DHA YURT BÜLTENİ-12

Yüksekova\'da PKK\'dan bombalı tuzak; 2 asker yaralı



HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda araçta bulunan 2 asker hafif yaralandı.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, \"22 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Çobanpınar Köyü\'nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP\'nin infilak etmesi sonucu 2 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı personeller sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.

Haber: HAKKARİ,(DHA)

Otomobille çarpışan halk otobüsü kanala uçtu: 5 yaralı

TOKAT’ta otomobille çarpışan özel halk otobüsünün sulama kanalına uçması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. 27 yaşındaki Büşra Uğur’un kullandığı 60 HB 950 plakalı otomobil kavşaktan dönmek isterken dikkatsizlik sonucu 53 yaşındaki Kenan Kılıç idaresindeki 60 H 0101 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, halk otobüsü ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. O esnada bölgede çalışma yapan belediye işçileri kanala girerek suya düşen otobüs şoförü ile birlikte 2 yolcuyu çıkarttı. Kazada otomobil sürücüsü Büşra Uğur ile otomobilde bulunan 48 yaşındaki Nevin Uğur, otobüs şoförü Kenan Kılıç ile yolcular Ragıp Polat ve Hale Yavuz yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüste başka yolcu bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

Meme kanseri ilacı karaborsa

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Tamoxifen isimli meme kanseri ilacının piyasada bulunamadığını, kanser hastalarının ilacı bulabilmek için il il gezdiğini söyledi. Manisa Eczacılar Odası Başkanı Burçin Kurtuluş da, ilacın bulunmasında sıkıntı yaşandığı ifade etti.

Meme kanseri tedavisinde kullanılan Tamoxifen sitrat etken maddeli ilaç 2017 yılı başından itibaren piyasada bulunamamaya başladı. Bu durum hastaların iyileşme sürecini olumsuz etkilerken, alternatifi olmayan bu ilaç için Sosyal Güvenlik Kurumu\'nun (SGK) ödeme listesinde ilacın 30 tablet ve 250 tabletlik formları bulunurken, 60 tabletlik ilacın listede olmamasından dolayı, hastalar bu kez de ücret konusunda mağdur oldu. Fiyatı 29.16 lira olan 60 tabletlik formun ücreti SGK tarafından karşılanmadı, ilacı hastalar kendileri ödemek zorunda kaldı. Hastaların mağdur olduğunu dile getiren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, kanser hastaları için bu ilacın çok önemli olduğunu söyledi. Hastaların ücretli olmasına rağmen parasını ödeyerek ilacı almaya razı olduklarını dile getiren Biçer, ilacın piyasaya çok az verilmesinden dolayı hastaların il il gezdiklerini ifade etti.

HAFTADA 10-15 HASTA İLACI SORUYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun yanıtlaması istemiyle TBMM\'ye yazılı soru önergesi de veren CHP\'li Biçer, Manisa\'da eczaneleri gezerek, ilacın bulunup bulunmadığını sordu. Eczacılar haftada 10-15 hastanın ilacı sormasına rağmen, en son 2 ay önce bu ilacı satabildiklerini söyledi.

SGK\'NIN ÖDEME LİSTESİNDE YOK

CHP\'li Biçer, \"Meme kanserli hastalarda 5 yıl kullanıldığında nüksleri azalttığı, 10 yıllık sağ kalım süresini de uzattığı kanıtlanmış bir ilaç. Ancak bu ilaç 2017\'den başından beri meme kanserli hastaların ulaşamadığı bir ilaç oldu. Bu ilacın 30 tabletlik formu SGK\'nın geri ödeme listesindeydi ve hastalar ulaşabiliyordu. Ancak bu ilaç diğer kanser ilaçlarına göre çok ucuz bir ilaç. Bir kutusu 29 lira. Daha önce 30 tabletlik satılan ilacın 60 tabletliği için yurtdışından ithalat izni verildi. Ancak 60 tabletlik ilaç geri ödeme listesinde yer almadı. SGK\'nın geri ödeme listesinde olan 30 tabletlik ilaç için değil de neden 60 tabletlik ilaç için ithalat izni verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok ilginç bir anlaşma yaptı\" diye konuştu.

HASTALAR PARAYLA DA BULAMIYOR

Hastaların ilacın parasını vermeye razı olduğunu ancak, bu kez de ilacın bulunamadığını dile getiren Biçer, \"Hastalar ellerinde bu ilacın reçetesi ile il il geziyor. Bu parayı vermeye razıyken bile bu ilaca ulaşamıyorlar. Göstermelik olarak 2 ayda bir eczaneye bir tane ilaç yolluyorlar. Hastalar çok mağdur. Hastalar para vermelerine rağmen ilaca ulaşamıyorlar. Bu ilacı bulamayan hastalar meme kanserli kadınlar her an hastalıklarının nüks etme ihtimali ile karşı karşıyalar. Her nüks eden hastanın sorumluluğu kimde? Denizli\'den Manisa\'ya hasta geliyor, Manisa\'dan İstanbul\'a hasta gidiyor\" dedi.

ECZACILAR ODASI : İLACIN BOLLUĞU YOK

Meme kanseri ilacı olan Tamoixfen isimli ilacın piyasada çok az olduğunu açıklayan Manisa Eczacılar Odası Başkanı Burçin Kurtuluş da, 1 yıldır hastaların sıkıntı çektiğini anlattı. Kurtuluş, \"İlaçta yokluk başladı. Sağlık Bakanlığı devreye girdi. İlacın yurtdışından getirilmesi sağlandı. Şuanda yurtdışından gelen bir ilaç. Ama adet olarak ülke genelinde yüksek adette bulunmuyor. 250 tane geldiyse 250 eczaneye birer tane dağıtılıyor. İlacın bolluğu şuanda yok\" dedi. Oda Başkanı Kurtuluş, kanser ilaçlarının devlet tarafından ödendiğinin söylemesine rağmen bütün kanser ilaçların karşılanmadığını söyledi. Kurtuluş, \"Kanser hastalarının ilacı ücretsiz diye müjde verilmişti. Biz de hastalarımızdan ilaç farkı almamak, ücret almamak istiyoruz. Çoğu meslektaşımız bu ilaçları veresiye yazıyor. Keşke denilen gibi olsa. Kanser hastalarının yazdırdıkları ilaçlarda fiyat farkı çıkıyorsa eczacı bu ücreti almak zorunda. Hiç para alınmayacak gibi bir durum şuanda söz konusu değil\" diye konuştu.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

Çerkezköy\'de mahalleye uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda satışa hazır bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy İlçesi\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda bulundu. İlçenin Bağlık Mahallesi\'nin Kümeevleri mevkiinde uyuşturucu satıcılarını belirleyen polis ekipleri bugün Çorlu ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslerde arama yapan polis, satışa hazır yüklü miktarda sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirdi. 1 adet ruhsatsız ev tüfeğinin de ele geçtiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler kelepçelenirken, bazı mahalle sakinleri gözaltılara tepki gösterdi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.



Haber-Kamera:Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

\'Karabaş\', arazide ölen sahibinin yerini görevlilere gösterdi

SİVAS\'ın Gemerek ilçesinde yaylada bulunan hayvanlarını almak için evden ayrılan 71 yaşındaki Bezmi Durkut, ormanlık alanda kalp krizi geçirerek vefat etti. Yakınları ve jandarma tarafından arazide uzun süre bulunamayan Durkut\'un yerini görevlilere kangal cinsi köpeği \'Karabaş\' gösterdi.

Gemerek ilçesine bağlı Sızır Beldesi\'nde yaşayan Bezmi Durkut, dün saat 18.00 sıralarında yaylada bulunan hayvanları almak için yanına \'Kangal\' cinsi köpeği Karabaş\'ı da alarak evden ayrıldı. Durkut\'un hava kararmasına karşın eve dönmemesi üzerine şüphelenen yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ile birlikte yayla yolu üzerindeki ormanlık alanda yapılan aramada Durkut\'un izine rastlanmadı. Saat 22.00 sıralarında Durkut\'un köpeği \'Karabaş\' arama yapanlar arasında bulunan Bezmi Durkut\'un kardeşi Ekrem Durkut\'un çağırması üzerine koşarak yanına geldi. Karabaş, iddiaya göre yaptığı hareketlerle arama yapan ekipleri Durkut\'un cesedinin bulunduğu bölgeye yönlendirerek bulunmasını sağladı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bezmi Durkut\'un cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan otopside Durkut\'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Otopsi işleminin ardından cenaze toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

\'BİZİ CESEDE GÖTÜRDÜ\'

Bezmi Durkut\'un yeğeni Hasan Durkut, Karabaş sayesinde amcasının cesedine ulaştıklarını belirterek, \"Amcamız köpeği yanına alarak hayvanları aramaya gitmişti. İki saat geçmesine rağmen dönmeyince durum Sızır halkına bildirildi. Daha sonra vatandaşlar toplu olarak aramaya başladı. Ormanda aranmasına rağmen amcamız bulunamadı. Bunun üzerine amcamız Ekrem Durkut\'un aklına köpeğine seslenmek geldi. Köpeğe seslenince hayvan koşarak yanımıza geldi. Daha sonra da köpek bizi cenazemizin başına götürerek bulmamıza yardımcı oldu. Kangal köpeği çok duyarlı bir hayvan olduğunu bize bir kez daha ispatladı\" dedi.

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Güzel sanatlara yoğun ilgi

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 2017-2018 akademik yılı özel yetenek sınavı yapıldı.

Özel yetenek sınavlarına bu yıl Resim-İş Eğitimi için toplam 450 aday başvuruda bulundu. Katılımın oldukça yoğun olduğu sınavda, öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı. Öğrenciler, hayallerindeki bölüme girmek için yeteneklerini ortaya koydu. Sınav sonunda başarılı olan 50 öğrenci kayıt yapmaya hak kazandı. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yetenek Sınavı Kurul Başkanı Doç. Dr. Serdar Tuna ise sınav hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Tuna, yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin yarından itibaren kayıtlarını yaptırabileceklerini söyledi. Geçen yıl 45 olan kontenjanın bu yıl 50\'ye çıkarıldığını belirten Tuna; \"Görme becerileri, ışık, oran, orantı, hayal güçlerini ölçmek için yapılan karakalem sınavında başarılı olan adaylar resim ve görsel sanatlar öğretmeni olmak için kayıt yaptırabilecek\" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)