DHA YURT BÜLTENİ -11

VAN\'DA KAR YAĞIŞI UÇAK SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Van ve Hakkari\'de etkili olan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kötü hava koşulları nedeniyle Van\'a gelecek 7 uçak seferi ile Yüksekova ilçesindeki 2 uçak seferi iptal edildi.

Van\'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bugün Van\'a yapılması planan 7 uçuş hava şartları nedeniyle iptal edildi. Ferit Melen Havalimanı yetkilileri, Sun Expres\'in 14.30\'daki İzmir-Van, 15.40\'taki Antalya-Van, THY\'nin 16.20\'deki İstanbul-Van, Anadolu Jet\'in 16.30\'daki Ankara-Van, 18.40\'taki İstanbul-Van ve 19.00\'daki Ankara-Van ile Pegasus\'un 18.40\'taki İstanbul-Van seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde de kar yağışı hava ulaşımını etkiledi. İlçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'nda 13.55\'teki İstanbul-Yüksekvoa ile 13.35\'teki Ankara-Yüksekova seferleri iptal edildi.

Görüntü Dökümü

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-Van-Erciş Karayolundan görüntüler

-Araç ve kar yağışından görüntü

-Vatandaşların kar yağışı altında yürümesi

-Detaylar

VAN-YÜKSEKOVA,(DHA)-

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ŞIRNAK\'A KAR YAĞDI; SİİRT İLE ULAŞIM KESİLDİ (EK)

BEYTÜŞŞEBAP\'TA KAR KALINLIĞI 20 SANTİM

Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde bu sabah etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, gündelik yaşam olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kırsal alanda da etkisini sürdüren kar nedeniyle köylere ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağışı

- İlçe merkezinden görüntü

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171 MB

Haber-Kamera: Emin BAL-ŞIRNAK-DHA

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ADIYAMAN\'DA SİS ETKİLİ OLDU

Adıyaman\'da, etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Adıyaman ve ilçelerinde sabah başlayan sis, gün içerisinde etkisini artırarak devam etti. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araç içerisinden görüntü

- Sisli yolda ilerleyen araçlar

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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EV ALEV ALEV YANDI; AİLE, YAKINLARININ YANINA YERLEŞTİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde 7 kişilik ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezi yakınındaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasında yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İskender Tekin\'e ait 2 katlı evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının ardından komşular hemen yardıma koştu. İlk etapta çevredeki kar kütleleri ve su kovalardıyla müdahale edilen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak ev ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 5 çocukları ile evsiz kalan Tekin çifti, yakınlarını yanına yerleşti. Aile kendilerine yardım edilmesini istedi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evden görüntüler

-Evden yükselen alevler

-Yangına müdahale eden köyüler

-Köye gelen itifaiye ekipleri

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA-DHA

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ÖNCE KARNINI DOYURDU, SONRA HIRSIZLIK YAPTI

Antalya\'da girdiği işyerlerinden cep telefonu ve para çalan A.M.\'nin, hırsızlık öncesi yoğurt, baklava ve peynir gibi gıda maddeleriyle karnını doyurduğu da görüntülere yansıdı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerası incelemesinin ardından işyerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirin kişinin A.M. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, A.M.\'yi gözaltına aldı. A.M\'nin girdiği işyerlerinde para, cep telefonu çaldığı, karnını doyurmak için işyerinde bulunan peynir, baklava ve yoğurt gibi ürünleri yediği ortaya çıktı. Tanınmamak için kapüşonlu mont giyen A.M\'nin, karanlıkta yolunu bulmak için cep telefonunun ışığını kullandığı görüntülerde yer aldı.

Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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DATÇA\'DA ERKEN YILBAŞI ŞENLİĞİ

Muğla\'nın Datça ilçesinde, engelli çocuklar yararına erken yılbaşı ve alışveriş şenliği düzenlendi. İlçe merkezindeki bir restoranda, Datçalı yardımsever gençlerin organizasyonuyla gerçekleştirilen şenliğe yüzlerce kişi katıldı.

Datça Engelim Olmayın Derneği\'nin iş birliğinde düzenlenen şenlikten elde edilen yaklaşık 3 bin TL\'lik gelir, beceri kazandırma kurslarına katılan engelli bireylerin malzeme ihtiyaçlarına yardım olarak bağışlandı. Şenlik kapsamında müzikli dans gösterileri, piyango çekilişleri ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. Kurulan stantlarda yılbaşı süsleri, pasta ve çörekler, ev ve giyim eşyaları, yöresel ürünler, çeşitli takı malzemeleri ve kitap satışları yapıldı. Havanın açık ve güneşli olması nedeniyle, şenliğe beklenilenin üzerinde katılım oldu. Şenliğin organizasyon yetkilisi 39 yaşındaki Eda Pak, Datça\'da 7\'den 70\'e yaşlısı genci hep beraber, birlikte olabilmek ve yılbaşı havasını en iyi şekilde yaşatabilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Pak, \"Çok güzel bir organizasyon gerçekleşti. Bu etkinliği yaparken, gelirinin de bir sosyal amaca yönelik olmasını amaçladık. Bu nedenle Engelim Olmayın Derneği ile iş birliği yaptık. Şenliğin masraflar çıktıktan sonra kalan tüm geliri, derneğe bağışlandı. Gelen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.

Gelecek yıl çok daha güzel ve geniş katılımlı bir organizasyon yapmak istediklerini belirten Pak, \"İlk yılında gerek Datça\'nın içerisinden gerekse Köyceğiz, Fethiye, Dalyan gibi civar ilçelerden gelen çok sayıda katılımcımız oldu. Bir yılı neşe içerisinde kapatıyoruz. Gelecek yılın, hepimiz için mutlu bir yıl olmasını umuyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Datça\'da düzenlenen erken yılbaşı ve alışveriş şenliğinden görüntü

-Kurulan stantlardan görüntü

-Şenliğin organizasyon yetkilisi Eda Pak ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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KIŞ MEVSİMİNDE MEYVE VEREN DUT AĞACI ŞAŞIRTTI (YENİDEN)

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde dut ağacı kış mevsiminde ürün verdi. 70 yaşındaki Muharrem İçöz, iş yerinin önündeki dut ağacının kış mevsiminde meyve vermesine şaşırdığını söyledi.

Turgutlu\'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları ağaçların çiçek açmasına ve meyve vermesine neden oldu. Turgutlu\'daki Koşukırı Çarşısı\'nda demir doğrama işiyle uğraşan Muharrem İçöz\'ün iş yerinin önündeki kara dut ağacının aralık ayında iklim değişikliği nedeniyle erken meyve verdiği görüldü. İçöz, evinin önündeki dut ağacının yılda dördüncü kez meyve verdiğini belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi. Bazı dut tanelerinin olgunlaşmaya başladığını belirten İçöz, \"Normal şartlarda dut ağacının bu zamanda meyve vermesi çok zor. Bu yıl hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde gitti ve dut ağacı erken meyve verdi. Bu durum iklim değişikliğini gösteriyor. Şaşırdık kaldık. Bu mevsimde böyle bir şey ilk defa karşılaşıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Bahçeden görüntü

Meyveden görüntü

Röp.ler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

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ANAMUR’DA KIŞ ORTASINDA BAHAR EĞİTİMİ

Mersin’in Anamur ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına ve hortumların ardından, 23 dereceyi bulan hava sıcaklığında öğrenciler okul bahçesinde bahardan kalma günlerin keyfini çıkarttı.

Anamur Ortaokulu anasınıfı öğrencilerine, kış ortasında havaların birden ısınması ile bahar eğitimi verildi. Yaklaşık 20 günlük ağır geçen kış ortamının ardından okulun bahçesine çıkan minikler, hem 23 dereceye varan sıcaklığın keyfini çıkardı. Sınıf öğretmenleri Şenay Ün ve Sevim Tufan’ın gözetiminde bahçede kendilerince orman ve dağ oluşturmaya çalışan minikler, hem oyun oynadı, hem de kendi aralarında oluşturdukları gruplar arasında tatlı bir rekabet yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Termometrenin görüntüsü

- Termometrenin olduğu saat kulesi.

- Çocuklar oyun oynarken

- Bir birlerine yardım ederlerken

- Öğretmenlerle röp.

- Tek grup olup şarkı söylemeleri.

- Genel ve detaylar

(Süre: 3.32 Dk) (Boyut: 134 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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JANDARMA, ÖĞRENCİ VE VELİLERİYLE SERVİS ARAÇLARINI DENETLEDİ

Elazığ\'da İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik ekipleri, öğrenci ve velilerle birlikte okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı\'nın başlattığı eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri amacıyla jandarma trafik ekipleri denetim yaptı. Jandarma ekipleri, öğrenci ve velilerle birlikte okul servis araçlarını denetledi. Denetimin yapıldığı Harput Ekrem Uzel İlköğretim Okulu önünde durdurulan araçların evrakları ile sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetim esnasında Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'nca öğrencilere balon, çocuk dergisi, boyama kitabı ve kalem hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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- Detimlerden görüntü

- Velilerin araçları incelemesi

- Öğrencilere hediyelerin verilmesi

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71 MB

Haber-Kamera: ELAZIĞ-DHA

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Isparta\'da 10 araç birbirine girdi: 19 yaralı (2)

YARALI SAYISI 19\'A YÜKSELDİ

Isparta\'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce sürücülerinin kontrolünden çıkan 10 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alınırken, aynı kazada yaralanan 6 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye başvurduğu belirtildi. 19 yaralının tamamının ayakta tedavi edildikten sonra taburcu olduğu kaydedildi.



ISPARTA,(DHA)