DHA YURT BÜLTENİ -11

Hatay\'da baraj kapakları açıldı, mahalle sular altında kaldı

Hatay\'da etkili olan sağanak yağışın ardından Tahtaköprü Barajı\'nın kapakları açıldı ve Amik Ovası sular altında kaldı. Hatay Havaalanı yolu kısmen kapanırken, çok sayıda evi su bastı.

Bir haftadır süren sağanak yağışla Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki tarım arazilerinin sulanması için yapılan Karasu Çayı üzerindeki 184 bin metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı\'nda su seviyesi, 170 bin metreküpe ulaşınca kapaklar açıldı. Barajdan bırakılan su, Karasu Çayı kıyısındaki Kırıkhan ilçesinin Torun, İçada, Karadurmuşla ve Kazkeli Mahalleri ile Hatay Havaalanı çevresini adeta göle çevirdi. Antakya -Hatay Havaalanı yolunun bir bölümü de ulaşıma kapandı. Ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yaklaşık 1,5 metre yükselen suyun bastığı evlerdeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Göle dönen mahalleyi vatandaşlar terk ederken, evlerin çevresine kum dökülerek set oluşturulmaya çalışılıyor. Her yıl aynı sorunun yaşadığını söyleyen mahalle sakinleri, bu duruma köklü çözüm bulunmasını istiyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay), (DHA) -

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Ceylin Atik\'in ailesi karara tepkili

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde, Ceylin Atik\'in (10) öldürülmesi ile ilgili açılan davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, eşi tutuklu sanık Serkan Türkmen (37) ile tutuksuz sanık Raziye Ö. ise beraat etti. Küçük kızın ailesi Serkan Türkmen\'in tahliyesine tepki gösterdi. Baba Murat Atik (38), \"Biz caydırıcı bir ceza olacağını bekliyorduk, şoka girdik\" dedi. Ceylin Atik\'in dedesi Mustafa Atik de karara itiraz edeceklerini söyledi.

Ödemiş 50\'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı\'na gitti. Ceylin\'in eve dönmeyince merak eden dedesi Mustafa (61) ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sordu, gidebileceği yerlere baktı, ancak torunlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik\'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin\'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik\'in cep telefonuna, \'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz\' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik\'in kaçırıldığı anlaşıldı.

Polis, dede Atik\'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin\'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak\'ta bulunan apartmanın 4\'ncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen (30) çiftinin evinde su içerken görüldüğü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan Türkmen ile eşi Şükriye ve halası Raziye Ö. (62) yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de çiftin evinde bulundu.

Olay sonrası tutuklanan Serkan ile Şükriye Türkmen hakkında, \'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şükriye Türkmen\'in eşi tutuklu sanık Serkan Türkmen ile tutuksuz sanık Raziye Ö. ise beraat etti. Serkan Türkmen\'in tahliyesine karar verildi.

\'BAŞKA CEYLİN\'LERİ KORUMAK İÇİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM\'

Serkan Türkmen\'in tahliye edilmesi, Ceylin Atik\'in ailesinin tepkisi çekti. Ceylin Atik\'in dedesi Mustafa Atik, \"Şoktayım. Sadece ben değil, herkes şokta. Bu suçlular dışarıda olamaz. Bir üst mahkemeye gideceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu kadın bizle Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ile, aklımızla alay etmiştir. Hep ifade değiştiriyor. Bir \'ben yaptım\', bir \'beraber yaptık\' diyor. Yok böyle bir şey\" dedi. Cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyleyen dede Mustafa Atik, \"Bunlara ibreti alem için ceza verilmeliydi. Caydırıcı olmalıydı. Başka Ceylinleri korumak için peşini bırakmayacağım, gidebildiğim yere kadar gideceğim\" diye konuştu.

\'ADALET İSTİYORUZ\'

Biri 3, diğeri 1 yaşında 2 çocuğu bulunan acılı baba Murat Atik ise mahkemenin Serkan Türkmen ile ilgili verdiği karar karşısında şoke olduklarını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Atik, \"Biz caydırıcı bir ceza olacağını bekliyorduk, şoka girdik. Karşı tarafın avukatları da şoka girdi. Onlar dahi böyle bir karar çıkacağını beklemiyordu. Halen şoktayız. Böyle cezasız kalmamalıydı. Evladımızın cesedini iki gün boyunca saklayan kişiler, iki gün boyunca o evde ekmek yemişler, su içmişler, yatmışlar, kalkmışlar. Olaya ortak olmuşlar, delili karartmaya gitmişler. Hiçbir şey olmamış gibi pazartesi günü iş yerini açmış adam. Olay patlak verdikten sonra ortaya çıkmış. 18 ay cezaevinde yattıktan sonra beraatine karar vermişler. Adaletin olup olmadığına şüpheliyim. Mahkeme heyetinin verdiği karara çok üzüldük. Paramparça olduk desek yeri var. Adalet istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dede Mustafa Atik ile röp.

- Baba Murat Atik\'le röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)



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Rus asıllı aday seçim çalışmalarına başladı

Antalya\'nın Alanya ilçesinde belediye başkan adayı olan Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya, seçim çalışmalarına başladı. İlçede esnaf ve ev ziyaretinde bulunan Çetinkaya, yerlilerle yerleşik yabancı vatandaşlardan oy istedi. Çetinkaya, \"Benim için bu seçim Alanya, Alanyalılar ve geleceğimizle ilgili. Partinin veya bir görüşün benim için önemi yok\" dedi.

Seçim çalışmalarına ilçenin en çok yerleşik yabancıların ikamet ettiği Mahmutlar Mahallesi\'nden başlayan bağımsız belediye başkan adayı Rus uyruklu Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya (36), esnafı ziyaret etti. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Anastasia Petrova Çetinkaya, seçim sürecinde kendisine destek istedi. Ziyaretlerinde üzerinde seçim sloganı olan \'Değişim sende\' yazılı Türk lokumu hediye eden Petrova Çetinkaya, kendisinin de Türkiye aşığı bir vatandaş olduğunu ve değişim için kendisine oy verilmesi gerektiğini vatandaşlar ve esnafa aktardı.

DEĞİŞİM İÇİN DESTEK İSTEDİ

Cadde üzerinde bulunan iş yerlerini tek tek dolaşarak destek isteyen Petrova Çetinkaya\'ya esnaf ve vatandaşlardan olumlu tepkiler geldi. Cadde üzerinde hediyelik eşya dükkanı işleten Ali Zafer Erdoğan, Petrova Çetinkaya\'nın destek çağrısına, \"Neden yabancılar aday olmasın? Burada bizim ekmeğimizi paylaşıyorsa, bizimle yaşıyorsa ve milliyetçiyse neden olmasın? Başka söylenecek bir şey yok. Yüzyıllar boyunca Osmanlı çatısı altında birlikte yaşamışız, şimdi niye yaşamayalım? Bizim için hiçbir mahsuru yok. Bizi seviyorsa, bizimle yaşamaktan zevk alıyorsa bizim için onurdur. Başarılı olacağına inanıyorum ve destekliyorum\" dedi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından ilçedeki yerleşik yaşayan yabancılarla da bir kafede buluşan Petrova Çetinkaya, onların da sıkıntılarını ve isteklerini dinledi.

\'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM\'

Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Anastasia Petrova Çetinkaya, ilçe halkından çok güzel tepkiler aldığını belirterek, \"Çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar destek veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir Alanya\'mız ve Alanya\'mızda güzel bir potansiyel var. Bu potansiyeli kullanmak ve tüm insanlığa bunu göstermek istiyorum. Alanya\'nın turizmiyle ilgili çok projemiz var. Haftaya yerleşik yabancılarla toplantı yapacağız. Orada turizmle ilgili projelerimizi anlatacağız. İnsanların sorunlarını dinlemek, öğrenmek istiyoruz\" dedi.

\'PARTİNİN VEYA BİR GÖRÜŞÜN BENİM İÇİN ÖNEMİ YOK\'

Aday olduktan sonra tüm ülkeden ve yurt dışından tebrik mesajları aldığını aktaran Petrova Çetinkaya, \"Beni belediye başkan adayı olarak gördüklerinde şaşırıyorlar. Ben tekrar herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye\'nin pek çok yerinden, Kars\'tan Marmaris\'ten arayanlar, mesaj atanlar oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alanya için hep çalıştım bundan sonra da çalışacağım. Alanya için bu yola çıktım. Partilerden herhangi bir teklif gelmedi. Benim için bu seçim Alanya, Alanyalılar ve geleceğimizle ilgili. Partinin veya bir görüşün benim için önemi yok\" diye konuştu.

\'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM\'

Başkan adayı Anastasia Petrova Çetinkaya\'nın eşi gazeteci Ayhan Çetinkaya ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"2 yıldır proje hazırlıyor. Yeni bir düşünce değil. Geçmişte Türkiye ve Alanya hakkında sosyal medya üzerinden içerikler hazırlıyor ve binlerce insana ulaşıyordu. Türkiye\'nin sadece kültürel ve doğal güzellikleri olan bir ülke olmadığını aynı zamanda modern bir ülke olduğunu da gösteriyordu. Hatta sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde \'Türkiye\'nin bu kadar modern olduğunu senden gördük\' diye yazan ve Türkiye\'ye tatile gelenler oldu. Rus kökenli olmasının bir önemi olduğunu da sanmıyorum. En az benim kadar Türk, benim kadar milliyetçi. Benim kadar Türkiye\'yi seviyor ve ben onun Türkiye sevdasına da sevdalıyım. İnsanlar Türkiye\'ye gelmeden Türkiye hakkında yorum yapıyorlardı. Bu Türkiye\'nin siyasi ve genel imajı hakkında da güzel bir çalışma oldu. Eşim olmasının yanı sıra bir vatandaş olarak da teşekkür ediyorum.\"

ANASTASİA PETROVA ÇETİNKAYA KİMDİR?

1983 yılında Rusya\'nın kuzeyindeki Murmansk kentinde doğdu. Çeşitli platformlarda Alanya tanıtımına büyük katkı sağladı. Norveç ve Rusya\'da iki üniversite bitirdi. 5 dili akıcı konuşuyor. Oslo Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Anastasia Petrova Çetinkaya, asıl mesleği olan proje ve iş geliştirme uzmanlığının yanı sıra uzun süre gazetecilik de yaptı.

YABANCI İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun 2017 rakamlarına göre Türkiye\'de bulunan 919 bin 61 yerleşik yabancının 14 bin 143\'u Alanya\'da yaşıyor. İlçede 3 bin 115 Alman, 2 bin 573 Rus, 962 Irak, 882 İran, 735 Ukrayna asıllı vatandaşlar yaşıyor. Rusya Federasyonu uyruklu vatandaş sayısının 2019 itibariyle 3 bini aştığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Anastasia Petrova Çetinkaya\'nın esnaf ziyaretinden genel ve detay görüntüler

- Anastasia Petrova Çetinkaya\'nın esnaflarla konuşmasından görüntüler

- Esnaf Ali Zafer Erdoğan ve esnafların konuşması

- Anastasia Petrova Çetinkaya röportajı

- Eşi Ayhan Çetinkaya röportajı

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Ayağı kırılan hasta, 2 kilometre sedyede taşıyarak ambulansa ulaştırdılar

Adıyaman\'ın Gerger İlçesi\'nde yaşayan 70 yaşındaki Keziban Mutlu dün gece dengesini kaybederek düşünce ayağını kırdı. Kar nedeniyle yolları kapalı olan ilçede ambulans hareket edemeyince Mutlu, sağlık görevlileri ve vatandaşlar tarafından 2 kilometre boyunca sedyede taşındı.

Gerger\'in Gürgenli Köyü\'nde yaşayan ve ayağını kıran Keziban Mutlu\'nun yakınları, telefonla durumu sağlık görevlilerine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından yola çıkan sağlık ekibini taşıyan ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyince, ekipler 2 kilometre mesafede ambulanstan inip yürüyerek köye ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan ayağı kırık kadın, sedyeye alınıp üzeri battaniye ile örtüldükten sonra sağlık görevlileri ve vatandaşlar tarafından 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşındı.

Kar nedeniyle hareket edemeyen ambulansın bulunduğu bölgeye getirilen kadın, daha sonra Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Mutlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yakınları fedakarlıklarından dolayı sağlık görevlilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaşlı kadın taşınması

- Karlı yolda ekibin ilerleyişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Bingöl\'de domuz sürüsü karayoluna indi

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

Kentte olumsuz hava koşulları, yaban hayatını da etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 1,5 - 2 metreye kadar ulaştığı Yayladere ilçesinde domuz sürüsü, karayoluna indi. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden bir araçtan korkup, bölgeden uzaklaşıyor. Domuzların yiyecek bulmak için yola indiği düşünülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Cep telefonu kamerasıyla domuz sürüsünün görüntülenmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 301MB

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL,(DHA)

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Uyuşturucuya 19 tutuklama

Manisa\'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen zanlılardan 19\'u tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa ve İzmir\'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik bir süre teknik takip yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla geçen salı günü harekete geçen ekipler, yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca, dün (cuma) akşam adliyeye sevk edilen zanlılardan 1\'i savcılık tarafından serbest bırakıldı, diğer 19 zanlı ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tutuklananların Akhisar adliyesinden çıkış görüntüsü

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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Filistinli sığınmacılara battaniye yardımı

İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Pakistan Khubaib Vakfı işbirliği ile Suriye\'den kaçarak Kilis\'e yerleşen Filistinli ailelere battaniye yardımı yapıldı.

İsrail zulmünden kaçarak Suriye\'ye yerleşen buradan da iç savaş başlayınca Kilis\'e yerleşen Filistinlilere törenle battaniye dağıtıldı. İHH Yurtiçi Kilis Koordinatörü Aydın Gençoğlu, kış yardımı kapsamında Filistinlilere battaniye dağıtımı yaptıklarını belirterek, \"Kilis’te oturan 300 Filistinli aileye battaniye dağıttık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Battanya dağıtımı

- Battanya alan ailelerden görüntü

- Yetkilinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 249 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

