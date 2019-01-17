DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN KIZAKLA ALINIP, HASTANEYE ULAŞTIRILDI

BİNGÖL\'de, yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Dilber Barulay (49), UMKE ekiplerinin çalışmasıyla evden kızakla alınıp, 6 saatlik çalışmayla paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Merkeze bağlı Sudüğünü köyünde oturan Dilber Barulay\'ın göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları, sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulundu. İhbarı alan sağlık ekipleri, köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi\'nden (UMKE) yardım istedi. UMKE ekipleri, paletli ambulansla gittiklerdi köyde Barulay\'ı, evden alıp, kızakla bir süre taşıdı. Burulay, ardından paletli ambulansla 6 saatin sonunda Bingöl Devlet Hastanesi\'ne ulaştırılıp tedaviye alındı. Barulay\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hastanın kızakla taşınması

- Sağlık ekiplerinin karla mücadelesi

- Paletli ambulansın yolu açması

- Hastanın ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,(DHA)

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Hasta yakınının kadın doktora saldırısına tepki gösterildi (EK)

2)MANİSA TABİP ODASI\'NDAN DA TEPKİ

Turgutlu Devlet Hastanesi\'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun\'a (46), bir hasta yakını tarafından fiziksel saldırıda bulunulmasına tepkiler sürüyor. Manisa Tabip Odası öncülüğünde sağlık çalışanları, saat 12.30\'da, Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde bir araya geldi. Manisa Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Şahut Duran\'ın yanı sıra Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Mübeccel İlhan, Manisa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Hüseyin Köz, CHP eski milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel, CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın ve Uygun\'un meslektaşları katıldı. Uzm. Dr. Şahut Duran, \"Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı, sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ayrıca, bu konuda basının da sorumluluk taşıdığına inanıyoruz. Özellikle sağlıkla ilgili haberlerde daha duyarlı ve objektif davranmalarını bekliyoruz. Meslektaşımıza acil şifalar dilerken, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması istiyoruz. Meslektaşımızın her zaman destekçisi olacağımızı ve tüm hukuksal sürecin müdahili ve takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Manisa Tabip Obası Başkanı Şahut Duran\'ın açıklaması ve genel görüntü

(Haber- Kamera: Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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3)HASTANE İNŞAATINDA MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İZMİT\'te inşaatı devam eden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek binasında merdiven boşluğuna düşen işçi Musa Altun(45) hayatını kaybetti. Olay, İzmit Kabaoğlu Mahallesi\'nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nin bahçesinde devam eden ek bina inşaatında meydana geldi. Şantiyede işe girişi bugün yapılan Musa Altun çalışacağı alanı görmek için inşaatın içerisinde dolaşırken dengesini kaybederek 1. kattan merdiven boşluğuna düştü. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine hemen polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şantiye alanına hızla gelen acil sağlık ekipleri, talihsiz işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma yaparken, Musa Altun\'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, \"Ben de yeni duydum. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Alçı ustasıymış. Şu anda inşaat bize teslim edilmiş değil, yani üniversitenin sorumluluğunda değil. Duyunca geldik, \'Yapabileceğimiz bir şey var mı?\' diye. Rahmetli olmuş.\" dedi.Musa Altun\'un Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde oturduğu ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İnşaattan görüntüler

-Olay yeri incelemenin çalışmaları

-KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile röp.

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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4)ARKADAŞINI TÜFEKLE VURDU

ADIYAMAN\'da, Mehmet G. bir süredir anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı Yakup G\'yi tüfekle yaraladı. Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Ö., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Yakup G.\'nin iş yerine giderek tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Ö. dışarı çıktı ve aracındaki tüfekle işyerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların omzuna isabet etmesiyle yaralanan Yakup G., yakınları tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yakup G.\'nin tedavisi sürerken, olayın ardından tüfeğini bırakarak kaçan Mehmet Ö.\'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve polisler

- Özel Hareket polislerin önlem alması

- Kavgada kullanılan tüfek

- Polislerin inceleme yapması

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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5)TÜRKÇE KURSUNU TAMAMLAYAN SURİYELİ KADINLARA SERTİFİKA

DİYARBAKIR\'da, Suriyeliler için açılan Türkçe kursunu tamamlayan 15 kadına sertifika verildi.

Diyarbakır Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Aile Destek Merkezi\'nde Suriyeli kadınlar için açılan Türkçe kursunun ilk mezunları için sertifika töreni düzenlendi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğu\'nun katılımıyla düzenlenen törende, Suriyeli 15 kadına sertifikaları verildi.

Vali Güzeloğlu, kursa katılan kadınların yaptığı el işlemeleri ile geri dönüşüm çalışmalarının sergilendiği sınıfları gezip, kadınlara teşekkürlerini illeti. Türkçe okuma- yazma kursunu başarıyla tamamlayan Suriyeli kadınlara sertifikalarını vermekten mutluluk duyduğunu belirten Vali Güzeloğlu, \"Bizler Suriye\'de yaşanan savaş ve büyük acılar sonrasında bir büyük millet ve devlet olarak kapılarımızı, sofralarımızı, ülkemizin sınırlarını açtık. Oradaki yaşanan acıları dindirmek, tüm kardeşlerimiz için sığınılacak ve acıları dindirecek bir ev sahipliği yaptık. Bizler biliyoruz ki; acılar ve sıkıntılar paylaşıldıkça azalır. Dertler paylaşıldıkça eksilir\" dedi.

Türkçe okuma yazma öğrenen Suriyeli kadınlar ise yazdıkları Türkçe metinleri okuyarak Vali Güzeloğlu\'na teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Okuma yazma eğitimi alan Suriyeli kadınlar

- Türkçe yazı yazan kadınlar

- Vali Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu\'nun merkezi gezmesi

- Kadınların kursta gördükleri el sanatı eğitimleri

- Suriyeli kadınların yaptıkları el sanatları

- Sertifika alan kadınların Türkçe konuşması

- Kadınlara sertifikalarının verilmesi

- Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 462 MB

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6)LİSE ÖĞRENCİLERİ BEZ ÇANTA YAPIP VATANDAŞLARA DAĞITTI

KIRIKKALE\'de Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları bez çantaları vatandaşlara dağıttı.

Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, \'ücretli plastik poşet\' uygulamasından sonra okulda atık malzemelerinden bez çanta yaptı. Öğrenciler yaptıkları 250 bez çantayı kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde ücretsiz dağıttı.

Kırıkkale Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Yaşar Ersoy, ücretli plastik poşet uygulamasına farkındalık kazandırmak için öğrencilerin böyle bir çalışma yaptığını söyleyerek, \"Şehit Ali Tonga Lisesi Grafik Tasarım ve Giyim Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu bir çalışma. 250 bez çanta yaptılar. Bu konuda insanlara farkındalık yaratmak için, bilgi vermek için böyle bir çalışma yaptılar. Yapılan çalışmaları öğrencilerimiz ücretsiz olarak dağıttı. Bu çalışmanın yapılmasında emeği olan öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum\" dedi.

Okul Müdürü Hatice Özdemir, vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını söyleyerek \"Özellikle bayanlarımız bez çantalara çok ilgi gösterdiler. Güzel bir etkinlik oldu, farkındalık oldu. Bu projenin başarılı olmasından sonra öğrencilerimiz başka projelere bakacaklar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin bez çanta dağıtımı

-Yapılan açıklamalar

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,(DHA)

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