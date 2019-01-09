DHA YURT BÜLTENİ -11

Ardahan’da ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan’ın merkeze bağlı Çetinsu köyünde kar yağışı sebebiyle kerpiç evin çökmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Olay gece saat: 04.00 sıralarında meydana geldi. Eflat Tüter’e (89) ait topraktan yapılmış kerpiç evin tavanı, dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle çöktü. Evde bulunan Tüter’in kızı Bilgeyiz Sancar (64) olay yerinde hayatını kaybetti, Eflat Tüter ve eşi Kırmısiye Tüter (64) ise enkaz altında kaldı. Olay yerine giden AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu toprak ve odun yığınları arasından çıkarılan iki kişi Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VALİ ZİYARET ETTİ

Vali Mustafa Masatlı, Çetinsu köyünde yaşanan olayın ardından yaralıları hastanede ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Masatlı, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Masatlı, köye de giderek çöken evde incelemede bulundu. AFAD yetkililerinden olayla ilgili bilgi alan Vali Masatlı, ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını, yeni bir ev yapılana kadar ailenin kamuya ait bir lojmana yerleştirileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Masatlı’nın yaralıları ziyareti

-Yaralılardan genel

-Vali Masatlı’nın çöken evde incelemeleri

-Çöken evden genel, detay

(03.13 - 159 Mb.)

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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Bodrum\'da buzlanan yolda öğrenci servisi devrildi

Muğla\'nn Bodrum ilçesinde, içinde 12 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında Bağla - Gürece karayolunda meydana geldi. Bodrum\'un kırsal Bağla Mahallesi\'nden aldığı 5\'i ilkokul, 2\'si ortaokul, 5\'i de lise olmak üzere toplam 12 öğrenciyi Bodrum\'a götürmek üzere yola çıkan Gürkan Çıplak yönetimindeki 48 S 1283 plakalı servis minibüsü, kırsal Gürece Mahallesi\'ne 3 kilometre kala buzlanma nedeniyle kontolden çıktı. Savrulan minibüs yol kenarına devrildi. Emniyet kemerleri takılı olan minibüs şoförü Çıplak ve taşıdığı öğrenciler, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamayan öğrenciler, kendi imkanmları ile minibüsten çıkarken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ekipleri başka kazaların da yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yol, jandarma tarafından bir süre trafiğe kapatılırken, öğrenciler gelen başka bir servis aracı ile okullarına gönderildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından, devrilen minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı, buzlanan yolda dozerlerle çalışma yapıldı. Minibüsün kaldırılması ve buzlanan kesimlerin temizlenmesiin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Devrilen öğrenci servis minibüsünün görüntüsü

-Buzlanan yolda dozer ile yaılan çalışmadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Kar yağışını eğlenceye dönüştürdüler

Tokat\'ta iki kişi soğuk havaya aldırmadan soyunup karlar içinde şınav çekip otelin havuzuna atladı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezinde dün etkili olan kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Kent merkezinde bir otelin bahçesinde bulunan havuza iki arkadaş kar yağışı altında girdi. Havuz başında önce şınav çeken iki arkadaş sonrasında soğuk suya atladı. Bir arkadaşları ise bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Fotoğraf tutkunu üç arkadaş ise kent merkezinde bulunan Yeşilırmak kenarına gitti. Fotoğraf sonra caddede yürüyen arkadaşlar oyun havası eşliğinde eğlenceli anlar geçirdi. Bu anlar da cep telefonuyla görüntülendi.

469 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ise olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 469 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Karda şınav çekip otel havuzuna girenler(Amatör kamera)

-Müzik eşliğinde oynayanlar(amatör kamera)

Haber: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Mertcan\'ın annesi: Onun gözünün içine bakmak istiyorum

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından dövülerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Mertcan Yılmaz\'ın (6), annesi Gülistan Özger, oğlunun dövüldüğü demir süpürgenin borusunun eğilmiş olduğunu gördüğünü belirterek, \"Nasıl bir vicdan, bir insan evladına nasıl bunu yapar. Onun gözünün içine bakmak istiyorum\" dedi.

Hatay Barosu Başkan Vekili Avukat Sevinç Çakıcı beraberindeki meslektaşları ile acılı anne Gülistan Özger\'i ziyaret ederek yanında olduklarını çocuklar ve kadınlara karşı işlenen suçlarla her zaman baro olarak mücadele ettiklerini söyledi. Gözyaşları dinmeyen acılı anne Gülistan Özger de yaşadıklarını avukatlara anlattı. Genç kadın, oğlunun dövülmesinin sonra eve gittiğinde yastık ve çevrenin kanlar içerisinde olduğunu demir süpürge borusunun eğilmiş olduğunu gördüğünü ve aklından hiç çıkmadığını kaydetti. Anne Özger, \"Nasıl bir vicdan, bir insan evladına nasıl bunu yapar. İçeride besliyorlar ömür boyu da ceza verilse de benim içim yanıyor. Onun gözlerinin içine bakmak istiyorum\"dedi.

OĞLUMU YANIMA İSTİYORUM

Tehditleri sonucu velayetini eski eşine vermek zorunda kaldığını diğer oğlu 4 yaşındaki T.Y.Y.\'nin de halen devlet koruması altında olduğunu belirten anne Özger, oğlun istediğini kaydetti. Gülistan Özger, \"Evladımın biri rahmetli oldu diğerini yanıma istiyorum. Bu konuda müracaatlarımızı yaptık. En kısa sürede ona sarılmak istiyorum bu konuda sizin de desteğinizi istiyorum\" diyerek cep telefonundaki çocuklarının fotoğrafları öpüp gözyaşı döktü.

GEÇ ULAŞAN UZAKLAŞTIRMA

Hatay Barosu Başkan Vekili Avukat Sevinç de anneyi teselli etmeye çalışarak şunları söyledi;

\"Aslında hukuki bir sorun değil toplumsal bir sorun. Sorunun kaynağına inmek lazım buralara nasıl geldik, niye geldik ona bakmak lazım. Bir insana ceza vermek, kolay ama önleyici olmak lazım. Suçlar olmadan bunları önlemek daha önemli bizim de amacımız bu olmalı. Biz davaya Hatay Barosu olarak dahil olacağız. Çocuk hakları ve kadın hakları komisyonlarımızla birlikte ailenin yanındayız\".

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Bu sırada eve gelen bir tebligat da Av.Sevinç Çakıcı tarafından incelendi. Çakıcı, tutuklu katil zanlısı Mehmet Ali Yılmaz hakkında 6 ay süreyle diğer oğlu T.Y.Y.\'ye yönelik uzaklaştırma kararı verildiğini hatırlattı.

Görüntü Dökümü

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-Avukatların anne Gülistan Özger ile görüntüsü

-Baros Başkan Vekili Sevinç Çakıcı ile anne Gülistan Özger\'in konuşması

-Sevinç Çakıcı\'nın açıklaması

-Eve gelen tebligatın Çakıcı\'ya verilmesi ve konuşması

-Annenin telefonda oğullarının fotoğraflarına bakıp öpmesi

SÜRE:6,14 sn BOYUT: 282 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Saanen keçi melezlemesiyle sürünün süt verimini artırdı

Balıkesir\'in Burhaniye ilçesi kırsal Dutluca Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz (52), sahip olduğu keçi sürüsüne 25 yıl önce kattığı 2 Saanen ırkı teke ile melezleme yaptı. Siyah keçi sürüsünü Saanen ırkına çevirdi.Daha önceki keçilerden günde 1,5- 2 litre civarında süt elde ederken, Saanen ırkına çevirdiği keçilerden ise günde 4 litrenin üzerinde süt elde etmeye başladı. Şu anda 190 baş keçiye sahip olan Yılmaz, geçen 25 yıllık sürede ise yüzlerce damızlık Saanen keçiyi de Türkiye\'nin değişik kentlerindeki üreticilere satarak, örnek bir yetiştirici oldu.

Burhaniye’ye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca mahallesinde çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yılmaz, 1993 yılında Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden temin ettiği 2 Saanen ırkı tekeyle, elindeki kara keçileri melezleyerek çok olumlu sonuçlar aldı. Kara keçilerden günlük 1,5-2 litre süt alan Yılmaz, melezleme yöntemiyle çoğalttığı Saanen keçilerden ise günlük 4 litrenin üzerinde süt almaya başladı. Ayrıca ikizlik ve üçüzlük oranı çok yüksek olan keçilerden çok sayıda damızlık üretti.

Son seçimlerde muhtar olan 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, geçtiğimiz günlerde doğum yapan 75 keçiden de 180 oğlak elde etti. İzmir’den Tokat’a kadar yurdun değişik yörelerine damızlık veren Yılmaz, geçtiğimiz yıl kurduğu sağım sistemi sayesinde de işini kolaylaştırdı. Yılmaz, Balıkesir Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine de üye oldu. Çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yaptığını anlatan Hüseyin Yılmaz, şu anda elinde 190 baş keçinin bulunduğunu ve yer darlığı yüzünden 50-60 tanesini satmak istediğini söyledi.

‘2 KEÇİ ALARAK BAŞLADIM’

Saanen keçileri herkese tavsiye ettiğini söyleyen Yılmaz, \"Ben bu keçiciliğe 1993 yılında Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden 2 tane teke alarak başladım. Elimizde siyah keçiler vardı. Siyah keçilerle melezleme yaptım. Böylelikle bu günlere geldim. Bu hayvanların verimi yüksek. Bizim eski kara keçiler en fazla 2 litre süt veriyordu. Ama, bunlardan 3-4 litre, hatta 5 litreye kadar süt verenler oluyor. Şu anda 75 keçiden 180 tane oğlak oldu. İkiz, üçüz ve hatta dördüz oldu. Ben bunu, herkese tavsiye ederim. Biz bu işten çok memnunuz. Bu keçilerden çok yere damızlık verdim, İzmir’den Tokat’a kadar damızlık gönderdim. Bizden damızlık alanlar da çok memnun. Şu anda elimde 190 baş keçi var. Yerleri dar geldiği için 50-60 tanesini satacağım. Almak isteyenleri bekliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Keçilerden görüntüler.

- Keçilerin sağılmasından ve sütlerin güğüme dökülmesinden görüntü.

- Çiftlikten detay görüntü.

- Muhtar Hüseyin Yılmaz ile röp.

- Ziyaretçisi Yılmaz Özcan ile röp.

5 Dakika 30 Saniye, Boyutu: 175 MB.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

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Cipin arkasına bağladıkları leğenlerle kaydılar

Karabük\'te, 4 arkadaşın cipin arkasına bağladıkları halattan tutunup karda leğenlerle kayması ilginç görüntüler oluşturdu. Arkadaşların eğlenceli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük\'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen Safran Kamp Doğa Sporları Derneği üyesi İbrahim Yücel, Emrah Çatalçam, Muhammet Aktaş ve Ali Uçmaz, akşam saatlerinde 2 bin rakımlı Keltepe mevkiinde bulunan Eğriova Göleti\'ne gitti. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı bölgede arkadaşların cipin arkasına bağladıkları halattan tutunup evlerinden getirdikleri leğenlerin üzerinde kayması kendilerine eğlenceli anlar yaşattı. Arkadaşların kayak keyfini farklı şekilde yaşamaları cep telefonuna yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arkadaşların leğenlerle kayması

Süre:(00.58) Boyutu:(114 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Ferit İli\'nin ölümüne neden olmaktan yargılanan polisin cezası arttı

Antalya\'da, 3 yıl önce kendisinden kimlik isteyen polisten kaçarken, açılan ateş sonucu vurulan Ferit İli\'nin (17) ölümüyle ilgili 1 yıl 8 ay hapse mahkum edilen Ali Aktoz\'un cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından 10 yıla çıkarıldı.

Alanya\'daki ailesinin yanına gitmek için 18 Temmuz 2016 tarihinde, uçakla Antalya\'ya gelen Ferit İli, havalimanında taksiye bindi. İli\'nin durumundan şüphelenen taksi durağındakiler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine İli\'nin içinde bulunduğu taksi, havalimanı girişindeki nizamiye kapısı önünde durduruldu. Hakkında yakalama kararı bulunan Ferit İli, kendisinden kimlik talep edilmesi üzerine taksiden inerek kaçmaya başladı. İli, \'Dur\' ihtarına uymayınca, kendisini takip eden polisler havaya ateş etti. İli, havalimanı duvarlarını çevreleyen tel çitleri tırmanarak kaçmayı sürdürdü.

KURŞUN BULUNAMADI

Polisin ateşi sonucu yaralanan Ferit İli, hastanede yaşamını yitirdi. İli\'nin vücuduna giren mermi çekirdeğinin, sağ köprücük kemiğinden çıkarak, vücudunu terk ettiği belirlendi. Yapılan aramalara rağmen İli\'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeği bulunamadı.

3\'ÜNE BERAAT, 1\'İNE CEZA

Ferit İli\'nin ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan polis memurları H.S., E.S., H.U. ile Ali Aktoz hakkında, \'kasten öldürme\' suçundan ve \'Çocuk Koruma Kanunu\'nu ihlal\'den ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar H.U., E.S. ve H.S\'in beraatına karar verdi. Sanık Ali Aktoz ise \'taksirle ölüme sebebiyet\' suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

HAKİMDEN KARARA ŞERH

Hakim Alaattin Karakaya, Aktoz\'un diğer polis memurlarının aksine hedef gözeterek ve nişan alarak kaçmakta olan maktule doğru 5-10 metre mesafeden, 2-3 el ateş ederek ölümüne neden olduğunun sabitleştiğini belirterek, sanığın \'neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama\' suçunu işlediği ve bu madde gereğince cezalandırılması gerektiğini belirterek karara şerh koydu.

İSTİNAF MAHKEMESİNDEN 10 YIL CEZA

Baba Celal İli ise mahkemenin kararına itiraz ederek, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İli ailesinin itirazını ikinci duruşmada karara bağladı. Sanığın eyleminin maktule yönelik \'silahla kasten yaralama sonucu öldürme\' suçunu oluşturduğunun anlaşıldığı kaydedilen kararda, suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman, yer ve suçun işlenmesindeki özellikleri, \'kastın yoğunluğu\' dikkate alınarak Ali Aktoz\'un 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, hapis cezasını 10 yıla indirdi. Mahkeme, diğer sanıklar H.K., E.S. ve H.S. hakkındaki beraat kararını değiştirmedi.

Ailenin avukatı Fırat Kılıç, İstinaf Mahkemesi\'nin alt sınırdan verdiği cezayı kabul etmediklerini belirterek, “Çünkü olaydaki şartların ağırlığı ve olayı engelleyecek imkanlar varken bunun yapılmaması hususu ortadadır. Buna rağmen alt sınırdan ceza verilmesini kabul etmiyoruz. Kaldı ki, sanığın iyi hal indirimini de kabul etmiyoruz. Çünkü, yerel mahkemede de suçtan dolayı herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Bu yönden kararı temyiz ettik. Bu arada, beraat verilen diğer sanıklar yönündeki kararı da temyiz ettik. Aldığı ceza itibarı ile sanığın bize göre tutuklama şartları oluşmuştur. Bu uygulanmadığı gibi sadece yurt dışına çıkış yasağı getirilmiştir. Sanık tutuklanmıyorsa, başka adli kontrol hükümlerinin de uygulanması gerektiğini düşünüyoruz\" dedi.

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)