanmasını sonlandırmak için Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalında operasyonda olan güvenlik

güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Kısa süreli temasta, teröristler kaçmak için bölgedeki ormanı ateşe

verdi. Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri alındıktan sonra başlattığı çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede sürdürülen geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) -

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2)EDİRNE\'DE ROMANLAR ELLERİNDE SOPALARLA VALİLİĞE YÜRÜDÜ



EDİRNE\'de çoğunluğu Roman vatandaşların yaşadığı iki mahalle arasında küçük tartışmalarla başlayan gerginlik dün akşam kavgaya dönüştü. Gece Gazimihal Mahallesi\'ne gelen 5 şüpheli ellerinde pompalı tüfekle havaya ateş açarken, 2 kişi yaralandı. Çıkan kavgalaın ardından ellerinde sopalarla valilik önüne gelen 150 kişilik grup Vali Günay Özdemir ile görüşmek istedi. Çevik Kuvvet ekipleri yolu kapatıp kalabalığın dağılmasını sağladı. Edirne\'de çoğunluk nüfusu Roman vatandaşların oluşturduğu Gazimihal ve Menzilahır Mahalleleri arasında daha önce yaşanan küçük kavga ve tartışmalar dün gece büyüdü. Aralarında yaklaşık 5 kilometrelik mesafe olan Menzilahır Mahallesi\'nden otomobille geldiği belirtilen 4 şüpheli Gazimihal Mahallesi\'nde havaya pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri üzerine toplanan mahalleli ile şüpheliler arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olaylarda 2 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin geldiği araca ise mahallede camları kırılarak zarar verildi.

150 KİŞİ VALİLİĞE YÜRÜDÜ

Gazimihal Mahallesi\'nde ellerinde sopalarla toplanan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı yaklaşık 150 kişi bugün Edirne Valiliği\'ne yürüdü. Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri, valiliğe giden yol üzerinde güvenlik önlemi alarak grubun valilik bahçesine gitmezine izin vermedi.

GAzimihal Mahallesi\'nde oturanlar, can güvenlikleri olmadığını öne sürerek Edirne Valisi Günay Özdemir ile görüşmek istedi. Vali Özdemir\'in kalabalığın dağılması ve aralarında temsilci seçmelerini istemesi üzerine 6 kişi Vali Özdemir\'in makamına giderek yaşananları anlattı. Bu sırada valilik önünde toplananlar ise Menzilahır Mahallesi\'nden gelen kişilerin silah sıkarak kendilerini ve çocuklarını tehdit ettiğini belirtip \"Mahallemize gelip silah sıkıp bizi tehdit ediyorlar. Çocuklarımız var ve herkes korkuyor. Devlet bize sahip çıksın\" dedi.

VALİYLE GÖRÜŞTÜ, SÜKUNET ÇAĞRISI YAPTI

Edirne Valisi Günay Özdemir ile görüşen grup adına konuşan Erdinç Çekiç, konunun büyütülmemesi gerektiğini ve Vali Özdemir\'in gerekli tedbirleri alacağını söylediğini anlattı. Çekiç şöyle dedi:

\"Mahallemizde bir huzursuzluk yaşandı. Bunun giderilmesi için devletimizin birimleri bunun gereğini yapıyorlar. Halkımızın huzurunun bozulmamasını arzu ediyoruz. Devletimiz büyüktür, gereği yapar. Valimiz ve emniyet müdürlerimiz gerekenin yapılacağını ifade ettiler. Bu olayı daha da büyütmeden kapatılması noktasında gayret gösteriyoruz. Farklı şekillerde yansımasını da istemiyoruz. Büyük yanlış anlaşılmalar zinciri de yaşatılmasın. Romanların kendi içerisinde bir kavga değil. Bir yanlış anlaşılma sonucu yaşanan bir olaydır.\"

Görüşmelerin ardından Gizimihal Mahallesi\'nden gelen 150 kişilik grup, geri dönerken, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de valilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



Görüntü Dökümü

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-Valilik önünde toplananlar

-Ellerinde sopa olan romanlar

-Romanlarla röp.

-Çevik Kuvvet ekipleri

-Polisin yolu kapatması

-Romanların mahalleye dönüşleri

-Sopalar detay

-Valilik binası

-Önündeki polis ekipleri

-Vali Özdemir ile görüşenlerin çıkışı

-Erdinç Çekiç\'in açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Jale AVYÜZEN/EDİRNE,(DHA)-

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KINIK\'TA ORMAN YANGINI

3)KÖYLÜLER: YANGINI GÖKTAŞI BAŞLATTI

İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, vatandaşlar yangının bölgeye düşen bir göktaşı nedeniyle başladığını öne sürdü.

Arpaseki Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda geçen pazartesi günü saat 21.30\'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Vatandaşların ihbarıyla orman ve itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışması yaptı. İzmir Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Kınık Şefliğinden 1, Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden 4 olmak üzere bölgeye 5 itfaiye aracı gönderildi. Yangın, büyümeden söndürüldü. Köylüler, bölgeye göktaşı düştüğünü yangının bu nedenle başladığını öne sürdü. İtfaiye ekipleri yangını çıkış nedenini araştırıldığını belirtti. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Arpaseki Muhtarı Ergun Şahan, \"Pazartesi akşamı ben evde oturuyordum. Mahalle sakinlerinin bana \'Gökten düşen cisim mahalle çıkışında yangın çıkardı\' demeleri üzerine hemen olay yerine koştum. Düşen cismi görmedim. Fakat yangın, sanki altından körükle hava veriliyormuş gibi yatay değil dikey şekilde yanıyordu. Yangının ormanlık alanı tamamen kaplamaması büyük bir şanstı\" dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Süren ise \"Ben evin avlusunda eşim Sanem ile oturuyordum. Gökyüzünden ışık saçan yuvarlak bir cisim üzerimizden geçerek derenin içine düştü, yangın çıkardı. Ben de muhtara haber verdim\" dedi.

Sanem Süren ise \"Eşim ile oturuyorken gökyüzünden ışıklı bir şey geçti. Biz bu ne diye bakarken, yuvarlak cisim hızla derenin içine düştü. Düşen cisim yuvarlak top şeklindeydi\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Arpaseki Muhtarı Ergun Şahan ile röp.

- Yanan alandan görüntü

- İsmail Süren röp.

- Sanem Süren röp.

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

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4)PKK VE DHKP-C\'Lİ TUTUKLULAR, CEZAEVİNDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINI YAKTI



EDİRNE F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda PKK ve DHKP-C terör örgütü üyesi tutuklu ve hükümlüler, yaşam alanlarının gözetlenmesini ve kısıtlanmasını protesto iddiasıyla havalandırma alanlarında bulunan 2 güvenlik kamerasını yaktı.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda PKK ve DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi 6 tutuklu ve hükümlü, yaşam alanlarının gözetlenmesini ve kısıtlanmasını protesto etmek bahanesiyle koğuşlar bölgesindeki havalandırma alanlarında bulunan 2 kamerayı ateşe vererek yaktı. Yanan kameralar, infaz koruma memurları tarafından söndürüldü. Cezaevi yönetimince şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)

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5)MUĞLA\'DA ÇAM BALI HASADI

MUĞLA ve ilçelerindeki çam ormanlarında, arıların \'Basra Böceği\' aracılığıyla yaptığı çam balının hasat dönemi başladı.

Ülkeki 80 ildeki İl Arı Yetiştiricileri Birliği ve 58 bine yakın üyesi ile Türkiye\'de arı ve arıcıların temsil edildiği tek sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, 21-23 Ağustos arasında Muğla il ve Marmaris ilçesinde etkinlik düzenledi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, etkinlik hakkında önemli bilgiler verdi. MAYBİR Başkanı Ziya Şahin, ülkenin dünya çam balı üretiminin yüzde 90\'ını karşıladığını, bunun yaklaşık yüzde 72\'inin de Muğla\'da yapıldığını söyledi. Doğal balın faydalarına değinen Şahin, doğada bozulmayan tek gıda olan balın dünyadaki adresinin Türkiye olması, Türk balının markalaşması için çalıştıklarını söyledi. Balın kimliği ile yurt dışında bilinirlik ve ticaret anlamında büyük kazanç sağlayacaklarına inandıklarını söylen Ziya Şahin, bu yıl Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği\'nin ev sahipliğini yapacağı 45. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi ile dünyadaki tüm arıcıların bir araya geleceğini ifade etti. 29 Eylül ila 4 Ekim arasında gerçekleşecek 45. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi\'nde hem ülke hem de dünyadaki sorunlar konuşulacağını ve çözümler üzerine çalışmalar yapılacağını belirten Şahin, \"Bu kazanım, arıcılık tarihimizde bir milattır. Tüm sektör temsilcileri olarak bu kongreye ülke arıcılığımızın bir miladı olarak hazırlanmalıyız. Bir asırdan fazla süredir dünya arıcılık ailesinin dışında bulunan ülkemiz arıcılığını bu kongreye farkındalık yaratacak şekilde hazırlamalıyız. Tüm bilgi ve birikimlerimiz bu kongreye aktarmalıyız. Ülke arıcılık sektörü olarak bir sorumluluk üstlendik, herkesi bu kongrede rol üstlenmeye davet diyoruz. İstanbul\'da düzenleyeceğimiz Apimondia Kongresi, bugüne kadar yapılan kongrelerin önüne geçmelidir. Katılımı ve bilimsel sunuları ile farkındalık yaratmalıyız. Bu konuda tüm sektör temsilcilerimizin uyarılarını ve katkılarını beklemekteyiz. Bir asır sonrasında yakaladığımız bu şansımızı ülke arıcılığımıza yakışır bir şekilde kullanmalıyız. Tüm sektör çalışanları ve arıcılarımızı kongre sürecinde salonları doldurmasını beklemekteyiz\" dedi.

SAHTE BAL OLMAZ

Sektörün en büyük tehditlerine de değinen Ziya Şahin, \"Sahte bal olmaz. Arının dokunmadığı, insanın dokunduğuna da bal denmez. Arı sahte yapmaz. Bakın burada görüyorsunuz, orman içinde, herhangi bir ilaçlama olmayan, ter temiz bir bölgedeyiz. Arılar doğal ortamlarında çalışıyor ve ballarını üretiyor. Buradan elde edilen baldan şüphe edilemez. Üye birliklerden alınan ballara güvenebilirsiniz. Bal üretimi oldukça zahmetli bir iş. Arıcılar iyi kalitede bal üretebilmek için birçok bölgeye gidiyor ve arılarının daha iyi özlerle beslenmesini sağlamaya çalışıyor. Ancak üreticinin tüccara kilosunu 11, 12 TL\'ye satabildiği bal tüccar tarafından tüketiciye bu 25, 30 TL\'ye satılıyor. Arıcı ballarını zararına satmak zorunda kalıyor. Bir de tüccar, 900 TL\'yi bulan testinde üretici tarafından yapılmasını isteyince, maliyet üretici açısından altından kalkınmaz bir hale geliyor. Bu kongre de bu sorunları da anlatacağız. Türkiye\'de arıcılık yapan insanların ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını tüm dünyaya anlatmakla kalmayacağız ayrıca çözüm yollarını da ortaya koyacağız\" dedi.

Açıklamanın ardından Marmaris\'in Osmaniye Mahallesi\'nde düzenlenen sağım etkinliğine geçildi. Etkinlikte kovanlar açıldı. Elde edilen ballar, arıcı kıyafetli çalışanlar tarafından kovanlardan alındı. Arıların ürkmemesi için ise dumanlar püskürtülüp sakin olmaları sağlandı. Alınan ürünler sağım kazanlarına kondu. Balmumundan ayrılan üründen geriye ortayla çıkan bal, tenekelere dolduruldu.

Görüntü Dökümü

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- Kovan Bal Sağımı görüntüleri

- Ziya Şahin görüntüleri

Haber- Kamera: Mustafa SARIİPEK / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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6)PATLAYAN BUZDOLABI EVİ YAKTI

BOLU’da 3 katlı evin 1’inci katındaki dairenin mutfağında patlayan buzdolabı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Doğu Sokak’taki 3 katlı evin 1’inci katında meydana geldi. Davut Karagüllüoğlu’nun ailesiyle birlikte kiracı olarak oturduğu evin mutfak kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören Karagüllüoğlu’nun eşi yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan kadın dumandan zehirlenmemek için evden çıktı. İhbar üzerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle apartman sakinleri de büyük korku yaşadı. İtfaiye, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının çıkış sebebinin mutfakta bulunan buzdolabının patlaması olduğu belirlendi. Apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları

-Yangını izleyenler

-Evde oturan kadının görüntüsü

-Detaylar

Süre: 01.54 Boyut: 61.29 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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7)GAZİANTEP KESK\'TE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE TEPKİ

GAZİANTEP\'te, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi\'ne (TİS) tepki gösterdi.

KESK dönem sözcüsü Ali Ersönmez, düzenlediği basın toplantısında dün hükümet ile Memur- Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin OHAL ve KHK gölgesinde olduğunu ileri sürdü. Uzlaşılan zam oranını gerçek yaşamdan uzaktan bir oran olduğunu, kamu çalışanları ve emeklileri enflasyona boyun eğdiren bir anlaşma olduğunu savunan Ersönmez, şunları söyledi:

\"Bilindiği üzere hükümetin yılardır kamu emekçilerinin işçilerin talepleri kapsamında \'Bütçe olanaklarımız sınırlı, mali disiplini bozamayız\' gibi gerekçeler göstermektedir. Ancak yıllardır sermayeye, patronlar teşvik üstüne teşvik dağıtan, sadece 2017 yılında getirdiği vergi indirimi ve istisnalar ile bu kesimlerden 102 milyar lira tahsil etmekten vazgeçip yükünü çalışan kesimlerin üzerine yıkan ve sonra kamu emekçilerine gelince mali disiplinden, bütçe olanaklardan dem vurmak çalışan ve emeklilere inandırıcı gelmemektedir. Hükümet ve yetkili sendikanın imzaladıkları TİS ülkede yaşayan açlık, yoksulluk sınırını kamu emekçilerinin yaşanan gerçek enflasyon karşısında eriyen reel durumu görmeyen bir sözleşmedir. Sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanmaz hale getiren OHAL- KHK rejiminin gölgesi toplu sözleşme görüşmelerine düşmüştür. Kamu emekçilerinin gerçek yaşamdan uzak TÜİK enflasyonu oranında artışlara mahkum eden bir sözleşme olmuştur.\"

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Ali Ersönmez\'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

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8)SINAVLARDA BAYILTAN KOŞULAR KALDIRILDI



MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi\'nin her yıl gerçekleştirdiği özel yetenek sınavlarında kızlarda 1000 metre, erkeklerde ise 2000 metre koşular, bayılma olaylarının artması üzerine dekanlığın kararı ile iptal edildi. Bu yıl sınavlara katılan 2 bin 298 aday sadece 60 metre mesafe koştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları başladı. 21-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan özel yetenek sınavına Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Rekreasyon Bölümlerine 267\'i kadın 1104 erkek, Antrenörlük Eğitimi Bölümü\'ne ise 927 kadın-erkek olmak üzere toplam 2 bin 298 aday katıldı. 440 öğrencinin alınacağı fakültenin sınavlarında bu yıl yeni bir uygulama yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlarda, \'bayıltan koşular\' olarak bilinen kızlarda 1000 metre ve erkeklerde 2000 metre koşuları, bu yıl \'Sınavlara bilimsel bir katkısı yoktur\' gerekçesiyle iptal edildi. 1000 ve 2000 metre koşuların iptal edilmesiyle birlikte adaylar bu yıl sadece 60 metre mesafe koşu yaptı. MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Gümüş, 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümlerinde 47. kez düzenledikleri özel yetenek sınavına aday başvurusunun bu yıl da yoğun olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Bilal Gümüş \"2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye\'nin en deneyimli, ulusal ve uluslararası spor arenasında görev yapmakta olan akademik kadronun bulunduğu fakültemizde öğrenci olabilmek için sınavlara giren adaylar, öncelikle online olarak kayıtlarını gerçekleştirdi. Adaylar, sınavlar süresince internet ortamından online takip sistemi ile her sınav parkurundan almış olduğu puan ve derecelerini anında görme imkanı buluyor. Ayrıca, tüm adayların sınavları kamera takip sistemi ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sınavlar süresince tüm deneyim ve yetkinliklerini kullanan fakültemiz akademik ve idari personeli, çekişmeli geçen sınavlarda kadın ve erkek adaylar arasından en başarılı ve en yetenekli öğrencileri üniversitemize kazandırabilmek için mücadele ediyor\" diye konuştu.

AĞLAYANLAR OLDU

Jimnastik, koordinasyon parkuru ve seçmeli olarak futbol, basketbol, hentbol ile voleybol branşlarının ikisinden sınava girenler, fakültenin stadında önce 60 metre hız koşusu yaptı. Koşu sırasında kimi kadın adaylar 60 metreyi istedikleri saniyenin üzerinde koşunca gözyaşlarına hakim olamadı. Sınava giren öğrencilerin yakınları ve kurs antrenörleri aşırı sıcağa rağmen sınav yapılan stadın etrafından koşan öğrencilere bağırarak moral verdi.

Görüntü Dökümü

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-Yetenek sınavında kadın adayların koşu anındaki görüntüleri,

-Kadın adayların jimnastikteki yeteneklerini gösterirken görüntü.

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA)



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9) SİLİFKE\'DE ALIÇ ALTERNATİF ÜRÜN OLMA YOLUNDA

MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde çiftçilerin alternatif ürün arayışına en çok Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya\'da görülen gülgiller familyasından alıç da katıldı. Bir çiftçi tarafından yetiştirilen ve hasadı yapılan alıç, alternatif olarak üreticilere umut olacak.

Çiftçi Durhasan Soykan\'ın Balandız Mahallesi\'nde yetiştirmeye başladığı alıç, çiftçilere yeni bir alternatif ürün oldu. Hasadına başlanan ürünle ilgili açıklama yapan Soykan şöyle dedi:

\"İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile birlikte 2004 yılında fizibilite çalışmasına başladık. Kırsal alanda ekonomiye katkı sağlamak amaçlı çalışma yaptık. Çeşitli yerlere seleksiyon yaptık. Yaptığımız seleksiyon sonucunda en iyi 900 ile bin 200 rakımda olduğunu tespit ettik. 2010 yılında dikimini yaptık. Geçen yıl kilosunu 25TL\'den sattık. Bu yıl yaklaşık toptan fiyatı 30 TL ile perakende fiyatı 60 TL arasında olduğunu biliyoruz.\"

Geçen yıl bahçe başı 300 kilo rekolte elde ettiklerini belirten Soykan, \"Bu yıl yaklaşık 500 ile 1 ton arası rekoltemiz var. Kırsal alanda alternatif bir gelir sağlasın diye öncü bir çiftçiyiz. Benimle birlikte başka çiftçiler de Silifke\'de alıç yetiştirmeye başladı. İnşallah bu yöreye ekonomik bir katkı sağlar, Silifke\'yi iyi bir şekilde tanıtmış oluruz\" diye konuştu.

\'KALP DOSTU, KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ\'

Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, yetiştirilen her alternatif ürünün, kendileri ve yöre halkı için umut verici olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

\"Çiftçilerimiz yeni bir alternatif meyve çeşidi olarak alıç denemesi yaptı. 20 dönüm civarında küçük parçalar halinde meyve bahçesi tesis etti. Bölgemizde her şeyin olduğu yerde, alternatif olarak alıç da var. Kividen, elmadan, armuttan alternatif ürünlere geçişler var. Bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Alıç, sağlık açısından da faydalı bir üründür. Kalp dostu, kolesterol düşürücü bir meyve olarak bilinmektedir. Bölgemizdeki kıraç arazileri değerlendirsinler diye genç çiftçilerimizi teşvik ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Alıç bahçesinden genel görüntü

- Alıç ağaçlarından detay görüntü

- Alıç yetiştiricisi Durhasan Soykan ile röportajı

- Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun\'un röportajı

SÜRE: 03\'48\" BOYUT: 302 MB

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(MERSİN),(DHA)

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