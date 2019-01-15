DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KAR VE YOĞUN SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DENİZLİ- Antalya karayolunun bazı bölümlerinde etkili olan kar yağışı ile yoğun sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Bazı araçların yolda kalmasıyla çift yönlü kapatılan yol, ekiplerin 15 dakikalık yoğun çalışmasıyla kontrollü olarak tekrar açıldı. Denizli\'de sabah başlayan sağanak yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle, Denizli- Antalya karayolunun belli bölümlerinde ulaşım aksadı. Uluşamın aksadığı yerlerden Cankurtaran Mevkii\'ne gelen sürücüler, kar birikintisi ve yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Denizli- Antalya karayolunun 1150 rakımlı Kazıkbeli Geçidi\'nde ise bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebiyle polis ekipleri, ulaşımı çift yönlü olarak kapattı. Bunun üzerine sürücüler, araçlarını yol kenarına park etti. Trafik ve karayolları ekipleri seferber oldu. Yoğun çalışmanın ardından karayolu, yaklaşık 15 dakika sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Tuzlama ve kar küreme çalışmasının sürekli olarak sürdüğü bölgede, yolda kalan araçları polis ve vatandaşlar iterek yardımcı oldu. Trafik ekipleri, ayrıca karayolunda yoğun önlem aldı, araçlara zincir kontrolü yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Denizli-Antalya karayolundaki kar yağışından görüntü

- Karayolları ekiplerinin karlama ve tuzlama çalışması yapması

- Polis ekiplerinin zincir kontrolü yapması

-Kazıkbeli Geçidi\'nde ulaşımın aksaması

- Yolda kalan bir otomobilin ekipler tarafından itilmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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2)KERPİÇ AHIR, KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ, 2 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

ÇORUM’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken ahırda, 2 büyükbaş telef oldu. Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Tarhankozlusu köyünde meydana geldi. Arif Akça ve Necip Bellek’in hayvanlarının bulunduğu kerpiç ahırın bir bölümü, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olay sırasında ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvandan 2\'si telef oldu.

Sabah hayvanlarına yem ve saman vermek için köyün dışındaki ahıra gittiğinde olayı fark ettiğini anlatan Necip Bellek, \"Telef olan hayvanlara çok üzüldük\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Telef olan inekler

-Çöken ahır

-Detaylar

(SÜRE: 140 sn ) (BOYUT: 7.73 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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3)GÖLBAŞI’NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, sabaha karşı yağmaya başlayan yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçe merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Gölbaşı Kaymakamlığı’ndan edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı 12 köye ulaşım sağlanamıyor.

Görüntü Dökümü

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- Gölbaşı ilçe merkezi kar yağışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

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Adana\'da otomobil göle uçtu: 1 ölü (EK)

4)CESEDİ BULUNDU

Adana\'da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten\'in cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten\'in yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, Çökerten\'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

ADANA-DHA

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5)BU MAHALLEDE YAŞAYANLARIN ÜÇTE BİRİ \'YAHYA\'

SAMSUN\'un Havza ilçesinde yaklaşık bin kişinin yaşadığını Mısmılağaç Mahallesi, erkeklerin üçte birinin \'Yahya\' ismini taşıması nedeniyle bölgede bu adla biliniyor. Mahallede yaşayanlar \'Şehit Yahya Dede Türbesi\' nedeniyle doğan erkek çocuklara \'Yahya\' ismini veriyor. İsim karışıklıkları yaşanması üzerine, mahalle sakinleri çözümü \'Yahya\' adını taşıyan kişilere lakap takmakla buldu.

Havza\'da yaklaşık bin nüfuslu Mısmılağaç Mahallesi\'nde, Türklerin Orta Asya\'dan Anadolu\'ya göç ettiği dönemde yaşayan ve savaşlarda şehit olduğu bilinen \'Yahya Dede\'nin türbesi bulunuyor. Şehit Yahya Dede Türbesi nedeniyle mahallede doğan erkek çocuklara uzun yıllardır genellikle \'Yahya\' ismi veriliyor. Erkek nüfusunun neredeyse üçte birinin \'Yahya\' adını taşıdığı mahallede isim karışıklıkları yaşanmaya başladı. Mahalle sakinleri karışıklığı önlemek için \'Yahya\' isimli kişilere, \'Uzun\', \'Küçük\', \'Ağa\', \'Ak\', \'Kara\', \'Kısa\', \'Kaymak\' gibi lakaplar takmaya başladı.

\'BİR AİLEDE ÜÇ KUŞAK \'YAHYA\' İSİMLİ OLANLAR VAR\'

Mahalledeki ilginç durumu anlatan Yahya Aydur (70), \"Bizim mahallemizde \'Yahya\' ismi çoktur. Kendisinin, babasının, oğlunun adı \'Yahya\' olanlar bile vardır. Burada Yahya Türbesi olduğu için çocuklarına \'Yahya\' ismini koyuyorlar. İnsanlar türbeye gidip adakta bulunuyorlar. Ardından çocukları olduğunda da ismini \'Yahya\' koyuyorlar. Kız olursa ise \'Şehit Yahya Dede\'nin hanımının adı olan \'Satı\' ismi konuluyor. Bu isimler konulmazsa çocukların yaşamayacağına inanılıyor\" dedi.

\'İL DIŞINDAN TÜRBEYİ ZİYARETE GELİYORLAR\'

Neredeyse her evde \'Yahya\' adını taşıyan bir kişinin bulunduğunu belirten Yahya Şenkal (38) ise \"Evimizde iki tane \'Yahya Şenkal\' isimli kişi var. Biri benim diğeri de amcamın oğlu. Mahallemizde aşağı yukarı her evde bir tane \'Yahya\' var. Mahallemizdeki türbe nedeniyle \'Yahya\' ismi veriliyor. Türbeye il dışından gelen çok ziyaretçi oluyor. Uzak illerden bile geliyorlar adakta bulunmak için\" diye konuştu.

ERKEK OLURSA \'YAHYA\', KIZ OLURSA \'SATI\'

Çeşitli işlemler için mahalleye gelen görevlilerin de zorlandığını anlatan Fikret Bozkurt (57) ise \"Türkiye\'nin dört bir yanından buraya gelip dua ediyorlar. İnanarak gelip adakta bulunanların çocuğu oluyor. Eğer doğan çocuğa \'Yahya\' ya da \'Satı\' adı verilmezse çocuk yaşamıyor. Üç kuşak, dört kuşak \'Yahya\' isimi olanlar var. Bu yüzden bazen resmi evraklarda sorunlar yaşıyoruz. Yahya Aydın\'a evrak geliyor ama mahallede aynı isim ve soy isimde başkaları da var. Kime geldiğini bulmak zor oluyor. Baba ve dede adından bulmaya çalışsak onların adı da \'Yahya\' olanlar var. TC numarasına bakıp ancak sorun çözülüyor. Ayrıca günlük hayatta da karışıklık olmasın diye bütün \'Yahya\'lara lakap takmakla çözüm yol bulduk. Artık resmi görevliler bile mahallemize geldiklerinde isimleri karıştırmamak için yanlarına lakaplarını yazıyorlar\" dedi.

\'HER \'YAHYA\'NIN BİR LAKABI VAR\'

Eşinin adının \'Satı\' olduğunu söyleyen Salih Özen (47) de \"Ağabeyimin adı da \'Yahya\'. Bizim köyde aşağı yukarı her evde bir tane \'Yahya\' vardır. İnsanlar bu türbeye gelip Allah\'tan evlat sahibi olmayı diliyorlar. Çocukları olunca da isimlerini \'Yahya\' ya da \'Satı\' koyuyorlar. Her \'Yahya\'nın bir lakabı var. \'Ak\', \'Kara\', \'Uzun\', \'Kısa\', \'Kaymak\', \'Küçük\', \'Ağa\' gibi lakaplar takılıyor. Bazen lakap yerine babalarının isimleriyle de seslenebiliyoruz. \'Satı\' isimlilere lakap takılmıyor. Eşleri veya babalarının isimleriyle biliniyorlar\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalleden drone ile detay

-Mahalle sakinlerinden detay

-Türbeden iç ve dış detay

-Vatandaşlardan detay

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/HAVZA (Samsun), (DHA)

